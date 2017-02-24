Погиб в Сирии Сергей Печальнов

Как пишет ивановская региональная газета "Родниковский проспект", Печальнов умер уже в Москве 14 июня, куда был доставлен непосредственно из Сирии после получения тяжелого ранения в результате подрыва на минном поле. Врачи боролись за жизнь уроженца Ивановской области три дня.

Издание утверждает, что, предположительно, 11 июня Печальнов отправился для выполнения боевой задачи в составе разведывательной группы, в которую входили четыре человека. Военные подорвались на минном поле, в результате чего один из них, Олег Архиреев, скончался на месте, а Сергей был доставлен самолетом в столичную клинику, где уже умер, не приходя в сознание.

Печальнову было 28 лет. Александрович Печальнов родился 16 марта 1988 года в селе Михайловское Родниковского района Ивановской области. Спецназовец имел за плечами большой боевой опыт и служил в силах специального назначения ГРУ. За участие в ряде боевых операций был награжден медалями и орденами, приняв участие также в трех парадах на Красной площади, приуроченных ко Дню Победы.

По данным СМИ, вместе с Печальновым на мине подорвался офицер подразделения сил специальных операций «Сенеж» Олег Архиреев. Он также скончался от полученных ранений.

На днях в одной из российских провинциальных газет «Родниковский проспект» была опубликована статья о смерти разведчика Сергея Печальнова.

В интервью с родителями погибшего военнослужащего рассказывается о службе Сергея в спецназе ГРУ РФ и участии старшего лейтенанта в наземной операции в Сирии. Сообщается, что офицер погиб в июне 2016 года в Сирии, подорвавшись на мине. Его и еще одного сослуживца самолетом переправили в Москву, в институт имени Бурденко, но, несмотря на искусственную кому, спасти военнослужащих не удалось. 17 июня 2016 года Сергея Печальнова похоронили на кладбище на малой родине, в селе Михайловское Родниковского района Ивановской области (РФ). Других комментариев, кроме вышеупомянутой публикации, о так называемом подвиге военнослужащего ни официальные источники МО РФ, ни российские СМИ не предоставляли.

капитан Олег Архиреев погиб. Таким образом, Олег был сослуживцем Сергея Печальнова. Из интервью с отцом погибшего ГРУшника, Александром, становится понятно, что вторым подорвавшимся на мине был Олег Архиреев. В августе 2016 года Руслан Левиев уже писал о нем. Говорилось, что 9 июня 2016 года, во время выполнения боевого задания,погиб. Таким образом, Олег был сослуживцем Сергея Печальнова.

В ленте социального профиля жены Сергея Печальнова Виктории размещена фотография памятника с мемориальной доской. Этот памятник, по всей видимости, установлен на территории воинской части 92154, дислоцирующейся в закрытом военном городке Сенеж, который находится на территории города Солнечногорска Московской области. Об этом говорят не только расположенные на территории здания, которые напоминают казармы. Последними в списке указаны вышеупомянутые Печальнов и Архиреев, погибшие в Сирии в июне 2016 года. То, что Сергей Печальнов был похоронен на кладбище не под Солнечногорском, где хоронят погибших бойцов ССО ВС РФ, а в родном селе, вероятно, способствовало тому, что факт его смерти долгое время не предавался огласке.

РАЗВЕДЧИК – НЕ ДОЛЖНОСТЬ, РАЗВЕДЧИК – ПРИЗВАНИЕ!

Наш земляк – офицер ГРУ геройски погиб в Сирии Когда жарким июньским утром в сельский дом семьи Печальновых – Александра и Елены постучали неизвестные, семейная пара поняла сразу – в дом пришла беда. И хотя незнакомцы в село Михайловское приехали в штатском, сразу стало понятно, что они – военные. С горечью незваные гости сообщили, что их сын – 28-летний Сергей Печальнов, офицер-разведчик, при выполнении боевого задания подорвался на мине. В группе было четверо. Олег Архиреев из Пензенской области погиб на месте, еще один парень остался жив, а двоих тяжело раненых, включая Сергея, срочно переправили в госпиталь в Москву. К сожалению, парни от полученных ранений умерли с разницей в три дня. Одного предали земле в Подмосковье, а Сергея решили похоронить на малой родине. На следующий день родители поехали за сыном в столицу.

