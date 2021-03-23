Петр Толстой с группой просемейных депутатов и сенаторов раскритиковал политику Минтруда и анонсировал демографическую революцию

Москве на площадке Торгово-промышленной палаты и под прикрытием региональной ячейки «Единой России» группа депутатов, сенаторов и представителей общественности представила, по сути, революционную программу смены вектора демографической политики РФ. Тут и поддержка многодетности (как моральная так и материальная), и антиювенальные законопроекты, и меры, направленные на сокращение абортов, и инициативы в сфере биоэтики и биобезопасности, и защита детей от деструктивного контента в соцсетях — в общем, все то, за что мы столько лет боролись и боремся. Теперь дело за малым: воплотить эти планы в жизнь, несмотря на глубоко эшелонированную оборону прозападного гайдаро-ориентированного лобби, которое правит бал и в Думе, и в профильных министерствах и ведомствах.

Среднестатический россиянин, прочитав в новостях о том, что нынешняя конференция прошла под эгидой «Единой России», на этом чтение и закончит — отношение к этой структуре в народе вполне сформировавшееся и однозначное. Как, впрочем, и к остальным политическим партиям. Но в данном случае нужно смотреть на суть предложений и на фигуры предлагающих. «Единая Россия» в данном случае просто предоставила крышу — причем и в прямом, и в переносном смысле.

Итак, в ТПП за одним столом оказались: вице-спикер Государственной Думы РФ Петр Толстой, депутаты Госдумы Николай Земцов, Инга Юмашева и Владимир Крупенников, сенатор Маргарита Павлова и зампред комиссии по демографии Общественной Палаты Павел Пожигайло.

Не хватало только Елены Мизулиной с Виталием Милоновым — тогда все известное просемейное лобби в обеих палатах Федерального Собрание было бы в сборе.

С основным докладом выступил Петр Толстой. Он сразу же начал за упокой… Министерства труда и социальной политики, где, по словам Петра Олеговича, сидят «творческие люди, они декларируют что демографическая политика РФ должна быть направлена на увеличение продолжительности жизни населения РФ, сокращение уровня смертности, рост рождаемости и регулирование внешней и внутренней миграции». «Означает это следующее: чиновникам гораздо проще отчитываться о своих демографических успехах (а вы знаете, теперь это входит в KPI глав регионов), показывая увеличение продолжительности жизни. Слава Богу, что у нас старшее поколение живет дольше, это прекрасно. Но рост рождаемости находится на 3 месте. А для большинства руководителей динамика рождаемости не интересна. Гораздо проще завести мигрантов».

Мы с такой оценкой деятельности профильного министерства согласны. Мало того, считаем ее еще и очень сильно завышенной. На самом деле, именно Минтруд является местом гнездования лоббистов всевозможного деструктива и иностранных агентов. Именно отсюда распространяются миазмы западной антисемейной идеологии — от законопроектов об СБН до детских телефонов доверия и т.п.

Но вернемся к Толстому. По словам вице-спикера, ВЦИОМ подсчитал что 49% населения России родили бы третьего ребеночка при материальной поддержке государства. «У нас сегодня многодетная семья практически равно бедная семья», — подчеркнул Толстой.

«За последние 30 лет русские и другие народы страны потеряли более 20 млн человек. Согласно прогнозам, к 2030 году убыль населения составит 30 млн. Начиная с 2018 года, снижение рождаемости стало рекордным. И может вообще стать необратимым, поставит под угрозу сам факт существования нашего государства. В первую очередь, это, конечно, связано с демографической ямой, которая образовалась в 90-е. Но это связано и с тем, что повысился возраст женщин, готовых рожать первого ребенка, это называется смена репродуктивного поведения, и конечно, влияет снижение доходов», — заявил он.

По мнению вице-спикера, власти должны принять федеральную программу поддержки семей с детьми которая должна работать вне зависимости от места проживания семьи и доходов субъекта федерации. По его словам, материнский капитал должен стать прогрессивным. «Он должен увеличиваться за рождение каждого последующего ребенка. Потому что семья, в которой рождаются дети, должна становиться богаче, а не беднее», — подчеркнул Толстой.

«Мы слышим экономистов из Минэкономразвития, которые прошли тяжелую гайдаровскую школу, разговоры типа: дайте им удочку. Я не буду это комментировать. Но если их идея состоит в том, чтобы просто завозить мигрантов, то непонятно для кого строится сегодня страна. Чиновники которые говорят "кто вас просил рожать", должны покинуть свои насиженные места. Если мы будем ориентироваться на мировой опыт, нас ожидает такое же вырождение, как в Западной Европе, где всерьез обсуждают возникновение 56 полов. Россия должна присоединиться к Женевскому консенсусу, который заявляет, что аборт не является средством планированием семьи, а семья является основой государства».

