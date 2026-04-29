Как снимали фильм и что правда, а что вымысел в киноверсии "Как царь Петр арапа женил"

Говорят, самое лживое кино то, у которого предисловие: "основано на реальных событиях." Так ли это?

"Исторический фильм основанный на реальных событиях" - так гласило предисловие к этому фильму. Справедливости ради, заметим, что режиссёр фильма Александр Митта не сам придумывал исторические факты, а брал их у "солнца русской поэзии" и большого любителя истории Александра Сергеевича Пушкина.

В кинематографе есть люди, которые не могут ужиться в одном жанре, а постоянно пробуют что-то новое.

попал в кино поздно; он родился 28 марта 1933 года, после школы окончил МИСИ, учился у знаменитого архитектора

а затем начал снимать свои фильмы. Правда, фамилия была не его — этот псевдоним он взял ещё в молодости и рассказывал об этом так: «Настоящая моя фамилия Рабинович. Но в молодости я писал юмористические рассказы, и редактор мне сказал: «Знаешь, Рабинович для юмориста — это даже не смешно. Возьми себе псевдоним». Я взял Митта — на древнееврейском это означает носилки, на которых несли покойника. Редактор не знал, что это значит, и согласился». Но именно под этой фамилией начинающего режиссера узнала буквально вся страна, а потом и весь мир.

«Я много лет дружил с Владимиром Высоцким. Были 70-е годы, в то время Россия знала его только как певца, яростно хрипящего на бесчисленных магнитофонных лентах. Мне хотелось показать Высоцкого таким, каким его тогда знали немногие: интеллигентным, поэтом, ранимым и нежным человеком. Так вместе с этим желанием родился замысел фильма "Арап Петра Великого", потом этот фильм редакторы назвали "Как царь Петр арапа женил", чтобы выглядело смешнее и безобиднее. Темой фильма была любовь к России поэта и царя. Как по-разному они любят Родину. Один — принуждая всех и подчиняя своей воле, другой — свободною душой», — писал Митта в книге.



Например из картины вырезали сцену разговора шута Балакирева (Михаил Глузский) с Ганнибалом. Сильнейшая сцена, где шут предстает не шутом, а подлинным царём. Роль дурака позволяет ему говорить царю всю правду, оставаясь пи этом дураком для всех. Также бдительные цензоры порезали все сцены с карликами и карлицами, которых при дворе царя Петра, как известно, было великое множество. Все эти маленькие уродцы изображали Потешный Сенат, чем вызывали всеобщий хохот петровского двора. Ну разве советская цензура, узревшая подлые намёки советскую власть, могла пропустить такое?

Ни Митта, ни Высоцкий не были довольны работой в этом фильме. Режиссёр — из-за того, что на него насели и не дали сделать то, что он хотел — он снимал трагикомедию по произведению Пушкина, а получилась динамичная комедия «по мотивам»; актёр — по многим причинам. Высоцкий вообще не считал эту работой интересной. Роль Ибрагима Ганнибала он видел иначе. Высоцкий хотел донести и философский взгляд на ситуацию, в которой оказывается его герой. Ибрагим одновременно и приближенный царя, и его живая игрушка. Помните, как в сцене с мнимой казнью мнимого врага царя?Его Ибрагим Ганнибал — культурный человек, заключенный рамки в жестоких обстоятельств. Чернокожий, но русский, интеллигент в варварской среде. И даже царь Пётр – все равно варвар, потому что силой загоняет страну в счастье...

В фильме «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» Митта собрал отличный актёрский ансамбль. В картине немало исторических персонажей, блестяще сыгранных кумирами отечественного кино: шут Балакирев — Михаил Глузский, генерал-прокурор Павел Ягужинский — Олег Табаков, Меншиков — Владимир Меньшов, царица Екатерина I – Людмила Чурсина, Филька — Валерий Золотухин. Играли они феерически, а роли их постепенно съёживались до эпизодических, как у Глузского, Золотухина и других.

Фильм снимали в Латвии в разгар курортного сезона летом 1975 года. Съёмочная группа разместилась в гостиницах только при содействии первого секретаря горкома партии Карлиса Лициса, который распорядился выдать бронь номеров Юрмальского горкома.

Александр Митта (у микрофона), Алексей Петренко, Михаил Кокшенов, Юлий Дунский, Женя Митта, Семен Морозов, Владимир Высоцкий, Альфред Шнитке и другие участники съемочной группы на премьерном показе фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» в Доме кино, 6 декабря 1976 года.

