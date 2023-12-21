Территория Героев...(118)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Константину Морозову 21 год. Он уроженец Ярославля, участник спецоперации (с первых дней), сейчас курсант МВОКУ.

Награжден орденом Мужества за участие в первом же крупном штурме «за ленточкой». Из населенного пункта, где оказалось в окружении одно из наших подразделений, после стрелкового боя на расстоянии 50 метров от врага Константину и его боевым товарищам удалось вытащить комбата и других бойцов, в том числе раненых.

А медаль «За отвагу» он получил за успешное отражение атаки ВСУ на наблюдательный пункт. Причем на это задание Костя отправился добровольцем, помогать товарищам: «Враг с большими потерями ушел в сторону минного поля, откуда мы еще долго слышали взрывы». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/33108

Гвардии старший сержант Сазонов Владимир Подразделение, в составе которого действовал гвардии старший сержант Владимир Сазонов, выполняло задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских боевиков.

Продвигаясь по заданному маршруту, Владимир обнаружил хорошо оборудованный оборонительный рубеж и большое сосредоточение живой силы противника. Завязался бой.

В ходе боестолкновения командир подразделения и гранатометчик получили ранения и не могли самостоятельно выбраться из-под огня противника. Оценив обстановку, несмотря на угрозу жизни Владимир Сазонов смог эвакуировать раненых товарищей в безопасное место и оказать первую помощь.

Благодаря грамотным и решительным действиям гвардии старшего сержанта Владимира Сазонова, удалось сохранить жизнь и здоровье раненых военнослужащих, а подразделение смогло вытеснить украинских боевиков с занимаемых позиций и закрепиться на них.

https://t.me/rabotaembrat/7185

Майор Дорошенко Александр Подразделением под командованием майора Александра Дорошенко при продвижении по заданному маршруту был обнаружен хорошо замаскированный опорный пункт противника.

Оценив обстановку, учитывая большое численное превосходство со стороны украинских боевиков, Дорошенко принял решение провести доразведку местности, выявить замаскированные объекты боевиков, после чего передал координаты позиций противника подразделениям российской артиллерии.

В результате грамотных и слаженных действий майора Александра Дорошенко и его подчиненного личного состава противник был уничтожен огнем российской артиллерии.

https://t.me/rabotaembrat/7186

Майор Сабзалиев Хасан В ходе наступательной операции наших войск на территории ДНР экипаж командира штурмового танкового взвода майора Хасана Сабзалиева выполнял задачу по уничтожению укрепленного опорного пункта противника.

Заняв тактически выгодную огневую позицию, танкисты вступили в бой со значительно превосходящими силами националистов. Благодаря стремительным действиям экипажа и умелому управлению боем со стороны командира, прицельным огнем из орудия нашего танка был уничтожен командный пункт и большое количество живой силы противника.

Во время боя танк под командованием Сабзалиева был внезапно атакован противотанковым ракетным комплексом украинских националистов. В результате прямого попадания противотанковой ракетой в башню, командир танка Сабзалиев получил контузию и осколочные ранения. Убедившись в исправности техники, несмотря на тяжелые ранения, превозмогая боль танкисты мужественно продолжили бой и выполнили поставленную командованием задачу.

Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2023 года за проявление героизма, мужества, отваги и самоотверженности майор Хасан Сабзалиев награжден орденом Мужества.

https://t.me/rabotaembrat/7191

Сержант Руденок Елена С первых дней специальной военной операции сержант Елена Руденок в составе отдельного медицинского отряда Воздушно-десантных войск, неоднократно в условиях, сопряженных с риском для жизни, оказывала квалифицированную неотложную медицинскую помощь военнослужащим и мирному населению на освобожденных территориях.

Батальонная тактическая группа российских десантников, в составе которой действовала Елена Руденок, выполняла задачу по обороне взятого в ходе боёв с националистами важного стратегического объекта. Националисты, стремясь выбить российские войска с занимаемых позиций, неоднократно переходили в контрнаступление. Атаки противника сопровождалась артиллерийским огнем.

Несмотря на неоднократную угрозу поражения артиллерией и беспилотной авиацией противника, благодаря высоким профессиональным навыкам, сержант Елена Руденок за период выполнения задач в зоне специальной военной операции оказала квалифицированную медицинскую помощь более 2500 военнослужащих с различными характерами повреждений, травм, увечий и ранений, что способствовало их скорейшему восстановлению.

https://t.me/rabotaembrat/7192

Военнослужащий Константинов Дмитрий Дмитрий Константинов удостоен Георгиевского креста за свой подвиг. Будучи командиром отделения роты РХБЗ, он сумел вывести из-под огня своих сослуживцев.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Дмитрий Константинов награжден Георгиевским крестом 3-й степени.

https://t.me/specnazAlpha/18913

Сержант Вольф Роберт Сержант Роберт Вольф из села Люксембург, Дагестан

Военный из села Люксембург Бабаюртовского района Роберт Вольф, за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, награжден медалью «За отвагу».

29-летний Вольф – коренной житель села Люксембург, после службы в Вооруженных силах страны заключил контракт. С первых дней специальной военной операции находится на территории Украины.

Боец пошел по стопам своей матери, которая работает в военном комиссариате Бабаюртовского района.

https://t.me/specnazAlpha/18827

Доброволец Блинов Игорь В ходе ожесточенных боев вблизи одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских боевиков, группа добровольцев отряда БАРС, под командованием Игоря Блинова выполняла задачи по прикрытию разведывательной группы. Находясь на позиции, Игорь обнаружил большую группу боевиков, вооруженных гранатометами и стрелковым оружием, пытавшихся обойти российских военных с фланга.

