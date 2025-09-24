Территория Героев...(184)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Бойцы группировки войск «Центр» рассказали, как освобождали населённый пункт Муравка в Донецкой Народной Республике.
Основное сопротивление противник оказывал при штурме заглубленного укрепрайона перед самим посёлком. Чтобы продвинуться вперед, мотострелки забрасывали взрывные устройства в блиндажи ВСУ, после чего проводили зачистку позиций.
После потери передового укрепрайона военнослужащие ВСУ не смогли оказать серьёзное сопротивление и спешно отступили.
Освобождение Муравки создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении. См. видео по ссылке
Сержант Щелков АлександрСержант Александр Щелков, заместитель командира взвода инженерной разведки, проявляя стойкость и профессионализм, выполняет задачи специальной военной операции.
Под его руководством группа инженерной разведки получила задачу провести обследование местности на линии боевого соприкосновения в одном из населённых пунктов Донецкой Народной Республики.
Прибыв на место и оценив обстановку, Александр грамотно разделил личный состав на подгруппы, назначив каждой сектор и маршрут, а сам присоединился к группе, действовавшей на наиболее сложном участке.
В ходе движения, проявив исключительную бдительность и хладнокровие, он обнаружил минное поле, установленное противником. Щелков немедленно сообщил по радиосвязи о месте минирования и скорректировал действия подчинённых, обеспечив их выход к назначенной точке. После прибытия личный состав приступил к разминированию. Завершив обезвреживание минного поля, группа продолжила выполнение задачи.
Сержант Александр Щелков и его подчинённые проявили мужество и высокий профессионализм, своевременно обнаружив и обезвредив минные ловушки противника. Благодаря их действиям удалось обеспечить безопасное продвижение подразделений и военной техники.
Младший сержант Ермоленко ДмитрийРасчет гаубицы «МСТА-С» под командованием младшего сержанта Дмитрия Ермоленко выполнял боевую задачу по уничтожению фортификационных сооружений и огневых средств противника в глубине его обороны.
Благодаря оперативному взаимодействию с подразделениями воздушной разведки находясь на подготовленной огневой позиции расчет гаубицы в течении короткого времени уничтожил пункт временной дислокации противника, чем нанес ему значительные потери в технике и живой силе. Точный артиллерийский огонь позволил не допустить скопление резервов и перехода противника в наступление.
Грамотные и решительные действия младшего сержанта Дмитрия Ермоленко позволили нанести урон подразделению ВСУ, что существенно ослабило вражескую оборону и поддержало продвижение наших войск.
Мичман Мукиенко СергейМичман Сергей Мукиенко выполнял боевые задачи в составе группы по инженерной разведке и минирования на территории вблизи линии боевого соприкосновения.
Мукиенко получил приказ заминировать два перекрестка, по которым, по предварительной информации, должна пройти колонна противника и тяжёлая бронетехника.
Несмотря на то, что противник постоянно проводил разведку с помощью квадрокоптера, Сергей, используя укрытия, подобрался к перекресткам выполнил боевую задачу. При отходе Мичман Мукиенко уничтожил, преследовавший его вражеский дрон и вернулся на исходную точку.
Благодаря смелым действиям и профессионализму мичмана Сергея Мукиенко колонна противника была уничтожена, а тяжелая техника выведена из строя, что дало возможность российским штурмовикам захватить технику противника.
Младший лейтенант Ерахтин ВладимирШтурмовой группе под командованием младшего лейтенанта Владимира Ерахтина была поставлена боевая задача по штурму и удержанию вражеской позиции на одном из важных тактических направлений.
Оценив обстановку и проведя разведку местности, Владимир составил безопасный маршрут движения своего личного состава до позиции противника и определил укрытия в случае обнаружения дронами врага.
В ходе движения группы Владимир заметил в воздухе разведывательный БПЛА противника.
Ерахтин незамедлительно дал команду штурмовой группе занять место в заранее определенном укрытии, в следствии чего российские военнослужащие остались незамеченными и продолжили движение для выполнения боевой задачи.
Скрытно подобравшись к позиции врага, Владимир поставил задачи своим подчиненным с учетом обстановки и дал команду на штурм.
Под прикрытием пулеметного огня он лично возглавил штурм с тыла, вызвав замешательство в рядах противника. В траншее Владимир уничтожил несколько боевиков из личного оружия и подавил сопротивление противника в блиндаже, используя ручные гранаты.
Благодаря профессиональным и мужественным действиям младшего лейтенанта Владимира Ерахтина штурмовая группа выполнила поставленную боевую задачу по захвату позиции противника без потерь.
Старший сержант Сорока АлексейАлексей Сорока выполнял боевую задачу по обороне заданного участка. Ночью заметил вражескую диверсионную группу, приближающуюся к российскому опорному пункту.
Алексей незамедлительно доложил по средствам радиосвязи командованию об обнаружении ДРГ противника. Проявив смелость и тактическую находчивость, он сумел обойти противника с фланга и открыть огонь из гранатомёта по живой силе врага, застав противника тем самым врасплох.
