Актуальные афоризмы - 3

Выпуск 1 Выпуск 2

Продолжу делиться накопленными мудростями, к сожалению, многие из них уже более ста лет продолжают оставаться актуальными... Политрук Сухомлинский, добровольцем ушедший на фронт в первые дни войны, был тяжело ранен в феврале 1942 года подо Ржевом (осколки, оставшиеся в груди, дошли до его сердца в 1970 году). А в 1944 году он узнал, что его жена и новорожденный сын были замучены и убиты фашистами в гестапо.

Сухомлинскому не нужно было рассказывать, в какое безжалостное чудовище превращает человеческое существо капитализм. Столь многими любимая "рыночная экономика" и штампует массово наймитов без совести и сострадания, заготовки будущих фашистов, которые при определенных обстоятельствах выполнят любой бесчеловечный приказ своих хозяев.