Российские военнослужащие приняли решение дать бой противнику, несмотря на их численное превосходство. Не выдавая своего присутствия, заняв выгодную огневую позицию, Игорь прицельным огнем уничтожил гранатометчика противника. В ходе ожесточенного боестолкновения подразделением Игоря Блинова было ликвидировано более 15 националистов. Понесший существенные потери противник был вынужден отступить.

Благодаря грамотному руководству вверенным подразделением, самоотверженности и героизму Игоря Блинова превосходящие силы украинских боевиков были уничтожены, что позволило разведчикам выполнить поставленные задачи.

https://t.me/rabotaembrat/7196

Старший сержант Некрасов Сергей Действуя в составе расчета самоходной артиллерийской установки, командир расчета старший сержант Сергей Некрасов выполнял задачу по обороне укрепрайона подразделений российских войск. Вооруженные формирования украинских боевиков предприняли попытку вклиниться вглубь обороны и атаковали позиции российских военнослужащих.

Расчет под командованием старшего сержанта Некрасова совершил маневр и занял выгодную позицию. Замаскировав орудие, Сергей вышел на связь с мотострелковыми подразделениями, занимающими первую линию обороны, и запросил координаты вражеских целей.

Получив данные, старший сержант Некрасов прицельным огнем уничтожил до пяти единиц бронетехники и большую часть пехоты противника, что нанесло боевикам существенный урон, лишив их возможности продолжать наступление.

Благодаря мужеству и самоотверженности Сергея, а также профессионализму его подчиненных все выявленные цели были своевременно поражены, продвижение противника было сорвано.

https://t.me/rabotaembrat/7222

Доброволец Оголенко Иван Кадеты Ставропольского президентского кадетского училища сняли фильм и сделали представление о своем героическом земляке - кавалере Ордена Александра Невского, командире добровольческого батальона "БАРС-10" бригады "Царские волки" Иване Сергеевиче Оголенко (позывной "Сатурн"). См. видео по ссылке

https://t.me/rogozin_do/5128

Старшина Токарь Ирина Старшая медицинская сестра-анестезист старшина Ирина Токарь действуя в составе передового медицинского отряда специального назначения выполняет боевые задачи по оказанию квалифицированной медицинской помощи раненым военнослужащим, тем самым обеспечивая сохранение их жизни и здоровья.

Несмотря на неоднократную угрозу поражения артиллерией и беспилотной авиацией противника, благодаря высоким профессиональным навыкам, Ирина Токарь за период выполнения задач в зоне специальной военной операции оказала квалифицированную медицинскую помощь нескольким тысячам военнослужащих с различными характерами повреждений, травм, увечий и ранений, что способствовало их скорейшему восстановлению.

https://t.me/rabotaembrat/7197

Младший сержант Сакау Дмитрий Штурмовая группа, в составе которой находился старший стрелок штурмового отряда младший сержант Дмитрий Сакау, выполняла задачу по уничтожению опорного пункта противника на одном из направлений.

Во время боя младший сержант Сакау первым скрытно подобрался к позициям противника. Метким броском гранаты уничтожил украинских боевиков, спрятавшихся в блиндаже, затем оперативно преодолел окоп и добрался до второго укрытия противника, где также, умело применяя ручные гранаты, подавил сопротивление. Продолжая действовать в составе отделения, Дмитрий лично уничтожил в бою отделение противника.

В результате смелых и решительных действий Сакау опорный пункт противника был захвачен кратчайшее время. Затем Дмитрий сумел привести в боеготовое состояние захваченное у противника тяжелое вооружение и распределить его среди личного состава штурмовой группы. Подкрепления противника предприняли попытку уничтожить группу российских штурмовиков, но, благодаря слаженной работе подразделения, три попытки контратаковать были отбиты.

В ходе боя младший сержант Дмитрий Сакау захватил важные документы противника, которые позволили нанести точные артиллерийские удары по опорным пунктам украинских боевиков и сорвать их планы по проведению контратак на утраченные позиции.

https://t.me/rabotaembrat/7205

Младший лейтенант Дарковский Владимир Герой России и Спецназа, младший лейтенант Герой России и Спецназа, младший лейтенант Владимир Дарковский служит в 14-й отдельной бригаде специального назначения в Хабаровске, с первых дней участвует в СВО.

Ранее был награждён Георгиевским крестом IV степени.

Дарковский Владимир из Бурятии.

https://t.me/specnazAlpha/19034

Доброволец Севостьянов Сергей Сергей Севостьянов –командир поискового отряда «Новгородец».

За храбрость и самоотверженность при выполнении боевых заданий в ходе специальной военной операции шимчанин Сергей Севостьянов награжден Георгиевским крестом IV степени.

Сергей Севостьянов родом из большой семьи из шимского села Подгощи. Он вместе со своими братьями ушёл воевать с нацистами добровольцем.

https://t.me/specnazAlpha/19040

Майор Колесников Александр В ходе специальной военной операции майор Александр Колесников получил информацию о скоплении техники и живой силы противника, готовящегося начать наступление на одном из тактических направлений.

Несмотря на сложные метеоусловия, а также темное время суток Александр совершил вылет на штурмовике Су-25 и прицельным огнем по боевым порядкам противника уничтожил 3 БТР, 4 Камаза с боеприпасами, а также большое количество боевиков. Смелые и профессиональные действия Александра сорвали готовящееся наступление противника.

