Первая русская революция в живописи. Десять главных картин

Первая русская революция 1905–1907 гг. стала последствием событий русско-японской войны, внутренней политики самодержавия, нерешённого важнейшего аграрного вопроса, слабо развитой промышленности. VATNIKSTAN отобрал картины, запечатлевшие трагические сюжеты тех лет.

«Солдатушки, бравы ребятушки! Где же ваша слава? Новости СМИ2 События Первой русской революции очень сильно повлияли на мировоззрение и творчество великолепного художника Валентина Александровича Серова. Так, находясь в Академии художеств в Петербурге во время шествия 9 января 1905 года, которое явилось катализатором будущих потрясений, Серов стал очевидцем расстрела мирной демонстрации. В окно он видел, как солдаты расстреливают толпу с иконами и портретами. Как пишет дочь Валентина Александровича: «Приехав в Москву, он имел вид человека, перенесшего тяжёлую болезнь». «Автопортрет», Валентин Серов

Проблему усугубляла та ситуация, что президентом Академии художеств был великий князь Владимир Александрович, дядя Николая II. Он же являлся командующим Петербургского округа — это значило, что он принимал непосредственное участие в подавлении восстания. Поэтому Серов вместе с Василием Дмитриевичем Поленовым пишут письмо вице-президенту Академии графу Ивану Ивановичу Толстому с просьбой огласить письмо на собрании Академии. Вот что писали художники в письме:

«Мрачно отразились в сердцах наших страшные события 9 января. Некоторые из нас были свидетелями, как на улицах Петербурга войска убивали беззащитных людей, и в памяти нашей запечатлена картина этого кровавого ужаса. Мы, художники, глубоко скорбим, что лицо, имеющее высшее руководительство над этими войсками, пролившими братскую кровь, в то же время стоит во главе Академии художеств, назначение которой — вносить в жизнь идеи гуманности и высших идеалов».

Письмо так и не было оглашено. Последующие события русской революции, непонимание со стороны коллег вынуждают Серова покинуть Академию художеств. А картина «Солдатушки бравы ребятушки! Где же ваша слава?» ярко описывают подавление народных митингов и то, как солдаты из той же русской среды под надзором офицеров расправлялись с мирным населением.

«После усмирения» Валентин Серов, 1905 год Ещё одна работа Валентина Серова, карандашная карикатура на революционную тему. Художник описал как те, кто избивал мирное население бунтующего Петрограда, получали награды за такую «славу». Понятно, что элита пыталась сохранить верность армии, а награждения подкупали часть офицеров и солдат. К слову, сам Серов лично участвовал в некоторых события Первой русской революции. Его дочь писала:

«В 1905 году, в день освобождения политических заключенных, папа вместе с толпой находился у таганской тюрьмы. Был он и в университете, когда там строились баррикады, и на крестьянском съезде, и на похоронах Баумана. Хлопотал о заключённых, жертвовал деньги и свои рисунки в фонд помощи революционерам».

Манифест 17 октября 1905 года, Илья Репин, 1907 год Известнейшая картина Ильи Ефимовича Репина «Манифест 17 октября 1905 года» описывается события, когда император Николай II поручил Сергею Витте подготовить манифест, который был издан 17 октября 1905 года. Манифест стал уникальным документом для истории Российской империи, провозглашалась свобода совести, слова, собраний, союзов и неприкосновенность личности. Но более продвинутым в этом документе стало упоминание об учреждении государственной думы, которая позволила бы ограничить самодержавное правление. При этом Николай II, подписавший Манифест от 6 августа 1905 года «Об учреждении государственной думы», максимально ограничил деятельность первого российского парламента. Император имел право распускать думу и блокировать её решения своим правом вето. По сути дума создавалась «ручной». В дальнейшем 3 июня 1907 года Пётр Столыпин и вовсе распустит его под предлогом «военного заговора». Такими событиями заканчивается история первой и второй Государственной думы Российской империи, в стране снова побеждает реакция. Как позднее писал председатель 2-й Государственной думы, кадет Фёдор Головин:

«Был действительно заговор, но не заговор 55 членов Думы… а заговор Столыпина и Ко против народного представительства и основных государственных законов».

В картине «Манифест 17 октября 1905 года» Репин смог передать восторженное настроение столичного населения после издания верховной властью данного манифеста. Это произведение смогло удачно отразить настроения современников Репина. По словам Василия Розанова, Репин очень точно передал в своём произведении «масленицу русской революции, карнавал её, полный безумия, цветов и блаженства». Сам художник пояснял, что на его полотне были изображены:

«…главным образом студенты, профессора, курсистки, и рабочие, с красными флагами, восторженные; с пением революционных песен. На первом плане подняли на плечи амнистированного и многотысячной толпой движутся по площади большого города в экстазе общего ликования».

Среди демонстрантов Репин также запечатлел представителей демократической интеллигенции, так или иначе приближавших наступление этого дня: художественного и музыкального критика В. В. Стасова, филолога и педагога М. В. Прахова, умершего еще в 1879 году, историка литературы и библиографа С. А. Венгерова, актрису Л. Е. Яворскую. Тем не менее эта картина не удовлетворяла идеологии революционно настроенного населения и постепенно была забыта в России.

