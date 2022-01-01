МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ,

ТЕНГИНСКОГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА ПОРУЧИК.

Кто не знает стихотворения М. Ю. Лермонтова «Горные вершины»? А все-таки трудно удержаться, чтобы не привести его здесь целиком. Мне приятно будет записывать лермонтовские строчки слово за словом, типографским рабочим их набирать, а всем тем, кому попадёт в руки эта страничка, прочитать их хотя бы и в тысячный раз.

Горные вершины

Спят во тьме ночной,

Тихие долины

Полны свежей мглой.

Не пылит дорога,

Не дрожат листы.

Подожди немного,

Отдохнёшь и ты.

Стихотворение считается переводом с немецкого. Так оно, собственно, и есть, сам Лермонтов отсылает к первоисточнику: «Из Гёте». И все же у русского поэта получилось что-то новое, он вдохнул в него собственное настроение, стихотворение стало задушевнее. Вообще у Лермонтова было поистине волшебное перо. От прикосновения его прекрасное делалось прекраснейшим.

Лев Толстой, хорошо владевший немецким языком, считал, что стихотворение Лермонтова превосходит гётевский оригинал. Можно, конечно, и не согласиться с Толстым. Тем более что некоторые его литературные оценки резко расходятся с общепринятыми. Но, даже не зная языка, можно составить свое собственное мнение об оригинале, потому что имеется ещё одни перевод, сделанный искуснейшим мастером стиха — Валерием Брюсовым.

Его перевод по рифмовке, по размеру, по всему духу — довольно точный эквивалент немецкого стихотворения.

На всех вершинах —

Покой;

В листве, в долинах

Ни одной

Не дрогнет черты;

Птицы спят в молчании бора.

Подожди только: скоро

Уснёшь и ты.

Тоже великолепные стихи, только... только они не западут в память. Сравнение переводов Лермонтова и Брюсова ещё раз подтверждает, что стихи лучше читать в подлиннике. Переводы — дело не очень надёжное. Иногда они могут уйти далеко от источника.

В качестве примера — любопытная история, происшедшая с этим стихотворением великого немецкого поэта. В 1902 году оно было переведено на японский язык. Через девять лет некий француз, интересовавшийся поэзией народов Дальнего Востока, нашёл его в японской печати. Может быть, в тексте отсутствовала ссылка на Гёте или она ускользнула от его внимания, но он принял его за оригинальное японское произведение. Как бы там ни было, но стихи были переведены с японского на французский. Эти «японские» стихи попались на глаза немецкому переводчику. Очевидно, когда он их читал, у него не возникло никаких ассоциаций с несомненно знакомым ему стихотворением. Он перевёл его с французского на родной язык. Гётевский стих — хотя и по-немецки! — стал неузнаваемым. Судите сами (даём подстрочный перевод):

Тихо в нефритовой беседке,

Молча летят вороны

К засыпанным снегом вишнёвым деревьям

В лунном свете.

Я сижу

И плачу.

Для знающих немецкий язык приводим оригинальный текст Гёте (1) и то его переложение, которое после вышеописанных странствий вернулось на родину (2).

1. Ober allen Gipfeln

ist Ruh.

In allen Wipfeln

spürest du

kaum einen Hauch.

Die Vöglein schweigen in Walde.

Warte nur. balde

2. Stille ist im Pavillon aus Jade.

Krähen fliegen stumm

zu beschneiten Kirschbäumen

im Mondlicht.

Ich sitze

und weine.

ruhest du auch.

К. ЛАУШКИН,

кандидат исторических наук

(г. Ленинград)

Источник: «Наука и жизнь», 1983 год, № 11, стр.46