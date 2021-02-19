«Король эпизода» Сергей Филиппов

Сергей Филиппов в роли лектора из к/ф «Карнавальная ночь» (1956). Вот уже более полувека, выражение «Есть ли жизнь на Марсе? Наука еще пока не в курсе дела» вызывает неизменную улыбку, представляя образ лектора, которого сыграл блистательный Сергей Филиппов. «Король эпизода» умел так мастерски исполнить свою роль, что всего лишь одна фраза, сказанная им, становилась крылатой. Вот уже более полувека, выражение «Есть ли жизнь на Марсе? Наука еще пока не в курсе дела» вызывает неизменную улыбку, представляя образ лектора, которого сыграл блистательный. «Король эпизода» умел так мастерски исполнить свою роль, что всего лишь одна фраза, сказанная им, становилась крылатой.

Сергей Филиппов в спектакле Ленинградского театра комедии «Страшный суд» (1939).

Сергей Филиппов родился 11 (24) июня 1912 год в Саратове в рабочей семье. Мама, голубоглазая певунья Евдокия Терентьевна, была портнихой и кружевницей. Отец работал мастером на гвоздильном заводе и мечтал видеть сына таким же тружеником. Человек крутого нрава, Николай Георгиевич Филиппов обладал необычайной силой и временами впадал в меланхолию. Вернувшись из Германии, куда его на обучение отправил владелец завода, он иногда влезал на шкаф и часами горлопанил немецкие песни. А однажды Филиппов-старший, придя с работы, велел собрать чемодан и заявил: «Иду на войну, береги сына!» Сергей с мамой.

Воспитывал же Сергея брат матери, дядя Саша. Он был знатным литейщиком, ходил в рваных штанах, но в котелке. В то неспокойное время он всегда спал с револьвером под боком.

Этот мужлан безумно любил цыплят, считал, что они вечно мерзнут. Возвращаясь домой с работы, он ложился на топчан и сентиментально отогревал у себя на груди под рубахой желтобоких, пищащих птенцов. Когда наступила Гражданская война, дядя Саша тоже ушёл на фронт, и семилетний Серёжа оказался предоставленным самому себе. В 1927 году родители развелись из-за пьянства отца. Несмотря на это, отец Филиппова в 1952 году подал на алименты и артист был вынужден каждый месяц отправлять ему некоторую сумму денег.

Детство его проходило в военное, до- и послереволюционное время- голод, недостаток во всём. Но через Саратов, как известно, течёт матушка-Волга, а в дельте Волги Астрахань со своими знаменитыми арбузами. Нередко Сергей с подростками-приятелями подплывал к осевшей от груза барже, и каким-то образом им удавалось подцепить нижний арбуз. В этот момент часть арбузного ряда скатывалась в воду, и тут уж только выбирай! Не сильно калорийное, но всё же- питание. Конечно, это не делает особой чести будущему любимцу публики, но он всегда был задиристым и озорным.

В школе Сергей Филиппов учился неважно, а в старших классах даже прослыл хулиганом. На уроке химии в отсутствие учителя он смешал соляную кислоту с железными опилками, добавил пару реактивов. После такого эксперимента по всей школе распространился ужасно резкий запах. Занятия были сорваны, а Филиппова исключили из школы. После исключения из школы Сергей устроился учеником пекаря в частной пекарне, но продержался недолго: как-то, зачитавшись Джеком Лондоном, он забыл посолить воду, на которой замешивали хлеб, и был уволен. Мама, устав от «творчеств» сына, отдала его в учение немцу-краснодеревщику, который стал называть своего ученика «малщык Филипсу». Кое-чему «малщык» научился и даже пытался позже научить впоследствии своего сына Юру забивать гвозди в шкаф из красного дерева. В течение последующих месяцев он перепробовал несколько профессий, пока случай не привёл его в балетную студию. Все источники совпадают в своих мнениях в одном – в том, что маленький Сергей Филиппов очень любил самозабвенно с энтузиазмом танцевать. Однажды зимним вечером он проходил мимо клуба и увидел в окне танцующие силуэты. Это был танцевальный кружок, и Филиппов стал его регулярно посещать. Занятия танцами настолько увлекли Сергея, что через несколько недель он считался лучшим учеником, и перед ним могло открыться блестящее будущее в балете.

