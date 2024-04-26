Первое посещение Советского Союза Фиделем Кастро

61 год назад, 27 апреля 1963 года, Фидель Кастро прибыл в Мурманск, а оттуда направился в Москву. Это был первый визит кубинского лидера в СССР.

Приглашение команданте посетить нашу страну поступило лично от Никиты Хрущёва. Это был примирительный шаг со стороны первого секретаря ЦК КПСС после событий Карибского кризиса. Советское руководство без консультаций с Кубой вывело ракеты с острова, дабы избежать военного столкновения с США. Америка в свою очередь также пошла на уступки. Однако Кастро был недоволен решением Москвы.

Сведения о том, что он посетит Советский Союз, держались в секрете до последнего момента. Визит кубинского лидера продлился около 40 дней. За это время Фидель Кастро объехал всю страну. Для него была подготовлена беспрецедентная программа. Почётного гостя разместили в Кремле. Он стал первым иностранцем, поднявшимся на трибуну Мавзолея. Ему присвоили звание Героя Советского Союза. От сибирских геологов в подарок он получил настоящего медвежонка. Не обошлось и без традиционного посещения Большого театра. Майя Плисецкая и Фидель Кастро за кулисами Большого театра после спектакля «Лебединое озеро». 1963 год

Впрочем, команданте был чужд роскоши. Однажды вместе с переводчиком он решил прогуляться по ночной Москве. Прогулка закончилось быстро, так как через какое-то время Кастро стали узнавать прохожие, и вокруг него образовалась толпа. Пришлось скрываться за дверями гостиницы «Москва».

Советский Союз кубинский лидер посетит ещё не раз.

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Неуязвимый команданте:

10 самых необычных покушений на кубинского лидера Фиделя Кастро

Если верить биографам Фиделя Кастро, то на кубинского лидера, за его длинную и насыщенную событиями жизнь, покушались 637 раз. Известно, что все эти попытки провалились и команданте умер в постели от старости, окруженный родными и друзьями. При этом Фидель пережил нескольких американских президентов и бесчисленное количество других серьезных недругов. Давайте вспомним самые странные способы, к которым прибегали вражеские спецслужбы, чтобы лишить кубинский народ его бессменного лидера. Прежде чем углубиться в историю покушений, стоит упомянуть человека, которому принадлежат самые необычные идеи устранения Кастро. Офицер управления стратегических служб США Эдвард Лансдейл возглавил операцию «Мангуст», целью которой было изменение государственного строя на Кубе любым возможным способом, начиная от экономической блокады и заканчивая физическим устранением лидера страны и его ближайшего окружения.

Лансдейл был человеком неординарным — чрезвычайно целеустремленным и обладающим невероятной фантазией. Именно ему мы обязаны тем, что можем наслаждаться настоящей бондианой вокруг кубинского лидера. Некоторые способы убийства, придуманные американским разведчиком, вызывают сегодня смех, но не стоит забывать, что за ними на самом деле стояла серьезная работа десятков, а то и сотен профессионалов, солидные затраты средств, времени и сил. Незадачливая отравительница

Первую попытку еще не наученные горьким опытом американцы организовали, используя классический способ — роковую женщину. Для этого агенты ЦРУ завербовали в 1960 году прелестную брюнетку Мариту Лоренц, имевшую за год до этого скоротечный, но страстный роман с кубинским революционером.

План был прост — Марита, которой передали сильнодействующий безвкусный яд в пилюлях, должна была отправиться в Гавану, снова соблазнить Кастро и во время романтического ужина подложить яд в еду. Изначально все шло как по маслу — Лоренц удалось организовать встречу с Фиделем и тот был рад возможности вспомнить былое за ужином с бывшей любовницей. Но уже в спальне команданте Марита с ужасом увидела, что ядовитые пилюли, спрятанные в баночке с кремом для лица, пришли в негодность, лишившись своей желатиновой оболочки. Это настолько выбило из колеи роковую красавицу, что она не заметила, как подошел Кастро.

После этого последовала женская истерика, во время которой потенциальная жертва покушения даже давала незадачливой убийце пистолет, чтобы та выполнила свою миссию или, наконец, успокоилась. В итоге Лоренц призналась в любви команданте, была милостиво прощена и тут же выслана с острова Свободы. На этом все и закончилось — без жертв и трагедий.

Отравленные сигары

В том же 1960 году была предпринята еще одна попытка убить Кастро, которая лишь по счастливой случайности не закончилась удачно. В 1975 году в одной из служебных записок Медицинского подразделения ЦРУ появилась информация о том, что в феврале 1960 года для покушения на команданте была изготовлена коробка отравленных сигар любимого Фиделем сорта Cohiba. Сигары были обработаны ботулином и достаточно было взять одну из них в рот, чтобы получить смертельную дозу токсина. Судьба этого изделия неизвестна, но зато есть воспоминания Фабиана Эскаланте, возглавлявшего кубинские спецслужбы. Офицер писал в своих мемуарах, что одна отравленная сигара Cohiba была обнаружена на столе Кастро во время его выступления на Ассамблее ООН. Выяснить, кто подбросил ее политику, несмотря на все усилия, так и не удалось.