В ходе ожесточённого противостояния диверсионно-разведывательная группа врага понесла значительные потери и была вынуждена бежать в близлежащую лесополосу. Однако была настигнута и уничтожена российскими штурмовыми подразделениями.
Благодаря смелым и решительным действиям старшего сержанта Алексея Сороки планы противника по проведению разведывательных действий и нападению на российский опорный пункт были сорваны, украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена.
Лейтенант Ахметшин ИльшатЛейтенант Ильшат Ахметшин из Башкортостана служит в местной мотострелковой части. На СВО он попал после частичной мобилизации в октябре 2022 года. А в июле 2024 года его назначили на должность командира роты с досрочным присвоением офицерского звания.
На одной из задач штурмовая группа под командованием Ахметшина получила задачу захватить опорный пункт противника.
Однако боевики оказали ожесточённое сопротивление, вели миномётный и артиллерийский огонь. Тогда офицер запросил артиллерийскую поддержку и организовал корректировку огня, который подавил ключевые огневые точки противника.
Дождавшись сумерек, Ильшат он отдал приказ на штурм, во время которого координировал продвижение групп, направлял резервы на ключевые участки. Под руководством лейтенанта без потерь были захвачены четыре укреплённых опорных пункта, уничтожено более 25 боевиков ВСУ. Во время контратаки националистов с применением миномётов и FPV-дронов офицер грамотно организовал оборону, обеспечил подвоз боеприпасов и подавление вражеских огневых точек. В результате контратака была успешно отбита, а захваченные рубежи удержаны.
В результате боя:
уничтожено более 25 боевиков
отбита контратака националистов
захваченные рубежи удержаны
захвачены четыре укреплённых опорных пункта ВСУ
Рядовой Буслаев АлексейРядовой Алексей Буслаев в должности стрелка мотострелкового взвода мотострелковой роты выполняет боевые задачи специальной военной операции.
Буслаев, действуя в составе нештатного расчета беспилотных летательных аппаратов, выполнял боевую задачу по выявлению и уничтожению огневых точек противника.
Действуя на передовой под непрерывным артиллерийским огнем противника, Алексей обнаружил замаскированную минометную позицию противника. Дождавшись прибытия грузовика с боеприпасами для позиции украинских боевиков, Буславев атаковал его с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате детонации боекомплекта были уничтожены минометный расчет, орудие и транспортное средство.
Проявив бдительность и высокий профессионализм, рядовой Алексей Буслаев нанес урон живой силе и технике противника, что позволило ослабить огневое воздействие на позиции российских войск.
Гвардии младший сержант Звонов ВасилийВ ходе выполнения боевой на одном из тактических направлений в зоне проведения спецоперации гвардии младший сержант Василий Звонов действовал в составе расчёта 122-мм гаубицы Д-30 своего артиллерийского дивизиона.
Во время боевой работы Звонов, используя дрон-детектор, обнаружил приближение вражеских FPV-дронов и незамедлительно оповестил личный состав и посты воздушного наблюдения. По приказу командира расчета Василий присоединился к группе прикрытия орудия от атак БПЛА. Точными выстрелами из автомата Звонов уничтожил три FPV-дрона, угрожавших расчету и гаубице Д-30.
После успешного отражения воздушной атаки Василий также принял участие в быстром перебазировании гаубицы и боекомплекта на запасную позицию, с которой расчет продолжил вести огонь и уничтожил опорный пункт и личный состав противника.
Благодаря решительным и профессиональным действиям гвардии младшего сержанта Василия Звонова удалось сохранить жизни личного состава, орудие, а также уничтожить вражескую позицию и до восьми военнослужащих ВСУ. Это способствовало ослаблению обороны противника и продвижению нашей пехоты на более выгодные рубежи.
Сержант Шелкоплясов ОлегСержант Олег Шелкоплясов выполнял задачи в составе инженерной группы по оборудованию позиций и огневых точек вблизи линии боевого соприкосновения.
Прибыв на указанную точку для выполнения поставленной задачи, Олег принял решение провести осмотр прилегающей территории на наличие взрывоопасных веществ и установленных противником мин.
В ходе осмотра прилегающей территории вблизи занимаемой позиции Олег заметил раненого российского военнослужащего. Осуществив первичный осмотр, применил изученные ранее навыки оказания первой помощи и предпринял действия для его дальнейшей эвакуации в медицинское учреждение.
Благодаря мужественным и профессиональным действиям сержанта Олега Шелкоплясова, позволили спасти жизнь российского бойца, а также произвести дальнейшую его эвакуацию.
Гвардии сержант Василистов СергейРасчет реактивной системы залпового огня «Град» в составе, которого действовал гвардии сержант Сергей Василистов выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке действий российских штурмовых подразделений, уничтожению артиллерии, бронетехники и живой силы ВСУ.
Получив координаты пункта управления БПЛа противника, расчет прибыл в район боевого применения и приступил к подготовке боевой машины к огневой работе.
