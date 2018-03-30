Как русские войска утопили британские амбиции в Кушке

Сегодняшнее поведение официального Лондона, который по самому надуманному предлогу организовал "бумажный" поход против России, сопровождая его вопиющим политическим хамством, не является чем-то принципиально новым в британской политике.

Миф об английских "джентльменах", которые, даже будучи одни, берут сахар щипчиками, оказывается на поверку камуфляжем английской наглости и высокомерия, которые, впрочем, сразу исчезают перед лицом выдержки и силы атакуемой стороны.

Более века назад, 30 марта 1885 г., Англия чужими руками попыталась организовать против России военную провокацию, которая по своей сути очень похожа на "отравление Скрипаля". Мы имеем в виду военный инцидент на реке Кушка и последующую за ней британскую истерию.

Во второй половине XIX в. геополитическое противостояние Российской и Британской империй за контроль над Средней Азией заметно усилилось. С 1845 г. Россия перешла к планомерному наступлению на степь. Пограничные линии стали передвигаться вперед. На западном фланге – Оренбургская линия. Впереди нее стала строиться еще одна – по рекам Иргиз и Тургай – крепости Оренбургская (Тургай), Уральская (Иргиз), Карабутак. В 1847 г. на берегу Аральского моря возникло Раимское укрепление (Аральск). А на востоке таким же образом стала перемещаться Сибирская линия.

Казаки и солдаты выдвигались южнее, в Семиречье. Возводили крепости Аягуз, Копал, Верный (ныне Алма-Ата). Сюда переселились два казачьих полка и 500 крестьянских семей, появились станицы Алматинская, Надеждинская, Лепсинская и др. Было учреждено Семиреченское казачье войско. Это позволяло замирять и контролировать окрестных киргиз-кайсаков (нынешних казахов).+

Продвижение русских на юг очень не нравилось англичанам и подконтрольным им среднеазиатским властителям. К середине XIX в. англичане, освоив Индию, появились в Афганистане. Здешний регион они считали исключительно своей сферой влияния. Стремительное завоевание Россией новых позиций в Средней Азии убедительно доказывало Лондону, что это же может произойти в Афганистане и Индии[1]. Там многие смотрели на Россию как на потенциального освободителя. В своем письме Императору Александру III индийский магараджа Дулин Сингх обращался с просьбой освободить "как государей, так и народ индийский" от английских угнетателей[2]. Александр III. Фото: www.globallookpress.com

Александр III напротив этих слов на полях написал: "Это желательно"[3], указав министру иностранных дел Н.К. Гирсу составить строго секретный ответ[4]. Содержание ответа Самодержца индийскому князю неизвестно, но очевидно, что возможный поход в Индию мог быть адекватным ответом России на английскую агрессию. Видный русский дипломат И.А. Зиновьев подчеркивал:

«Не следует забывать, что одной из причин, побудивших нас к движению на Восток от Каспийского моря (в Туркмению), послужила признанная нами необходимость произвести впечатление на Англию и помешать направленным против нас замыслам ее в Средней Азии».

Особо тяжелой и упорной была война России с текинцами. Русское правительство обратилось к ним со следующими условиями для добрососедских отношений: 1) не грабить русских караванов и дать им свободный ход через свои земли; 2) предоставить свободу путешествия, торга, жительства и права собственности для русских подданных; 3) не брать с них лишних пошлин; 4) не держать русских рабами; 5) прекратить разбои и грабежи у границ Империи; 6) завести с Россией правильные дипломатические сношения и 7) обращаться с ней, как подобает с великой мировой державой[5].



На все эти предложения текинцы ответили отказом, и, наоборот, усилили свою агрессивность в отношении России, заложив в древнем городе Мерв крепость, которая, говоря словами генерала от кавалерии А.В. Комарова, представляла собой "гнездо разбоя и разрушения, тормозившее развитие чуть ли не всей Средней Азии". В результате крайне упорной борьбы первый поход генерал-лейтенанта И.Д. Лазарева был вообще неудачным, генералу М.Д. Скобелеву в ходе Ахал-Текинской операции удалось разгромить текинцев и взять Геок-Тепе и Асхабад (Ашхабад). Побежденным Скобелев сказал:

Войска могущественного Белого Царя пришли сюда не разорять жителей… а, напротив, усмирить и водворить в них полное спокойствие с пожеланием добра и богатства… Велик Белый Царь, несокрушимо его вечное могущество, неисчерпаемо его царское милосердие, а впрочем, как сами знаете". Генерал М.Д. Скобелев. Фото: www.globallookpress.com

Шах поздравил Россию с победой, отметил ее положительное влияние на воцарение спокойствия в Персии и указал на необходимость такой же расправы и с разбойниками в Мерве. Даже в Индии имя Скобелева стало быстро популярным и соединялось с легендарным "Нана-саибом". 21 января туркмены, салоры и сарыки, базирующиеся в районе рек Теджена и Мургаба, прислали послов (Ишан-Караул-Беги) и грамоту о желании вступить в наше подданство. Они объявили, что отказали Мерве в огнестрельном оружии против русских, и добавили:

"Так как вы будете воевать и с Афганистаном, и вам придется проходить через наши земли, то мы желаем принять подданство Белого Царя, чтобы наше имущество, жены и дети были под его высоким покровительством".