Необычная ракушка

Осознав, что Кастро бережет не только его окружение, но и сама судьба, Эдвард Лансдейл решил перейти на более экстравагантные способы убийства. Им был разработан уникальный план подрыва команданте в море во время ныряния с аквалангом. Известно, что кубинский лидер был заядлым дайвером и эту его страсть в ЦРУ решили использовать по максимуму. Фидель Кастро любил погружаться в одной и той же живописной бухте, увлеченно исследуя дно и его ярких обитателей. Лансдейл решил начинить одну из раковин мощной взрывчаткой и обеспечить дистанционно управляемым детонатором. Было решено использовать яркую и необычную раковину, которую ныряльщик наверняка захочет рассмотреть поближе.

Подрыв должны были осуществить агенты ЦРУ, расположившиеся на борту затаившейся неподалеку субмарины.

Затея эта провалилась еще на стадии проекта. Лансдейл, выбирая типичную для Карибского моря раковину, с огорчением понял, что распространенные в этом районе моллюски слишком миниатюрны, чтобы вместить в свою ракушку достаточное для диверсии количество взрывчатки.

«Лазарь» с винтовкой

Харизматичный и принципиальный кубинский лидер просто генерировал врагов и недоброжелателей. Одним из таких опасных недругов был Феликс Родригес, отец которого занимал высокий государственный пост при свергнутом Кастро диктаторе Батисте. После бегства с Кубы в 17 лет, парень попал в поле зрения агентов ЦРУ и его не пришлось уговаривать, чтобы он принял участие в покушении на Фиделя. В 1961 году, перед вторжением в залив Свиней, Феликс прибыл на Кубу в составе секретной миссии, целью которой была подготовка контрреволюционного восстания. В один из непростых для отряда дней, уставший прятаться в лесистых горах Родригес взял в руки снайперскую винтовку и сообщил коллегам, что прямо сейчас отправится к Фиделю и прикончит его, завершив операцию.

Это прозвучит странно, но покушение сорвалось из-за тщеславия соратников Феликса, которые заявили, что хотят принять участие в перевороте и лично отомстить команданте за многочисленные обиды. Покушение не состоялось, восстание провалилось, а большинство его участников погибли. Родригес чудом оказался в числе немногих спасшихся и получил за чудесное спасение кличку «Лазарь».

Костюм для дайвинга

Увлечение Фиделя дайвингом явно не давало покоя Лансдейлу и он предпринял еще одну «морскую» попытку выполнить свою смертоносную миссию. В 1962 году американским юристам, которых возглавлял Джеймс Донован, удалось достичь определенных успехов в переговорах с кубинскими властями.

Американцы вернули 1113 заложников, попавших в кубинские тюрьмы после провала операции в заливе Свиней. Чтобы отблагодарить кубин Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru цев за такой акт лояльности, правительство США направило на остров Свободы партию гуманитарной помощи, на огромную по тем временам сумму в 53 миллиона долларов. Сам Донован планировал преподнести Фиделю Кастро костюм для дайвинга новой модели, точно зная, что подарок придется команданте по вкусу. В ЦРУ обработали подарок штаммами сразу двух смертоносных бактерий — в дыхательные фильтры поместили туберкулезную палочку, а нижнюю часть костюма обработали препаратом редкой болезни под названием «мадурская стопа».

И в этот раз Лансдейла и его команду подстерегала неудача. Специалисты Медицинского подразделения возились слишком долго и не успели своевременно передать смертоносный подарок. Когда пришел час «Ч», Донован, чтобы не вызвать подозрений, был вынужден преподнести Кастро обычный костюм для дайвинга, которому Фидель обрадовался как ребенок.

Отравленная ручка

В 1963 году на агентов ЦРУ вышел один из близких соратников по партизанской войне Рауля Кастро, брата кубинского лидера. Этого человека звали Роландо Кубела и он утверждал, что имеет личные счеты с команданте. По словам изменника, убить Фиделя ему не составит труда, так как он вхож в ближайшее окружение кубинского лидера и даже владеет соседним с Кастро пляжным домиком у моря. Для покушения командой Лансдейла был сконструирован и изготовлен шприц, замаскированный под перьевую ручку. Внутри изделия была скрыта капсула с сильнейшим ядом, а выдвижная игла была настолько тонкой, что ее укол нельзя было ощутить. И снова спасением Кастро занялось провидение — в тот момент, когда агент ЦРУ инструктировал Кубелу, как пользоваться шпионским оружием, у него зазвонил телефон.