Спустя несколько дней, Александру была поставлена задача по уничтожению корректировщиков огня украинских боевиков, ведущих свою деятельность с акватории водоема. В ходе боевого вылета, прицельным огнем майора Александра Колесникова был потоплен вражеский катер с украинскими корректировщиками огня, что лишило противника возможности эффективно применять артиллерию на данном рубеже. Лишившись поддержки артиллерии, противник не смог удержать занимаемые позиции и отступил.

https://t.me/rabotaembrat/7200

Подполковник Фортуна Андрей Заместитель командира мотострелкового полка по военно-политической работе подполковник Андрей Фортуна в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции неоднократно выдвигался на позиции батальонов, оказывал практическую и методическую помощь командирам батальонов и рот.

В районе одного из стратегически важных населенных пунктов украинские националисты предприняли попытку атаковать позиции наших войск. Андрей лично выдвинулся на один из наблюдательных пунктов батальона, где принял командование подразделением и в течении нескольких часов руководил отражением атаки превосходящих сил противника. В ходе боя, ротная тактическая группа украинских боевиков понесла значительные потери и отошла на исходные позиции не добившись успеха.

Смелые и решительные действиям подполковника Андрея Фортуны и его подчиненных, позволили не допустить прорыва линии обороны российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/7201

Младший лейтенант Катков Алексей Командир взвода связи младший лейтенант Алексей Катков выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах пункта управления батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.

Украинские боевики, стремясь выбить подразделения российских войск с занимаемых позиций, предприняли атаку на район расположения БТГр. В ходе артиллерийского обстрела аппаратная станция связи была повреждена и выведена из строя. Понимая, что потеря связи лишит подразделения возможности оперативно передавать координаты наступающих сил противника, младший лейтенант Катков выдвинулся к поврежденной станции и приступил к ее восстановлению, несмотря на непрекращающийся огонь со стороны противника. После восстановления станции Алексей сразу же передал координаты противника, по которому был нанесен артиллерийский удар.

Благодаря переданной младшим лейтенантом Алексеем Катковым информации противнику был нанесен существенный урон, после чего он вынужден был отступить.

https://t.me/rabotaembrat/7221

Гвардии младший сержант Трубицын Алексей В ходе артиллерийского обстрела ВСУ часть ретрансляторов связи получили повреждения.

Не теряя ни минуты, радиотелефонист гвардии младший сержант Алексей Трубицын выдвинулся в точки, где были размещены ретрансляторы. Несмотря на продолжающий артиллерийский обстрел, Трубицын оперативно выявил поврежденное оборудование и приступил к ремонту. Используя рельеф местности и умело укрываясь от близких разрывов крупнокалиберных снарядов противника, в кратчайший срок восстановил связь между подразделениями бригады, что позволило передать координаты позиций артиллерии противника и в ходе контрбатарейной борьбы подавить вражеские орудия.

Грамотные и мужественные действия радиотелефониста гвардии младшего сержанта Алексея Трубицына позволили не допустить потери управления подразделениями бригады и нанести поражение артиллерии противника, что способствовало удержанию оборонительных позиций бригады.

https://t.me/rabotaembrat/7204

Сержант Зеленин Алексей Расчет самоходной артиллерийской установки под командованием сержанта Алексея Зеленина выполнял боевую задачу по уничтожению техники украинских боевиков в ходе их наступления.

При выполнении огневой задачи расчет Зеленина подвергся ответному артиллерийскому удару со стороны противника, который пытался подавить огонь российской артиллерии. Оценив обстановку, несмотря на угрозу жизни, находясь под огнем украинских националистов, Алексей Зеленин принял решение продолжить выполнять огневую задачу без смены позиции.

В результате точной стрельбы расчетом САУ были уничтожены минометные расчеты, бронемашины и личный состав противника. Действуя грамотно и смело, Зеленин вывел установку с подчиненным расчетом на запасную огневую позицию, обеспечив дальнейшее успешное выполнение боевой задачи по уничтожению украинских националистов.

Личное мужество и профессионализм сержанта Алексея Зеленина позволили сохранить боеспособность САУ и не допустить потерь среди личного состава расчета.

https://t.me/rabotaembrat/7213

Старший лейтенант Шайхутдинов Руслан Заместитель командира роты старший лейтенант Руслан Шайхутдинов руководил обороной мотострелкового подразделения на одном из опорных пунктов российских войск. Противник постоянно атаковал позиции подразделения малыми группами пехоты. Грамотно оценив обстановку, Шайхутдинов руководил действиями подчиненных, не демаскируя позиции основных огневых средств, а также организовал скрытное оборудование запасных позиций. Противник, не добившись успеха, перешел в атаку при поддержке артиллерии и бронированной техники.

Старший лейтенант Шайхутдинов, несмотря на артобстрел, грамотно распределил огневые задачи и организовал маневр огневых средств подразделения с постоянной сменой позиций, что позволило отразить 11 атак противника и нанести ему значительные потери в живой силе и технике.

Благодаря мужеству и умелому руководству старшего лейтенанта Руслана Шайхутдинова, рубеж обороны российских мотострелков был удержан, противник понес значительные потери.

https://t.me/rabotaembrat/7214

Подполковник Ковалёв Юрий Получив информацию, что противник готовит прорыв на участке обороны вблизи одного из освобожденных населенных пунктов, подполковник Юрий Ковалев вместе с вверенным ему батальоном выдвинулся на заданный рубеж и приступил к оборудованию позиций для отражения наступления врага.

Прибыв в заданный район, Юрий определил наиболее танкоопасные и десантно-опасные участки местности, осуществил инженерное дооборудование своих позиций, грамотно разместил пулеметные и минометные расчеты на местности.

