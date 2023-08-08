Откуда на советских танках и бронемашинах с двухместными башнями появился единый башенный люк, и почему от него отказались.

Межвоенный период стал временем поиска различных технических решений, в том числе и по линии танкостроения. Несмотря на то, что финансирование по танкам в то время выделялось скромное, опытные работы шли по полной программе. В первой половине 30-х годов финансовый поток постепенно рос, что не могло не сказаться на бронетанковой технике. Это совпало с довольно бурным ростом характеристик танков.

Одновременно шли полномасштабные работы по различным улучшениям, связанным с повышением характеристик танка, а также улучшением условий работы экипажа. Т-34 в Крыму, 1944 год. Последним заводом, который цеплялся за «однолюкую» башню, стал завод №112. Как раз его продукция на переднем плане.

Одним из характерных внешних отличий советских танков и бронеавтомобилей конца 30-х годов стали конические башни, пришедшие на смену цилиндрическим. Также на некоторых боевых машинах появилось такое нововведение, как единый башенный люк для двухместных башен. Наиболее известным танком, который получил такой люк, стал Т-34. В дальнейшем от этой идеи отказались, но позже единый люк снова появился, уже на послевоенных машинах. Откуда появился такой люк, и почему он пропадал, и поговорим.

И люк, и щиток

Следует отметить, что изначально двухместные башни советских танков имели всего один люк. Такая система предусматривалась и для Т-26, и для БТ, и даже для Т-28 с Т-35 с их трехместными башнями. И если на Т-26 и БТ вскоре появилось 2 люка, то у Т-28 и Т-35 единый башенный люк ставился довольно долго. Впрочем, такая система оказалась не очень удобной. В ходе модернизации башни Т-28 и Т-35 (как минимум часть из них) переделали, переработав крышу. Люков стало два, из них один рассчитывался под установку зенитной пулеметной турели П-40. В случае с башнями Т-26 и БТ-5/БТ-7 использование раздельных люков наводчика и заряжающего диктовалось элементарным удобством. Типичная советская двухместная башня. Люков два, это удобно, а позже появилась возможность ставить зенитную турель.

Судя по всему, новая страница в истории башенных люков началась по итогам первого опыта боевых действий в Испании. Самым известным «выхлопом» из этого опыта стали конические башни. Их появление связано с тем, что рациональные углы наклона улучшали ситуацию с пулестойкостью. Впрочем, коническая башня БТ-7, введенная в серию со второй половины 1937 года, имела всё те же два люка. Касалось это и конической башни Т-26, введенной с 1938 года. Обе эти башни предусматривали установку зенитной турели П-40. Два люка осталось и на главных башнях Т-28, а также Т-35. БА-10 стал первым, у кого коническая башня сочеталась в единым люком.

Однолюкую систему на конических башнях впервые ввели в случае с бронеавтомобилями. Осенью 1936 года на испытания вышел опытный образец бронеавтомобиля БА-6м. Позже его приняли на вооружение как БА-10. В целях сокращения боевой массы башня стала иметь не только коническую форму, но и лишилась кормовой ниши. В связи с этим, кстати, работать в башне стало не очень удобно. Сократилась и площадь под башенные люки. В результате люк стал единым, на него перенесли грибок системы вентиляции. Коническая однолюкая башня Т-35.

Похожий принцип далее использовали при модернизации башен танка прорыва Т-35. Там и до того малые орудийные башни не имели кормовых ниш, поскольку они попросту не дали бы башне вращаться. При введении конических башен в Харькове были вынуждены идти по тому же пути, что и на Ижорском заводе. Вместо двух раздельных люков ввели единый люк. Правда, на него вентиляцию переносить не стали. Идея с люком-щитком стала популярна в 1938 году. Ее можно видеть и на проектном танкет Т-116, и на А-20/А-32.

Гораздо интереснее то, что происходило с однолюкой системой далее. К 1938 году в работу пошли перспективные танки. В их числе были колесно-гусеничные танки БТ-20 (А-20) и Т-116. Так вот, в их случаях четко говорилось о том, что единый башенный люк использовался для защиты экипажа. Также проект Т-116 предусматривал наличие в створке люка сигнального лючка. Напрямую это не писалось, но по факту применяться он мог и как пистолетный порт. С А-20 единый люк перекочевал на Т-34.