Находясь на позиции, Василистов вел визуальное наблюдение за воздушной обстановкой в ходе, которого им был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Классифицировав воздушную цель, как вражеский FPV-дрон, Сергей своевременно предупредил личный состав о появлении беспилотника, а затем, при попытке противника атаковать российскую РСЗО открыл огонь по цели из стрелкового оружия. Дрон-камикадзе был поражён и упал, не причинив вреда личному составу и технике.
Сержант Сивов АнатолийСержант Анатолий Сивов выполнял задачи в составе группы разведки на одном из тактических направлений, вблизи линии боевого соприкосновения.
В ходе воздушной разведки, Анатолий выявил приближение беспилотного летательного аппарата противника.
Проявив высокий уровень профессионализма и мастерство управления дроном, Сивов осуществил тактический маневр обхода беспилотника с фланга. Приблизившись к вражескому аппарату сзади, он успешно атаковал и нейтрализовал его.
Профессиональные и решительные действия сержанта Анатолия Сивова позволили предотвратить диверсионную акцию ВСУ, направленную на нанесение удара по критически важным объектам инфраструктуры российских войск.
Гвардии сержант Копейкин ВячеславЭкипаж танка «Т-90» под командованием гвардии сержанта Вячеслава Копейкина выполнял боевую задачу на одном из тактических направлений по транспортировке штурмовых групп на броне танка к опорному пункту противника.
Прибыв в район назначения, экипаж занял позицию для высадки штурмовых групп, но не успев закрепиться, столкнулся с атакой украинских националистов. Оценив ситуацию, Вячеслав, опираясь на боевой опыт, организовал отвлекающий маневр. По его приказу наводчик-оператор создал дымовую завесу, а механик-водитель, маневрируя, доставил штурмовую группу на запасную позицию. В ходе движения по приказу Копейкина наводчик-оператор открыл огонь из танкового вооружения, точными выстрелами уничтожив девять боевиков ВСУ.
Слаженные действия экипажа под командованием гвардии сержанта Вячеслава Копейкина позволили штурмовой группе своевременно достичь запасной позиции, выйти во фланг противника, уничтожив его.
Гвардии прапорщик Макейкин НиколайВодитель гаубичного артиллерийского дивизиона гвардии прапорщик Николай Макейкин выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов на позиции гаубичного артиллерийского дивизиона, который вел артиллерийское подавление превосходящих сил противника.
Продвигаясь по маршруту к позициям батареи, транспортное средство Николая попало под интенсивный артиллерийский обстрел противника. Несмотря на угрозу жизни, Макейкин проявил высокое мастерство и хладнокровие, продолжил движение маневрируя на загруженном боеприпасами автомобиле, вывел его из-под огня украинских боевиков, своевременно доставив груз на огневые позиции.
В ходе разгрузки боеприпасов позиция российского артиллерийского подразделения подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов противника. Продолжая выполнять боевую задачу, Николай определил направление и траекторию движения вражеских дронов, занял удобную для стрельбы огневую позицию и метким огнем из личного оружия уничтожил два FPV-дрона. После того, как атака противника была отбита, гвардии прапорщик Макейкин оказал первую помощь двум раненым военнослужащим, получившим ранения и оперативно эвакуировал их в безопасное место.
Благодаря решительным и грамотным действиям гвардии прапорщика Николая Макейкина боевая задача была успешно выполнена. Бесперебойная работа артиллерийских расчетов обеспечила своевременную поддержку штурмовых подразделений полка, что позволило сохранить жизни военнослужащих и вести активные наступательные действия с применением всех видов огневой поддержки.
Гвардии рядовой Желтков ДенисГвардии рядовой Денис Желтков выполняет задачи специальной военной операции в должности наводчика гаубичной самоходно-артиллерийской батареи.
Действуя в составе расчёта самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика», он выполнял боевую задачу по уничтожению противника в одном из населённых пунктов Донецкой Народной Республики.
В ходе выполнения задачи огневая позиция расчёта подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков. Быстро оценив обстановку, Денис вместе с сослуживцами вступил в контрбатарейную борьбу. Благодаря его точному и оперативному наведению гаубицы удалось подавить огневую позицию противника. В результате были уничтожены самоходная артиллерийская установка, склад боеприпасов, грузовик с боекомплектом и до десяти боевиков.
После передислокации на запасную позицию Денис, наблюдая воздушное пространство, обнаружил вражеский беспилотник, направлявшийся к орудию. Мгновенно среагировав, он уничтожил БПЛА огнём из автомата, чем обеспечил сохранность расчёта и боевой техники.
Благодаря профессионализму и бдительности гвардии рядового Дениса Желткова противнику был нанесён значительный урон, а также сохранены техника и жизни боевых товарищей.
Гвардии рядовой Грехов ДенисГвардии рядовой Денис Грехов выполняет боевые задачи в должности радиотелефониста в мотострелковом подразделении.
После артиллерийского обстрела противника Денис обнаружил повреждение линии связи командования мотострелкового подразделения с минометной батареей.