Благодаря грамотно организованной и эффективно выстроенной обороне, батальон подполковника Юрия Ковалева в течение двух недель отражал все попытки наступления противника на своем участке. Истощенный противник, понеся существенные потери, оставил попытки прорыва на данном направлении и отступил вглубь подконтрольных ему территорий.

https://t.me/rabotaembrat/7218

Военнослужащий Асхабалиев Ильяс Позывной – «Тренер».

Уроженец села Игали Гумбетовского района Дагестана Ильяс Асхабалиев, заместитель командира взвода артиллерийской разведки:

– Я был летом в отпуске. Поддерживаю связь с родственниками. В зоне СВО боевых товарищей не бросаем, спасаем, друг за друга держимся.

Ильяс Асхабалиев принимает участие в СВО с октября 2022 года. Служит в миномётной батарее мотострелкового батальона. Сражался за Марьинку, Рабатино на Ореховском направлении, за поселения Пятихатка, Сладкая Балка, защищал от прорыва Крымское направление, Запорожский фронта.

В ходе боев на передовой показал себя исключительно мужественным, эффективным воином и командиром. Овладевал трофейным оружием. Уничтожил живую силу противника.

– На передовой зоны СВО у нас нет делений на национальности и конфессии. Мы здесь – братья, которые прикрывают друг друга, спасают друг друга, сражаются во имя нашей великой Родины – России. Неофашисты киевского режима используют запрещенные боеприпасы, но победа будет за нами! Ни кассетные, ни фосфорные боеприпасы, которые враги используют в нарушение всех международных норм, не повлияют на исход СВО, враг будет разбит!

https://t.me/specnazAlpha/19173

Капитан Ведящев Алексей В ходе специальной военной операции капитан Алексей Ведящев, управляя истребителем Су-35, неоднократно обеспечивал прикрытие вертолетов армейской авиации при десантировании. Выполняя задачи по завоеванию господства в воздухе, Алексей в воздушных боях уничтожил три самолета и вертолет противника. Кроме того, на счету капитана Алексея Ведящева уничтоженная наземная радиолокационная станция.

https://t.me/rabotaembrat/7217

Военнослужащий Филатов Вадим Вадиму Филатову – тридцать лет. Он родом из села Новобогоявленское Тамбовской области. Дважды ранен, контужен. Окончил девять классов Новоклёнской школы.

Отслужил срочную службу в морской пехоте и четыре года контрактной службы на Камчатке.

Перед СВО Вадим работал шеф-поваром в Москве. На передовой находится с осени прошлого года.

– Когда Вадим получил повестку и объявил о том, что уходит на спецоперацию, мы с отцом запереживали. Сын успокаивал, говорил: «Служить Родине – мой долг!» Смирились, благословили и проводили его на службу, – вспомнила мама Вадима Наталья Филатова.

Вадим служит в составе миномётного расчёта на Сватовском направлении. В декабре прошлого года вместе с сослуживцами попал под артиллерийский обстрел и получил осколочное ранение ноги. После операции и восстановления вновь отправился на передовую.

– Вадим периодически выходит на связь, но о службе ничего не рассказывает. Знаем лишь, что, помимо выполнения поставленных перед ним задач, кормит сослуживцев. Любит он свою профессию повара, – рассказала Наталья Филатова.

За мужество и героизм, проявленные в многочисленных боях на Сватовском направлении, Вадим удостоен государственной награды – Георгиевского креста IV степени.

https://t.me/specnazAlpha/19185

Сержант Майзеров Артур Сержант Артур Майзеров, будучи командиром отделения, получил приказ занять опорный пункт противника. В результате действий группы, возглавляемой сержантом Майзеровым, опорный пункт был занят, а противник, понеся значительные потери, вынужден был отступить.

Артур Майзеров был ранен и эвакуирован с поля боя. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, он награжден медалью «За отвагу».

Артур из Архангельска.

https://t.me/specnazAlpha/19080

Подполковник Мункожаргалов Дашибал Офицер 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия).

Новый Герой Российской Федерации из Бурятии.

https://t.me/boris_rozhin/105896

Военнослужащий Джартанов Данияр Герой России. Кавалер двух орденов Мужества и двух медалей "За отвагу".

Данияр Джартанов родился 9 мая 1988 года в селе Джазатор Кош-Агачского района Республики Алтай. В 2005 году окончил школу и поступил в Горно-Алтайский педагогический колледж на физкультурное отделение, во время учебы в колледже в 2007 году его призвали в армию. С тех пор он служит в рядах спецназа Главного разведывательного управления Минобороны. Ветеран боевых действий.

Награжден медалями "За боевые отличия", "За воинскую доблесть", "Участник военной операции в Сирии", медалью Суворова. Дважды награжден медалью "За отвагу" и дважды – орденом Мужества.

Спортсмен, кандидат в мастера спорта по самбо и армейскому рукопашному бою, имеет 1-й спортивный разряд по легкой атлетике и лыжным гонкам.

Женат, воспитывает двух дочерей.

https://t.me/specnazAlpha/19121

Майор Чекмарёв Андрей Настоящий командир: кавалер ордена Мужества майор Андрей Чекмарёв рассказал, как выводил из-под обстрела своих подчиненных

Во время боёв под Вербовым была потеряна связь с передовыми противотанковыми подразделениями. Противник, применив средства РЭБ, вел непрекращающийся артиллерийский огонь.

Командир батареи лично отправился на позиции к своим бойцам. Больше суток под огнём артиллерии противника противотанковые подразделения вместе с командиром удерживали рубеж. Затем небольшими группами майор Чекмарёв вывел два расчёта ПТУР и пулеметный расчет на безопасные позиции, откуда подразделение продолжило свою работу. Из семи человек не пострадал никто.