Александр Митта, который очень ценил Высоцкого, впоследствии ёмко скажет о том, как повлияла работа над фильмом «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» на их отношения с Высоцким: «У меня до фильма была дружба, а после осталось – знакомство».

Пушкин писал роман, опираясь на проведенное расследование истории своего предка - арапа по имени Ганнибал.Фильм снят по неоконченном у роману А.С. Пушкина «Арап Петра Великого». Главный герой романа Ибрагим Петрович Ганнибал был прадедом самого Пушкина. Дочь Карамзина Софья Николаевна писала сыну: «На днях Жуковский читал нам роман Пушкина, восхитительный: „Ибрагим, царский Арап“». Этот негр так обворожителен, что ничуть не удивляешься страсти, внушенной им к себе даже даме двора регента; многие черты характера и даже его наружности скалькированы с самого Пушкина». Афиша к фильму «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил»Единственным источником для автора послужил многотомный труд Ивана Голикова под названием «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России». Но этот источник фольклора и анекдотов был весьма раздробленным. В биографии инженера Ибрагима Ганнибала оставалось много белых пятен. Поэтому Пушкин многое досочиняет и романтизирует образ своего прадеда.А что же было?Однажды Петру I был подарен не ковёр, не котик, а маленький арап — «сын чернокожего царя». Однако при дворе он жил не рабом, а воспитанником: царь стал его крёстным, дав имя — Ибрагим Петрович Ганнибал.Смышлёный мальчуган, быстро изучив науки на своей новой родине, был отправлен во Францию для получения более глубоких знаний и изысканных манер.Там, прославившись не только как подающий надежды молодой "загорелый" учёный, да ещё из «варварской России», но и как воин, раненный в бою с испанцами и награждённый герцогом Орлеанским за героизм, он стал известным при дворе человеком и вызывал интерес у тётенек. Когда любовница Ганнибала, замужняя дама, родила чёрного ребёнка, имели место скандал, дуэль с обманутым мужем и высылка в Россию.Вернувшись из Парижа, на одном из балов арап влюбился в дочь боярина Гаврилы Ртищева — Наталью, которая побаивалась этого чёрного человека. Пётр решил женить своего крестника на Наташе, желая при этом привязать духовно Ибрагима к русской земле. Арап, зная об отвращении Натальи к себе, отказывался взять её в жёны. Непокорность воле царя изменила отношение Петра к арапу.«Пока не женишься, на глаза мне лучше не попадайся, Ибрагимушка.»- предупредил царь.Со временем Наташа поняла, что любит этого странного, но замечательного человека, и сама пришла к нему после того, как Ибрагим из благородства пытался устроить её свадьбу со своим соперником Михаилом Говоровым (пользовавшимся, по мнению Ганнибала, благосклонностью Натальи).Они попросили прощения у царя, однако даже в этот момент Ибрагим пытался доказать Петру правильность своих убеждений, но тот прервал его словами: «Молчи, молчи, а то опять поссоримся». Что-же правда в романе (экранизации), а что является вымыслом?в России был монарх Петр I, прозванный Великим.И на этом совпадения с реальностью заканчиваются, ну или носят такой-же исторический характер, как, например фильм "Викинги против пришельцев" или "Астерикс и Обеликс против Цезаря"(но фильмы весёлые, особенно с Клеопатрой). Что нам говорит наука История? А вот что!В марте 1697 года в Западную Европу через Лифляндию было отправлено Великое посольство, основной целью которого было найти союзников против Османской империи. Великими полномочными послами были назначены генерал-адмирал Франц Лефорт, генерал Фёдор Головин, начальник Посольского приказа Прокофий Возницын. Всего в посольство вошло до 250 человек, среди которых под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова находился сам царь Пётр I. Событие небывалое.Именно в Европе, генерал Фёдор Головин, купил молодому самодержцу "забавы ради" двух арапов. Арапчонки жили в покоях Петра и он, забавляясь учил их русскому языку. Имена арапов были сложны для самодержца - и мальчиков нарекли новыми именами, Ибрагим получил русифицированное имя Абрам, его брат — имя Алексей. Тогда-же Ибрагим (Абрам) просил позволения перейти "в истинную веру" у самодержца, о чем ему милостиво было разрешено.Крестил Ибрагима и его брата - путешествовавший вместе с Петром, будущий настоятель храма церкви Параскевы Пятницы (Виленской).Считается, что Ганнибал вместе с Петром первым поехал во Францию в 1716 году. Однако - это не так.