Все это абсолютно правильные слова, которые вполне подходят для речей перед избирателями, но для того чтобы стать делами, должны материализовываться в конкретные законы и госпрограммы. И Петр Толстой прямо заявил, что такие проекты разрабатываются. В частности, по его словам, России необходимо принять Национальную концепцию о защите семьи, где будет прописана и поддержка многодетных и защита семьи, материнства и детства, и право ребенка на семью, и защита от растлевающего контента. Но ведь именно об этом говорим и мы все эти годы. Мало того, в отличии от депутатов, мы уже разработали такую концепцию — она называется Стратегия действий в интересах семьи. Надеемся, Петр Олегович и его коллеги используют эти наработки в своей законотворческой деятельности, а мы постараемся довести их до них.

Одна из участниц конференции из Марий Эл задала вице-спикеру важный вопрос: как уйти от адресности оказания помощи (это когда многодетные должны признать себе себя малообеспеченными, чтобы получить помощь)? На что Петр Олегович ответил: «Роботизированный подход нужно менять, от него надо уходить. Чем больше будет критериев, тем лучше и справедливее».

Добавим к этому: для начала нужно сохранить людей в органах власти, а не заменять их роботами и не переводить «госуслуги» в онлайн, на чем настаивает цифропремьер Мишустин.

Выступавшая после Толстого сенатор Маргарита Павлова рассказала о ювенальных «ловушках», которые попали в наше законодательство, и о призванном устранить их «законопроекте 7 сенаторов». Институт Общественного уполномоченного по защите семьи наряду с РВС и АРКС под руководством сенатора Елены Мизулиной принимал весьма активное участие в подготовке этого фундаментального законопроекта, представляющего собой, по сути, дела новую редакцию Семейного кодекса и целого ряда норм смежных законов в духе традиционного для России просемейного мировоззрения. Важнейшие принципы этого законопроекта: презумпция добросовестности родителей, приоритет родительских прав, уважение к старшим и др.

Беда лишь в том, что данный законопроект сейчас отозван из Думы после торпедирования его ювенальным лобби. Но работа над ним продолжается.

Также на конференции выступили депутаты Николай Земцов, подготовивший законопроект об ограничении суррогатного «материнства» (нынешнее законодательство, не запрещающее торговлю детьми за рубеж, превратило Россию в один из главных мировых центров «репродуктивного туризма на радость западным и китайским извращенцам), и Инга Юмашева. Инга назвала аборт «двойным убийством» (помимо непосредственного убийства нерожденного ребеночка, мать также подрывает свое здоровье и получает огромную вероятность болезней и бесплодия). По словам депутата, 97% абортов в России совершаются «по желанию женщины» (а не по медицинским показаниям), а количество детоубийств сопоставимо с цифрами общей смертности в стране. В результате депутат с коллегами, общественниками и с участием экспертов Патриаршей комиссии по поддержке семьи разработала целую программу сокращения абортов, включающую:

- запрет на производство абортов в частных клиниках (эта инициатива уже вызвала злобное шипение пока еще депутатки от «Единой России» Оксаны Пушкиной);

- редактирование документов в женских консультациях, вызванных абортивным мышлением;

- введение запрета на аборт у несовершеннолетних без согласия родителей (сейчас девчонок калечат с 15 лет);

- введение уголовного наказания за аборт с нарушением сроков, в частности, за нарушение недели тишины;

- ужесточение ответственности за рекламу абортов;

- изъятие из свободной продажи абортивных медпрепаратов;

- ежемесячные выплаты в связи с беременностью и рождением ребенка до достижения им 1,5 лет в размере 1,5 МРОТа (около 19 тыс рублей);

- включение отпуска по уходу за малышом до 3 лет в трудовой стаж.

Наконец, зампред комиссии по демографии Общественной палаты Павел Пожигайло, отец 8 детей, логично подвел итог конференции, начав с идеи ввести налог на бездетность и закончив орденом «Родительская слава»: «В Чечне в советское время было в среднем 2 ребенка на семью. Когда же Чечня начала рожать по 8 детей? Когда все, ну или 99% стали мусульманами. Также и в России, 90% многодетных сейчас — православные воцерковленные люди. На Кавказе люди в большинстве своем очень бедно живут, не лучше, чем в Ивановской области. Так что вопрос не столько в деньгах, сколько в этике. Мы войну выиграли на этике, а не на логике.

Мы должны изменить отношение к семье, к многодетным матерям. Они-герои, их нужно вернуть на пьедестал. А сейчас на орден "Родительская слава" дают квоту — 2 медали на субъект федерации в год. У нас что, металла мало? 24 марта проводим слушания в Общественной палате, будем пытаться изменить это положение».

Вообще же, по словам Павла Анатольевича, за последнее полтора года ситуация в сфере демографии и семейной политики начала меняться, в том числе и потому что и мы, представители родительских объединений (а значит, и вы, уважаемые читатели и подписчики), и отдельно взятые представители власти сумели объединить усилия (в том числе в ходе противостояния антисемейному законопроекту Пушкиной об СБН и в ходе борьбы с ювенальным законопроектом Клишаса-Крашенинникова об экспресс-судах по изъятию детей). И это правда, подтверждаем. Теперь осталось только довести все планы и задумки до реализации. А это будет очень непросто.











Андрей Цыганов

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