Грехов принял решение о немедленном восстановлении линии связи, несмотря на продолжающие удары вражеских FPV-дронов и артиллерийских обстрелов.
Рискуя жизнью, Денис устранил неисправность, в кратчайшие сроки восстановил и наладил надежную связь между командованием и минометной батареей.
Благодаря мужеству и профессионализму гвардии рядового Дениса Грехова командование мотострелкового подразделения эффективно управляла огнем минометной батареи по прикрытию наступающих российских подразделений, что способствовало освобождению позиций от врага.
Гвардии ефрейтор Истомин РеанВ ходе выполнения боевой задачи по уничтожению позиций противника на одном из тактических направлений в зоне проведения специальной военной операции гвардии ефрейтор Реан Истомин действовал наводчиком-оператором в составе экипажа танка Т-80БВ своего танкового взвода.
В ходе боя с закрытых огневых позиций Истомин многократно демонстрировал высокую точность попаданий и эффективность действий в составе экипажа. Несмотря на интенсивный артиллерийский и миномётный обстрел со стороны противника, огневое воздействие FPV-дронами, Истомин продолжал проявлять быстроту реакции и точность в наведении орудия танка. При очередном прилете по танку вражеского FPV-дрона, взрыв привел к сотрясению мозга Истомина. Несмотря на полученную контузию, Реан стойко продолжал выполнять поставленную задачу. Точными выстрелами по блиндажу, где укрывались формирования ВСУ Истомин нанёс значительный урон, вынудив уцелевших покинуть позиции и обратиться в бегство.
Благодаря точно направленным выстрелам гвардии ефрейтора Реана Истомина был уничтожен склад боеприпасов и пункт временной дислокации противника, в котором находилось скопление боевиков, что продвижению наших мотострелков на более выгодные позиции.
Интервью с экипажем у нас был в выпуске 177.
Сержант Каракчиев АлександрСержант Александр Каракчиев проходит службу в должности заместителя командира взвода – командира отделения мотострелкового взвода.
Александр выполнял задачу по ротации военнослужащих на передовых оборонительных позициях в одном из населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
Во время продвижения к оборонительным позициям группа под командованием сержанта Каракчиева подверглась вражескому обстрелу из автоматического гранатомета. Александр немедленно оценил ситуацию и, используя рельеф местности, организовал укрытие для личного состава. Определив примерное местоположение вражеского орудия, он передал данные минометному расчету и остался на передовой, корректируя огонь. Точная корректировка позволила уничтожить вражеский гранатомет вместе с расчетом, после чего группа Каракчиева продолжила движение и успешно заняла передовые позиции без потерь.
Благодаря профессионализму и решительности сержанта Александра Каракчиева удалось выполнить боевую задачу, избежать потерь среди личного состава и сохранить устойчивость обороны.
Гвардии ефрейтор Клоцкий СергейДействуя в составе своего подразделения гвардии ефрейтор Сергей Клоцкий выполнял боевую задачу по определению координат для огневого поражения опорного пункта противника, который препятствовал продвижению штурмовых подразделений на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции.
Находясь на огневой позиции самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С», Клоцкий увидел в небе приближение роя вражеских FPV-дронов.
Сергей незамедлительно сообщил боевым товарищам и командованию о надвигающейся угрозе. Заняв скрытную позицию, он открыл прицельный огонь из стрелкового оружия и уничтожил три беспилотных аппарата противника. Самообладание и грамотные действия ефрейтора позволили предотвратить потери среди личного состава и артиллерийского вооружения.
Благодаря решительным действиям гвардии ефрейтора Сергея Клоцкого также была сохранена боеспособность самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С», что позволило своевременно выполнить боевую задачу по уничтожению опорного пункта противника, около 10 военнослужащих ВСУ и улучшить положение нашей пехоты на линии боевого соприкосновения.
Гвардии старшина Хакимов РафикВ ходе ведения боевых действий на одном из тактических направлений специальной военной операции расчет артиллерийского орудия Д-30 под командованием гвардии старшины Рафика Хакимова выполнял боевую задачу по поддержке штурмовых групп своего полка.
Получив от командира батареи приказ уничтожить вражеский автотранспорт, доставлявший боеприпасы и живую силу противника на позиции ВСУ, Хакимов своевременно произвел необходимые расчеты и открыл огонь по противнику. Благодаря слаженным действиям расчета под руководством старшины Хакимова, точным попаданиям и грамотному расходу боеприпасов, противнику был нанесен значительный урон: вражеские пикапы с личным составом были уничтожены до совершения очередного подвоза боекомплекта и ротации на позициях ВСУ.
Своевременные и профессиональные действия гвардии старшины Рафика Хакимова, а также слаженная работа его расчета позволили успешно выполнить поставленную задачу, в результате чего была сорвана ротация личного состава ВСУ, а наши штурмовые группы смогли продвинуться и улучшить позиции на линии фронта.
