Московские прогулки, ч. 45 Библиотеки

В Москве есть немало библиотек. Я не беру в расчет районые. Я имею ввиду крупные библиотеки. Вот по ним сегодня и пройдемся.

Российская государственная библиотека имени Ленина Библиотека имени Ленина считается одной из самых больших библиотек всего мира! Российская государственная библиотека была основана 1 июля 1862 года как первая бесплатная публичная библиотека города.

История Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина начинается с собрания книг, рукописей, живописи и карт, принадлежавшего дипломату, канцлеру, председателю Государственного совета Николаю Петровичу Румянцеву.

В 1862 году император Александр II утвердил «Положение о Московском публичном музеуме и Румянцевском музеуме». Этот день считается официальной датой основания Российской государственной библиотеки. В 1924 году библиотеку переименовали в Российскую библиотеку имени В. И. Ленина, а в 1925 году она стала Государственной библиотекой СССР им. В. И. Ленина.

С момента образования получает обязательные экземпляры всех изданий, выпускающихся на территории нашей страны. Сейчас в фондах РГБ хранится более 47 миллионов книг, документов и артефактов. В год библиотеку посещает больше 800 тысяч человек, ежегодно выдается около 100 тысяч новых читательских билетов. 29 января 1992 года указом Президента РФ Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В. И. Ленина была преобразована в Российскую государственную библиотеку.



Вход свободен. Ул. Воздвиженка, д. 3

Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева Библиотека-читальня имени Ивана Сергеевича Тургенева, 1880-е гг.

Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева была основана в 1885 году благодаря благотворительнице Варваре Алексеевне Морозовой в память о писателе Иване Сергеевиче Тургеневе. Изначально читальня находилась на Тургеневской площади, но в 1972 году её здание было снесено, и библиотека переехала в усадьбу Анны Бирюковой в Бобровом переулке. В конце 1960-х годов началась реконструкция Тургеневской площади в связи со строительством Новокировского проспекта (ныне проспект Сахарова); к этому времени книжный фонд библиотеки составлял 95 тысяч томов и она испытывала острую необходимость в увеличении помещений. В 1966 году здание библиотеки было капитально отремонтировано, а в октябре 1972 года историческое здание Библиотеки-читальни, вопреки протестам московской общественности — было срочно снесено по личному указанию первого секретаря Московского городского комитета КПСС В. В. Гришина. В 1998–2003 годах прошла реконструкция здания.

Тогда обнаружили, что в доме сохранились оконные и дверные проёмы XVII–XVIII веков. Чтобы показать историю здания, на парадном дворовом фасаде и в главном зале раскрыли фрагменты палат рубежа XVII–XVIII веков. Также в 2003 году во дворе библиотеки установили памятник И. С. Тургеневу работы С. Т. Коненкова и Н. Ф. Косова.

Вход свободный

Бобров пер., 6, стр. 1, Москва

Библиотека-Читальня им. А. С. Пушкина Библиотека-читальня имени А. С. Пушкина — городская библиотека Москвы. Расположена в бывшей усадьбе Мухиных, построенной в начале XIX века. Книжный фонд библиотеки насчитывает около 240 тысяч экземпляров изданий по различным отраслям знаний. В её структуре есть разные отделы: информационно-библиографический, нотно-музыкальный, отдел комплектования и обработки, отдел периодических изданий, абонементы книг на русском и иностранных языках, а также читальные залы, один из которых носит имя Пушкина. Библиотека имени А. С. Пушкина была основана по постановлению Московской городской думы в 1899 году в ознаменование 100-летия со дня рождения поэта. Первой попечительницей библиотеки стала дочь Александра Сергеевича Пушкина Мария Гартунг. Открытие состоялось 2 (15) мая 1900 года в доме Е. А. Богачёвой на Немецкой улице (ныне — Бауманская). В 1912 году для библиотеки был приобретён особняк наследников Ф. Д. Мухина на Елоховской площади, в котором она находится и по сей день. В октябре 1901 года появляется отделение для выдачи книг на дом. Это был первый опыт создания абонемента среди московских библиотек.