Однако мервские туркмены продолжали оставаться независимыми, имея хорошо укрепленную крепость. Английские агенты советовали Мерву торопиться с принятием персидского подданства, дабы не подвергнуться участи Ахалтеке.

Для России занятие Мерва, земли которого простирались до Амударьи, позволяло наладить сообщение между Закаспием и Туркестаном. В 1883 г. в Мерв была отправлена миссия штабс-ротмистра аварца Максуда Алиханова-Аварского и майора туркмена Махтумкули Нурбердыханова с целью склонить жителей Мерва к принятию российского подданства. Будучи мусульманами и ведя переговоры с мервцами очень тактично, парламентеры добились поставленной цели: в феврале 1884 г. к начальнику Закаспийской области А.В. Комарову в Асхабад прибыла депутация мервцев, которая поднесла прошение о принятии их в российское подданство.

Александр III согласился, но с оговоркой, что берем его пока без вассалов (сарыки и солоры) до выяснения их рубежа с Афганистаном. Дело в том, что после поглощения Мерва перед Россией встал вопрос о межевании новой границы с Афганистаном, который находился под протекторатом Британской империи. Для установления новой границы английская и российская стороны прислали миссии с вооруженным сопровождением (российскую миссию возглавлял А.В. Комаров).

К этому моменту оставались никем не занятыми земли сарыков-пендинцев, северные предгорья "Гератского" хребта, земли солоров с пустынями. Александр III решил ввести туда войска только после определения международной комиссией их границ с Афганистаном. Комиссию решено было составить из английского генерала сэра Питера Лемсдена и генерала А.С. Зеленого.

В 1872-1873 гг. между Россией и Англией было подписано соглашение, которое определяло как территориальные пределы Афганистана, так и общие начала взаимного политического положения обеих стран в Средней Азии[6]. Согласно договору, обе державы договорились о создании "буферного пояса в Средней Азии", причём Лондон брал на себя обязательство удерживать афганского эмира от каких бы то ни было наступательных действий против России[7]. Однако англичане игнорировали эти договоренности: в декабре 1883 г. с их согласия афганцы захватили ханство Шугнан и Рошан, граничащие с вассальной Петербургу Бухарой и Ферганской областью Российской империи[8].



Но самое главная дерзость англичан и подконтрольных им афганцев заключалась в том, что, не дожидаясь решения разграничительной комиссии, войска афганского эмира ввели летом 1884 года в Пенде отряд в 200 солдат и двинули свои посты с гребня Гератских гор вниз по системе Теджена и Мургаба на земли солор и сарыков. Английские газеты, с "Times" во главе, открыто толковали, что Афганистану не столько нужна технически определенная граничная черта с Россией, сколько обладание некоторыми стратегическими пунктами по Теджену и Мургабу, вроде Пенде и Зюльфагара, что цель разграничения - лучше оградить эмира на случай нападения со стороны России[9]. Таким образом, афганцы заняли не только неопределённые территории, но и территории, которые должны были точно отойти России.

Император Александр III был глубоко возмущен действиями англичан, назвав их "величайшими нахалами"[10]. Он повелел: "ни в чем им не уступать, наметить самим желательную для нас границу, занять ее войсками и подготовить все на случай разрыва нашего с Афганистаном и Англиею". Император Александр III. Фото: www.globallookpress.com

Англичанам Государь приказал написать:

«Афганцы не имеют никакого права не только на Зюльфагаре Акрабад, и Сараязы, но и на Пенде. Предпринимаемое нами наступление к пунктам этим вызвано захватом их афганцами. Занятых нами пунктов мы ни в каком случае не очистим, и если последуют со стороны Афганистана попытки враждебных действий, хотя бы против наших сторожевых постов — мы будем их отражать силою».

Русское командование начало спешно разрабатывать план на случай войны в Средней Азии с Англией и Афганистаном. Сформированный Мургабский отряд под командованием генерала А.В. Комарова двинулся из Ашхабада, имея своей задачей занять все пространство до р. Кушки, оттеснив к ней афганские посты и разъезды по долине Мургаба. Он и исполнил это в период со 2 февраля до 5 марта.