За самоотверженность и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой задачи, майор Андрей Чекмарев награжден орденом Мужества. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/33066

Младший сержант Хващевский Виталий Младший сержант Виталий Хващевский рассказал, за что был награжден орденом Мужества

Во время боёв под Вербовым Виталию была поставлена задача подвезти боекомплект и вывезти раненых. Несмотря на плотный артиллерийский огонь со стороны противника, задача была выполнена. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/33070

Военнослужащий Ериков Алексей Алексей Ериков попал на фронт по мобилизации. На передовой он находится чуть меньше года. Когда-то Алексей служил сапером во Владикавказе, что и определило его нынешнюю специальность. «Там опыта хватало, и тут хватает», – говорит на этот счет Алексей.

Медаль «За отвагу» сапер получил за отличие в боях на Херсонском направлении. В период повышенной активности противника саперам приходилось ставить минные заграждения на флангах своих позиций, обеспечивать безопасные маршруты на заминированной местности для наших разведчиков и пехоты. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/33292 (у нас о нём было в 103 выпуске):

"Родина дала мне образование, высшее-военное, и, когда настало такое время, я не смог остаться в стороне, для чего я тогда учился? Я пошёл воевать. У нас тут такие люди, которых на гражданке редко встретишь - на последнем награждении девяносто восемь госнаград. Здесь цвет нации!.." "Папа, если увидишь, это всё шутка. Я не здесь, я в Мариуполе дома строю" "Я сам из Донецка, из пригорода. В мае 14-го я уехал в Славянск, потом Иловайск, уже в составе батальона "Сомали", донецкий аэропорт, Дебальцево, был командиром штурмовой группы. Удачливая группа была - за полтора года ни одного двухсотого..." "Я не на войне, а на работе" "А мне сорок пять. До этого жил в монастыре, с батюшкой поговорил, он благословил на полгода поехать. Судьба такая..." "Это всё делалось своими руками..." "Я никогда не был один. Меня всегда и прикрывали огнём, и помогали физически оказывать содействие в эвакуации с поля боя"

Я очень люблю общаться с добровольцами - простые, надежные, немногословные русские мужики, за которыми - как за каменной стеной.

Недавно я побывала на запорожском направлении в расположении и на боевых позициях батальона БАРС-3 "Родина" бригады "Царские волки".

Смотрим и слушаем истории - реальные, живые, мои.

Тут только правда.

Ваша Марьяна Наумова

Обязательно смотрим по ссылке!

https://t.me/maryananaumova/2089

Военкор Наумова Марьяна Марьяна Наумова начала заниматься спортом, когда была ребенком. Уже в 10 лет она увлеклась пауэрлифтингом и завоевала звание самой сильной девочки планеты.

Из-за физических нагрузок ученице приходилось пропускать занятия в школе, что привело к конфликтам с учителями. Но она смогла сдать ЕГЭ и поступить в Российский государственный гуманитарный университет на отделение международных отношений, где начала изучать гуманитарную миссию России на Ближнем Востоке.

В 2016 году Наумовой пришлось сделать перерыв в спортивной карьере. Во время проверок на Arnold Sports Festival у нее в крови обнаружили допинг, в результате чего отстранили от соревнований на 2 года. В интервью для Eurosport чемпионка рассказала, что считает решение о дисквалификации несправедливым и вынесенным на основе ее политических взглядов.

Параллельно со спортом Марьяна активно включилась в общественную деятельность. Еще в 2013-м вместе с Сергеем Бадюком, Егором Мехонцевым и другими чемпионка участвовала во Всероссийской благотворительной акции «100 рублей спасут жизнь», проводимой фондом «Живи, малыш».

В 2014-м, когда на Донбассе начались военные действия, Марьяна решила поддержать детей ДНР и ЛНР и вместе с отцом отправилась в местные школы, везя с собой в подарок спортивный инвентарь. Чемпионка не ограничилась одной поездкой на Донбасс — за первой последовали многократные визиты россиянки в прифронтовые зоны.

В 2022-м Марьяна продолжила спортивную карьеру, при этом не оставила и общественную деятельность.

В апреле Марьяне удалось получить военную аккредитацию. Она стала ездить в Донбасс, чтобы освещать ситуацию и помогать людям. Ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале.

https://24smi.org/celebrity/116492-mariana-naumova.html

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! Шуваев Георгий Иванович начальник ракетных войск и артиллерии

