Дореволюционный Санкт-Петербург в фотографиях, ч.58

Как в XVII веке тушили пожары?

Руками простых людей!

Помогал каждый неравнодушный, который оказывался рядом с происшествием. В результате некоторые погибали, а большинство деревянных построек спасти не удавалось, ведь бороться с огнём толком не умели да и не было таких приспособлений, как, например, сейчас.



Так при Петре I в Адмиралтействе появилось первое пожарное депо с насосами с кожаными рукавами и медными брандспойтами. Тогда же была и сформирована первая пожарная команда.

Позднее уже образовалась бригада для охраны Зимнего дворца и летних императорских резиденций.

И уже в 1803 году Александр I издал указ об организации первой профессиональной команды пожарных. Для них проводили регулярные занятия по спецподготовке, а приезжие очень часто восхищались мерами борьбы с огнём в Санкт-Петербурге. Николаевская набережная, 1887 год.

Николаевская набережная (ныне набережная Лейтенанта Шмидта) — одна из старейших набережных Санкт-Петербурга, получившая своё название в честь императора Николая I.

Интересно, что в 1902 году, во время визита президента Франции Эмиля Лубе, на набережной была сооружена временная арка, а в память об этом событии выпущена тематическая открытка. В 1923 году набережная была переименована в честь лейтенанта Петра Шмидта, руководителя Севастопольского восстания 1905 года. Николаевский (Московский) вокзал. 1900 г.

Английская набережная. Около 1900 г. Гостиный двор, Санкт-Петербург. 1907-1913 гг Сад в гостинице «Европейская» 1910 г. Чайная Общества трезвости. Карл Булла, 1900 годы, г. Улица Рубинштейна (в то время Троицкая). 1912–1914 годы

В 1929 году улица получит имя композитора Антона Рубинштейна, жившего в доме 38, — это один из редких случаев, когда топоним сменили не в революционном порыве, а в рамках культурной политики. Платформа «Удельная». Около 1910 года

Платформа «Удельная», получившая своё название от исторического района Удельная, была важным пунктом на Финляндской железной дороге. Здание вокзала, построенное финским архитектором Бруно Гранхольмом, стало одним из узнаваемых элементов станции.

В начале XX века станция имела небольшое путевое развитие, включая обгонные и погрузочные пути, которые позже были демонтированы. Сегодня «Удельная» является крупным транспортным узлом, включающим железнодорожную платформу, станцию метро и трамвайное кольцо. Невский проспект. 1899 г. Николаевский мост (ныне Благовещенский мост), Санкт-Петербург. 1863 год Зоопарк. Слоны. 1910г.

Дом Ратькова-Рожнова у Кокушкина моста. Начало XX века

Большой доходный дом Ратькова-Рожнова занимает целый треугольный квартал у Кокушкина моста. Фасады здания украшают прямоугольные эркеры, которые поддерживаются скульптурами атлантов.

В конце XIX — начале XX веков здесь размещались редакции «Земледельческой газеты» и «Вестника виноделия». Среди сотрудников последнего были знаменитый учёный Д. И. Менделеев и его друг А. В. Пель, которые уделяли большое внимание вопросам прикладной науки. Площадь Балтийского вокзала. 1908 г. Автор: К. Булла Скорбященская церковь на Шпалерной улице (1818 года постройки) 1914 год

Её фасад украшен строгими классическими формами, характерными для творчества архитектора Луиджи Руска. Церковь была построена в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», которую царевна Наталья Алексеевна привезла в Петербург в 1711 году. Икона, украшенная золотой ризой с драгоценными камнями, включая два крупных сапфира, была одной из главных святынь храма.

В 1911 году, к 200-летию перенесения иконы, в церкви провели масштабную реставрацию. Однако уже в 1932 году храм закрыли, а с фасада убрали скульптуры ангелов и чтимый образ, который передали в Троицкую церковь, позже уничтоженную.

Ирония судьбы заключается в том, что в здании бывшей церкви, выполненной в стиле ампир, долгое время размещалось Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Это здание стало символом утраты и попыток сохранения культурного наследия.

