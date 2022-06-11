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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.726 мая 2014 года - этот день навсегда врезался в память каждого жителя Донецка.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7V-в зоне проведения Специальной военной операции

Луганский оркестр: как резервисты держали Рубежное 

В последнее время широко обсуждаются тема боеготовности резервистов. Некоторые рассказывают небылицы в Сети, другие просто сомневаются в бойцах. Не смог пройти мимо, решил рассказать показательную историю.

Из Луганской филармонии призвали двенадцать человек. На слаживание, огневую подготовку и всё остальное у них было всего две недели. Сразу после этого их отправили штурмовать Рубежное. Задача: взять и зачистить пятиэтажный дом. 

Мало того, что они успешно справились, но ещё и пополнили боезапасы, заняли и грамотно держали круговую оборону, три дня отбивали атаки противника, фактически удерживали весь район. Потому что пятиэтажка в Рубежном — это доминирующая высота. 

Примечательно, что именно у деятелей искусства получилось закошмарить украинскую БМП, с которой ранее у всех были проблемы. Казалось бы, Луганский оркестр, музыканты. Люди, про которых мы никогда в жизни не подумаем, что они могут трое суток удерживать дом, ведя бой с превосходящими силами противника. Причём успешно. 

Когда спустя три дня к ним приехал командир и спросил, почему они не отходят, те лишь удивлённо посмотрели в ответ:

«Команда была занять дом.

Отходить никто не приказывал». 

 

И подобных рассказов от знакомых военных могу вам пересказать ещё много. Я же достаточно часто пересекаюсь с людьми, которые сидели себе спокойно, писали картины, сочиняли музыку, работали бариста и так далее. Однако, когда пришла повестка, они стали боеспособными и мотивированными солдатами. По крайней мере, в Луганской Республике так.

Я не верю в истории, что у этих парней сейчас упадёт боевой дух или они перестанут сражаться, как только пересекут границы Республик. Все понимают, что мы боремся за общее дело и выход за территорию Донбасса никак не обезопасит его население. Только полное очищение нашей земли от бандеровской чумы.

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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7V-в зоне проведения Специальной военной операцииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Боец "Пятнашки" Z с котикомНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Z-В зоне проведения Специальной Военной ОперацииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7ZверьНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Z-ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Z-ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Z-ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Z-ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Z-ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Z-ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Z-ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7А это уже Мироновское, что под Светлодарском. 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Российские саперы работают в окрестностях Мариуполя.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Российские саперы работают в окрестностях Мариуполя.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Российские саперы работают в окрестностях Мариуполя.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Военнослужащие подразделения СпН Росгвардии в зоне проведения операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Военнослужащие подразделения СпН России в лесистой местности, в зоне проведения операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Военнослужащие Росгвардии в районе «Азовстали», где продолжается процесс сдачи в плен детей подземелийНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Все что осталось от сдавшихся карателей с АзовсталиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Под знаменем марксизма-ленинизма... с АзовсталиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7Военнослужащие сводного подразделения спецназа Вооруженных сил России на заводе им.Ильича. 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