Сергей Филиппов

В 1929 году по совету преподавателей Филиппов отправился в Москву поступать в балетное училище при Большом театре. Приехав в столицу, он узнал, что приёмные экзамены уже закончились, и по совету одного из членов приемной комиссии отправился в Ленинград, чтобы поступить в хореографическое училище. Но и на эти экзамены он опоздал, и подал документы в только что открывшийся эстрадно-цирковой техникум, куда и был принят. Во время учебы в техникуме, чтобы выжить в то голодное время, Сергей Филиппов устроился в танцевальную группу при Госэстраде, и иногда подрабатывал в кордебалете Театра оперетты. Педагоги отметили необыкновенный талант Филиппова и попытались помочь ему с учебой в Вагановском училище, откуда он позже был выгнан самой Агриппиной Вагановой за постоянные споры, неуместные рассуждения и комические кривляния, вызывавшие смех в классе во время ее уроков. Несмотря на это, после окончания техникума в 1933 году Сергей Филиппов был принят в труппу Театра оперы и балета.

Кадр из к/ф «Олеко Дундич» (1958).

После окончания техникума в 1933 году Сергея Филиппова приняли на работу в Театр оперы и балета, но выступал недолго: во время одной из постановок артист потерял сознание, врачи назвали причину - сердечный приступ, спровоцированный постоянным недоеданием, сверхнагрузками и эмоциональными переживаниями. Путь в балет для Сергея Филиппова был закрыт, поэтому он стал искать себя в другой ипостаси. Рассказывают, что однажды на эстраде он выскочил на сцену в балетной пачке, трико, с веночком из мелких роз и в розовых пуантах. Классическое па-де-де, которое он исполнил с абсолютно серьезным лицом, сопровождалось диким смехом зрителей. Тогда же появилась статья о необыкновенном комическом таланте молодого русского артиста с его фотографией в одной из американских газет.

Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (1973).

Филиппова вскоре заметил режиссер Николай Акимов, высоко оценив комедийный талант актера, предложил ему ставку в Театре комедии. Это событие стало судьбоносным в судьбе Сергея Филиппова: он стал одним из самых ярких актеров труппы, зрители ждали его появления на сцене и хохотали до упаду. В Ленинградском театре Комедии Сергей Филиппов проработал с 1935-го по 1965 годы. У легендарного режиссера актер играл в основном комедийные роли, в амплуа комика чувствовал себя как рыба в воде и был безмерно счастлив, что одной репликой может заставить смеяться целый зал. Когда Филиппов впервые получил свой гонорар, то, увидев сумму, гордо заявил: «Отдайте эту мелочь директору!». И с достоинством удалился. Его позвали к Акимову. Сергей Николаевич явился, полон возмущения: «Вы смеетесь, что ли? Я женатый человек, нам есть надо! А на эти деньги только мороженое купишь». Николай Акимов стерпел этот дерзкий напор и повысил зарплату Филиппову, но в дальнейшем требовал от него полнейшей отдачи, не уставая ругать актера за «дисциплинарные проступки», которых, впрочем, Филиппов совершал предостаточно. Кадр из фильма "Улица полна неожиланностей", 1957 год.



Филиппов был на своем месте, и вскоре к нему начали обращаться кинорежиссеры с предложениями о съемках. И в 1937 году состоялся дебют Сергея Филиппова в картине «За Советскую Родину», где он сыграл маленькую роль финна. Ему надо было выскочить из засады, пробежать по бревну, переброшенному через незамерзающий ручей, выстрелить в красноармейца и рухнуть в воду. В этой роли психологической разработки образа не требовалось, а нужны были ловкость и сноровка. Плавание и ныряние для Сергея Филиппова были делом привычным, живя на берегу Волги в Саратове, он с раннего детства плавал безупречно, но падать на съемках приходилось в ледяную воду. Четыре раза Филиппов падал в воду, четыре раза его извлекали оттуда, переодевали и совершенно закоченевшего растирали спиртом. Кадр из фильма "За Советскую Родину", 1937 год.

В том же 1937 году Филиппов сыграл крестьянина-партизана в «Волочаевских днях» у братьев Васильевых, а Григорий Козинцев и Леонид Трауберг позвали его в небольшой эпизод сыграть погромщика в картине «Выборгская сторона». Фактически, это были пробы для молодого артиста, оказавшиеся удачными. Вскоре новые интересные роли Филиппов получил у Сергея Юткевича в картине «Яков Свердлов», и у Александра Зархи и Иосифа Хейфеца в картине «Член правительства». Оба фильма были сняты в 1939 году. Сергей Юткевич, работавший в то время режиссером в театре комедии, сразу же заметил безумно талантливого худощавого парня с «большими ладонями». Обойтись без Филиппова в своем следующем фильме Юткевич уже не мог. В фильме «Яков Свердлов» Филиппов сыграл роль матроса-анархиста - роль была не очень большая, но сюжетно важная, и работа Филиппова в картине «Яков Свердлов» показала, что кинематограф приобрел яркого и самобытного актера.