Абрам Петрович Ганнибал (в связи со сменой вероисповедания будем называть его так), уже в 1716 году зачислен в инженерную школу в Париже, и ему выделено жилье, аналогичное жилью других русских дворян, направленных для учебы в эту школу. Свой первый экзамен (кстати, сданный на отлично) Ганнибал будет держать ровно за месяц, до приезда Петра I во Францию.В русских документах утверждается, что Ганнибал выехал во Францию в 1715 году. Так-что история о совместной поездке с Петром I (1716-1717гг) - это миф.О любви Петра I - к Ганнибалу, нет ни одного свидетельства современников, которые это подтверждали. В дворцовых документах Ганнибал фигурирует наравне с Лакостой, придворным шутом. Собственно имеет такое-же жалование. Согласно легенде, Абрам Петрович Ганнибал приехал в Россию в 1723 году, что очень необычно, так как из Франции он выехал в декабре 1723 года, а в январе 1724 года (во Франции) был объявлен в розыск, как занявший деньги у французского дворянина и скрывшийся с ними.Первое жалование, после окончания инженерной школы, Абраму Петровичу (в России) было выплачено в 1724 году (в декабре), что наводит на мысль, что как-то так он и поступил на русскую военную службу.Что касается экзамена лично у Петра первого...Всё, конечно возможно, но в последние годы царствования Пётр сильно болел (предположительно, почечнокаменная болезнь, осложнённая уремией). Летом 1724 года его болезнь усилилась, в сентябре он почувствовал себя легче, но через некоторое время приступы усилились. В октябре Пётр отправился осматривать Ладожский канал, вопреки советам своего лейб-медика Блюментроста. С Олонца Пётр проехал в Старую Руссу и в ноябре водой поехал в Санкт-Петербург. У Лахты ему пришлось, стоя по пояс в воде, спасать севший на мель бот с солдатами. Приступы болезни усилились, но Пётр, не обращая на них внимания, продолжал заниматься государственными делами. 17 (28) января 1725 года ему пришлось так худо, что он распорядился поставить в соседней со своей спальней комнатой походную церковь, а 22 января (2 февраля) исповедался. Силы начали оставлять больного, он уже не кричал, как прежде, от жестокой боли, но только стонал.Когда он успел проэкзаменовать очередную партию приехавших из Франции инженеров - остается только догадываться.Давайте лучше про дела сердечные.На дном из балов арап влюбляется в дочь боярина Гаврилы Ртищева — миленькую Наталью.Вот только...Ртищев, Григорий (Гавриил - по крещению) Иванович — воевода и думный дворянин; умер в 1671 г. Имел четверых детей: Максим, Фёдор, Тимофей и Лука.Тебя не существует, Наташ. В январе 1730 года состоялось назначение Ганнибала майором в тобольский гарнизон, а в сентябре — перевод капитаном в Инженерный корпус, где Ганнибал числился до увольнения в отставку в 1733 году. В это время он был командирован в Пернов учить кондукторов математике и черчению. В 1731-1733 годах — комендант Перновского укрепрайона. В начале 1731 года Абрам Ганнибал женился на гречанке Евдокии Андреевне Диопер, дочери офицера галерного флота, дислоцированного в Пернове.Мог Петр первый лично присутствовать на их свадьбе? Конечно мог! Если б не умер 28 января (8 февраля) 1725 года.Вышедшая замуж против воли, Евдокия Андреевна (жгучая брюнетка) - к Ганнибалу относилась не очень. Например, сохранилось письмо Ганнибала - где он жалуется своему непосредственному начальнику на свою жену и просит запретить драгунским офицерам (гарнизона) отвечать ей взаимностью.Также, сохранилось письмо в офицерский суд, полкового священника Перновского гарнизона, в котором он обвинял Ганнибала - в рукоприкладстве (по жалобам его жены) и материалы офицерского суда, признавшего брак расторгнутым и постановившего удерживать с жалования Ганнибала 30% на содержание его бывшей жены. Согласно семейной легенде - был личным врагом Меншикова, даже пристал к партии недовольных возвышением Александра Меншикова, за что был отправлен в Сибирь.Но опять-таки, это не более чем легенда. Ганнибал был командирован в Тобольск, с сохранением звания и должности (военный инженер).Характерным является то, что "сидевшему под арестом" Ганнибалу продолжали выплачивать его-же жалование.Ну и письмо Ганнибала к Меньшикову не проливает света на "антименьшиковский заговор", а скорее говорит о жалости Ганнибала к себе и о преклонении перед Светлейшим Князем. Собственно цитата:"...и кого давить такому превысокому лицу — такого гада и самую последнюю креатуру на земли, которого червя и трава может сего света лишить: нищ, сир, беззаступен, иностранец, наг, бос, алчен, жажден; помилуй, заступник и отец и защититель сиротам и вдовицам..."