Шуваев Георгий Иванович начальник ракетных войск и артиллерии 1 танковой армии командир 288 Артиллерийской бригады ЗВО посмертно удостоен звания героя Российской Федерации. Полковник Шуваев Г.И. с первых дней участвовал в ходе специальной военной операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик от украинских неонацистов, выполняя сложные задачи по управлению подразделениями ракетных войск и артиллерии. Погиб при выполнении служебных обязанностей 1 октября 2022г. За проявленные мужество и отвагу был удостоен звания «Герой Российской Федерации» (посмертно). https://vk.com/wall-112296548_4067 Генерал-майор Завадский Владимир В зоне проведения спецоперации погиб генерал-майор Владимир Завадский. Он был заместителем командующего 14-го Армейского Корпуса Северного флота. До августа 2021 года командовал Кантемировской Краснознаменной танковой дивизией. https://t.me/strana_geroev/4959 Гвардии старший лейтенант Петрунин Николай Петрунин Николай Сергеевич Мы о нём писали в 52 выпуске Николай Сергеевич родился 15 января 1988 г. в рабочем посёлке Сараи Рязанской области. Был вторым ребёнком в семье. В 2005 г. окончил 11 классов и поступил в Рязанское Высшее Военное Командное Училище Связи, после окончания которого был направлен для дальнейшего прохождения военной службы в воинскую часть 69647 г. Кяхта. С 2022 г. принимал участие в СВО по защите мирных жителей Республик Донбасса, Херсонской, Запорожской областей и национальных интересов нашей страны в должности командира взвода связи 2 МСБ в/ч 69647. Был награждён медалями "За боевые отличия", " За отличие в военной службе ", а также " Орденом Мужества" (посмертно). Героически погиб 6 сентября 2023 г. при выполнении поставленных задач в зоне СВО, до конца исполнив свой воинский долг. У Николая остались мама, папа, жена и двое детей. https://vk.com/wall-177191014_34803 Военнослужащий Дорофеев Виктор 23.09.2023 при исполнении воинского долга на СВО погиб Дорофеев Виктор , 14.10.1996. Проживал п.Станционный. https://zpobeda.ru/viktor-dorofeev/ Военнослужащий Попов Павел 11 сентября 2023 года погиб в зоне СВО воспитанник спортивной школы Попов Павел г.Поворино, Воронежская область https://vk.com/wall27150037_4824 Военнослужащий Щербаков Иван 29 сентября в Новолялинском центре культуры (Свердловская область) состоялось прощание с Щербаковым Иваном Ивановичем, который погиб, исполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции на территории Украины. https://zpobeda.ru/ivan-shherbakov/ Военнослужащий Алексеев Александр Жители станицы Калниболотская (Кубань) проводили в последний путь участника СВО Алексеева Александра Альбертовича, погибшего в ходе выполнения боевой задачи 17 сентября. Александр служил по контракту с мая текущего года. https://zpobeda.ru/aleksandr-alekseev/ Военнослужащий Мельников Евгений В ходе СВО погиб защищая интересы нашей Родины Мельников Евгений Витальевич https://zpobeda.ru/evgenij-melnikov/ Военнослужащий Скворцов Геннадий Геннадий принимал участие в Специальной военной операции с июля 2022 года. Службу начал младшим сержантом, командиром танка. После был назначен командиром взвода огневой поддержки. Погиб Геннадий Скворцов под Авдеевкой, проявив героизм и мужество в бою с бандеровцами и нацистами. Посмертно он награжден Орденом Мужества! https://zpobeda.ru/gennadij-skvorcov/ Военнослужащий Шевченко Михаил Состоялось прощание с Шевченко Михаилом Владимировичем, 1988 г.р, погибшим при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции. https://zpobeda.ru/mihail-shevchenko-2/ Ефрейтор Шаравин Михаил Простились с бойцом, погибшим в зоне СВО 11 сентября на территории Запорожской области, исполняя воинский долг, погиб смертью храбрых водитель, мастер взвода десантного обеспечения роты десантного обеспечения, ефрейтор

Михаил Шаравин. Михаил Александрович родился 25 сентября 1996 года в селе Чистоозерка. В 2015 году был призван в ряды вооруженных сил РФ. 24 октября прошлого года был мобилизован в зону СВО. В дальнейшем переведен в распоряжение командующего 76-ой дивизии воздушно-десантных войск города Пскова, принимал участие в боевых действиях СВО в составе 237-ого полка ВДВ. При выполнении очередного боевого задания Михаил получил смертельное ранение. https://zpobeda.ru/mihail-sharavin/ Военнослужащий Воробьев Андрей 29 сентября состоялось прощание с Воробьевым Андреем Владимировичем г. Новодвинск, Архангельская область https://vk.com/wall-62488888_1278930 Военнослужащий Ильин Александр Простились с погибшим в ходе СВО Ильиным Александром Николаевичем https://zpobeda.ru/aleksandr-ilin/ Военнослужащий Степанов Иван 9.08.2023 г. В ходе специальной военной операции на Украине, погиб любимый брат, сын Степанов Иван Юрьевич. https://zpobeda.ru/ivan-stepanov-3/ Военнослужащий Жмодик Виталий Житель Бурятии погиб во время специальной военной операции, родом из села Новая Брянь Заиграевского района республики. После окончания 9 классов Виталий поступил в республиканский техникум строительства и городского хозяйства и получил там специальность «механик сантехнических систем и оборудования», затем в Новобрянском филиале межотраслевого техникума выучился на мастера общестроительных работ. После учебы его призвали на срочную службу в ряды Российской армии. Служил Виталий в Кяхте, был мотострелком. Но в зоне специальной военной операции Виталий Жмодик находился с прошлого года. В октябре того же года получил медаль «За отвагу». Был ранен, лечился в Грозном, затем вернулся на СВО. Он погиб 20 сентября и посмертно награжден орденом Мужества. Ему было 22 года. https://zpobeda.ru/vitalij-zhmodik/ Военнослужащий Хафизов Айдар 6 сентября 2023 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб выпускник отделения «Лесное и лесопарковое хозяйство» Уфимского лесотехнического техникума Хафизов Айдар Ангамович. Айдар запомнился тем, что всегда был скромным, отзывчивым и целеустремленным студентом, обладал прекрасными человеческими качествами, любил выбранную специальность. https://zpobeda.ru/ajdar-hafizov/ Военнослужащий Яковлев Анатолий Яковлев Анатолий Владимирович 11.03.1974 г.р. г. Пермь 1455-й мотострелковый полк https://zpobeda.ru/anatolij-yakovlev/ Военнослужащий Банчук Виктор Виктор Банчук геройски погиб 24 октября 2023 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Виктор родился 6 апреля 1994 году в Калганском районе селе Средняя Борзя. Там же окончил 9 классов. С 2012 по 2013 год проходил срочную военную службу в Российской армии. С 2019 года жил в законном браке, с женой воспитывали двоих сыновей. С 2020 по 2023 год работал в ЖКХ сварщиком. 26 сентября 2023 года добровольно подписал контракт с войсковой частью 11740 города Екатеринбург. 24 октября 2023 года погиб в Кременной Луганской области в зоне СВО, защищая свою Родину. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Банчук Виктор Михайлович награжден орденом Мужества (посмертно). https://t.me/geroirossii/5767 Военнослужащий Чухутов Сергей На Бору простились с