Черная весть быстро разлетелась по селу и Родникам. 17 июня проститься с Сергеем собрались друзья, учителя, одноклассники, бывшие десантники, даже те, кто при жизни не знал офицера. Конечно, проводить военного разведчика в последний путь приехали и сослуживцы. Похоронная процессия растянулась от дома до самого кладбища.

Хоронили героя с воинским салютом и военным оркестром из 98-й Ивановской воздушно-десантной дивизии, был сказано много торжественных и трогательных слов. Однако местный военком почему-то не посчитал необходимым присутствовать на похоронах земляка-героя. Да, и комментируя эту ситуацию, мне ответил, мол, в документах написано, что погиб офицер в Южном военном округе, а не в Сирии.

Это сейчас ни для кого не секрет, что в Сирии воют кадровые военные российской армии, и не только в небе, но и на земле. Первые боевые группы морской пехоты и ГРУ появились в Сирии еще в сентябре прошлого года.

Генерал-полковник Александр Дворников, командовавший российской войсковой группировкой в Сирии с сентября прошлого года, в интервью «Российской газете» признался:

«Не буду скрывать, что на территории Сирии действуют и подразделения наших Сил специальных операций. Они выполняют доразведку объектов для ударов российской авиации, занимаются наведением самолетов на цели в удаленных районах, решают другие специальные задачи»…

Бойцы Сил спецопераций Вооруженных сил России и сегодня остаются в Сирии. Точные сроки их возвращения на родину пока не известны …

«Он всегда мечтал быть военным»

… Мы сидим с отцом Сергея – Александром за кухонным столом, на котором горкой сложены пожелтевшие фотографии. Вот на этом фото — он с дедом, на этой — в отцовском десантном берете на военном аэродроме в Иваново на «Открытом небе», а на этой – с другом-музыкантом Ромкой Морозовым, на другой – с родителями и младшей сестренкой Наташей, а здесь парень с такими же, как и он, десантниками военного училища …

«А вот посмотрите, сколько у него грамот, благодарственных писем – и школьных (он сначала в селе учился до 6-го класса, а потом в Родниковской ЦГСОШ), и с училища. А вот его боевые медали …», — с гордостью рассказывает отец.

Я же говорить не могу, в горле – ком, все заготовленные ранее вопросы мгновенно вылетели из головы. Прошу лишь рассказать о сыне, его детстве, школьных годах, что любил, чем увлекался.

Мне разрешили подняться на второй этаж. Небольшая комната Сергея сегодня больше напоминает музей, если бы не кровать, покрытая российским триколором. Именно этот флаг лежал на гробе офицера при похоронах.

Из части сослуживцы привезли и личные вещи спецназовца – экипировку, большой военный рюкзак, новые берцы, личное холодное оружие, рацию, телефон и даже баночку с красками для камуфляжа лица, рук, одежды, оружия. На стене – фотографии Сергея зимой в горах с друзьями в белых маскировочных костюмах, с автоматами в руках … Кстати, во время Олимпиады в Сочи они выполняли задачи по охране спортсменов.

Школа

Еще подростком сельский парнишка Сережка Печальнов знал – будет военным, как его отец. Александр служил в Афганистане в десантных войсках, был сержантом, командиром отделения, имеет боевые награды. С детства приучал сына к труду, к занятиям спортом — без этого в армии никак не обойтись.

Александр сделал Серёже турник, мальчик постоянно подтягивался, занимался гирями. А когда выдавалась свободная минутка, брал кисти, краски и рисовал природу, животных. А еще любил вырезать по дереву. В доме на стенах до сих пор висят его «детские» картины, добрые и наивные.

