Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7

26 мая 2014 года - этот день навсегда врезался в память каждого жителя Донецка. V-в зоне проведения Специальной военной операции

Луганский оркестр: как резервисты держали Рубежное

В последнее время широко обсуждаются тема боеготовности резервистов. Некоторые рассказывают небылицы в Сети, другие просто сомневаются в бойцах. Не смог пройти мимо, решил рассказать показательную историю.

Из Луганской филармонии призвали двенадцать человек. На слаживание, огневую подготовку и всё остальное у них было всего две недели. Сразу после этого их отправили штурмовать Рубежное. Задача: взять и зачистить пятиэтажный дом.

Мало того, что они успешно справились, но ещё и пополнили боезапасы, заняли и грамотно держали круговую оборону, три дня отбивали атаки противника, фактически удерживали весь район. Потому что пятиэтажка в Рубежном — это доминирующая высота.

Примечательно, что именно у деятелей искусства получилось закошмарить украинскую БМП, с которой ранее у всех были проблемы. Казалось бы, Луганский оркестр, музыканты. Люди, про которых мы никогда в жизни не подумаем, что они могут трое суток удерживать дом, ведя бой с превосходящими силами противника. Причём успешно.

Когда спустя три дня к ним приехал командир и спросил, почему они не отходят, те лишь удивлённо посмотрели в ответ:

«Команда была занять дом.

Отходить никто не приказывал».

И подобных рассказов от знакомых военных могу вам пересказать ещё много. Я же достаточно часто пересекаюсь с людьми, которые сидели себе спокойно, писали картины, сочиняли музыку, работали бариста и так далее. Однако, когда пришла повестка, они стали боеспособными и мотивированными солдатами. По крайней мере, в Луганской Республике так.

Я не верю в истории, что у этих парней сейчас упадёт боевой дух или они перестанут сражаться, как только пересекут границы Республик. Все понимают, что мы боремся за общее дело и выход за территорию Донбасса никак не обезопасит его население. Только полное очищение нашей земли от бандеровской чумы.

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V-в зоне проведения Специальной военной операции Боец "Пятнашки" Z с котиком Z-В зоне проведения Специальной Военной Операции Zверь Z-Донбасс Z-Донбасс Z-Донбасс Z-Донбасс Z-Донбасс Z-Донбасс Z-Донбасс А это уже Мироновское, что под Светлодарском. И также бойцы «Оркестра». Аллигаторы обзавелись зубами! Аллигаторы обзавелись зубами! Аллигаторы обзавелись зубами! Армии России и ДНР очищают Азовсталь от смертоносных подарков ВСУ Артиллерия союзных сил последние дни работает, как оркестр. Оркестр тоже работает, кстати. Боги войны за работой. 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б» ведут огонь по позициям ВСУ у Северодонецка. В Донецке открыли бюст Герою РФ и ДНР Владимиру Жоге В Донецке открыли бюст Герою РФ и ДНР Владимиру Жоге В Донецке открыли бюст Герою РФ и ДНР Владимиру Жоге В Донецке открыли бюст Герою РФ и ДНР Владимиру Жоге В Красном Лимане бойцы группировки «Отважных» прочесывают кварталы. 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