Сергеем Борисовичем Чухутовым. В апреле текущего года Сергей Борисович заключил контракт на военную службу и участвовал в специальной операции. Погиб при выполнении боевых задач по освобождению территорий от неонацистского режима. https://zpobeda.ru/sergej-chuhutov/ Военнослужащий Дашинимаев Игорь Уроженец Могойтуского района (Забайкалье) Дашинимаев Игорь погиб во время специальной военной операции на Украине В 2017 году Игорь проходил военную службу в ВС РФ в ЗАТО посёлка Горный. С марта 2018 года по май 2018 года он принимал участие военных действиях в зоне конфликта на территории Сирии. В августе 2022 года боец принимал участие в специальной военной операции. https://zpobeda.ru/igor-dashinimaev/ Военнослужащий Травин Андрей Травин Андрей Эдуардович, 07.05.1999 года рождения, 07.08 2023 года был призван на военную службу по контракту. Жил в д. Пустораменка Рамешковского МО. Погиб. https://zpobeda.ru/andrej-travin/ Военнослужащий Табекин Владимир 11 сентября 2023 погиб Табекин Владимир при выполнении воинской задачи по охране и обороне государственной границы Российской Федерации. https://zpobeda.ru/vladimir-tabekin/ Доброволец Григорьев Дмитрий Григорьев Дмитрий Александрович, воевал в рядах ЧВК Вагнер. 26 марта 2023 года во время штурма населенного пункта Ивановское участвовал в корректировке артиллерийского огня подразделения. Обеспечил поражения огневой точки противника, а также легкой бронивой техники, однако сам получил смертельное ранение. Награжден медалью За отвагу. https://zpobeda.ru/dmitrij-grigorev/ Военнослужащий Михайлов Денис Пpocтилиcь c пoгибшим в cпeцoпepaции Михайловым Денисом Олеговичем. Он показал сeбя смeлым и решительным бойцом. https://zpobeda.ru/denis-mihajlov/ Гвардии рядовой Вахрушев Олег 27 августа этого года в бою у села Вербовое Запорожской области погиб житель города Кирова, гвардии рядовой воздушно-десантных войск, наводчик Олег Николаевич Вахрушев. https://zpobeda.ru/oleg-vahrushev/ Военнослужащий Ткаченко Евгений В Венгеровском районе 29 сентября 2023 года состоялось прощание с Ткаченко Евгением Николаевичем, 29 ноября 1977 года рождения, погибшим 17 сентября 2023 года, участником специальной военной операции на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины. https://zpobeda.ru/evgenij-tkachenko/ Военнослужащий Шарикаев Кирилл Шарикаев Кирилл Валерьевич 12 января, 1997 - 22 сентября, 2023 Родился и жил в селе Бедеево-Поляна Благовещенского района. После окончания школы Кирилл Валерьевич поступил Башкирский архитектурно-строительный колледж. Он успешно его окончил и получил диплом.

После этого в 2016 году его призвали на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.

13 октября 2022 года мобилизован, прошел боевое слаживание в г.Пенза и отправился в зону проведения специальной военной операции. 22 сентября 2023 года погиб при исполнении воинского долга. https://bash.memorial/sharikaev-kirill-valerevich Военнослужащий Подражанец Михаил 14.09.2023 в ходе специальной военной операции, при исполнении воинского долга, погиб военнослужащий Подражанец Михаил Владимирович https://zpobeda.ru/mihail-podrazhanec/ Военнослужащий Климин Александр Климин Александр Юрьевич . Награжден Орденом Мужества посмертно https://zpobeda.ru/aleksandr-klimin-2/ Военнослужащий Мишиненцев Виталий 29 сентября 2023 года состоялось траурное прощание с Мишиненцевым Виталием Юрьевичем, погибшим в ходе специальной военной операции. https://zpobeda.ru/vitalij-mishinencev/ Военнослужащий Юмагулов Олег При исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб Юмагулов Олег Кераматович. Олег Кераматович родился 10 августа 1986 года.