Рядовой Соколов ИванРядовой Иван Соколов, в составе расчета разведывательного БПЛА, выполнял задачи по обнаружению военной техники, позиций средств огневого поражения, а также диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков, действующих в его зоне ответственности.
В ходе ведения воздушной разведки, Соколов обнаружил тяжёлый вражеский дрон типа «Баба-Яга», направлявшийся в сторону позиций российских мотострелков. Иван незамедлительно доложил командиру по радиосвязи и после получения команды на уничтожение, оперативно вывел свой разведывательный дрон на перехват вражеского БПЛА. Точно сориентировавшись по траектории, Иван направил свой БПЛА на таран. В результате столкновения тяжёлый дрон противника был уничтожен в воздухе.
Грамотные и своевременные действия рядового Ивана Соколова позволили уничтожить тяжёлый вражеский БПЛА и предотвратить удар по позициям российских подразделений.
Гвардии младший лейтенант Фадеев АлександрРасчету самоходной артиллерийской установки, под командованием гвардии младшего лейтенанта Александра Фадеева, была поставлена боевая задача по нанесению огневого поражения по оборонительным позициям украинских войск.
Находясь в пункте управления батареи, Александр занимался координацией действий расчёта. В ходе выполнения задачи наблюдатель поста воздушного наблюдения доложил о приближении к пункту управления двух ударных беспилотников. Проявив смелость и решительность, Александр покинул пункт управления и, пока артиллерийская установка занимала огневую позицию, уничтожил оба беспилотника точным огнем из стрелкового оружия. Вернувшись на пункт управления, Фадеев продолжил корректировать огонь расчёта по заданной цели.
Своевременные и профессиональные действия гвардии младшего лейтенанта Александра Фадеева позволили отразить атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов и успешно выполнить поставленную боевую задачу.
Гвардии рядовой Кука ИванГвардии рядовой Иван Кука в должности механика-водителя огневого взвода гаубичной самоходно-артиллерийской батареи выполняет задачи по уничтожению хорошо укрепленных позиций, бронированной техники и пехоты противника.
В ходе выполнения задачи по загрузке боекомплекта в самоходную артиллерийскую установку «Мста-С» позиция расчета подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника.
Иван, быстро сориентировавшись, завел САУ и выдвинулся из района обстрела. Умело маневрируя на опасных участках местности на высокой скорости, рядовой Кука направил артиллерийскую установку на запасную позицию.
В ходе движения к позиции рядовой Кука обнаружил в небе FPV-дрон противника, летящий в его направлении. Оценив обстановку, Иван выбрался из артиллерийской установки и, заняв удобную позицию для стрельбы, открыл огонь из автомата по вражескому дрону. Точными выстрелами Иван Кука сбил FPV-дрон противника, который упав сдетонировал, не причинив вреда личному составу и технике.
Благодаря мужеству и профессионализму гвардии рядового Ивана Куки удалось уничтожить вражеский беспилотный летательный аппарат, а также обеспечить сохранность техники и вооружения.
Младший сержант Лядов ДанилаМладший сержант Данила Лядов в должности начальника расчета взвода БПЛА выполняет задачи по поиску целей, корректировке огня артиллерийских и минометных расчетов, вел контроль поражения объектов, живой силы и техники противника.
Находясь на передовых позициях, Лядов в условиях активного воздействия вражеской артиллерии управлял разведывательным БПЛА во время наступательных действий российских подразделений.
Проявляя высокое профессиональное мастерство, несмотря на активное радиоэлектронное противодействие со стороны противника, Данила вывел беспилотный летательный аппарат на вражеские позиции. Ведя разведку местности, Данила выявил место расположения замаскированного вражеского минометного расчета, готовившегося к обстрелу наступающих российских подразделений. Быстро сориентировавшись в обстановке, Лядов передал точные координаты артиллерийскому расчету, после удара которого вражеская позиция была уничтожена.
Благодаря смелым и профессиональным действиям младшего сержанта Данила Лядова оборона противника была ослаблена, что способствовало успешному продвижению наших войск.
Капитан Сухоносов РоманНа парадной форме выпускника Московского высшего общевойскового командного училища капитана Романа Сухоносова сияют государственные награды. За ними – множество боевых задач, два ранения, одно из которых тяжёлое, и месяцы реабилитации.
Первую награду – медаль «За отвагу» – офицер получил за выполнение задачи 24 февраля 2022 года, обеспечив проход российских колонн через украинский пограничный пункт. В марте того же года в Мариуполе он получил тяжёлое ранение ног:
«Перед нами стояла задача зачистить девятиэтажный дом. На крышах высотных зданий у ВСУ были оборудованы огневые точки. Украинские боевики вели стрельбу из миномётов, АГС, пулемётов и снайперских винтовок. Во время перебежки к другому строению сзади раздался взрыв. Сила ударной волны была настолько большой, что меня закинуло в находящийся впереди подъезд», – вспоминает он.
