Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как президент США щедро раздавал кнуты и пряники, за что украинские мигранты хотели поднять на вилы премьера Словакии и почему Россия всегда над схваткой. Самые яркие информационные поводы на неделе давал Дональд Трамп. Обложка © Gettyimages / Win McNamee

Главным медийным событием уходящей недели, безусловно, была инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Новости СМИ2 Но не потому, что у нас были какие-то иллюзии относительно «Трамп придёт, порядок наведёт», а скорее в ожидании нового сезона любимого комедийного сериала «Мэднесс энд ступидити» (Безумие и глупость).

Донни наобещал за время своей избирательной кампании столько всего, что было изначально интересно наблюдать, как он будет всё это старательно проваливать. Ибо размах был явно гораздо больше текущих реальных возможностей США. И даже на уровне обещаний «Трамп в первый день подпишет более ста указов» (в некоторых СМИ писалось даже «двухсот») всё закончилось подписанием всего 45 исполнительных актов, из которых половина — это различного вида меморандумы. Президент США Дональд Трамп распорядился разрешить ситуацию на Украине за 100 дней. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Но и с реализацией уже подписанного начались серьёзные проблемы. Например, отмена «гражданства по рождению», которую провозгласил Трамп, сразу была заблокирована судами в 22 штатах. Потому что это 14-я поправка к Конституции, а менять основной закон указами президента нельзя — для этого нужно решение Конгресса, причём 2/3 голосов. По идее, Трамп и его команда должны это знать. Почему они так глупо провалились — непонятно.

Аналогично серьёзные проблемы начались с попытками бороться с нелегальными мигрантами. Индия, например, отказывается принимать своих нелегалов обратно, пока Трамп не пойдёт на серьёзные уступки по ряду вопросов. Мексика и вовсе отказала в посадке военному борту, который пытался отвезти к ним группу нелегальных мигрантов. И это только начало процесса, мизерные количества из десятков миллионов, планируемых к депортации.

Но нас, конечно, больше интересует всё, что связано с Украиной, Россией, переговорами и разговорами вокруг переговоров. Как и ожидалось, разговоров пока сильно больше, чем переговоров. Вернее, переговоров вообще нет, и в ближайшее время они не предвидятся.

Переговорная тактика Трампа давно известна и не меняется — сначала максимально напрыгнуть с криками «Всех порву! Держите меня семеро!», потом ничего не добиться и тихонечко отползти, старательно делая вид, что ничего не было.

Этот раз не стал исключением. Трамп начал стращать на разных площадках — начиная с соцсетей и заканчивая трибуной ВЭФ, — что он как сейчас заставит Россию, как договорится с саудитами и обрушит цены на нефть (тут раздался громкий смех на арабском), как договорится с Китаем (тут раздался тихий вежливый смех из Пекина), как введёт ещё больше санкций и тарифов (тут уже и в Кремле не выдержали).

В это время Путин был занят более важными делами — по телефону обсуждал с президентом Гвинеи-Бисау развитие торговых отношений. Всяко полезнее, чем выслушивать пустые истерики выходящего в космос и побеждающего Гитлера Трампа. Поэтому самый накал шизофрении пропустил, а после сказал: «Пусть ваш Зеленский сначала отменит себе запрет на переговоры — а там посмотрим».

Что характерно, Зеленский ничего не отменил, а вместо этого он сам и его офис в виде Подоляка и Ермака набредил свежий поток хотелок: «Дайте нам гарантии, дайте нам 200 тысяч армии, дайте нам оружие, дайте нам денег, дайте нам уже, наконец, животворящих подзатыльников для приведения в чувство. И побольше». Украину лишили финансирования. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Но вместо оружия и иностранных солдат режим Зеленского получил прекращение поставок оружия и финансовой помощи. Там тоже была эпопея, когда сначала в Пентагоне заявили, что подписанный Трампом 90-дневный запрет на иностранную помощь не распространяется на Украину. После чего вышел вновь назначенный госсекретарём Марк Рубио и сказал: «Вы обнаглели? Распространяется!» — и снова прекратил все поставки и переводы. А советник по нацбезопасности Майк Уолтц для надёжности аннулировал доступ всех офицеров, занятых украинским направлением, и отправил их в принудительный отпуск.

В том числе прекращено финансирование по линии USAID, в результате чего такие профессиональные русофобские пропагандисты, как Портников, не только останутся без зарплаты, у них скоро закончится бронь от фронта. И они смогут вместо рассказов другим о том, что «умереть — это ваша святая обязанность», лично отправиться на передовую и продемонстрировать это на деле.

Тем временем беглые украинские беженцы перешли в наступление. Но не на фронте, а в Братиславе, пытаясь устроить там очередной Майдан, в этот раз против премьер-министра Словакии Фицо. Как сообщают словацкие правоохранители, в числе митингующих против политики Фицо свыше половины — украинские «бешенцы». Сам словацкий премьер анонсировал всякое интересное против обнаглевших мигрантов, нарушающих таким образом закон (в большинстве стран участие иностранцев в политических митингах незаконно), и многие из них скоро отправятся обратно в Полтаву (или разбегутся куда-то ещё, как и положено безродным манкуртам, продавшим Родину за безвиз и кружевные трусы). Ибо они хотят устроить там ещё одну Украину. А её и одной слишком много, и нужно сделать, чтобы ни одной не осталось.

В общем, Украина осталась без поддержки США, а европейскую помощь блокируют Орбан и Фицо. Плюс Трамп заявил, что США не будут участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Никакого «плана Маршалла» для свидомитов. И если огрызок Украины сохранится, то он и дальше будет нищим и отсталым. Восстановление будет только на тех территориях, которые войдут в состав России.

Это, пожалуй, главный итог прошедшей недели.

https://life.ru/p/1722250