Кадр из фильма "Яков Свердлов"

Картина «Приключения Корзинкиной» стала последней довоенной работой Филиппова. Над этой комедией зрители хохотали не меньше, чем над легендарными «Веселыми ребятами» Григория Александрова. В «Приключениях Корзинкиной» проявилась еще одна удивительная грань таланта Филиппова – стремление к эксцентрике и пантомиме. Его мастер художественного слова, читающий «Умирающего гладиатора» Лермонтова, был встречен зрителем на «ура». «Великолепный буффон» - воскликнул Сергей Юткевич, посмотревший эту комедию.

В годы Великой Отечественной войны Сергей Филиппов вместе с театром уехал в эвакуацию, и продолжил там сниматься в кино. С некоторыми режиссёрами Сергей Николаевич сходился на всю жизнь, и первой из них стала Надежда Кошеверова - настоящая волшебница в советском кинематографе. Начиная с «Золушки», Филиппов снимался почти во всех её картинах. В 1942 году он снялся в фильмах «Железный ангел» и «Лесные братья», в 1943 году- в фильмах «Март-апрель», «Мы с Урала» и «Новые похождения Швейка», а в 1944 году- в фильме «Кощей Бессмертный». Послевоенные 1950-е годы были успешными в кинокарьере актёра. На экраны СССР один за другим выходили фильмы с участием Филиппова- «Кортик», «Мы с вами где-то встречались...», «Укротительница тигров» и «Запасной игрок» в 1954 году, «Двенадцатая ночь» - в 1955 году. Филиппов исполнял опасные трюки без дублёров. На киносъёмках он неоднократно падал с большой высоты на землю или в воду, входил в клетку с тиграми. Актёр Александр Суснин утверждал: «Сергей Николаевич был единственным актёром во всем СССР, который получал деньги, прежде чем артисты начинали съёмки. "Сумма прописью!" Всё! Безропотно выплачивали». Калр из фильма "Золушка" 1947 год.

Даже эпизодические роли актер отыгрывал так, что они запоминались зрителю. Работа в кино не прекращалась ни в годы войны, ни в послевоенное время. Зрители искренне любили Филиппова, его узнавали на улицах, буквально не давали прохода. Настоящим звездным часом для актера стали фильмы "Укротительница тигров", "Карнавальная ночь", "Девушка без адреса".

Филиппов относился к числу тех актёров, на которых ходили. В послевоенные годы в популярности он не уступал таким любимцам экрана, как Алейников, Крючков, Андреев и Кадочников. Актёр Владимир Труханов, много лет проработавший в Театре комедии, и хорошо знавший Сергея Николаевича, рассказывал: «Я пришёл в театр в 1947-ом году. Совсем ещё молодым «зелёным» парнем, а Филиппов был уже состоявшимся, можно сказать маститым артистом. В театре его любили, хотя характер у него был и не простой. Ну а в народе популярность у него была огромна. К примеру, спуститься к киоску купить сигарет становилось для него целой проблемой: мальчишки, подвыпившие граждане, просто прохожие буквально обступали его. Приходилось маскироваться. Сергей Николаевич по этому поводу жаловался мне: "Володь, ну почему ко мне лезет знакомиться всякая шваль! Что я за актёр такой!"». Кадр из фильма "Укротительница тигров"

Филиппов поражал зрителей своей богатой мимикой и пластичностью. Его лицо могло передавать сложные психологические состояния, которые легко угадывались и переводились с языка мимических реплик на словесный язык. В то же время обращала на себя внимание и его невероятная физическая выносливость. Ловкость, смелость, склонность к риску были всегда характерны для Филиппова. Его трудно было удержать от опасных трюков и экспериментов, которых немало выпало на его долю. Он, не колеблясь, входил в клетку к тигру Пуршу на съемках «Укротительницы тигров», попадал в объятия недовольного медведя в «Косолапом друге», летел с моста в воду, ломая своим телом перила в картине «Беспокойное хозяйство», и его поднимали на дыбу в фильме «300 лет тому...».