Английский полковник Риджвей, бывший при передовом афганском отряде, прислал командующему русским авангардом Алиханову письмо, в котором предостерегал от движения вперед и стращал столкновением с афганцами. Алиханов в ответ на это пошел с тремя сотнями к Аймак-джару, чтобы побудить афганские разъезды отойти к р. Кушке. Афганцы и их английские советники быстро ретировались, оставив Алиханову письменную угрозу "остановить его силой сабли, ружья и пушки", если он пойдет дальше. Алиханов эти угрозы игнорировал и продолжал движение вперед к Кушке, тесня и гоня афганские разъезды.

Часть афганцев окопалась на одном берегу реки, имея за собой на другом берегу главные силы армии эмира, в рядах которой находился глава английской делегации на переговорах о разграничении генерал Лемсден. Комаров начал переговоры через англичан, требуя, чтобы афганцы ушли за Кушку и из-за Мургаба в свой лагерь и там спокойно дожидались решения разграничительной комиссии по Пенде. В ответ афганцы выкрикивали различные угрозы, требуя от русских отойти от Кушки. Англичане во всем их поддерживали.



17 марта 1885 г. генерал Комаров послал афганскому генералу ультиматум: "Требую, чтобы сегодня, 17 марта, до вечера все афганцы ушли с левого берега Кушки, а за Мургабом отошли бы на линию р. Кушки. Переговоров и объяснений более по этому вопросу не будет. Вы обладаете умом и проницательностью и, вероятно, не допустите, чтобы я свое требование привел в исполнение сам". Генерал А.В. Комаров. Фото: www.globallookpress.com

В ответ афганский генерал Наиб-Салар отказался удовлетворить требования Комарова, сославшись на инструкции эмира, продиктованные англичанами. Тогда Комаров в письме афганскому генералу заявил, что англичане - плохие советчики, и что они хотят довести дело до боя. Тем не менее, на военном совете афганские генералы склонились в пользу сражения. Численность русского отряда равнялась 1660 штыков и сабель при 4 орудиях. Силы афганцев под командованием Наиб-Салар-Тимур-шаха превосходили нас втрое: 4700 человек при 8 орудиях. Кроме того, афганское командование ожидало прихода отряда 1000 сарыков.

В результате яростного боя афганцы были наголову разбиты и бежали на другой берег Кушки. Русские преследовали их и на том берегу, но Комаров остановил преследование, чтобы подчеркнуть, что он достиг того, чего желал, и вернул все войска за Кушку. Участник того боя М. Горный впоследствии записал в своих воспоминаниях:

Мост был покрыт трупами беглецов. Солдатики наши старались даже на них и не глядеть. Молча, с серьезными лицами, сохраняя равнение, шли они, обхватив почерневшими от пороха руками свои берданы, в своих серых шинельках. “Раз, два, три, четыре... раз, два, три, четыре!..” — считало большинство из них, перешагивая через трупы афганцев, пеших и конных, потоптанных, истерзанных конскими копытами, снарядами артиллерии и сапогами пехотинцев"[11].

В 8 часов утра 18 (30) марта все было кончено. Английские офицеры сначала наблюдали бой с того берега Кушки, потом отъехали в пендинский аул Эрден, где были их квартиры и багаж. Опасаясь диких выходок разбитых афганцев, они хотели искать защиты у русских и прислали два письма. Но посланный конвой их не застал, они бежали с афганской конницей.

Потери русских составили 9 человек убитыми, 45 человек ранеными и контуженными. Потери афганцев - свыше 1000 человек убитыми и ранеными. На следующий день генерал Комаров доносил Императору Александру III:

Полная победа еще раз покрыла громкой славой войска Государя Императора в Средней Азии. Нахальство афганцев вынудило меня, для поддержания чести и достоинства России, атаковать 18 марта сильно-укрепленные позиции на обоих берегах р. Кушки... Афганский отряд регулярных войск, силою в 4 т. человек при 8 орудиях разбит и рассеян, потерял более 500 человек убитыми, всю артиллерию, два знамени, весь лагерь, обоз, запасы... Английские офицеры, руководившие действиями афганцев, просили нашего покровительства; к сожалению, посланный мною конвой не догнал их. Они были, вероятно, увлечены бежавшей афганской конницей"[12].



