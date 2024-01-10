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70 фронтовых побед разведчика Коняева

Еще во времена наполеоновских войн русский рукопашный бой наводил на врага ужас. Но со временем техника оттачивалась, совершенствовалась и приводилась к определенной системе, что позволило сделать ее к середине XX столетия значительно более эффективной. Благодаря этому и появлялись такие невероятные бойцы, как советский разведчик Виктор Коняев, на счету которого 70 побежденных в бою фашистов.
Виктор Коняев, как и многие его сверстники, отправился на фронт раньше положенного возраста, приписав себе год. В августе 1942 года фронту особенно были нужны новые бойцы и крепкому 17-летнему парню, да еще и со значком «Ворошиловский стрелок», в военном комиссариате были рады.
Во время учебы в ремесленном училище Виктор особое внимание уделял стрельбе в тире, так как быть метким было в то время очень модно. Парень не мог даже предположить, что на войне навыки, которыми он так гордился дома, ему почти не пригодятся.
Молодого солдата Коняева сначала приписали к пулеметной роте. Всего через полгода, в январе 1943 года, в боях за Кавказ Виктор получил первое ранение. К счастью, оно оказалось не тяжелым и всего спустя месяц рядовой Коняев снова прибыл в расположение своей части.
Но прибывшего из госпиталя бойца ждал сюрприз. Его не вернули к пулеметчикам, а отправили в 248-й отдельную разведроту 302-й стрелковой дивизии, которая позднее стала называться Тарнопольской. С этим подразделением Виктор больше не расставался и в его составе прошел всю войну.
Первую свою операцию как разведчик Виктор провел на своей малой родине, в Северной Осетии. Затем в составе 1-го и 4-го Украинских фронтов боец освобождал Украину и Польшу, а Победа застала его под Прагой.
У фронтовых разведчиков существует своя особая специфика ведения боя. В отличие от обычного бойца, разведчик не стремится поразить метким огнем или ошарашить стремительной атакой. Разведчик должен действовать тихо, поэтому его основное оружие — штык и голые руки.
Виктор Коняев виртуозно владел как ножом, так и своим телом, которое стало его основным оружием на войне. Он не боялся проникать глубоко в расположение врага и вступить там в рукопашный бой, несмотря на значительное численное превосходство.
6 сентября 1943 года, возле поселка Киселевка на Донбассе, Коняев с товарищами проник в немецкую траншею и уничтожил троих солдат врага. В том же сентябре, но уже 25 числа, Виктор сам сумел подавить огневую точку противника, мешавшую атаке. За этот подвиг он получил орден Красной Звезды.6.9.1943 в районе пос. Киселевки, будучи в разведгруппе мл. Лейтенанта Утешева, тов. Коняев проявил мужество и отвагу. Первым ворвался в траншею противника и в рукопашном бою уничтожил 3-х гитлеровцев, в результате чего захватил пленного и ценные документы доставил в штаб своей части.25.9 1943 г. в районе пос. Шевченко, действуя в разведгруппе мл. лейтенанта Утешева, тов. Коняев при выполнении боевого задания проявил мужество и отвагу, смелым броском набросился на пулемётную точку противника, уничтожил её расчёт, захватил ценные документы и сведения о противнике доставил в штаб.