После революции фонд библиотеки пополнился книгами с реквизированного склада А. Д. Ступина и других книжных складов, конфискованными собраниями личных библиотек. Она становится базовой библиотекой района. В 2014 году библиотеке вернули название «Библиотека-читальня им. А. С. Пушкина». Ежегодно библиотека обслуживает 13 тысяч читателей, число посещений составляет 280 тысяч. В библиотеке проходят бесплатные концерты, встречи с литераторами, экскурсии по зданию, действуют кружки и клубы по интересам, зал истории библиотеки. Вход свободный Спартаковская ул., 9, стр. 3, Москва

Научная педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского. Усадьба Демидовых

Усадьба Демидовых построенная в конце XVIII — начале XIX века, принадлежала роду Демидовых с 1772 по 1814 год. В начале XIX века усадьбу приобрели дворяне Загряжские. После пожара 1812 года дом был восстановлен и получил современный вид. В XIX веке в усадьбе последовательно жили купцы Козлины и графиня Мария Соллогуб, чей литературный салон приобрёл известность. В 1882 году здание перешло Московскому учебному округу и стало 6-й мужской гимназией. С 1942 года усадьбу занимает Научная педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского.

Экскурсия: 500р

Большой Толмачёвский пер., 3, Москва

Государственная публичная историческая библиотека России Государственная публичная историческая библиотека России ведёт историю с января 1863 года. Она открылась в качестве бесплатной общедоступной в особняке Чертковых на Мясницкой улице. Основу фондов составила частная библиотека известного московского общественного деятеля и коллекционера Александра Дмитриевича Черткова, созданная им как «Всеобщая библиотека России». В 1887 году наследники передали в библиотеку обширную библиотеку генерал-фельдмаршала князя А. И. Барятинского. С конца XIX века был налажен книгообмен с рядом библиотек Европы, что также пополнило фонды иностранной литературы. Значительное поступление в библиотеку старой и редкой литературы связано с проведенной Советским правительством в 1918–1919 годы национализацией частных и общественных книжных собраний. Вход свободный

Старосадский пер., 9, стр. 1, Москва

Библиотека искусств имени А.П. Боголюбова Библиотека искусств имени А. П. Боголюбова была основана в 1919 году как библиотека при рабочем клубе и носила имя художника Василия Сурикова.

В 1996 году библиотека была переименована в честь художника-мариниста Алексея Петровича Боголюбова, который в 1878 году построил здесь деревянную мастерскую.

В 1890-х здание перешло к Н. С. Третьякову, который добавил к мастерской каменную пристройку по проекту архитектора А. Э. Эрихсона.

До 1998 года здание сохранило обе части — каменную и деревянную, но позже деревянная часть была заменена новым строением.

Временно не работает, поскольку намечена реставрация здания

Сущёвская ул., 14, Москва

Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино (ВГБИЛ) в Москве специализируется на иностранной литературе. Она была основана в 1921 году как библиотека Неофилологического института, изначально именуемая Неофилологической библиотекой. В 1924 году учреждение получило название Библиотека иностранной литературы.

В 1948 году библиотека была реорганизована в универсальную, охватывающую литературу не только по гуманитарным, но и по естественным наукам, и стала всесоюзной государственной, получив название ВГБИЛ. С 1975 года библиотека снова сосредоточилась на гуманитарной литературе после прекращения комплектования фондами по естественным наукам.

После распада СССР библиотека перешла в федеральное подчинение и сменила статус на всероссийскую.

Вход свободный

Николоямская ул., 1, Москва

Российская государственная детская библиотека Российская государственная детская библиотека (РГДБ) была учреждена 30 декабря 1969 года по распоряжению министра культуры РСФСР. Изначально она находилась на улице Д. Ульянова с двумя читальными залами, а затем был открыт третий — нотно-музыкальный зал. В 1987 году библиотека переехала в новое здание на Калужской площади. Оно имеет площадь 10 000 кв. м. и было построено по проекту, разработанному под руководством академика Я. Белопольского. Сегодня РГДБ является одной из крупнейших детских библиотек в мире и служит научно-методическим центром в области детской литературы, педагогики и психологии для библиотек России. Вход свободный

Калужская площадь, 1, корп. 1, Москва