Учитывая характерную внешность артиста, ему доставались роли угрюмцев, хамов. Глядя на серьезное выражение лица актера, публика хохотала до упада. Но умение изобразить карикатуру на какого-либо персонажа сыграло с Филипповым злую шутку. В нем стали видеть только комедийного актера. Как и любой другой актер, Сергей Филиппов мечтал о серьезных драматических ролях, но ему доставались гротескные персонажи. Артист очень болезненно это переживал, но на людях не показывал.

В 1956 году на экраны СССР с успехом вышла новогодняя комедия «Карнавальная ночь». Тогда ещё совсем молодой режиссёр Эльдар Рязанов делал свой первый фильм по образцу и подобию музыкальных комедий Григория Александрова тридцатых годов. Съёмки шли полным ходом, но подходящего исполнителя на роль «лектора из общества по распространению» Эльдар Александрович так и не нашёл. И тут Рязанов вспомнил об исполнителе роли Казимира Алмазова из картины «Укротительница тигров» Сергее Филиппове. Это была настоящая находка. Причём Сергей Филиппов появился в съёмочном павильоне «Мосфильма» в объятиях Морфея и Бахуса, но Рязанов этому факту только обрадовался, посчитав, что играть актёру предстоит тоже пьяного, значит, получится всё реалистично. Кадр из к/ф «Карнавальная ночь» (1956).

Но на деле всё оказалось по-другому- роль у Филиппова не шла. Дубли снимались, плёнка расходовалась, режиссёр нервничал, а результата всё не было. Вконец разозлённый Рязанов выгнал Филиппова со съёмочной площадки и отправил обратно в Ленинград, решив вообще вычеркнуть эту роль из сценария. Но роль лектора Филиппову понравилась, это был его герой. Через два дня Сергей Николаевич абсолютно трезвый вновь прибыл в штаб «Карнавальной ночи», и отлично всё сыграл, а блистательная сцена филипповского лектора стала впоследствии классикой советского кинематографа. Актриса Рина Зелёная вспоминала забавный случай: «Приходя на концерт, я обычно говорила: «Люди ау - у!». И вдруг в «Карнавальной ночи» так завопил Филиппов. И всё: от «ау» пришлось отказаться! Не могла же я цитировать Филиппова. Он был так любим, что его героев цитировали все». «Масик хочет водочки» - крылатая фраза из к/ф «Девушка без адреса» (1957).

В следующей картине «Девушка без адреса» роль бюрократа Комаринского была специально написана под Филиппова. Их «супружеская» пара с Зоей Фёдоровой смотрелась уморительно. «Масик! Кусик! Масик хочет водочки». Эльдар Рязанов впоследствии вспоминал: «Роль не шла, не шла, не шла… И я тихонечко попросил ассистента, что бы она принесла четвертинку водки, не больше. И мы дали Сергею Николаевичу её выпить и он всё чудесно сыграл». Большой успех «Карнавальной ночи» и «Девушки без адреса» мог бы послужить великолепным фундаментом для последующих творческих встреч, однако этого не случилось. Произошёл конфликт, о причинах которого ни Сергей Николаевич, ни Эльдар Александрович предпочитали не говорить. Позже, будучи в 1997 году в Нью-Йорке, Рязанов встретился с сыном Филиппова и сказал: «Да, Юра, ваш отец очень любил выпить». Это, к сожалению, была горькая правда.

Успех Филиппова в кино, на эстраде и в театре вызывал к нему необъяснимое родственное чувство со стороны зрителей. Популярность была специфического свойства- его часто отождествляли с его глупыми и малоприятными героями, легко узнавали на улицах и в ресторанах и бурно приветствовали. Он это воспринимал как издевательство, и будучи человеком самолюбивым и нелюдимым, быстро возненавидел свою популярность и своих поклонников. Мог быть очень едким и жёстким, не любил «показушников». Если вдруг кто-то начинал заноситься, Сергей Николаевич мог тут же осадить: «Да кто ты такой?!». Поэтому при нём боялись «выступать». А уж когда он выпивал, мог вообще не стесняться выражений. Таким он оставался до самой старости. На самом деле близко его никто не знал, так как он ни с кем не дружил и не откровенничал. Блистательный тандем Арчил Гомиашвили и Сергей Филиппов в фильме «12 стульев» (1971).