В 2003 году начал свою военную карьеру в ВС РФ. Последняя занимающая им должность-командир 76 ОБМО. 10 сентября героически погиб при выполнении боевых задач. https://zpobeda.ru/oleg-jumagulov/ Военнослужащий Антохин Максим В ходе СВО погиб Антохин Максим Дмитриевич. с. Красноборск, Архангельская обл. https://zpobeda.ru/maksim-antohin/ Военнослужащий Шмагин Роман 5 сентября 2023 года погиб выпускник КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум» Шмагин Роман Петрович в ходе специальной военной операции на территории Украины. Роман проходил службу в Донецке, в 110 отдельной Гвардейской мотострелковой бригаде, был оператором ударных квадракоптеров. Все знали Романа как отзывчивого, доброго, готового всегда прийти на помощь, хорошего товарища и друга. https://zpobeda.ru/roman-shmagin/ Военнослужащий Сенишин Валерий Сенишин Валерий Григорьевич 09.11.93-10.09.23 Погиб Герой, который своей жизнью защитил семью ,родных, стариков и детей. https://zpobeda.ru/valerij-senishin/ Военнослужащий Янышев Вадим Жители Красноуфимского района простились с военнослужащим Янышевым Вадимом Сергеевичем, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Прощание состоялось в селе Сарсы Первые. Вадим рос добродушным, порядочным парнем. С детства мечтал стать десантником, как его отец. Дома всегда помогал бабушке в огороде, а деду помогал возиться с техникой. На службе в Вооруженных силах тоже связал себя с техникой — стал механиком-водителем боевой машины десанта. На БМД же участвовал в СВО. https://zpobeda.ru/vadim-yanyshev/ Военнослужащий Зайцев Анатолий 30 сентября простились с участником специальной военной операции — Зайцевым Анатолием Николаевичем. Анатолий проходил службу в должности старшего стрелка-снайпера парашютно-десантного взвода, парашютно-десантной роты, парашютно-десантного батальона 51 гвардейского парашютно-десантного полка 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии. Погиб Анатолий Николаевич 29 июня. Житель г. Чкаловск. https://zpobeda.ru/anatolij-zajcev/ Военнослужащий Долгобородов Игорь В ходе СВО погиб Долгобородов Игорь Сергеевич. 31 год. Архангельская область. 28 мсп. Окончил Новодвинский индустриальный техникум. https://zpobeda.ru/igor-dolgoborodov/ Военнослужащий Ботыгин Роман Ботыгин Роман Николаевич

родился 31 мая 1981 года в п. Кизема. Закончил Киземскую школу. 26 июля 2023 года подписал контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Погиб 22 сентября 2023 года в ходе специальной военной операции. https://zpobeda.ru/roman-botygin/ Военнослужащий Сметанин Александр В Афанасьевском районе Кировской области простились с земляком, погибшим в ходе специальной военной операции Александром Сметаниным. Александр Иванович Сметанин родился в 1979 г. Жил в деревне Московская. Осенью 2022 г. он был мобилизован для участия в СВО. В ходе боевых действий был неоднократно ранен. https://zpobeda.ru/aleksandr-smetanin/ Военнослужащий Закиров Зиеджон В ходе СВО на Украине погиб Закиров Зиеджон Адилжонович. 47 лет. Москвич, родом из Узбекистана. Служил в в/ч 12269. Окончил Ташкентское высшее танковое командное училища им. маршала П.С. Рыбалко. https://zpobeda.ru/ziedzhon-zakirov/ Военнослужащий Терещенко Павел При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб житель поселка Матросы Терещенко Павел Васильевич. https://zpobeda.ru/pavel-tereshhenko/ Доброволец Черняев Евгений В зоне СВО при выполнении боевого задания погиб уроженец пос. Квазеньга Устьянского района, выпускник техникума 2004 года Евгений Черняев. Евгений учился по профессии автомеханик — водитель автомобиля. После окончания техникума и службы в РА работал оператором в УЛК, сервисным инженером в одном из автоцентров г. Москвы, добровольцем ушёл на СВО. https://zpobeda.ru/evgenij-chernyaev/ Военнослужащий Фирсов Вадим Фирсов Вадим Анатольевич 24.01.1991 г.р. https://zpobeda.ru/vadim-firsov/ Военнослужащий Рачкевичус Станислав Рачкевичус Станислав (16.07.1994 г.) – выпускник Псковского политехнического колледжа (2013 г). Обучался по профессии «Сварщик». Погиб во время участия в специальной военной операции на Украине. Награждён орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/stanislav-rachkevichus/ Военнослужащий Акушкаров Руслан Пал смертью храбрых 11 сентября 2023 г. при выполнении воинского долга на СВО Акушкаров Руслан Раисович. Родился 18 августа 1988 г. в с. Целинном. Окончил профессиональное училище №36. Был призван по мобилизации 29 сентября 2022 года. Служил водителем в отделении радиационной, химической и биологической разведки. https://zpobeda.ru/ruslan-akushkarov/ Рядовой Лядов Константин Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга героически погиб рядовой Константин Юрьевич Лядов. Прощание с командиром отделения КМБ мотострелкового батальона состоялось 29 сентября. https://zpobeda.ru/konstantin-lyadov/ Капитан Акилонов Антон Акилонов Антон Александрович ст.Павлодольская, Краснодарский край https://zpobeda.ru/anton-akilonov/ Рядовой Харисов Рустам Рустам Рифович родился и вырос во Владивостоке, там же окончил школу. Срочную службу проходил в бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Сослуживцы говорят, что уже тогда проявились его лучшие качества — мужество, инициатива, старание в освоении воинской специальности. Рустам Рифович переехал в Севастополь в 2017 году, работал строителем, затем в одном из риэлторских агентств города. Был искренним патриотом России. С объявлением в сентябре 2022 года частичной мобилизации был призван в ряды ВС РФ. Получив повестку, в назначенное время прибыл в военкомат, не сомневаясь в необходимости защиты своего Отечества. Имея опыт и навыки военной службы, все задачи выполнял умело и инициативно. В подразделении пользовался большим авторитетом, командование и боевые товарищи любили и уважали Рустама за его надежность, стойкость, а также добрый и веселый характер. Рустам Рифович Харисов геройски погиб под селом Костогрызово на Херсонском направлении. https://t.me/geroirossii/5756 Лейтенант Калинкин Даниил При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб 23-летний житель Новоаннинского района Даниил Валерьевич Калинкин. Лейтенант Калинкин Д.В. служил командиром взвода, как кадровый офицер он участвовал в спецоперации. Погиб Даниил 26 сентября этого года. https://zpobeda.ru/daniil-kalinkin/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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