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Мы из Советского Союза

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Актуальные афоризмы - 3

Выпуск 1   Выпуск 2

Продолжу делиться накопленными мудростями, к сожалению, многие из них уже более ста лет продолжают оставаться актуальными...Политрук Сухомлинский, добровольцем ушедший на фронт в первые дни войны, был тяжело ранен в феврале 1942 года подо Ржевом (осколки, оставшиеся в груди, дошли до его сердца в 1970 году). А в 1944 году он узнал, что его жена и новорожденный сын были замучены и убиты фашистами в гестапо.

Сухомлинскому не нужно было рассказывать, в какое безжалостное чудовище превращает человеческое существо капитализм. Столь многими любимая "рыночная экономика" и штампует массово наймитов без совести и сострадания, заготовки будущих фашистов, которые при определенных обстоятельствах выполнят любой бесчеловечный приказ своих хозяев.

https://t.me/dumai_sam_i_sei4as/2097Пока всё. В комментариях можно добавить, если у кого ещё что есть актуального...
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