Еще одним эпохальным событием в творческой жизни Филиппова стали съемки в "Двенадцати стульях". Фильмы, снятые великим режиссёром Леонидом Гайдаем, не теряют своей актуальности на протяжении многих лет. Он очень серьёзно относился к своим картинам, доводя до совершенства каждый эпизод, уделяя внимание мельчайшим деталям, касалось ли это выбора костюмов для актёров или реквизита для съёмок. Ещё тщательнее он подбирал актёров на роли, а однажды в прямом смысле слова спас жизнь Сергею Филиппову.

Разрешение на съёмку фильма, который сам режиссёр называл своим любимым, Гайдай не мог получить на протяжении нескольких лет. Но Леонид Иович всё же смог убедить чиновников от кино и запустить картину в производство.

Искать актёров на роли режиссёр начал с Кисы Воробьянинова. По воспоминаниям жены Гайдая Нины Гребешковой, пробы проходили в течение года. Ростислав Плятт и Анатолий Папанов, Сергей Филиппов, — режиссёр никак не мог определиться в выборе. А тут ещё и Юрий Никулин, с которым Леонид Иович был дружен, позвонил ему и признался: он всю жизнь мечтал об этой роли. Леонид Гайдай и Юрий Никулин.

Но Гайдай Никулина в образе Воробьянинова не видел и по-прежнему метался, пытаясь найти идеального актёра. А Юрию Владимировичу вместо роли Ипполита Матвеевича предложил сыграть дворника, и Никулин согласился, ничуть не обидевшись. И сделал из своего эпизода настоящий шедевр.

Леонид Гайдай всё чаще задумывался об утверждении на роль Сергея Филиппова и, в конце концов решился позвонить актёру, сообщив ему: «Мы вас берём!» Существует и другая версия развития событий. Якобы на роль Кисы Воробьянинова Леонид Гайдай утвердил Ростислава Плятта, а тот уже отказался сниматься в пользу Сергея Филиппова. Сергей Филиппов.

На самом же деле Леонид Гайдай отметил, что Плятт очень гармоничен в тех эпизодах, где ему приходилось играть с Михаилом Пуговкиным. Но даже во время проб было видно: эта роль не для Плятта, в самостоятельных сценах ему явно не хватает яркости. Режиссёр предложил Ростиславу Яновичу читать текст автора за кадром.

Спасительная роль

С момента проб в фильме «12 стульев» и до звонка Гайдая прошло довольно много времени. Утверждение на роль произошло как раз в то время, когда у Сергея Филиппова обнаружили онкологическое заболевание головного мозга. Врачи считали, что жить ему осталось всего несколько месяцев.

Актёр находился в полном отчаянии, начал злоупотреблять спиртным и всё больше погружался в депрессию. Роль Кисы Воробьянинова стала для него настоящим спасением. Во время съёмок он не думал о своём недуге и переживал лишь о том, чтобы его не поменяли на другого актёра. Сергей Филиппов в фильме «12 стульев».

В день начала съёмок ассистент режиссёра должен был разбить тарелку о штатив камеры. Это была очень давняя традиция и кинематографисты свято верили в то, что это приносит удачу. Но в тот злополучный день тарелка не разбилась, а Гайдай потом ходил мрачнее точи, находясь в полной уверенности: работа не пойдёт. Для Филиппова это стало ещё одним поводом переживать, он искренне считал, будто режиссёр им недоволен и вскоре решится на замену. Сергей Филиппов в фильме «12 стульев».

В процессе съёмок оказалось, что Сергей Филиппов в кадре совершенно затмевает самого Остапа Бендера. Но Леонид Гайдай понял, что ошибся, утверждая на роль Бендера Александра Белявского. И после очередных проб пригласил вместо него Владимира Высоцкого, но тот не явился в первый же день съёмок, а разочарованный Гайдай стал искать другого кандидата. Вскоре на площадке появился Арчил Гомиашвили, и дело, наконец-то, пошло. На съёмках фильма «12 стульев».

Сергей Филиппов в то время уже страдал от сильных головных болей, но от работы не отказывался. Играл буквально на пределе своих возможностей, был внимателен ко всем указаниям режиссёра. Леонид Гайдай, в свою очередь, с пониманием относился к состоянию актёра, не раздражался, когда он забывал слова или слишком плохо себя чувствовал. Сергей Филиппов и Леонид Гайдай во время съёмок фильма «12 стульев».

Удивительно, но к моменту окончания съёмок Сергей Филиппов чувствовал себя значительно лучше. А врачи, до этого дававшие ему всего несколько месяцев жизни, после очередных обследований предложили актёру операцию. После хирургического вмешательства Сергей Николаевич восстановился очень быстро и самостоятельно озвучил своего героя. Роль Кисы Воробьянинова на самом деле спасла актёру жизнь. На съёмках фильма «12 стульев».