18 лет Виктору исполнилось 10 декабря, а уже вскоре после этого он получил печальные известия. В 1943 году на фронте погиб его старший брат Александр, навсегда оставшийся двадцатилетним. И Виктор стал сражаться еще ожесточеннее! За себя и за Сашку! Пополняя копилку своих боевых заслуг всё новыми и новыми подвигами! После этой утраты разведчик стал более беспощаден к врагу и сразу убивал тех, кто не представлял интереса, с точки зрения предоставления важной информации, а также солдат некоторых особых специальностей.
21 марта 1944 года в районе села Ивановка… рискуя жизнью, пробрался к огневой точке противника и уничтожил её расчёт, тем самым обеспечив выполнение задачи, и контрольный пленный был захвачен с ценными документами и доставлен в штаб.
1 апреля 1944 года в районе гор. Тарнополя… первым ворвался в немецкую траншею и в рукопашном бою уничтожил 3 гитлеровцев и сам лично захватил одного контрольного пленного, который дал ценные сведения о противнике…»
Перед Вами Виктор Михайлович Коняев - уроженец Владикавказа.-7В очередной раз разведчик проявил себя 1 апреля 1944 года под Тарнополем. Пробравшись в траншею немцев, Виктор в одиночку убил троих военнослужащих вермахта, чтобы завладеть важными документами. Еще одного врага он сумел захватить живьем и притащить в наши окопы. За этот отважный поступок Коняева удостоили ордена Славы 3-й степени.
В мае 1944 года, в районе станции Денисув на юго-западе Польши, Коняев подобрался к переднему краю обороны немцев и в одиночку напал на врага. Ему противостояли два часовых, одного из которых Виктор убил, а другого — взял в плен. Всего за годы войны Коняев в одиночку взял в плен 11 солдат и офицеров вражеской армии и это не считая его работы в группах.
Ловкий и беспощадный разведчик быстро стал фронтовой знаменитостью. Говорят, что когда Коняева ранили, телефон в медсанбате не смолкал ни на минуту — всем было важно знать, как чувствует себя герой. В 1944 году совсем еще молодой, но уже известный своими делами боец был назначен командиром разведывательного отделения.
На этом заслуги смелого разведчика Коняева не закончились: 12.05.44 года в районе северо-западнее станции Денисув тов. Коняев, будучи в разведгруппе захвата, … умело пробрался к переднему краю немецкой обороны и внезапно решительным броском напал на секрет противника, при этом одного гитлеровца уничтожил, а одного взял в плен с ценными документами, которые были доставлены в штаб армии.Перед Вами Виктор Михайлович Коняев - уроженец Владикавказа.-8Вскоре после этого ротный подписал на него наградной лист на орден Отечественной войны II степени, но волей командира дивизии - 7 июня красноармеец Коняев получил орден Славы II степени. А уже 24 июня яростный разведчик, командир отделения - сержант Коняев был награждён уже вторым орденом Красной Звезды.Перед Вами Виктор Михайлович Коняев - уроженец Владикавказа.-9