Когда к власти пришла Елизавета, Ганнибал направил ей поздравления. Его письмо буквально цвело от лести и прославления императрицы. Такие письма Ганнибал писал каждому новому правителю Российской империи, но только Елизавета изволила ответить.Скорее всего, пришедшая к власти "на штыках" гвардейцев, Елизавета стремилась умножить число людей - лично ей признательных. И Ганнибал попал в эту волну. А так как Абрам Петрович Ганнибал, видимо, имел не однозначную славу в Санкт-Петербурге, он был назначен Ревельским комендантом.В Ревеле его приняли за "личного протеже самой Императрицы", поэтому именно там - он наконец почувствовал себя настоящим аристократом.Ганнибал знакомится со шведской дворянкой- Христиной-Региной фон Шеберг (Christina Regina von Sjöberg), прижил с ней детей и женился на ней в 1736 году. Однако, после переезда в Ревель, Ганнибал перестает получать жалование в Пернове и как следствие перестает выплачивать пособие своей бывшей жене (Диопер).Первые несколько лет она живет за счет прихода русской православной церкви в Пернове (как обычно, в то время, было с женщинами лишившимися мужа), но скромное содержание тяготит гречанку и она пишет в Священный Синод, с просьбой помочь разыскать беглого мужа и взыскать с него деньги. После поисков, Ганнибал обнаруживается в Ревели и женатым вторым браком... при живой первой жене.Начинается серьезная судебная тяжба. Ганнибал предъявляет как доказательство развода постановление офицерского суда о разводе за прелюбодеяние, однако оказывается офицерский суд не имел права выносить такое решение. В те времена, такие решения принимала церковь.Тучи сгущаются вокруг Ганнибала, особенно активна его первая жена - она пишет длинное и страстное письмо Елизавете, где уверяет что Ганнибал «бил смертельными побоями необычно» и много лет держал её «под караулом» на грани смерти от голода. А она все это время хранила ему верность.Елизавета в гневе. Ганнибала вызывают в Санкт-Петербург, где ему грозит гражданская казнь и ссылка. Параллельно посланники Елизаветы едут в Пернов, к "хранящей верность первой жене" с подарками от императрицы....А вот это гречанка Диопер не рассчитала. Не думала она, что русская императрица настолько близко к сердцу примет ее историю. И посланников царицы она встретила беременная и со светлокожими детьми, явно появившимися через несколько лет после развода. Добавил масла в огонь и отчет местного священника - усомнившегося в нравственном облике греческой прихожанки....В общем Ганнибал был прощен. Церковь расторгла его первый брак, фон Шеберг - перекрестили в православие и обвенчали с Ганнибалом. В Ревель - Ганнибал вернулся как второе лицо государства. В том же году Елизавета пожаловала ему дворцовые земли в Воронецком уезде Псковской провинции, где Ганнибалом была основана усадьба, позднее названная Петровское.В 1745 году Ганнибал был назначен заведовать делами по разграничению земель со Швецией. Переведённый в 1752 году снова в Инженерный корпус, он становится управляющим Инженерной частью всей России, руководит возведением укреплений Тоболо-Ишимской линии, а также Кронштадтскими, Рижскими, в Петербурге и другими. В 1755 году управляет строительством и содержанием Кронштадтского канала, тогда же основав госпиталь для рабочих на канале, немного позже открывает в Кронштадте школу для детей рабочих и мастеров. Награждён орденами Св. Анны (1748) и Св. Александра Невского (30.08.1760). Дослужившись до чина генерал-аншефа, Ганнибал был отправлен в отставку (1762) и умер в 1781 году.Плохо что ли, господин Пушкин? Хорошо! Ваш предок отличным оказался работягой. Скорее всего, благородному Александру Сергеевичу такая биография решительно не понравилась. Вот он её и подредактировал.А в 20 веке, по ней сняли фильм и окончательно сложился образ "благородного" арапа.Но фильм забавный и актёры интересные. Весёлое фэнтези по А.С. Пушкину. Смотреть можно. А теперь про сам фильм.Александр МиттаКонстантина Мельникова, но вскоре избрал другую стезю. Учился на режиссерском факультете ВГИКа, в мастерской ещё одного мастера — Михаила РоммаАлександр Митта решил снимать фильм сразу «под Высоцкого», но во время подготовки на него вышел французский продюсер и сказал, что в этой роли очень хочет сняться американский темнокожий певец и актёр Гарри Белафонте. Он был настолько уверен, что советский режиссёр согласиться на это предложение, что уже потратил деньги на перевод сценария и назначил Белафонте гонорар.