И положила начало сотрудничеству Леонида Гайдая и Сергея Филиппова. Впоследствии актёр снялся во многих картинах режиссёра: «За спичками», «Иван Васильевич меняет профессию», «Опасно для жизни», и других. Последней работой актёра в кино стал фильм Леонида Гайдая «Частный детектив, или Операция «Кооперация», где Филиппов сыграл роль возмущённого пенсионера. Сергей Филиппов в фильме «Спортлото-82». В роли Кисы Воробьянинова

В личной жизни актера тоже не все было гладко. Первый раз актёр был женат на Алевтине Ивановне Горинович, актрисе балета, с которой он прожил более 10-ти лет. Она вместе с ним училась в эстрадно-цирковом техникуме, на актёрском отделении. Влюблённые поженились в 1932 году, рисковали они оба. Филиппов тем, что женился на дочери дворянина, а это ни как не поощрялось в те годы. Алевтина вполне могла навлечь на себя гнев бабушки, воспитывающей в строгости свою внучку (родители Алевтины погибли). Ведь у её будущего мужа не было, как говорится, «ни кола, ни двора». Бабушку, что говорится, просто поставили перед фактом, показав ей свидетельство о браке, и семья зажила. 1959 год.

В 1970-х удар Сергею Филиппову нанесла его жена. Она вместе с сыном Юрием уехала жить в Соединенные Штаты. Сергей Филиппов так и не смог простить предательства супруги. Сын присылал ему письма, но отец не читал их, а складывал в стопочку. Сергей Филиппов с сыном.

Со своей второй женой Антониной Георгиевной Голубевой (1899—1989) Филиппов познакомился в ресторане «Астория». Они жили в квартире Голубевой, в знаменитом Писательском доме на канале Грибоедова, 9. Юрий Филиппов рассказывал: «Мадам Голубева была абсолютно чужим для меня человеком. Эта женщина известна тем, что написала книгу «Мальчик из Уржума» о детстве Сергея Кирова. И написала её настолько плохо и так коряво, что, когда рукопись попала на стол к редактору Самуилу Маршаку, тот её полностью переписал. Однажды в ресторанной драке папу нечаянно пырнули вилкой в руку, и Голубева, случайно оказавшаяся рядом, вовремя оказала ему медицинскую помощь и моральную поддержку. А затем отвела его, обалдевшего от такого внимания и ласки, к себе домой. Уверен, отец её никогда не любил. В шутку или всерьёз он называл её Барабулькой. Голубева ездила за ним повсюду- на съёмки, на гастроли- и не давала свободно вздохнуть, ревнуя по-чёрному. Когда у него спрашивали: «Почему ваша жена больше не пишет?», он мрачно отвечал: «Чернила кончились». Или интересовались: «Сергей Николаевич, а что такое Барабулька?», он отвечал: «Маленькая паршивенькая рыбка с выпученными глазками».

Антонина Георгиевна была очень странной особой: она ненавидела детей. О том, что у неё, как оказалось, есть дочь, отец узнал не сразу. Однажды мадам даже затеяла судебную тяжбу с целью отобрать меня у мамы и отдать в детдом. Когда папа приходил домой сильно подшофе, он на неё кричал: «Старая ведьма, кировская б.., ты мне надоела! У меня есть красивая жена и талантливый сын!». Неистовая партийка Голубева утром ему нашёптывала: «Серёжа, ты вчера такое нёс, тебя в тюрьму посадят». Она его постоянно шантажировала. Мадам была сильнее отца характером, раз смогла привязать и подчинить себе мужчину, которого любили самые красивые женщины». Но, тем не менее, Филиппов прожил с Голубевой почти 40 лет. Странная это была пара- высокий, статный ироничный Филиппов и маленькая, некрасивая с постоянно поджатыми губами, значительно старше его Голубева.

В 1965 году у Сергея Николаевича была обнаружена опухоль головного мозга. В это же время у него начались проблемы в театре. Акимов долго терпел выходки своего любимца, но в 1965 году Филиппов был уволен из театра после того, как во время спектакля, стоя за кулисами, во весь голос подавал шутливые ремарки актёрам, советуя- как правильно надо играть сцену застолья. С 1965 года Филиппов числился актёром киностудии «Ленфильм». Вся страна цитировала его героев: «Масик хочет водочки», «Лучше всего, конечно, пять звёздочек», «Я сюда попал или не сюда?», «Система Станиславская»...