В 2023 году, уже в должности командира разведвзвода, Роман пережил второй «день рождения», чудом выжив под обломками дома в Запорожье. Несмотря на это, он продолжил руководить обороной села Лобковое.
В мае 2022 года офицер Дмитрий Борисов попал в госпиталь с тяжелым ранением — воин потерял обе ноги. То, что для других было бы концом истории, для нашего героя стало новой точкой отсчета, рассказал военкору Readovka Максиму Долгову сам ветеран. Отец троих детей, выпускник юрфака СПбГУ, чемпион Петербурга по пауэрлифтингу и участник сериала «Реальные пацаны» — все это про Дмитрия.
https://t.me/readovkanews/100687В одном расчете РЗСО БМ-21 «Град» служат командир боевой машины Алексей Товстоляк, старший наводчик Николай Курбала и механик-водитель Евгений Приходько.
https://t.me/heroesofZ/1693Станислав Зобачев, связист штурмовой роты Алейского соединения, после подписания контракта и подготовки на первую боевую задачу заходил как простой штурмовик. А впоследствии показал способности и переквалифицировался в связисты.
https://t.me/heroesofZ/1701Молодой командир Даниил Кызлаков родился и вырос в Алтайском крае. После получения высшего образования буквально спустя месяц прибыл на территорию СВО — дополнять теорию практикой.
Второй год он служит в мотострелковой роте, которая километр за километром освобождает от врага лесополосы и населенные пункты на Красноармейском направлении.
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Сигов Илья Сергеевич, уроженец Сергиева Посада, Московской области, погиб при исполнении служебного долга в зоне специальной военной операции.
https://t.me/geroisvorf/2893В МБОУ СОШ № 21 села Сватково Сергиево‑Посадского округа Московской области состоялось торжественное открытие «Парты героя», посвящённой Стрекалову Олегу Сергеевичу.
Олег Сергеевич — выпускник Сватковской основной школы — ушёл добровольцем служить в зоне специальной военной операции.
Указом Президента Российской Федерации он был награждён медалью за проявленное мужество и отвагу.
https://t.me/geroisvorf/2895Младший сержант
Старший стрелок
Красноярск
Алексей родился в п. Октябрьском Чунского района Иркутской области. Затем семья переехала в п. Тамтачет Тайшетского района Иркутской области.
Алексей учился с 1 по 9 классы в МКОУ Тамтачетской СОШ. После школы отучился на тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства.
После окончания училища отслужил в рядах Российской Армии. Из армии вернулся в звании младшего сержанта.
Алексей переехал в Красноярск. Он начал трудовой путь в ООО ЛПЗ «Сеал» слесарем по сборке металлоконструкций на участке водного транспорта цеха транспортных компонентов. Алексей проявлял лидерские качества и уже через год стал руководить бригадой. Еще через год он прошел аттестацию на должность мастера участка.
Женился, вскоре родился сын.
После начала СВО, Алексей был мобилизован 29 сентября 2022 года. Сначала Алексей попал в пункт дополнительной подготовки в г. Рязани. Когда Алексей находился в районе Артёмовска, был ранен, находился в госпитале с осколочным ранением. В январе 2023 года приехал домой в Красноярск на реабилитацию. Затем он снова вернулся в зону СВО.
1 октября 2023 года в ходе проведения специальной военной операции Алексей героически погиб.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга гвардии младший сержант Алексей Зырянов награжден Орденом Мужества (посмертно).
Военнослужащий Загородников СергейЗагородников Сергей Евгеньевич, уроженец села Покровка, Нефтегорского района, Самарская область, родился 23 августа 1989 года.
После девяти классов местной школы он освоил профессию автомеханика в Нефтегорском техникуме.
С 2007 по 2009 год служил в Вооружённых силах РФ, а затем вернулся в родное село, где жил и трудился.
В октябре 2022 года был призван по мобилизации и направлен в зону специальной военной операции.
30 июля 2023 года погиб при выполнении боевой задачи.
Указом Президента России ему посмертно присвоен орден Мужества.
Капитан Кондратьев ЕвгенийНа Курском направлении погиб начальник медицинской службы 30 мсп, капитан Кондратьев Евгений Александрович, 10.08.1986 года рождения.
Практически с первых дней именно через его медицинскую роту шел второй по наполненности поток раненых, Организовался и развернулся как смог, и как позволили наличные ресурсы. в первую очередь рассчитывал на собственные силы.
На всех участках пытался во все вникнуть лично. Никогда не боялся приехать и посмотреть своими глазами.
Военнослужащий Щеглов ОлегЩеглов Олег Геннадьевич родился 7 мая 1967 года в Новотроицке, Оренбургская область.
Окончил школу № 10, затем освоил специальности газорезчика и слесаря‑ремонтника.
Проходил службу в ВДВ в Рязани, до отправки на СВО работал в листопрокатном цехе «Уральской Стали».
Погиб 3 апреля 2025 года во время проведения специальной военной операции на Украине.
Его похоронили с воинскими почестями на городском кладбище.
Щеглов был награждён орденом Мужества.
Олег оставил супругу и двоих детей.
