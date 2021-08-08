«День, о который разбился блицкриг» - 22 июня 1941 года

«День, о который разбился блицкриг» - так назван новый исторический раздел на сайте министерства обороны России, посвященный 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно, без предупреждения напала на Советский Союз. Этот день, который впоследствии должен был оказаться днем гибели советского государства, на деле стал началом конца для Гитлера и его сторонников.

Нацисты планировали уничтожить основные силы приграничных военных округов СССР уже в первую неделю войны, на 40-е сутки – захватить Москву, а еще через три-четыре месяца – полностью подавить сопротивление на всей территории страны. Но войска Красной армии сорвали планы фашистов. Именно благодаря мужеству и героизму советских солдат, офицеров и простых граждан страны уже через несколько недель стало ясно – несмотря на ряд серьезных преимуществ, которые вермахту были обеспечены в результате внезапности атаки, блицкриг провалился.

В первые дни войны немцы действительно продвигались очень быстро. Они наносили множество ударов по советским предприятиям, изготавливающим технику и вооружение для фронта, оккупировали территории Латвии и Литвы, Белоруссии и правобережной Украины. В целом в первые недели им удалось продвинуться вглубь страны на расстояние до 600 километров. Красной армии удалось временно приостановить наступление врага лишь в районе Смоленска. Несмотря на тяжелые потери советских войск по итогам Смоленского сражения, противник также был сильно измотан, а, главное, не смог достичь своей цели – занять Москву. Именно здесь потерпел крах план «Барбаросса».

Война продолжалась еще долгих четыре года. За это время страна потеряла почти 27 миллионов своих граждан. Из них военные потери – около 11 миллионов человек, остальные – мирное население. Люди погибали в концентрационных лагерях и лагерях для военнопленных, на принудительных работах в Германии, в результате карательных акций нацистов и их пособников были сожжены целые деревни. Гитлеровцы не щадили ни женщин, ни стариков, ни детей.

Поисковики до сих пор находят массовые захоронения мирных жителей, убитых на оккупированных территориях. Массовые убийства в деревне Жестяная горка Новгородской области, которые нельзя назвать иначе, кроме как акциями истребления советского народа – в обнаруживаемых поисковиками захоронениях – останки детей, беременных женщин. Уничтожение 214 детей Ейского детского дома, трагедии в Бабьем Яре, сожженная Хатынь…перечислять можно бесконечно долго.

Буквально накануне управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю опубликовало архивные материалы, свидетельствующие о том, что не только доктор Менгеле и его помощники в Освенциме ставили бесчеловечные опыты над людьми. Гитлеровские «врачи» - доцент Берлинского медицинского института Готфрид Кюнтер и некий Оскар Шульц – во время оккупации Крыма вели страшную «научную» работу. В здании Первой советской больницы Симферополя они вырезали у живых людей почки, сосуды, ставили смертельные уколы…

Представить, что могло бы ждать мир, если бы Советский Союз ценой жизней своих граждан, погибших на полях сражений, в блокадном Ленинграде, в оккупации, под пытками гестаповцев, не победил нацизм – страшно. Ведь Гитлер не скрывал своих планов в отношении всех, кто, по его мнению, не принадлежал к арийской расе.

https://medium-info.ru/dfbd/den-o-kotoryj-razbilsya-blickrig-22-iyunya-1941-goda/