Чугунный мост в Михайловском саду. Около 1910 г.

Ажурный чугунный мостик через протоку между двумя прудами Михайловского сада был построен по проекту архитектора К. И. Росси. Протока и мост существовали с XVIII века, однако к концу XIX века малый пруд и сам мост были засыпаны.

Интересный факт: единственный сохранившийся архитектурный чертеж моста датирован 1826 годом и подписан самим Росси, а в 2002–2003 годах уникальный чугунный мостик был восстановлен в своем историческом виде. Пожарные Санкт-Петербурга. 1898 год Владимирский базар в Кузнечном переулке. Около 1915 г. Благовещенская площадь (Труда). Благовещенская церковь. 1863–1871 гг.

На фотографии запечатлён шедевр Константина Тона — пятишатровая Благовещенская церковь в русско-византийском стиле (1844–1849). Её необычная архитектура с элементами Ренессанса и древнерусского зодчества стала образцом для подражания по всей России.

1929 году храм снесли под предлогом «помехи трамвайному движению». В 1990-х при строительстве перехода уничтожили даже фундаменты и подземный некрополь.

Сегодня на месте шедевра — пустошь, а от былой красоты остались лишь архивные фото. Плашкоутный Дворцовый мост через Неву. 1885–1890 годы. Автор фото: А. Фелиш

Это временный наплавной мост, соединяющий Дворцовую набережную с Васильевским островом. Деревянные пролёты на плашкоутах, чугунные фонари и скромные перила — так выглядела переправа до появления знаменитого разводного моста.

Интересный факт: В 1878 году именно на этом мосту впервые в Петербурге испытали электрическое освещение — 8 «свечей Яблочкова» целых 10 ночей подряд освещали переправу. А в 1899 году часть плашкоутов внезапно затонула, парализовав движение на 3 недели.

Мост неоднократно перемещали: сначала для создания зелёной зоны у Зимнего дворца, затем — из-за строительства постоянного моста. Свой век он закончил трагически: в 1916 году сгорел от искры буксира у Сенатской площади. Александро-Невская лавра и река Монастырка. 1890–1894 гг.

Интересный факт: река Монастырка (изначально — Чёрная речка) получила своё название именно благодаря лавре. Часовня на Невском проспекте. Около 1905 г. Невский проспект в Санкт-Петербурге. Начало XX века. Фото Карла Буллы Невский проспект, 1900 г. Перспектива Лиговской улицы (пл. Восстания) 1900–1903 гг. 1896-1901. Электрическая переправа через Неву.

Интересная фотография 1904 года.

На ней — ученики школы при Российско-американской резиновой мануфактуре «Треугольник» на занятиях по столярному делу. Фотограф Карл Булла Биржевой мост через Неву, 1898 год.

Это деревянный Биржевой мост вскоре после его постройки. Конструкция состоит из множества пролётов, центральный из которых — разводной.

Интересно, что этот мост стал одним из последних крупных деревянных мостов Петербурга дореволюционной эпохи. Несмотря на внушительные размеры (длина — 326 м), он прослужил недолго: уже в 1910-х годах его начали перестраивать в металле. Адмиралтейский проспект. Остановка конки, 1899 год.

Конка — один из первых видов общественного транспорта в Санкт-Петербурге, появившийся в 1860-х годах. Она представляла собой вагоны, которые передвигались по рельсам с помощью лошадей.

Конка стала предшественником электрического трамвая, который начал курсировать по городу в 1907 году. Паровой трамвай («паровик») на Политехнической улице (дорога в Сосновку), 1914 год.

Этот экологичный (по меркам эпохи) транспорт появился как альтернатива конке, но уже вскоре его вытеснит электрический трамвай. При этом в блокаду паровики временно вернутся — они окажутся незаменимыми для перевозки грузов по обледеневшим рельсам.