«Первомайская демонстрация у Путиловского завода», Борис Кустодиев, 1906 год Произведение Кустодиева «Первомайская демонстрация», наряду с картиной «Манифестация», написанные в 1906 году, ярко показали отношение художника к события Первой русской революции. Его творчество посвящено борьбе трудящихся, он признаёт справедливость этой борьбы и сочувствует рабочему классу. «Манифестация», Борис Кустодиев

При этом он показывает условия, в которых работают люди, которые вышли на улицы. Это типичный заводской пейзаж: угрюмо однообразные корпуса цехов, прямые столбы дымящих труб. Страшная, безрадостная картина, производящая мрачное впечатление — мир, чуждый человеку, угнетающий его.

Две работы стали вызовом художника, направленным против бездушия капитализма, эстетический протест против лишённых красоты зримых форм его индустрии, так как, по мнению художника, они бесчеловечны и антинациональны.

«Кровавое воскресенье», Войцех Коссак, 1905 год Картина польского художника Войцеха Коссака «Кровавое воскресенье» также описывает события русской революции. Картина неоднозначна, после её создания она была сразу запрещена в Российской империи, да и в СССР не была столь популярна. Сам художник не был очевидцем событий, тогда он находился в Вене. Картину он написал за 3 месяца, несмотря на внушительные размеры картины (4×8 метров). К слову, полотно не совсем отражает историческую действительность: разгон протестующих произошёл не на Дворцовой площади, а в районе Нарвских триумфальных ворот.

На картине изображено жестокое подавление манифестации: шашки кавалеристов, смерть, рвущиеся рубашки мужиков, горе, иконы, страдания и народный порыв. Весьма показательным является изображение Гапона, который сыграл неоднозначную роль в событиях революции: агент царской охранки, который впоследствии становится профессиональным провокатором. Он вроде бы и с народом, но и не может вполне быть с ним, так как связан и с властью. При этом на картине видно, как он встал между народом и солдатами. Изображение Гапона часто встречается в картинах, связанных с Первой русской революцией. Например, в работе М. Фред. Фойта «Священник Гапон, пламенный петербургский реформатор».

«Разгром манифестации 9 января 1905 года», Иван Владимиров Художник Иван Алексеевич Владимиров описывал множество сцен не только Первой русской революции, но и последующих: Февральской и Октябрьской. Помимо основных событий его работы отражали бытовую часть революции, ему была интересна жизнь народа в те страшные годы.

Картина посвящена событиям «Кровавого воскресенья». Художник изобразил полки, идущие подавлять восстание. Параллельно им стоят протестующие, ошеломлённые внезапной атакой своей же армии. Многие из них ранены, убиты — одни бегут, другие до последнего держат флаги «новой России».

«Умиротворение», Мстислав Добужинский, 1905 Карикатура Мстислава Добужинского, художника-символиста, опубликованная в журнале «Жупела», в котором часто выходили работы, связанные с революцией, является выдающимся примером удивительного жанра символистской карикатуры. Художник изобразил Кремль посреди красного моря, символизирующего кровь. Название же этой сцены «Умиротворение».

«Разгром помещичьей усадьбы в 1905 году» Гавриил Горелов, 1911 Одним из главных событий Первой русской революции можно считать крестьянские восстания. Крестьяне действовали быстро: перед тем как придут войска нужно было сжечь усадьбы господ. Картина Гавриила Никитича Горелова показывает, как народ, переживший голод 1891 года, пытается сменить парадигму царского времени. Главным своим врагом крестьяне считают, конечно, богатого помещика.

«9 января 1905 года на Васильевском острове», Владимир Маковский, 1905 год Картина Владимира Егоровича Маковского «9 января 1905 года на Васильевском острове» посвящена разгону демонстрации. Автор изображает людей, которые пришли просить у царя, а не требовать, но при этом происходит. Сам художник пытался лавировать между властью, в лице Академии, и народом. Вот что пишет по поводу полотна его коллега Яков Данилович Минченков:

«Он, как большинство художников, несмотря на свою чуткость к общественным переживаниям, не заметил кипения в глубочайших слоях народных, не понял пролетариата, не понял — откуда, почему разразилось 9 января 1905 года. Всё же Маковский пробует выйти из рамок лёгкого жанра и написать картину, отражающую эту трагедию.

У него на мольберте стоит большая картина «9 января», которую он показывает только близким товарищам из опасения, чтобы не распространилась преждевременно молва о ней и ему, как профессору императорской Академии, не нагорело бы.

Ещё раньше, после Ходынки, он откликнулся на это событие и написал картину «Ходынка».

Как «Ходынка», так и «9 января» не передали ужаса этих событий, их подоплеки, недоступной наблюдению и пониманию Маковского. Изобразить 9 января, видев его лишь из окна своей академической квартиры, конечно, было невозможно».

«Вступление. 1905 год. Москва», Борис Кустодиев, 1905 Снова работа Кустодиева — «Вступление. 1905 год. Москва» — одна из мрачнейших картин художника. Он смог передать общую атмосферу того времени: страх, угнетённость, пустота. «Смерть шагает по столице» — думаю такими словами можно передать события того времени, что и выразил автор. Красные, белые и чёрные цвета создают внушительную картину. К слову, в 1920 году Кустодиев напишет похожу картину «Большевик», где огромный мужик идет по улицам, неся огромное знамя и завлекая за собой народ.