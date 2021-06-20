Сталин против арестов в 1937 году - читаем архивные документы

Архивные документы резко меняют привычные представления об истории Архивные документы резко меняют привычные представления об истории

Многим известны так называемые «расстрельные списки Сталина». Так долгое время в эпоху перестройки и в 1990-е именовали списки Военной Коллегии Верховного Суда СССР. На некоторых таких списках стоят визы членов Политбюро ЦК ВКП(б).

Несмотря на наличие заверенных членами Политбюро расстрельных списков, статистика о бОльшей части пострадавших в 1937-38 гг. во время так называемой «ежовщины» стала известна И.В. Сталину и другим членам Политбюро не ранее ноября 1938 года. Что, конечно, не означает, что Сталин не был в курсе начала спецопераций НКВД в конце июля 1937 года. Еще как был. Это было связано с тем, на февральско-мартовском и июньском пленуме представители широкого руководства требовали арестов перед выборами. Ежов поддержал их инициативу и согласовал начало спецопераций со Сталиным, что доказывает Постановление Политбюро от 02 июля 1937 года. Однако опубликованные документы доказывают, что о масштабах начавшегося террора Сталин не был в курсе до середины ноября 1938 года. Решение Политбюро ЦК ВКП(б) № П51/94

Заручившись широкой поддержкой партийных руководителей на местах, глава НКВД Н.И. Ежов не показывал Сталину и другим членам Политбюро полную статистику о расстрелах и арестах, которые НКВД разворачивало по всей стране.

Только с приходом Лаврентия Берии в структуру НКВД, благодаря организованной им проверке, этот факт получил огласку.

Однако в этой статье я хочу поговорить о другом. Оказывается, наряду с расстрельными списками Военной Коллегии в архивах представлены шифротелеграммы И.В. Сталина, в которых он требовал от первых секретарей ВКП(б) на местах прекратить неправомерные с его точки зрения аресты.

Эти шифротелеграммы опубликовал в своей книге «Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933−1937 гг.» доктор исторических наук Юрий Николаевич Жуков. Из текста шифротелеграмм следует, что Сталин был против массовых репрессий в 1937 году

Сталин реагирует на жалобы с мест

В первой половине 1937 года Сталин получает многочисленные сигналы с мест. В них говорится, что региональные органы НКВД при поддержке партийных организаций арестовывают специалистов и руководителей на производствах.

Из этих телеграмм следует, что Сталин старается разобраться в каждом таком случае. Он пишет гневные отповеди партийным секретарям. Например, на Камчатку:

В. А. Орлову, секретарю Камчатского обкома, 22 января:

Получена жалоба Савина (начальника политотдела Крутогоровского рыбокомбината) о травле Савина и покровительстве Разгонову с Вашей стороны. Савин известен Центральному Комитету партии как человек честный. Жалоба Савина производит впечатление документа объективного. Просьба дать объяснение секретарю крайкома Варейкису, копия ЦК партии ждать решения вопроса от крайкома.

Или вот текст его телеграммы в Свердловск, где к первому секретарю райкома нарекания растут как снежный ком. И Сталин снова встает на сторону тех, кого местное партийное руководство несправедливо притесняет:

И.Д. Кабакову, секретарю Свердловского обкома, 9 февраля:

Вы допустили преступление, исключив из партии Федорова за заявление о том, что к наркому не попадали его сообщения и нарком не реагировал на них. Надо было сначала проверить заявление Федорова, а потом обсудить его. Предлагаю отменить немедля решение ячейки об исключении, не трогать Федорова, проверить фактическую сторону его заявления и сообщить результаты ЦК. В первой половине 1937 года вся страна готовилась к выборам в Верховный Совет. Впервые они должны были состояться на альтернативной основе.

«Просим… оградить от придирок»

Еще два примера. В них Сталин настаивает на том, что даже если кто-то и совершал в прошлом «грешки» или «колебания», то это не значит, что допустивших слабину работников следует лишать доверия навсегда. Совсем наоборот! Прочтите шифротелеграммы Сталина в Воронеж:

Е.И. Рябинину, секретарю Воронежского обкома, 12 февраля:

Начальником Юго-Восточной дороги назначен Чаплин. У него были в прошлом некоторые грешки, но он давно уже ликвидировал их. ЦК верит, что Чаплин будет честно и умело вести работу. Просим оказать ему полное доверие и оградить его от возможных придирок. Хорошо бы ввести его в обком и обеспечить ему участие в партийных органах.

...И в Саратов. Здесь Сталин встает на защиту уполномоченного Комиссии Партийного Контроля:

А.И. Криницкому, секретарю Саратовского обкома, 3 апреля:

Рассмотрев сообщение обкома о т. Яковлеве, ЦК ВКП(б) считает, что обком поступил неправильно, ставя вопрос о политическом доверии т. Яковлеву – уполномоченному КПК. Центральному комитету известно о бывших колебаниях т. Яковлева в 1923 г. Эти колебания ликвидированы были уже в 1924 г., и с тех пор т. Яковлев не давал оснований для каких-либо сомнений насчет его большевистской стойкости. ЦК доверяет т. Яковлеву и предлагает обкому считать этот вопрос исчерпанным.

«Всем секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий…»

Сталину очень важно сохранить ценных работников («Кадры решают всё!»). Но адресаты его телеграмм, такие как Орлов, Кабаков, Рябинин, Криницкий… и многие другие инициируют все новые и новые аресты. Они опасаются, что по новому избирательному закону, который к этому времени уже принят вместе с новой Конституцией 1936 года, избиратели выберут новых партийных и светских руководителей. Выборы на альтернативной основе должны состояться в декабре. Поэтому мифы о большом количестве врагов на местах на руку именно им.

Осознав, что поток жалоб с мест растет, Сталин высылает общую шифротелеграмму от 13 февраля:

Всем секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий, начальникам управления, начальникам управлений НКВД по краю, области, По имеющимся в ЦК материалам, некоторые секретари обкомов и крайкомов, видимо, желая освободиться от нареканий, очень охотно дают органам НКВД согласие на арест отдельных руководителей, директоров, технических директоров, инженеров и техников, конструкторов промышленности, транспорта и других отраслей. ЦК напоминает, что ни секретарь обкома или крайкома, ни секретарь ЦК нацкомпартии, ни тем более другие партийно-советские руководители на местах не имеют права дать согласие на такие аресты. ЦК ВКП(б) обязывает вас руководствоваться давно установленным ЦК правилом, обязательным как для партийно-советских организаций на местах, так и для органов НКВД, в силу которого руководители, директоры, технические директоры, инженеры, техники и конструкторы могут арестовываться лишь с согласия соответствующего наркома причем в случае несогласия сторон насчет ареста или неареста того или иного лица стороны могут обращаться в ЦК ВКП(б) за разрешением вопроса.

Слово архивному историку. Юрий Жуков о шифротелеграммах Сталина:

Во всяком случае они наглядно показывают, что Политбюро и И. В. Сталин НЕ БЫЛИ инициаторами большого террора в 1937 г. Ими выступили партийные руководители на местах, которых поддержал нарком внутренних дел Н. И. Ежов.

Сталин и члены Политбюро вынуждены были реагировать на гневные требования партийных руководителей . При этом, повторю, Ежов утаивал большую часть информации об ареста с мест. Да и вообще в то время он вполне мог и сам расправиться со Сталиным. Это не я придумала, это слова историка, который держал в руках документы из архива ФСБ, которые до сих пор под грифом "Секретно". И об этом он открыто говорит в своем интервью.

https://zen.yandex.ru/media/ceplakov/stalin-protiv-arestov-v...