Любопытно, что билет в открытый вагон стоил 3 копейки (вдвое дешевле крытого), а ночью тарифы удваивались. Работы на Обводном канале. Фото после колоризации. Май 1901 г. Станция Парголово, Около 1900 г. Снимок сделан на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы в 1909 году. Как же сильно все изменилось за 116 лет! Невский проспект возле Пассажа. Санкт-Петербург. 1908 год На Марсовом поле. 1868–1869 гг. Автор: Л. Гёте Закладка здания Этнографического отдела при музее Александра III. 1902 г. Коломяги. 3-я линия 1-ой половины. Около 1910 года

Необычное название улицы сохранило память о семейном разделе 1818 года, когда имение Коломяги было поделено между наследниками на две половины. «1-ая половина» указывает на часть до пруда, а «3-я линия» — на её порядковый номер в системе планировки.

Из всех «линий» и «половин» Коломяг только это название дожило до наших дней, став живым свидетельством дореволюционного уклада жизни петербургских окраин. Большая Морская улица. 1900 г. У Балтийского вокзала до открытия трамвайного движения. 1900 –1907 гг. Зимний дворец. Около 1875 г. Автор: А. Фелиш Петербург образца 1903 года Набор открыток, выпущенный в издании Шерер, Набгольц и Ко 1907г. Санкт-Петербург. Витрина магазина Бр.Фридлендер (Невский пр.,48, Пассаж) Невский проспект. Гостиный двор, 1887 год.

На редком снимке запечатлён Гостиный двор сразу после реконструкции 1886-1887 годов по проекту Николая Бенуа. Виден пышно декорированный фасад в стиле эклектики с барочными элементами.

Масштабы впечатляют: 300 магазинов, 150 складов и до 5000 сотрудников — это был настоящий «торговый город» с особым статусом поставщика императорского двора. Покровская площадь (Тургенева), 1907–1909 гг. Начальница склада императрицы Александры Федоровны, супруга бывшего военного министра, генерал-адьютанта, члена Государственного совета В.А. Сухомлинова Екатерина Викторовна Сухомлинова работает в кабинете, 1915 г.

Автор: Карл Булла Невский проспект, 1888 г. Обводный канал. Около 1905 г. Доходный дом А.А. Суворина на набережной Мойки. Околo 1915 года

На фотографии запечатлён шестиэтажный доходный дом в его расцвете — после надстройки 1908 года архитектором Б.Я. Зонном.

Несмотря на роскошную реконструкцию, Суворин так и не смог выплатить долг по кредиту, и в 1915 году здание уже принадлежало М.П. Гау.

Через 2 года в этих стенах будет печататься главная большевистская газета «Правда», хотя сам Суворин издавал монархическое «Новое время».

С 1991 года в этом здании находится Музей печати, сохранивший атмосферу петербургского издательского дела начала XX века. Большая Морская улица 1898 год.

Здесь селились банкиры и иностранные коммерсанты, а цены на недвижимость были самыми высокими в городе — не случайно улицу называли «Бриллиантовой». Цепной (Пантелеймоновский) мост через Фонтанку. 1900-е годы

Это один из первых висячих мостов России — изящный и новаторский для своего времени. Его цепи, порталы в египетском стиле и ажурные перила создавали ощущение лёгкости, хотя конструкция была прочной: мост выдержал даже разрушительное наводнение 1824 года.

Из-за особенностей конструкции мост ритмично раскачивался под шагами пешеходов, стуком копыт и даже маршем солдат. Художница Остроумова-Лебедева вспоминала, что по характеру качки можно было угадать, кто идёт — толпа, обоз или военный отряд.

