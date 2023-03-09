Они были первыми, или о некоторых из товарищей офицеров стоявших у истоков Центра подготовки специалистов ГРУ, он же «Сенеж», они же «подсолнухи», они же предтеча Сил специальных операций. Когда в конце 1990-х началось формирование данного подразделения, встать во главе офицерского спецназа ГРУ было предложено комбригу бердской бригады полковнику Леониду Леонтьевичу Полякову, человеку, который любое соединение под своим руководством выводил вверх, налаживания не только боевую подготовку на уровне, но и создавая микроклимат внутри коллектива. Как пример — 67-я бригада, которую Поляков принял в 1992 году, и создал из нее пожалуй одну из лучших и боеспособных бригад не только армейского спецназа, но и в целом Вооруженных сил. После перехода в ЦПС Полякову было присвоено звание генерал-майора, и на ближайшие несколько лет он стал «папой» для «подсолнухов». С собой же Поляков из Бердска забрал и несколько десятков офицеров и прапорщиков, за спинами которых было 2-3, а то и больше боевых командировок. Генерал-майор Поляков Леонид Леонтьевич

По сути «Сенеж» собрал в себе сливки армейского спецназа. Наверно в то время «подсолнухи» сочетали в себе опыт и задор разных поколений офицеров, имея в своем составе и молодых лейтенантов, и матерых полковников-афганцев с колоссальным опытом выполнения и планирования боевых задач. Так в состав Центра вошел полковник Александр Мусиенко, имевший опыт Афганистана, Таджикистана и Узбекистана, после чего являлся преподавателем в НВВКУ. Полковник Мусиенко Александр Валентинович

В одном только Афганистане Мусиенко поучаствовал в 96 выходах, а общее число операций к концу службы перевалило за 150. Сюда же можно добавить Зурико Амирановича Иванова, Александра Гурьевича Фомина, Вячеслава Борисовича Кошелева, Владислава Анатольевича Посадского, Игоря Евгеньевича Мельянцева (будущий кавалер пяти орденов), а также других офицеров. Полковник Иванов Зурико Амиранович

Генерал-майор Фомин Александр Гурьевич Полковник Кошелев Вячеслав Борисович Полковник Посадский Владислав Анатольевич

Полковник Мельянцев Игорь Евгеньевич

Практически все они за спиной имели опыт одной, двух войн. Так Иванов, Фомин (еще один бывший комбриг в составе Центра), Кошелев прошли школу Афганистана, Чечни, Средней Азии. Не отставали и молодые офицеры, некоторые из которых в будущем станут Героями России, и будут принимать участие в различных боевых операциях география которых, наверно, известно процентов на 15.

Сформировавшись в марте 1999 года, через полгода для «подсолнухов» наступил час боевого крещения, где группы стали работать в Чечне. Выезжал на место с ними и командир Поляков, которому было важно уточнять на месте что необходимо его людям для качественного выполнения задач. Так было и в Бердске, где Поляков за первую кампанию 5 раз выезжал с отрядами на место. «Подсолнухи» активно участвовали в штурме Грозного, в том числе выполняя совместные задачи с чеченцами Саида Какиева. Саид Какиев, которого прозваличеченским Терминатором.

В 1999 же и начались первые потери, когда 4 октября 1999 погиб Зурико Иванов (Герой России), а несколько офицеров были взяты в плен. Потом был ноябрь 2000-го и бой в Грозном, где погиб майор Дмитрий Гребенкин, а ранения получили полковник Фомин и ст.лейтенант Попов (скончался в январе 2001). Все трое удостоены звания Героя России, а полковника Александра Фомина не стало 11 декабря 2020 года.

В 2001 году во время выезда на боевую задачу погиб полковник Вячеслав Кошелев, возглавлявший одной из боевых направлений в Центре. Спецназу он отдал 20 лет жизни. Выполняя задание, 10 февраля 2001 г. отважный офицер Вячеслав Борисович Кошелев погиб в бою, когда колонна спецподразделения ГРУ ГШ, состоящая из 2 БТР-80, попала в Аргуне в засаду.

В 2003 году в Цумадинском районе Дагестана «подсолнухи» под командой полковника Мусиенко приняли участие в операции по ликвидации Гелаева. Сам же Мусиенко руководя операцией в том числе с борта КП на Ми-8 был представлен к званию Героя, но его не получил.

Полковник Владислав Анатольевич Посадский (Герой России) погиб 23 января 2004 года, принимая участие в боевой операции по освобождению заложников в Чеченской республике. В ходе ожесточенной схватки с боевиками, спасая от смерти женщин и детей, израсходовав весь боекомплект, полковник вышел на линию огня и прикрыл заложников своим телом. В этой операции уничтожены четверо боевиков, в том числе один полевой командир. Нарабатывая опыт, «Сенеж» стал тем с кого начались Силы специальных операций Вооруженных сил России. И безусловно это заслуга старой гвардии спецназа ГРУ, которая с самого начала задала уровень подготовки и отношения к выполнения боевых задач.

К началу 2010-х среди «подсолнухов» числилось уже 12 Героев России, а также более 700 офицеров и прапорщиков были награждены орденами и медалями.

5 марта свой 24-й день рождения со дня основания отмечает одного из самых боевых, подготовленных и достойных подразделений спецназа России - Центр специального назначения «Сенеж» ССО. За 24 года активной работы специалисты Центра принимали, и принимают участие там где задействованы (не только) Вооруженные силы России. «Подсолнухи» работали на Северном Кавказе, Крыму, Сирии, Украине, и еще ряде мест о которых мы узнаем (если) через лет так n-цать. Везде офицеры и прапорщики «Сенежа» демонстрировали настоящий профессионализм, мужество и отвагу при выполнение различных боевых задач. Они работали в Грозном в 1999, разрабатывали и проводили операции по ликвидации Руслана Гелаева и Абу Мовсаева, работали в 2014 в Крыму, в Алеппо и Пальмире, а также других точках Сирии.

Несколько тысяч военнослужащих ЦСН удостоены государственных наград, более 20 присвоены звания Героев России, некоторым увы посмертно. Это были достойнейшие офицеры, которые привносили в Центр богатый опыт, знания, наработки по экипировке и вооружению. Костяком при формирование Центра в 1999 году стали настоящие фанаты и легенды ГРУ. Их дело продолжают не менее подготовленные и грамотные специалисты «Сенежа». Но о них говорят очень и очень мало! Такая профессия.

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