Единственный ребенок актера, который впоследствии избрал для себя карьеру художника, чем расстроил отца. Второй раз актер женился на писательнице Антонине Голубевой (она была старше на 13 лет), которую он нежно называл Барабулькой. С Антониной Голубевой отношения были сложными: она была его значительно старше, совершенно некрасива и, по мнению Юрия (о чем он неоднократно говорил в интервью), удерживала этот брак шантажом, угрожала Сергею, что может многое рассказать о его фривольных политических взглядах, что запросто погубит его карьеру. Счастья в этом браке не было, но продлился он 40 лет.

Последние годы своей жизни Филиппов провёл в бедности и одиночестве, он буквально голодал. Его сын стал художником, и после окончания Мухинского училища в 1970-х годах вместе с матерью эмигрировал в США и взял фамилию матери- Горинович. Сергей Николаевич выбор сына очень не одобрил. Для актёра это был страшный удар. Он очень любил свою первую жену, поэтому расценил поступок сына и бывшей супруги, как предательство. А после тяжёлой болезни и смерти Антонины Голубевой вообще замкнулся. Однажды актёр Михаил Боярский ехал на своей машине и увидел идущего по улице Сергея Филиппова. Он предложил подвезти коллегу. Выяснилось, что народный артист, сыгравший в кино более 100 ролей, ехал на вокзал, чтобы сдать билет стоимостью 19 рублей. Боярский предложил Филиппову посидеть в машине, а сам, зайдя за угол, выбросил билет, отсчитал деньги, и вернувшись в машину отдал их Сергею Николаевичу. Смущённый актёр спрятал деньги и сказал: «Миша, откладывай сейчас, потом мы никому не нужны». Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Его давняя приятельница Любовь Тищенко постоянно заботилась об одиноком артисте, помогая ему по хозяйству и подкармливая по мере возможности. В одном из интервью она рассказывала: «В то время у него буквально «поехала» крыша. Ему казалось, что за ним следят органы КГБ. Однажды Филиппов мне признался, что никогда не бросил бы жену, если бы она не уехала в Штаты. Помню, Сергей Николаевич достал из-под кровати целую пачку нераспечатанных писем от сына. «Хочешь, читай, а мне неинтересно», - сказал он мне. Но самое интересное, что ни одного письма он не выбросил. Видимо, чего-то выжидал. Надеялся, что сын вернётся. Сын приехал только когда Сергея Филиппова уже давно не было в живых… Филиппов был очень расточительным человеком, поэтому ничего не скопил себе на старость. А по молодости он даже не знал ценность тем или иным вещам. В советское время он мог достать любой дефицит и постоянно баловал своих знакомых. У Филиппова в доме была очень богатая библиотека. Когда я в очередной раз пришла к нему домой, то не обнаружила ни одной книги. Оказывается, Голубева продала всю библиотеку за какие-то смешные деньги… Кадр из фильма "Собачье сердце", 1988 год



После смерти супруги актер совершенно замкнулся в себе и пережил ее только на год. Сам актер умер в одиночестве. Последние годы жизни Филиппова прошли в забвении. Многолетнее пристрастие к алкоголю расшатало здоровье, неумение откладывать деньги на черный день привело к тому, что актер остался у разбитого корыта. Голубева постепенно распродала все ценные вещи, которые были в доме, от былой роскоши не осталось и следа. Он явно стеснялся своего положения, перестал общаться с друзьями, старался даже скорую не вызывать домой. В последнее время Филиппов совсем бросил пить. Во-первых, ему не на что было покупать спиртное, а в долг он никогда ни у кого не просил. Во-вторых, он был уже тяжело больной человек… Филиппов был одиноким человеком. Он сам выбрал такой образ жизни - он никого не впускал в свой дом, отключил телефон. Коллеги по «Ленфильму», зная его суровый нрав, попросту вычеркнули его из своей жизни, он даже врачей не вызывал на дом вероятно, ему было очень стыдно за свой внешний вид, за беспорядок, творившийся в квартире. Квартплату не платил месяцами. Я помогала чем могла- покупала крупу, лимончик, кусочек сыра. А в последнее время он вообще стал отказываться от еды. Он никогда ни у кого ничего не просил. Под конец жизни у Сергея Николаевича даже не осталось вещей. То ли продал всё, то ли износились. За месяц до смерти мы положили его в больницу. Так у него не было тапочек, в которых он мог бы выйти из дома. Нам пришлось бегать по всему городу в поисках обуви 47-го размера. Вот так и госпитализировали его- в одних тапочках и какой-то рваной рубахе». Вот фото за неделю до смерти.