Звонок принес плохую весть — в Далласе застрелили президента США Джона Кеннеди и по всем спецоперациям был дан временный отбой. Поэтому смертельная ручка так и не попала в руки патризана-предателя, у которого был неплохой потенциал.

Несерьезная мафия

В 2007 году были рассекречены документы, в которых содержалась информация о том, что организацией покушений на Фиделя Кастро занимался не только фантазер Лансдейл, но и более солидные люди. Одним из организаторов оказался небезызвестный Аллен Даллес — заклятый враг всех коммунистических режимов планеты.

Даллес решил, что если агентура ЦРУ не справляется с задачей, то лучше задействовать людей, которые сделали смерть своей профессией. В конце 1960 года через агента Роберта Мэхью был установлен контакт с чикагской мафией. От имени неких «международные компании» Роберт предложил гангстерам 150 тысяч долларов за убийство кубинского лидера любым удобным для них способом. У мафии был и свой интерес в этом предприятии — с приходом к власти коммунистов, с острова Свободы исчезли многочисленные казино, клубы и бордели, владельцами которых были боссы мафиозных семей. Для осуществления плана мафиози привлекли отставного кубинского чиновника, который должен был подложить в пищу Кастро одну из 6 пилюль с ядом.

Этот план провалился, так как исполнитель неожиданно отказался выполнять задачу, мотивировав это тем, что Кастро слишком хорошо охраняли. Второго шанса у мафии не было, так как началось боевые действия в заливе Свиней. Спустя время, уже в 1963 году, Даллес вернулся к плану с привлечением криминальных элементов.

Был найден очередной недовольный Фиделем бывший кубинский чиновник, которому через чикагских мафиози передали пилюли с отравой. В последний момент исполнитель потребовал еще и стрелковое оружие с солидным боекомплектом. Получив желаемое, этот человек испарился без следа, оставив американскую разведку «с носом», а мафиози в недоумении.

Наркотический бред в эфире

Американскими спецслужбами предпринимались также и попытки дискредитировать Кастро перед его народом. В 1961 году Техническим подразделением ЦРУ всерьез разрабатывался план распыления наркотика, схожего по действию с ЛСД, в радиостудии, откуда Кастро любил обращаться к кубинцам. Команданте был прирожденным оратором и мог говорить страстно несколько часов. На Третьем съезде Коммунистической партии Кубы в 1986 году Фидель Кастро «толкал» речь 7 часов 10 минут, а его речь в ООН, продолжительностью более 4 часов, так и осталась в истории организации как самая длинная.

В ЦРУ надеялись, что вдохнув наркотические пары, Кастро начнет сбиваться или говорить чушь. По мнению американцев, это должно было нанести непоправимый ущерб имиджу главы Кубы. Проект с ЛСД так и остался на бумаге, так как технические специалисты разведывательного управления так и не смогли создать эффективный наркотический аэрозоль.

Носовой платок

Так уж получилось, что 1960 год стал для Кастро наиболее урожайным на покушения. Очередной секретной разработкой, призванной свести неуязвимого Фиделя в могилу, стал носовой платок, зараженный смертельно опасными бактериями. Аксессуар планировали подбросить кубинскому лидеру в кабинет или на трибуну, а уж результат не заставил бы себя долго ждать. Точно неизвестно, была ли попытка подсунуть платок команданте, но, очевидно, что если и была, то она не увенчалась успехом. Как и вторая попытка устранить неугодного политика — такой же носовой платок, украшенный эффектной вышивкой, был отправлен в подарок иракскому премьеру Абделю Кериму Касему. Как ни странно, в тот раз посылка просто не попала к адресату.

Сигара со взрывчаткой

Начиненное взрывчатым веществом табачное изделие было очередным изобретением ЦРУ, от которого затем все категорически открещивались. Сигару планировали подкинуть Кастро во время его выступления в ООН в 1962 году, но никто этого так и не сделал. Детали подготовки к покушению стали известны падким на сенсации журналистам и уже в 1963 году о глупой затее знал весь мир. Хорошо известна обложка журнала MAD, где был изображен Кастро, подкуривающий сигару с наклейкой, намекающей на ее начинку. Позднее в ЦРУ открестились от этой попытки покушения, заявив, что ее выдумали специально для того, чтобы отвлечь внимание от подготовки реальных спецопераций.

Кроме этих случаев, было немало других попыток устранения Кастро, например, токсичный таллий в ботинках, молочный коктейль с ботулином и заминированная трибуна для выступлений. Как видим, удача не сопутствовала ЦРУ и команданте так и не стал жертвой политического убийства.

https://bigpicture.ru/neuyazvimyj-komandante-10-samyx-neobychnyx-pokushenij-na-kubinskogo-lidera-fidelya-kastro/

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