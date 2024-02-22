Памяти Ивана Иванина

БЫТЬ ВОИНОМ — ЖИТЬ ВЕЧНО! Год назад героически погиб в зоне специальной военной операции.

Выбора, куда идти, не было – однозначно «разведка».

Иван Юрьевич Иванин родился 10 июля 1999 года в городе Выборге Ленинградской области. Рос в семье потомственных военных.

Отец Ивана – Юрий Иванин, кадровый военный, служил Воздушно-десантных войсках. Принимал участие в первой чеченской кампании.

С малых лет Иван находился в окружении сослуживцев отца, слушал их рассказы. Поэтому для него были в приоритете такие ценности, как чувство патриотизма, товарищества, братства.

Под руководством отца Иван с детства усиленно занимался лыжными гонками, выполнил первый спортивный разряд. Потом, став старше, его внимание переключается на бокс – он выполняет норматив КМС, становится призером Северо-Западного Федерального округа.

До армии по совету отца Иван самостоятельно совершает прыжки с парашютом. Так что можно сказать однозначно, с выбором, куда идти, у него не было – "разведка".

Старший брат Ивана, Андрей, всегда был для него примером. Он окончил Санкт-Петербургское Суворовское военное училище Министерства обороны РФ, служил командиром роты в одной из частей ЗВО.

Девятнадцатого октября 2020 года Иван был призван армию. Службу проходил в разведывательном батальоне 138-й гв. ОМСБр, в роте глубинной разведки (разведывательно-десантная рота).

Сегодня наши ребята доблестно защищают Родину, участвуя в специальной военной операции на Украине. Вот и Иван, несмотря на наставления отца – осмотреться полгода после службы и потом уже принять решение, в силу своего воспитания и характера почти сразу подписал контракт.

С первых дней специальной военной операции подразделение Ивана находилось на территории Украины в Харьковской области, рядом с п. Малая Рогань. Иван выполнял задачи по получению разведывательных данных вблизи и в самом селе – в составе нештатной разведгруппы БТГР бригады.

6 марта 2022 года по возвращению с разведывательного выхода группа попадает под минометный обстрел врага. Иван получил осколочное ранение в ногу и был успешно эвакуирован. За умелые действия в этом бою Иван Юрьевич Иванин был награжден боевой наградой – медалью «За отвагу».

Лечение проходил сначала в Санкт-Петербурге в Военно-медицинской академии, после в Нижнем Новгороде. Потом прохождение военно-врачебной комиссии и – снова в строй!

22 сентября 2022 года Иван отправляется для продолжения выполнения задач СВО, его определяют снова в разведроту. Уже опытный, закаленный воин принимает участие в боевых действиях, при этом обучая профессиональным навыкам вновь прибывших мобилизованных.

5 февраля 2023 года поступает команда о создании штурмового отряда для взятия опорного пункта СВУ в районе н.п. Гряниковка Харьковской области, который брали уже в третий раз.

В ходе наступления 17 февраля штурмовое отделение, в котором был Иван, подверглось обстрелу из вражеского танка. В этом бою рядовой Иванин погиб.

За проявленное мужество и героизм в зоне СВО рядовой Иван Юрьевич Иванин награжден орденом Мужества посмертно.

24 февраля 2023 года с Иваном простились в родном Выборге. Собралось много народу. Разведчик был похоронен с отданием всех воинских почестей на кладбище Верхнее Черкасово.

За свою недолгую жизнь Иван обучался в выборгских школах № 37 и № 13, в 1-м Объединенном Кадетском корпусе города Петродворец. Окончил колледж ЛГУ имени А. С. Пушкина – «факультет физического воспитания».

Летом 2022 года Иван года поступает в этот же институт, филиал ЛГУ в Выборге.

Все в роду Ивана, начиная с прадеда, были военными, сражались в годы Великой Отечественной войны, воевали в чеченскую кампанию. Старший брат Андрей на сегодняшний день находится в зоне СВО.

Фото из личного архива семьи.

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