За несколько дней до смерти актёр рассказал Любови Тищенко о своей мечте: «Знаешь, я ведь всю жизнь хотел сыграть положительную трагическую роль, а мне доставались одни мерзкие типы. Я даже плакал, когда узнал, что главная роль в фильме «Когда деревья были большими» досталась Юрию Никулину». Сергей Филиппов умер 19 апреля 1990 года от онкологического заболевания теперь уже лёгких.

Его тело обнаружили в квартире только через две недели после кончины. «Ленфильм» не выделил ни копейки на погребение актера. Деньги на похороны собирал Александр Демьяненко (исполнитель роли Шурика) у друзей-пенсионеров. Сын, проживавший в то время в Америке, побывал на могиле отца только спустя несколько лет. О последних днях Сергея Николаевича вспоминал его друг Евгений Александрович Моргунов:



«Самое страшное — остаться одному. Знаете, горе какое случилось у прекрасного комика, удивительного человека Сергея Николаевича Филиппова? Как бессердечно отнеслась ленинградская общественность к артисту, который смешил всех, которого боготворили, которому предлагали выпить все. Он умер один в своей квартире и лежал две недели. Соседи обратились на «Ленфильм». «Ленфильм» принял ужасающее решение, не дали на похороны ни копейки денег. И только Сашенька Демьяненко, замечательный наш Шурик, собрал по копейкам деньги у актёров, которые были на пенсии, у актёров, которые знали Филиппова, сделали гробик и закопали. И слова совершенно гениальные написали на могиле: «И не будет в день погребения ни свечей, ни церковного пения». Это его любимые были стихи». Похоронен Сергей Филиппов на Северном кладбище, рядом с Антониной Голубевой. Питерская гильдия киноактёров установила на могиле бюст. Сначала был бронзовый, но его пытались украсть: распилили, увидели, что много бронзы (36 кг), оторвали от постамента, тащили- и в кустах бросили. Или тяжёлым им показался, или спугнул кто-то. Потом бюст оказался в Гильдии киноактёров у Евгения Леонова-Гладышева, теперь он дома у сына Сергея Филиппова - Юрия. На могиле стоит бюст из чугуна. Сын артиста узнал о смерти Филиппова слишком поздно, и приехать на похороны не смог. В Америке он добился большого успеха. Как художник-дизайнер он работал для многих всемирно известных фирм: Ральфа Лорана, Эсте Лаудер, Армани и Шанель. Он оформлял бродвейские театры и интерьеры вилл мультимиллионеров, получил несметное количество наград и грамот. В память об отце он написал книгу «А есть ли жизнь на Марсе?» и снял одноимённый, достаточно неоднозначный документальный фильм. Юрий опровергает то, что Филиппов жил в бедности: «Это неправда! Папа любил окружать себя красивыми вещами: коллекционировал бронзовые фигурки, покупал мебель красного дерева, любил фарфоровую посуду, драгоценности» (ну да, ему, жившему в Америке, конечно, лучше знать!). По приезде Юрий обнаружил, что из квартиры Сергея Филиппова пропала антикварная мебель, драгоценности и семейный архив. Сын Сергея Филиппова- Юрий.

*** В 2008 году в Пятигорске были открыты памятники Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову. Бронзовый Киса имеет явное портретное сходство с Сергеем Филипповым в этой роли в гайдаевском фильме «12 стульев». Аналогичный памятник установлен в Чебоксарах (скульптор В. П. Нагорнов).



Пятигорск. У входа в парк «Цветник» стоит памятник Кисе Воробьянинову.



Памятник в Чебоксарах.



*** Бытует мнение, будто мужчина с маленьким кусочком хлеба из блокадного Ленинграда на известной фотографии — это и есть Сергей Филиппов. Но Филиппову на момент съёмки было 29 лет, и он находился в Сталинабаде (Душанбе) — туда были эвакуированы все сотрудники Театра комедии во главе с Акимовым.





https://kulturologia.ru/blogs/270616/30207/?print=1

https://kulturologia.ru/blogs/211116/32331/

https://lera-komor.livejournal.com/1584654.html

https://showbiz.mirtesen.ru/blog/43224948598/Akterskie-trage...

https://spletnik.temaretik.com/2092146336579980056/kak-gajda...