Герои дней суровых

Несколько коротких очерков об участниках Великой Отечественной войны. Абдулла Губайдуллович Гизатуллин (5.06.1904 - 15.03.1945гг.) Чишминский район Республики Башкортостан

«На фронт он отправился рано утром, ещё было темно, 5 декабря 1942 года. Совхоз «Уршак» выделил ему коня, одежду и обмундирование и за свой счёт отправил на фронт».

Перед отправкой на фронт А. Гизатуллин проходил обучение в Деме, в 112 кавалерийской дивизии. Его зачислили командиром отделения в 60-й кавалерийский полк, который спешно готовился к отправке на фронт.

Первое боевое крещение он получил в составе 16-й гвардейской дивизии, формировавшейся на территории Башкирии. А. Гизатуллин стал разведчиком. Со своим конным отделением он совершал смелые вылазки в тыл противника и приводил «языков».

В боях за Чернигов и при форсировании Днепра гвардейские кавалеристы проявили массовый героизм, выполняя сложнейшие боевые задачи в тяжёлых условиях. Родина высоко оценила их подвиги: звание Героя Советского Союза было присвоено 54 бойцам, сержантам и офицерам дивизии.

Среди удостоенных этой высшей награды — Абдулла Гизатуллин, чей личный вклад в операции стал примером мужества и самоотверженности.

В ходе сражения на днепровском плацдарме А. Гизатуллин получил тяжелое ранение и был госпитализирован. После излечения в госпитале он вернулся в родную деревню на 10 дней.

Вот как описывает это событие Расим Мансурович:

«В то время семья Абдуллы Губайдулловича жила в деревне «Уршак». Я каждый день навещал их. 1944 год был очень голодным, и у людей иссякли все запасы.

Я приходил к ним рано утром и возвращался домой только вечером. И так все 10 дней я проводил у них. И не только я — приходило очень много сельчан. Все хотели узнать от Абдуллы агая о войне. Ведь в каждой семье были родственники, которые участвовали в тех событиях.

Задавали много вопросов о подвиге Гизатуллина. Абдулла агай рассказывал, что многие солдаты утонули в реке Днепр, многие были убиты. А он переплыл реку, держась за хвост лошади. Когда наши войска закрепились на плацдарме, его ранило в горло, но он не покинул поле боя и сражался до потери сознания.

На самолёте его доставили в Москву, в госпиталь. После излечения Гизатуллина привезли в Кремль для награждения. Орден Ленина и медаль «Золотая звезда» ему вручил Калинин. А потом ему дали отпуск.

Помню, как моя мама рассказывала, что в последнюю ночь перед тем, как снова отправиться на фронт, Гизатуллин, несмотря на свою партийность, привёз муллу Халима, чтобы тот прочитал Коран».

Абдулла Губайдуллович прошёл с боями долгий путь от Днепра до Германии. 15 марта 1945 года, на подступах к немецкому городу Устфав, он пал смертью храбрых, будучи командиром огневого взвода. Младший лейтенант А. Гизатуллин был похоронен в районе села Гросс-Юстин в Германии.

Через два месяца после того, как семья узнала о гибели героя, от него пришла посылка. В ней была одежда, подходящая по размеру для всех детей (их у него было шестеро). Жена агая Мастура жинги была очень удивлена этой посылкой и даже думала, что он, возможно, жив.

Но… всего два месяца не дожил А. Гизатуллин до светлого дня Победы.

Герой Советского Союза! Сколько гордости, уважения и восхищения вызывают те, на груди которых, как частица солнца, сияет Золотая Звезда Героя.

Автор: Лилия

Стал Героем Советского Союза в 18 лет

Жанбек Акатович Елеусов (1925 – 1996 гг.) — гвардии младший лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943 г.).

Когда грянула Великая Отечественная война, Жанбеку Акатовичу было всего 16. Несмотря на юный возраст, в первый же день он пришёл в военкомат с заявлением, желая встать на защиту Родины, однако его не взяли.

Лишь в феврале 1943 года его заветное желание сбылось. Его призвали в Красную Армию и направили на обучение в Барнаульское военное училище.

В августе 1943 года среди лучших курсантов,он отправился на передовую. С первых дней оказался в гуще событий — участвовал в освобождении Сумской области, города Шостки, героически форсировал Десну и Днепр. Он сражался в ожесточённых боях за захват и удержание плацдарма на правом берегу Днепра.

Ночью 23 сентября 1943 года Жанбек Акатович одним из первых под огнём врага переправился через бурный Днепр. Укрепившись с пулемётом на вражеской стороне, он отражал контратаки, обеспечивая возможность переправы своему подразделению.

29 сентября 1943 года в районе села Плютовище он вновь проявил героизм — форсировал реку Припять и, заняв позицию, мощным пулемётным огнём подавил вражеские огневые точки, открыв путь всему батальону. Благодаря его действиям переправа прошла успешно.

