Парадные Питера

Как началась история петербургских парадных
Первым каменным дворцом с парадным подъездом стал дворец Александра Меншикова, построенный к 1714 году. Парадный вход был сделан прямо с берега Невы: его украшал портик с деревянными колоннами, поддерживающий галерею-балкон. Во время праздничных мероприятий там играл оркестр, и гости входили во дворец под звуки приятной музыки.
С тех пор так и повелось, что парадный вход должен удивлять своей красотой и пышностью.Некоторые парадные города.
Лифт в стиле модерн (ар-нуво) в доходном доме штабс-капитана С.В.Муяки, 1902 г., Санкт-Петербург
Это яркий образец раннего петербургского модерна. Дом отличается многоцветной облицовкой из кирпича, текучей сочной лепкой, которая напоминает мотивы рококо, кружевным металлическим декором. Но нас интерисует в данной подборке парадная, а в ней замечательный лифт.К сожалению, решетки лифта в основном реконструированы реставраторами, но вот сама кабина лифта подлинная: в 1918 г. она застряла между этажами и оставалась там вплоть до 1996 г. — почти 80 лет! В доме всего 4 этажа, но учитывая их высоту жители верхних квартир предпочитали пользоваться лифтом, тем паче что он останавливался посреди лестничной площадки и до входа в любую из квартир оставалось всего пара-тройка метров. Лифт был паровой — двигался неспешно со скоростью не более 0, 25 метров в секунду, пассажиры могли в это время отдохнуть на мягкой скамье и даже успеть переговорить друг с другом.Сегодня привод электромеханический, но сам лифт запускают лишь несколько раз в году, все остальное время — это скорее музейный экспонат, но он действительно невероятно красив.
Доходный дом С.В. Муяки, улица Восстания, 18, Ковенский переулок, 17, Санкт-Петербург
На углу Восстания и Жуковского невозможно не обратить внимание на угловой дом розового цвета, закругленный угол которого украшен декоративным фронтоном с барельефом. Приглядитесь к барельефу, там фигура крылатой девушки - печальный ангел...
Есть легенда, что у Бадаева была дочь, которая выбросилась из окна, и, в память о ней, появился этот печальный ангел.Дом интересно рассматривать: балконы, орнаменты, эркеры, лепнина, майолика.. Архитектору Василию Косякову, построившему этот дом в 1906 году, через год была присуждена медаль на Всемирной выставке в Париже. Впрочем, речь не о самом доме, хотя он интересен, а о парадной в нем.
А в парадной расположился... бар. Петербургский бар «Витя» расположен в старинной парадной, сохранившей облик и дух эпохи модерна.
Секретный бар «Витя» находится прямо в парадной доходного дома Бадаева на улице Восстания.Архитектуру сохранили с 1906 года: шахта лифта здесь выполняет функцию винного шкафа, высокие потолки с лепниной, огромная люстра, а гости сидят прямо на ступенях. Создатель бара — Эдуард Мурадян (кто бы срмневался).В программе — немного закусок: панини и чикетти, за баром наливают настойки и смешивают коктейли.
Картинная галерея найдена в одной парадной ПетербургаСуществующий дом возведен в 1903-1904 гг. по проекту П. М. Мульханова.
Зданием владел гофмейстер, сенатор Александр Алексеевич Мусин-Пушкин. Управляющим служил коллежский секретарь Иван Андреевич Случевский.Это не репродукции, а оригинальные живописные полотна!А еще на каждом этаже стоит фортепиано, превращённое в арт-объект современного искусства.ул. Льва Толстого, 1/3, вход в коворкинг «Ясная Поляна»
Парадная в Доме художников на Песочной набережнойДом был построен в 1961 году по проекту архитектора и художника Абрама Лапирова. Пятиэтажное здание стало Домом художников Ленинградской организации художественного фонда РСФСР.Раньше художники в нем не только работали, но и жили. В дворовых корпусах размещались квартиры.Сейчас в доме располагаются десятки мастерских для живописцев, скульпторов, графиков.Отдельного внимания заслуживает парадная, которая больше похожа на музей современного искусства.Песочная набережная, 16
Доходный дом Фуфаевских
С конца XIX вв. и до революции домом владело семейство Фуфаевских.