Перед Вами Виктор Михайлович Коняев - уроженец Владикавказа.-9-2Был у Виктора Коняева и шанс стать Героем Советского Союза. 18 августа 1944 года в Польше, на берегу реки Сан, его полк попал в сложную ситуацию. О противнике, скрывавшемся в лесистой местности, было почти ничего не известно, а любые попытки продвижения вперед сразу же пресекали немецкие пулеметчики, надежно окопавшиеся в неприметных местах.
Из всех групп разведчиков, пытавшихся взять «языка», повезло только Коняеву и его товарищам. Но даже лучшему разведчику фронта успех достался дорогой ценой — Виктор в очередной раз был ранен. Информация, полученная от пленного немца, оказалась очень полезной и способствовали быстрому продвижению войск вперед.
За это 26 августа 1944 года командир дивизии полковник Николай Кучеренко подписал представление о награждении Виктора Коняева звездой Героя Советского Союза. В документе командир написал о своем бойце следующее:
За время службы в роте он проявил себя как исключительно смелого, решительного, не считающегося ни с какими условиями бойца, ставившего всегда перед собой одно условие: «Задача должна быть выполнена».

Несмотря на заслуги Виктора перед Родиной и отличную характеристику от командира, вышестоящее начальство решило ограничиться очередным орденом и звезду Героя разведчик так и не получил. На счету Виктора Михайловича Коняева - 70 уничтоженных в рукопашной схватке немецких солдат и офицеров. 11 захваченных лично и 11 групповых под его командованием ценных «языков». Два захода в тыл врага.Старшина Виктор Михайлович Коняев, на счету которого 70 личных, подтвержденных документально боевых побед в рукопашных схватках, прошел войну до конца.
В последней операции 18.8.1944 года, дивизия заняла только что новый участок на левом берегу реки Сан в районе м. Мелец, не имея никаких данных о противнике. Было предпринято несколько разведок, и ни одна из них не дала положительных результатов, так как оборона противника была насыщена исключительно большим количеством пулемётных точек на выгодных лесистых рубежах для противника и невыгодных для нашей разведки.Перед Вами Виктор Михайлович Коняев - уроженец Владикавказа.-11Группа же Коняева захватила «языка», который дал ценные сведения о группировке противника, которые послужили основным материалом для разработки оперативного плана прорыва обороны противника и дальнейшего наступления. В этой разведке тов. Коняев был тяжело ранен.Перед Вами Виктор Михайлович Коняев - уроженец Владикавказа.-12Почему так случилось, что Виктор Михайлович Коняев не получил звезду героя СССР — сегодня, пожалуй, уже не ответит никто. Один из возможных вариантов: "командование предположило, что кавалеру четырёх орденов «наверху» «Героя» или орден Ленина могут и не дать, он же не лётчик какой, а вот Знаменем командарм имел право награждать своей властью. Как бы то ни было, после излечения на груди старшего сержанта Коняева сверкали уже пять орденов".Перед Вами Виктор Михайлович Коняев - уроженец Владикавказа.-138 февраля 1945 г. в районе села Погвиздов (Верх. Силезия, Германия) при выполнении боевого задания командования по разведке противника, будучи в группе захвата, проявил мужество и бесстрашие. Рискуя своей жизнью, умело используя местность, скрытно подкрался к немецкому часовому, охранявшему дом, где находилось до взвода гитлеровцев, и стремительным броском бесшумно снял его. Первым ворвавшись в дом, гранатой уничтожил пулемёт вместе с расчётом. Своим умелым и дерзким действием обеспечил выполнение боевой задачи — захват контрольного пленного.

21 марта 1945 года 19-летний старший сержант Виктор Коняев получил свой шестой орден и стал полным кавалером ордена Славы.Перед Вами Виктор Михайлович Коняев - уроженец Владикавказа.-14Перед Вами Виктор Михайлович Коняев - уроженец Владикавказа.-14-2Перед Вами Виктор Михайлович Коняев - уроженец Владикавказа.-14-3После Победы матёрого разведчика — в общей сложности разведгруппы, в состав которых он входил или которыми командовал, добыли для командования более 30 языков — ждала досадная неприятность: хотя грудь и в орденах, для Парада Победы, как оказалось, он всё-таки не вышел ростом. Однако Виктор Коняев остался в армии, передавая свой богатейший опыт необстрелянной молодёжи.Перед Вами Виктор Михайлович Коняев - уроженец Владикавказа.-15Домой, в родной Орджоникидзе, старшина Коняев вернулся только в 1951 году. Пошёл работать на завод «Электроцинк» и стал Отличником цветной металлургии СССР, а в 1970 году получил почётное звание Заслуженного металлурга СССР.В 1982 году ветеран вышел на пенсию, но, не привыкший к покою, продолжал вести большую общественную работу, за которую уже после распада Советского Союза был награждён седьмым в своей жизни орденом — орденом Дружбы.Перед Вами Виктор Михайлович Коняев - уроженец Владикавказа.-16Виктор Михайлович Коняев, почётный гражданин Владикавказа, умер 26 июля 2016 года на 91 году жизни и сегодня с воинскими почестями торжественно похоронен на Аллее Героев своего родного города. Он был последним полным кавалером ордена Славы в Осетии.

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=93854
https://dzen.ru/media/redstar1945/neulovimyi-sovetskii-razve...
https://narodsobor.ru/2020/02/25/ego-kulaki-strashnee-puli-7...
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