Младший сержант Файфер ЭдуардФайфер Эдуард, житель города Слюдянки Иркутской области, погиб в зоне специальной военной операции.
Ему было 38 лет.
Эдуард родился в селе Читкан Баргузинского района Республики Бурятия в многодетной семье. Когда ему исполнилось 10 лет, семья переехала в Слюдянку. Здесь он окончил школу № 50, после чего прошёл службу в танковых войсках. Вернувшись домой, устроился работать в локомотивное депо. В 2010 году перебрался в Иркутск.
В 2024 году заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции. За время службы был дважды ранен. В одном из боёв проявил отвагу, вынеся с поля боя молодого сослуживца.
Героя похоронили с воинскими почестями на Аллее Героев в пади Талая.
Военнослужащий Лыго АндрейЛыго Андрей, родной житель Костомукши (Республика Карелия), погиб при исполнении служебного долга в зоне специальной военной операции.
Рядовой Максимов АртёмМаксимов Артём, уроженец села Курумкан — административного центра Курумканского района Республики Бурятия, родился 6 апреля 2004 года.
В 2023 году он приступил к работе в пожарной части № 19 Заиграевского района, где заслужил уважение коллег своей отзывчивостью и смелостью. В том же году судьба свела его с будущей женой. 18 июня 2024 года в их семье родилась дочь.
В августе 2024 года по зову сердца Артём заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения СВО.
Он погиб 12 июля 2025 года при выполнении боевой задачи.
У Артёма остались бабушка, мама, тётя, жена и их маленькая дочь.
Младший сержант Дамбиев БатоДамбиев Бато Цыренович
Штурмовик
Улан-Удэ, Республика Бурятия
17.04.1975 - 30.07.2024
В Улан-Удэ простились с Бато Цыреновичем Дамбиевым, мужественным штурмовиком, который погиб после тяжелого ранения, полученного в зоне специальной военной операции.
Бато родился в селе Кижинга, где он получил свое начальное образование, а затем переехал в Заиграевский район, где окончил общее среднее образование. После школы он прошел службу в армии и затем работал сборщиком-клепальщиком на заводе агрегатной сборки.
Участвуя в специальной военной операции с самого ее начала, Бато был награжден медалью «За храбрость» за проявленные мужество и героизм на боевом задании.
Он попал под минометный обстрел и получил множественные осколочные ранения. Несмотря на все усилия врачей, Бато Дамбиев скончался в госпитале из-за осложнений, вызванных ранениями.
Он оставил после себя маму, жену и три дочери, которые ждали его возвращения домой.
Военнослужащий Земляной Игорьсело Глинка, Смоленская область
Простились с Земляным Игорем Дмитриевичем, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
Гвардии рядовой Кувалдин АртурКувалдин Артур Иванович
Сапёр отделения механизированных мостов инженерной роты инженерно-сапёрного батальона 200‑й отдельной гвардейской Печенгской ордена Кутузова мотострелковой бригады 14‑го армейского корпуса ордена Ушакова Краснознамённого Северного флота
деревня Нюхча, Архангельская область
05.07.1990 - 31.07.2024
Учился в Нюхченской и Сосновской школах, был скромным, неконфликтным, но дружелюбным и ответственным. Далее получил образование автомеханика в Архангельском лесотехническом колледже, затем работал кладовщиком и охранником в Северодвинске. Люди отмечали его доброжелательность, ответственность и лёгкость общения.
В октябре 2023 года подписал контракт с Минобороны РФ. Служил сапёром в инженерно-сапёрном батальоне 200‑й отдельной гвардейской Печенгской мотострелковой бригады Северного флота. Несколько раз приезжал в отпуск, последний — в июле 2024.
Артур погиб при исполнении воинского долга.
Указом Президента РФ ему посмертно присужден Орден Мужества.
Похоронен с воинскими почестями на кладбище в Нюхче.
Военнослужащий Сигле ДмитрийПогиб Сигле Дмитрий Петрович, позывной «Кот», который отдал жизнь при исполнении воинского долга в зоне Специальной военной операции на Украине.
Дмитрий до начала мобилизации проживал в городе Шебекино, Белгородской области, административном центре Шебекинского округа.
Старший лейтенант Капинский Егор29 августа 2024 года погиб админ канала "Архангел спецназа" Егор «Щит».
Егор был сильным, добрым, целеустремленные. Свет этого человека не знал границ, его фирменная фраза: «А чего приуныли-то» всегда могла поднять настроение и вернуть мысли к добру.
Егор погиб в бою, как настоящий воин, принимая участие в освобождении территорий оккупированного Донбасса.
За время службы старший лейтенант Капинский был награжден рядом государственных наград:
Два ордена Мужества.
Медаль «За отвагу».
Военнослужащий Чобыков ВладимирЙошкар-Ола, Республика Марий Эл
Погиб Чобыков Владимир Алексеевич, позывной «Бык», который пал 23 мая 2024 года в ходе специальной военной операции.