В дальнейшем он сражался за города Малин, Житомир, Новоград-Волынский, Ровно. В марте 1944 года, в боях под городом Дубно, получил тяжелейшее ранение. Потерял лёгкое и шесть рёбер, но выжил. После длительного лечения осенью того же года его направили учиться в Казань.

С 1946 года он уволен в запас в звании младшего лейтенанта. Позже работал преподавателем начальной военной подготовки, а затем возглавил стрелковый клуб ДОСААФ. Его уважали и как педагога, и как наставника молодёжи. Четыре раза его избирали депутатом горсовета.

Скончался 21 апреля 1996 года. Кузовлев Михаил Тарасович (1903 - 10.04.1945 гг.) Кузовлев Михаил Тарасович был призван в ряды Красной армии в период Великой Отечественной войны Бирским районным военным комиссариатом Еврейской автономной области. На момент мобилизации ему было около 40 лет. Дома его ждали супруга Анна и пятеро детей: Дмитрий, Таисия, Дарья, Владимир, Алексей. Службу проходил в составе 22-й гвардейской танковой бригады, входившей в 5-й гвардейский танковый корпус — одно из наиболее боеспособных соединений Красной армии.

В ходе наступательных операций на территории Румынии в 1944 году проявил мужество, решительность и героизм. При штурме города Фокшани, действуя в составе танкового десанта, одним из первых ворвался в город и уничтожил до 15 немецких солдат и одного офицера, чем способствовал успешному освобождению населённого пункта.

Во время боёв за город Бузэу был направлен в разведку. Проявив личную инициативу и храбрость, взял в плен троих немецких солдат и доставил их в штаб. Полученные от них сведения оказались ценными для дальнейшего планирования боевых действий.

За проявленные доблесть и отвагу Кузовлев Михаил Тарасович был награждён орденом Славы III степени — одной из наиболее почётных наград для солдатского состава.

10 апреля 1945 года, всего за несколько недель до Победы, он скончался от ран, полученных в бою. Был похоронен с воинскими почестями в городе Сибиу, Трансильвания, Румыния.

Память о герое

Многие годы о судьбе Кузовлева Михаила Тарасовича было известно совсем немного. Однако в 2015 году правнучка Олеся Толстых при помощи интернет-ресурса «Память народа», введя только фамилию, имя и отчество бойца, сумела найти архивные документы.

В 2021 году, благодаря инициативе и содействию правнука Александра Посохова, имя прадеда было увековечено на стеле памяти в сквере Победы города Биробиджан.

А в 2023 году праправнук Евгений Толстых на основе сохранившегося карандашного портрета, нарисованного сослуживцем, воссоздал с помощью компьютерной графики реалистичное изображение прапрадеда.

Мы, потомки, храним и чтим память о нашем герое. Мы гордимся его подвигом и будем передавать эту память из поколения в поколение!

Автор: Леся

Пример мужества и трудолюбия. История Софьи Васильевны Голуховой (1921 - 2012 гг.) В первые дни войны Софья Васильевна с командой из 29 медсестер, сформированной Уваровическим военкоматом, должна была прибыть в Картуз-Березовский госпиталь в Брестской области. Но поезд, на котором добирались медработники, разбомбили, и им пришлось идти пешком, по пути подбирая раненых и переправляя их в тыловые лазареты.

Добравшись до Минска, который усиленно бомбили немецко-фашистские захватчики, команда перенаправилась в город Борисов, где вместе с бойцами отступающей воинской части погрузили в эшелон раненых и прибыли в Калинин, а после – в Горький.

Здесь Софья была направлена на санитарный пароход «Клим Ворошилов», перевозивший раненых в приволжские военные госпитали. После того, как из-за сильных морозов функционирование парохода стало невозможным, девушка одной из первых попросилась на передовую и зимой 1941 года в составе 235-го отдельного медико-санитарного батальона 134-й стрелковой дивизии в качестве старшей операционной сестры была направлена на Калининский фронт.

20 октября 1942 года во время жестоких боев в районе городе Белого медсестра, которая успела за двое предшествующих суток вынести с поля боя более 40 раненых, потеряла левую руку и получила ранения обеих ног. Девушку ждало долгое лечение сначала во фронтовом госпитале, затем в центральном институте травматологии и ортопедии в Москве и, наконец, в Ташкенте, где она окончила курсы бухгалтеров и стенографистов.

После освобождения Беларуси Софья вернулась в Люшев. Сначала заведовала местным фельдшерско-акушерским пунктом, а в 1948–1972 годах работала медсестрой в соседней Любовинской участковой больнице.

Софья Васильевна Голухова была награждена орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями. Избиралась депутатом районного и сельского Советов, заседателем народного суда. Возглавляла первичную организацию Красного Креста.

В 1975 году Международный комитет Красного Креста наградил Софью Васильевну золотой Медалью имени Флоренс Найтингейл.