И если Т-116 дальше эскизного проекта не продвинулся, то А-20 построили и испытали. Естественно, вместе с единым люком, который выполнял роль «щитка» для защиты расчета башни, при открытом положении. Этот же самый люк получил и А-32, а далее он перекочевал на А-34 (Т-34). Таким образом, идея «щитка», которая явно базировалась на «испанском» опыте, нашла применение. По схожей концепции делался и башенный люк Т-126.

Одним только Т-34 дело не ограничилось. Схожий по назначению люк КБ завода №174 реализовало на опытных образцах танка сопровождения Т-126. В ходе эскизного проектирования по поводу того, зачем еще нужен такой люк, не писалось. Но в финальной версии башенный люк получил сигнальный лючок, который также мог предусматриваться и как пистолетный порт. В серию такой люк не пошел, как и сам Т-126, поскольку далее танк переработали. Из него вырос Т-50 с раздельными люками и смотровой башенкой командира. Люк-щиток был и у БА-11.

Последней предвоенной боевой машиной, которая получила люк-щиток, стал бронеавтомобиль БА-11. В отличие от БА-10, тот получил люк с сигнальным лючком, который явно появился там неспроста. В отличие от Т-126, БА-11 даже выпустили малой серией.

Заманчивая идея и сомнительная реализация

Рациональное зерно в идее с большим башенным люком, который использовался как аналог стрелкового щитка, имелось. При эвакуации из подбитого танка попасть под вражеский ружейно-пулеметный огонь было проще простого. Так что определенный смысл имелся. Тем не менее, прижился такой люк только на Т-34, да и тот в 1943 году окончательно избавился от башни исходной конфигурации. На шестигранной башне было уже два маленьких люка. Так в чем же дело? Попытка сохранить пулеметную турель П-40 на А-20.

Для начала, появление единого люка на А-20 стало не только плюсом. Как уже говорилось выше, два люка на Т-28 и Т-35 появились неспроста, они требовались под установку зенитного пулемета. Так вот, на едином люке поставить П-40 было можно, но сложно. Для люка А-20 такую установку предусмотрели, но дальше эскизного проекта дело не двинулось. В результате Т-34 зенитного пулемета не имел. На Т-34 створка люка имела массу около 100 кг.

Хуже оказалось другое. Как известно, А-20 и А-32 эволюционировали в Т-34, который имел несколько иную броневую защиту. У А-20 толщина крышки люка составляла 10 мм, у Т-34 — уже 15, плюс появлялись новые элементы. В результате крышка люка имела массу около 100 кг. Конечно, для нее предусмотрели уравновешивающий механизм. Тем не менее, открывать такой люк сложно. Вместо пользы он скорее нес вред. К 1942 году появилась башня Т-34 с более удобными раздельными люками башни.

Очевидной проблема единого люка башни Т-34 стала сразу после начала Великой Отечественной войны. Раненому экипажу поднять такой люк часто было не под силу. Плюс запоры работали не всегда хорошо. Нередко танки шли в бой с приоткрытым люком. Да и какой смысл в таком стрелковом щитке, если еще в 1938 года (по опыту боевых действий в районе озера Хасан) на советских танках ввели эвакуационные люки. Пользоваться ими было не очень удобно, но лучше так, чем получить пулю. Неудивительно, что на 6-гранной башне Т-34, которую спроектировали осенью 1941 года, были 2 люка. Взяли их с Т-34М, который так и не пошел в серию. Единый люк двухместной башни Т-70. На более позднем Т-80 от этой идеи отказались.

Последний случай появления на советском танке военного периода люка-щитка датирован 1942 годом. В ходе работ по модернизации легкого танка Т-70 была создана двухместная башня. Которая получила единый люк, здорово напоминавший тот, что использовался на Т-126. Даже сигнальный лючок был на схожем месте. Впрочем, конструкцию быстро забраковали. Требовалось обеспечить хорошую обзорность, а с таким люком это не представлялось возможным. Поэтому на Т-80, который вырос из данного танка, появилась новая башня, с отдельными люками. Однолюкая башня на ПТ-76.

И всё же однолюкая двухместная башня нашла применение в отечественном такностроении, причем уже после войны. Такую башню получил легкий танк ПТ-76. Правда, там ни о каком стрелковом щите речи не шло. Единый люк диктовала округлая форма башни, к тому же ПТ-76 был лишен недостатков предшественников. Например, в створку люка интегрирована смотровая башенка кругового вращения. Да и открывается такой люк проще, потому как весит меньше.