Ответ Государя был следующим: "Государь Император шлет свое Царское спасибо Вашему Превосходительству (и всем чинам) храброго (Мургабского) отряда за блестящее дело 18-го марта, повелел представить наиболее отличившихся офицеров к наградам, а нижним чинам жалует 50 знаков отличия военного ордена". В.И.Навозов. Трофеи, взятые русскими войсками при реке Кушке. Фото: www.globallookpress.com

Между тем генерал Комаров послал побежденным следующее письмо: "Высокостепенному, славному и благородному Наиб-Салару-Тимур-шаху. После добрых пожеланий считаю необходимым уведомить Вас, что люди, попавшие в плен, из состава вверенных Вам войск, освобождены и отправились домой, снабженные продовольствием и деньгами на путевые расходы. 17 человек раненых лечатся в госпитале и по мере выздоровления будут точно также возвращены Вам. Все убитые похоронены мусульманами и по мусульманскому обряду. Вы можете быть спокойным, я добился только того, чего желал, и даже не переношу своего лагеря через Кушку. Остаюсь с афганскими войсками и подданными в добрых и дружественных отношениях, без всякой враждебной цели". Афганцы отреагировать на этот ответ следующим образом:

«Так может поступать только великий народ!»

Российская и Британская империи оказались на грани войны. Эмир, понимая, что в случае масштабного противостояния двух держав хуже всего придется Афганистану, на чьей территории это противостояние и развернется, предпринимал усилия по сглаживанию конфликта, пытаясь выдать его за незначительный пограничный инцидент. Тем не менее, британская "партия войны" утверждала, что любое продвижение России на афганскую территорию рано или поздно поставит под удар не только целостность Афганистана, но и британское владычество в Индии.

Британские власти потребовали от России немедленно вернуть селение Пенде и его окрестности Афганистану, на что получили категорический отказ. Россия мотивировала свое право на владение занятой территорией тем, что ее населяют туркмены, в этническом отношении близкие не афганцам, а тюркскому населению Российского Туркестана.

Британцы начали подготовку к вероятным боевым действиям. Корабли Королевского флота были приведены в состояние повышенной боевой готовности, чтобы в случае начала войны немедленно атаковать российские суда. Британскому флоту в Тихом океане было приказано в случае начала боевых действий занять Порт Гамильтон в Корее и использовать его в качестве основной военной базы против российских войск на Дальнем Востоке.

Наконец, был рассмотрен и вариант нападения на Закавказье со стороны Османской Турции. В конечном итоге русским и британским дипломатам удалось договориться. Без участия афганской стороны была определена государственная граница между Российской империей и Афганистаном, которая пролегла по реке Кушка. При этом селение Пенде, получившее позже название Кушка, стало самым южным населенным пунктом Российской империи.



Твердая выдержка Александра III, а также убедительная демонстрация готовности России мобилизовать свои вооружённые силы заставили Британию отступить.

[1] Барковец О., Крылов-Толстикович А. Неизвестный император Александр III. Очерк о жизни, любви и смерти. – М.: Рипол Класиик, 2003. – 272 с. С. 136.

[2] ГА РФ. Ф. 568. Оп. 1. Д. 82. Л. 2.

[3] ГА РФ. Ф. 568. Оп. 1. Д. 82. Л. 2.

[4] ГА РФ. Ф. 568. Оп. 1. Д. 80. Л. 1 [копия].

[5] Шеманский А.Д. Бой на Кушке и его 25-летний юбилей 18/III 1885 г. — 18/III 1910 г. — СПб., В. Березовский, 1910.

[6] Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917 [Е. А. Адамов ред.]. – М.: Гос. изд. полит лит., 1952. – 463 с. С. 111-123.

[7] Депеша графа Гренвилля, министра иностранных дел Англии от 24 января 1873 г. // Афганское разграничение. Переговоры между Россией и Великобританией: 1872-1885. Издание министерства иностранных дел. [Сб. дип. док.]. - СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1886. – 381 с. - № 3. С. 23.

[8] Записка переданная Императорским министерство иностранных дел великобританскому послу 19 декабря 1883 г. // Афганское разграничение. - № 1. С. 29.

[9] Шеманский А.Д. Бой на Кушке и его 25-летний юбилей 18/III 1885 г. — 18/III 1910 г. — СПб., В. Березовский, 1910.

[10] Помета Императора Александра III на записке министра иностранных дел Н. К. Гирса // ГА РФ. Ф. 667. Оп. 1. Д. 473. Л. 6.

[11] Горный М. Поход на афганцев и бой на Кушке (1885 г.) — М.: Е.И. Коновалова, 1901.

[12] Шеманский А.Д. Бой на Кушке и его 25-летний юбилей 18/III 1885 г. — 18/III 1910 г. — СПб., В. Березовский, 1910.

Петр Мультатули