К началу XX века мост уже не справлялся с возросшим потоком транспорта, а после обрушения похожего Египетского моста в 1905 году его разобрали, несмотря на протесты горожан. От былого великолепия остались лишь детали в музеях и воспоминания современников. Главный магазин Русского электрического общества «Динамо». Набережная Фонтанки. 1913 г. Извозчики на Невском проспекте. Начало XX века

Экипажи извозчиков были пронумерованы. Первоначально эти номера лишь подтверждали факт уплаты пошлины. В первые годы после появления это были кожаные номера, которые вешались на спине легковых извозчиков. Странное место?! Отнюдь – номер был хорошо виден седоку, который в случае возникновения претензий мог пожаловаться на извозчика в полицию. И это была вторая функция номерных знаков – контрольного характера. Большая Морская улица. Петроград, 1916 г. Редкий кадр. Озерки. Дом Звержинской. Следователи на месте убийства Гапона. 1906 г. Коломяги. Земледельческая улица. Около 1910 г. На Садовой улице. 1910 г. Полицейский мост. 1911 г. Удельная. Кропоткинская улица. Около 1910 года.

Кропоткинская улица, ныне упраздненная, была продолжением Скобелевского проспекта в сторону Старо-Парголовского проспекта (Тореза). Большой канал Каменного острова во время первых заморозков. 1900 год.

Каменный остров в то время считался элитным пригородом Санкт-Петербурга, где отдыхала знать. Большой канал был важной частью пейзажа острова, а первые заморозки создавали особую атмосферу уединённой загородной осени. Смольный собор. 1905 год Суворинский театр на Фонтанке. Около 1905 г.

Суворинский театр, также известный как Малый театр, был одним из ведущих драматических театров Петербурга с конца XIX до революции 1917 года. Театр располагался в здании Апраксинского (Малого) театра, построенного архитектором Людвигом Фонтана. Здесь начинали свою карьеру выдающиеся артисты, а на сцене состоялся дебют Михаила Чехова.

Театр славился яркими постановками и новаторским репертуаром, в том числе пьесами Островского, Ибсена, Тургенева, Ростана и Метерлинка. После революции здание было национализировано, и в 1920 году здесь начал работать коллектив Большого драматического театра, существующий и сегодня. Владимирская площадь 1909 год Конка на Невском проспекте 1903 г. Адмиралтейская набережная 1890 г. Вознесенский проспект. Угол с Садовой. 1903 г. 2-й Муринский проспект. Часть проспекта, вымощенная к началу 1910-х годов. Около 1915 года

К январю 1913 года на 2-м Муринском проспекте установили электрическое уличное освещение, заменив керосиновые фонари. Суворовская площадь и Троицкий мост. 1905 год

Первый наплавной мост на этом месте был построен в 1803 году, но в 1897—1903 годах на его месте появился постоянный металлический мост, сооружённый французской фирмой «Батиньоль» совместно с русскими инженерами. До строительства моста Александра Невского в 1965 году Троицкий мост оставался самым длинным в городе, его длина составляла 582 метра. Площадь Александра Невского. Около 1912 г.

Это историческая площадь перед Свято-Троицкой Александро-Невской лаврой. В кадре видна надвратная церковь работы архитектора Ивана Старова. Адмиралтейство, пристань, вид с моста через Неву. Начало ХХ века Императорская военно-медицинская академия. Около 1905 г.

Академия сыграла огромную роль в развитии медицинского образования в России. В период управления Я. В. Виллие здесь были открыты первые в стране кафедры и клиники по различным направлениям медицины, а к середине 19-го века академия стала ведущим медицинским учреждением, благодаря усилиям таких выдающихся деятелей, как С. П. Боткин и И. М. Сеченов.

В 1872 году при академии открылись первые женские медицинские курсы в России, а в 1881 году учреждение было преобразовано для подготовки врачей военного и морского ведомств. Петропавловская крепость. 1870–1875 гг. Автор: А. Фелиш Аничков дворец на Невском проспекте. Роскошное здание в стиле елизаветинского барокко с изящной светлой отделкой фасада1890 Аничков мост. Вид на роскошный Дворец Белосельских-Белозерских1910 Дворник на Невском проспекте. Санкт-Петербург, 1911 год Ну и для сравнения несколько фото Дворцовой набережной от разных лет. Дворцовая набережная 1896г. Дворцовая набережная. Разгрузка каменных блоков для строительства ограды Собственного сада Зимнего дворца1899 Дворцовая набережная1905 Дворцовая набережная 1906 И Дворцовая набережная 1915

