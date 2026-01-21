Парадные Питера

Как началась история петербургских парадных

Первым каменным дворцом с парадным подъездом стал дворец Александра Меншикова, построенный к 1714 году. Парадный вход был сделан прямо с берега Невы: его украшал портик с деревянными колоннами, поддерживающий галерею-балкон. Во время праздничных мероприятий там играл оркестр, и гости входили во дворец под звуки приятной музыки.

С тех пор так и повелось, что парадный вход должен удивлять своей красотой и пышностью. Некоторые парадные города.

Лифт в стиле модерн (ар-нуво) в доходном доме штабс-капитана С.В.Муяки, 1902 г., Санкт-Петербург

Это яркий образец раннего петербургского модерна. Дом отличается многоцветной облицовкой из кирпича, текучей сочной лепкой, которая напоминает мотивы рококо, кружевным металлическим декором. Но нас интерисует в данной подборке парадная, а в ней замечательный лифт. К сожалению, решетки лифта в основном реконструированы реставраторами, но вот сама кабина лифта подлинная: в 1918 г. она застряла между этажами и оставалась там вплоть до 1996 г. — почти 80 лет! В доме всего 4 этажа, но учитывая их высоту жители верхних квартир предпочитали пользоваться лифтом, тем паче что он останавливался посреди лестничной площадки и до входа в любую из квартир оставалось всего пара-тройка метров. Лифт был паровой — двигался неспешно со скоростью не более 0, 25 метров в секунду, пассажиры могли в это время отдохнуть на мягкой скамье и даже успеть переговорить друг с другом. Сегодня привод электромеханический, но сам лифт запускают лишь несколько раз в году, все остальное время — это скорее музейный экспонат, но он действительно невероятно красив.

Доходный дом С.В. Муяки, улица Восстания, 18, Ковенский переулок, 17, Санкт-Петербург

Дом Бадаева По улице Восстания можно водить экскурсии, там так много интересного.

На углу Восстания и Жуковского невозможно не обратить внимание на угловой дом розового цвета, закругленный угол которого украшен декоративным фронтоном с барельефом. Приглядитесь к барельефу, там фигура крылатой девушки - печальный ангел...

Есть легенда, что у Бадаева была дочь, которая выбросилась из окна, и, в память о ней, появился этот печальный ангел.Дом интересно рассматривать: балконы, орнаменты, эркеры, лепнина, майолика.. Архитектору Василию Косякову, построившему этот дом в 1906 году, через год была присуждена медаль на Всемирной выставке в Париже. Впрочем, речь не о самом доме, хотя он интересен, а о парадной в нем.

А в парадной расположился... бар. Петербургский бар «Витя» расположен в старинной парадной, сохранившей облик и дух эпохи модерна.