Один из членов семьи, Леонид Фуфаевский, некоторое время жил здесь, он же перестраивал дом по собственному проекту. Не скажу, что парадная там хорошая, тут дело в другом. Многие элементы прошлого сохранились по сей день благодаря усилиям жильцов.А это дорогого стоитАдрес дома: Марата ул., 12
Дом Рюль - Дом Г. Г. БлоккаДом выглядит немного мрачным, при этом очевиден великолепный декор фасада. В начале 19 века владение принадлежало купцам Дементьевым. Для них был построен дом по проекту архитектора Я. Фрейберга. Для следующего владельца банкира Г.Блокка здание было перестроено в начале 20 века по проекту архитектора Л.Фуфаевского. В облике здания преобладают черты поздней эклектики.Дом является выявленным объектом, представляющим историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Парадная дома Рюль. Найти ее легко, она расположена прямо на Невском, и вход сюда свободный потому что внутри расположены офисы. Увидите арку с надписью Почта России, а справа от нее - деревянная дверь в парадную, вам туда.
Адрес: Невский проспект, 65
Роскошная парадная в особняке Елены Александровской была уже у нас в этой тематике.Однако хочу напомнить о нем в связи с отличными новостями. В этом году особняк включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.наб. Кутузова, 28
Каменноостровский, 44ВВ одном из домов найдено настоящее произведение искусства. Это доходный дом, но чей именно, не знаю. Дом построен в стиле эклектика, архитектор Горбунов А.К.Нежно-розовая парадная находится в доме 1897 года постройки с изящным декором. Интересные входные двери в квартиры с окнами в верхней части двериКогда падает солнечный свет - видно, что это и правда розовый цвет.Каменноостровский, 44В
Только в Петербурге может быть такая парадная лестница в детском саду!ул. Таврическая, 35Большой пятиэтажный дом с богато декорированными фасадами и лепными панно в интерьерах - образец доходного дома рубежа поздней эклектики и модерна. Он завершен угловой башней, видной из Таврического сада. Благодаря башне дом стал памятником истории и культуры. В 1905-1913 гг. здесь жил поэт-символист В. И. Иванов, на известных литературных средах которого бывал едва ли не весь художественно-литературный Петербург. Башня являлась частью его огромной квартиры, «штабом» символизма. Здесь бывали А. А. Блок, В. Я. Брюсов, К. А. Сомов, В. Э. Мейерхольд, А. А. Ахматова, М. Горький и др. Размещалась в доме художественная студия Е. Н. Званцевой, где преподавали К. А. Сомов, К. С. Петров-Водкин, М. В. Добужинский, Л. С. Бакст.
Шестиэтажный дом купца И. И. Дернова, увенчанный круглой башней, был типичным для своего времени. В архитектурном отношении здание вызывает любопытство удачным сочетанием сдержанной эклектики и нового стиля - модерна. Последний просматривается главным образом в планировке и элементах интерьеров: например, в изразцовых печах и витражах. С 1905 года за зданием, которое стало духовным центром либерального Петербурга, закрепилось неофициальное название - «Дом с башней». Прославили дом жильцы угловой квартиры под номером 24 на мансардном этаже: поэт, профессор классической филологии Вячеслав Иванов и его супруга - писательница Лидия Зиновьева-Аннибал.
На крыше башни весной 1906 г. Блок читал "Незнакомку".
После переезда в Петербург осенью 1908 г. башню посещает В. Хлебников.
Неск.месяцев 1906-1907 гг. в кв. Е. Н. Званцевой живет М. Волошин. Ну это если коротко. Но нас больше интерисует парадная.
В доме находится детский сад - на 1-м и 2-м этажах. И помещениях детсада витражи и прочие красотыВ наружных фрамугах над дверями правого и левого входа в лицевом корпусе по Таврической улице сохранились фацетные витражи.Орнаментальный пояс в виде геометризованного растительного орнамента проходит вдоль нижнего края фрамужной рамы. В левой парадной дверной проем арочный, двустворчатая дверь с оригинальными створками. В правой парадной форма входного проема прямоугольная, верхняя фрамуга имеет аналогичный орнаментальный пояс по нижнему краю заполнения и два дополнительных витражных модуля в угловых секциях.В левой парадной двустворчатая дверь справа от входа ведет в бывшую квартиру домовладельца, ныне - помещения детского сада.Дверь внутри бывшей квартиры домовладельца
Две фигурные секции в верхней части створок остеклены витражным полотном с изображением цветков тюльпана. Дверь окрашена вместе со стеклом масляной краской.Ну и фото витражей, перил лестницы и потолок.
Вот такая красота на Таврической улице.
Свежие комментарии