Гарри БелафонтеК его удивлению Митта сказал, что Ибрагим — русский интеллигент, и никакой иностранец не сможет этого передать… Идея с участием Владимира Высоцкого не нравилась никому, кроме Митты и самого Высоцкого, который очень хотел сыграть такого необычного человека. Актёр потом вспоминал, что сложнее всего в этой роли было снимать грим — чёрная вакса въедалась в кожу, и он оттирал её чуть ли не до крови…«Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», к/с «Мосфильм», 1976, реж. А. МиттаВладимиру Высоцкому предоставили решающее слово в выборе актрисы на роль возлюбленной Ганнибала. Он выбрал студентку Горьковского театрального училища Ирину Мазуркевич, у которой была всего одна полудетская работа в кино. Юная актриса покорила сердце не только Высоцкого, но и Семёна Морозова, который играл гардемарина Говорова. Он всеми силами старался произвести впечатление на девушку — отказывался от каскадеров, сам делал все трюки, рисковал собой, но понял, что она очарована Высоцким и это взаимно… Тогда он переключился на прекрасную незнакомку, которую встретил в гостинице. Пару дней с ней кокетничал, а потом выяснил, и тут ему не повезло — незнакомкой оказалась Марина Влади.«Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», к/с «Мосфильм», 1976, реж. А. МиттаДва актёра получили роли по блату. Юного дворянина Ваню Ртищева сыграл Евгений Митта — тринадцатилетний сын режиссёра. Когда встал вопрос, кого арап будет сечь розгами — Митта-старший ни секунды не сомневался…Потом Евгений смеялся, что на этой сцене «отец оттянулся за всё своё демократическое воспитание» — пару ударов были самые настоящие. Становиться актёром мальчик перехотел и в будущем стал художником.Вторым «блатным» стал сын Марины Влади — Владимир Бруйе, который сыграл в крошечном эпизоде.«Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», к/с «Мосфильм», 1976, реж. А. МиттаДолго не могли подобрать актёра на роль Петра Великого. В конце концов Александр Митта утвердил Алексея Петренко, который уже несколько лет снимался в многострадальной неоднократно запрещенной «Агонии» (в которой он сыграл роль Распутина). Изначально роль Петра была эпизодической, но специально под актёра её дописали, а чтобы вписаться в хронометраж — сократили сцены Ганнибала…Из-за этого у Митты и Высоцкого, которые работали в полном согласии и взаимопонимании, случился первый конфликт.«Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», к/с «Мосфильм», 1976, реж. А. МиттаВторой раз они бурно выясняли отношения после того, как режиссёр не поставил в фильм песни в исполнении Высоцкого. Специально для съёмок бард написал песни «Разбойничья» и «Купола». В фильме они так и не прозвучали, хотя сначала была договорённость, что «Купола» прозвучат на титрах, а «Разбойничью» споёт Валерий Золотухин. Но Митту аккуратно предупредили, что песни осложнят прокатную судьбу фильму, поэтому он был вынужден отказать Высоцкому.«Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», к/с «Мосфильм», 1976, реж. А. МиттаАлександр Митта снял материала на две серии, но уговорить худсовет пропустить фильм в таком виде ему не удалось. По настоянию Госкино режиссёр сильно перемонтировал работу, был вынужден выкинуть несколько значимых драматичных сцен.Ну и кроме этого его попросили поменять название, чтобы у получившейся комедии не было ассоциаций с произведением Пушкина. Так «Арап Петра Великого» стал «Сказом про то, как царь Пётр арапа женил». Потом Высоцкий говорил, что был в фильме на первом месте, а стал на третьем после запятой…«Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», к/с «Мосфильм», 1976, реж. А. МиттаФильм вызвал неоднозначную реакцию критики. Писатель Михаил Шолохов даже написал гневное письмо Леониду Брежневу, в котором называл «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» высмеиванием русской истории и принижением заслуг Петра I. Зато зрители приняли фильм хорошо — его посмотрели около 36 миллионов зрителей и он стал лидером проката того года, более десяти стран закупили к прокату, а вот американцы отказались — в Штатах реакция на белого актёра, который играл чернокожего героя могла быть непредсказуемой.

https://pikabu.ru/story/kinoistoriyakak_tsar_petr_arapa_zhen...

https://www.domkino.tv/news/12642

https://m.fishki.net/3214188-skaz-pro-to-kak-mitta-filym-sni...

https://aif.by/timefree/cinema/eta_rol_napisana_dlya_vysocko...