С таким же чувством – с чувством светлой горечи — вспоминают о Сергее его одноклассники и учителя. Мы побывали в ЦГСОШ, где он учился с 6 по 11 классы. В воспоминаниях классных руководителей Светланы Борисовны Руденко и Ольги Владимировны Жбановой, Сережа навсегда остался активным, спортивным, веселым, добрым, неконфликтным парнем, душой компании. Учился на «хорошо» и «отлично», всегда мечтал стать военным. Об этой его мечте знали все в классе. «Мы горды тем, что именно в нашей школе учился такой выпускник, как Сергей», — говорят учителя.

Кстати, сейчас в ЦГСОШ планируют увековечить память ученика-героя, создать памятный стенд, посвященный Сергею Печальнову для того, чтобы будущие поколения выпускников помнили о нем и могли брать пример со своего земляка.

После окончания средней школы в 2005 году он подал документы в знаменитое Рязанское десантное училище, но с первого раза не был зачислен. Чтобы не терять год, поступил в Ивановский строительный институт. Успешно окончив первый курс, от своей мечты стать военным не отказался, с большим трудом забрал документы из института и вновь поехал в Рязань. Прощаясь с отцом, уверенно заявил: «Приезжайте на присягу, поступлю обязательно». Так всё и получилось.

Никто, кроме нас!

В училище веселого крепкого парня из провинциальных Родников уважали за открытость души, честность, готовность всегда подставить плечо другу.

Сергей учился с огромным желанием. За отличную учебу ему даже была назначена дополнительная стипендия от губернатора. Всего балл не добрал, чтобы получить золотую медаль, а диплом все же получил с отличием.

К родителям и младшей сестренке старался выбраться почаще, но не всегда получалось. А когда приезжал, то непременно с отцом шли в лес на охоту.

После окончания училища новоиспеченным офицерам-десантникам пришлось самим искать место работы. Сначала думал идти в группу «Альфа», не получилось.

Сергей был не только десантником, но отличным снайпером, к тому же прошел курс подготовки в горах и даже выучился на водолаза. Поэтому его без разговоров взяли в элитные войска спецназа при главном разведывательном управлении.

Родители, конечно же, очень переживали за него, но знали – профессию их сын выбрал на всю жизнь.

Через год после окончания училища Сергей как-то поехал в Рязань к друзьям в гости, а нашел там свою вторую половинку.

Любовь накрыла обоих сразу, вскоре поженились, супруга Вика переехала в подмосковный военный городок. Ждала мужа из его опасных командировок, к сожалению, родить не успела, поскольку молодые сначала старались заработать на свою квартиру, а не мыкаться по съемным. Планировали малыша после этой командировки, тем более, в конце июня Сергей должен был получить очередное воинское звание – капитан. Не успели …

Александр вспоминает, что Сергей очень любил своего племянника Егора – сына единственной младшей сестры. Да и малыш от него не отходил, когда дядя приезжал в гости. Только недавно он перестал спрашивать о нем …

Но однажды пятилетний Егорка заявил родным: «Вырасту, буду военным и отомщу плохим людям за дядю Сережу!».

Погиб геройски

О том, как именно погиб Сергей, его отцы-командиры поначалу скупо рассказывали. Оно и понятно, войска – не простые, но, узнав, что отец Александр – «афганец», все же поведали о последних днях офицера.

В тот день Сергей и еще трое военнослужащих ушли на боевое задание и попали на огромное минное поле. Доложив об обстановке и получив приказ об отступлении, решили возвращаться в часть. Но случилось страшное — под ногами одного из них сработала мина. Один военный погиб сразу на месте, двое получили тяжелые ранения, и Сергей в том числе – в ногу и спину. Командир группы доложил о взрыве, к ним на помощь сразу послали группу. Раненых первым же самолетом отправили в Москву, в институт имени Бурденко.

Чтобы притупить болевой шок, ребят ввели в искусственную кому. Но оба, с разницей в три дня, не приходя в сознание, умерли в больнице … И только после этого командиры сообщили родителям горькую новость.