Родившийся 4 мая 1999 года, Владимир был мобилизован и до последнего оставался верен воинскому долгу, проявив стойкость и мужество на передовой.
Военнослужащий Демченко АлексейДемченко Алексей Александрович, уроженец Старицы (Тверская область), погиб 14 мая 2025 года в ходе специальной военной операции.
Родился 2 октября 1979 года.
В 1995 году окончил Старицкую среднюю школу, затем получил профессию каменщика в агролицее.
В 1997–1999 годах проходил срочную службу и участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе.
В апреле 2025 года был призван на контрактную службу и вновь отдал силы службе Родине.
Военнослужащий Суханов ВиталийСуханов Виталий Александрович родился 19 июля 1990 года, село Владимирское, Нижегородская область.
5 июля 2025 года он героически погиб при выполнении боевого задания в зоне проведения специальной военной операции.
Военнослужащий Бузанов ДмитрийМожга, Удмуртская Республика
Бузанов Дмитрий Владимирович пал в ходе боевых действий, выполняя воинский долг в рамках специальной военной операции.
Доброволец Корниенко СергейКорниенко Сергей Николаевич (позывной УТЁС)
26.12.1989 - 12.09.2024
Помним твою смелость, помним твою храбрость, твою отзывчивость, доброту и стремление всегда прийти на помощь!
Военнослужащий Денисов ДенисДенисов Денис Эдуардович погиб в июле 2025 года, выполняя боевые задачи в зоне Специальной военной операции на Украине, включая территории ДНР и ЛНР.
Он был мобилизован в сентябре 2022 года и посвятил себя службе Родине. В течение этого времени он оставался верен присяге и своему долгу.
Военнослужащий Беляев ДмитрийВ ходе боевых действий в рамках Специальной военной операции на Украине погиб житель города Можги (Удмуртская Республика) — Беляев Дмитрий Николаевич.
Похоронен на Аллее Славы.
Военнослужащий Кандалов ЮрийКандалов Юрий Николаевич (03.09.1987) — уроженец Златоуста, погиб при исполнении служебного долга в зоне проведения специальной военной операции, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Рискуя жизнью, Юрий выполнял боевые задачи вместе с товарищами и погиб смертью храбрых.
Военнослужащий Ведров ОлегБогданович, Свердловская область
Ведров Олег Сергеевич, 26 февраля 1981 года рождения, геройски погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
Рядовой Фетисов СергейФетисов Сергей Александрович
Разведчик
Пенза
11.06.1987 - 30.07.2024
Погиб: Херсонская область, остров Мелкий
После ранения не оставил группу и продолжил выполнять поставленную боевую задачу.
https://герои-сво.рф/geroi/fetisov-sergej-aleksandrovich/
Сержант Бородачёва ТатьянаБородачёва Татьяна Алексеевна
Медицинская сестра медицинского отряда специального назначения
Чита, Забайкальский край
Трагически погибла 31.07.2024, жертвенно отдавая свою жизнь ради спасения раненных.
Татьяна Алексеевна — выпускница Читинского медицинского колледжа — несла службу в ходе военной операции в Сирии, участвовала в вооружённом конфликте в Нагорном Карабахе, а затем принимала участие в специальной военной операции на Украине, совершив более тысячи спасательных вылетов на санитарном вертолёте. Эвакуировав с поля боя не менее десяти тысяч раненых, она не допускала темноты ни в одном сердце, своим трудом даруя жизнь.
Несмотря на наличие на борту санитарного вертолёта знаков Красного Креста, 31 июля 2024 года его сбили американским реактивным снарядом украинские силы, — в результате чего погибла вместе с ранеными и остальным экипажем.
Посмертно награждена Орденом Мужества — признание её героизма и самопожертвования.
Капитан Савич ЕвгенийСавич Евгений Игоревич родился в январе 1991 года, окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище и Михайловскую военную артиллерийскую академию (2013, золотая медаль).
Служил в войсках спецназа, совершил более 80 парашютных прыжков, обладал опытом беспарашютного десантирования.
Участник боевых операций: в 2016 году в Сирии ему была вручена
медаль участника операции, также он награждён
орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами,
медалями Жукова,
«За отличие в военной службе» III степени,
Суворова,
медалью «За боевые отличия».
30 июля 2022 года капитан Савич погиб, возвращаясь после успешного выполнения очередного боевого задания. В течение службы под его командованием не было потерь среди бойцов.
Доброволец Гаманин ИльяИлья Гаманин (2004 – 2022), позывной "Якут". Активист студенческого Братства Академистов, Илья повторил подвиг русских студентов-монархистов начала XX века. Тогда многие из первых академистов добровольно ушли на фронт Великой (Первой мировой) войны. И пали смертью храбрых.
Уроженец харьковского Купянска, Илья с детства мечтал стать военным врачом. С началом СВО он поддержал Россию и создал молодёжную организацию "Время первых" на освобождённой территории Харьковской области, вступил в Братство Академистов. Илья с соратниками утверждали русскую правду, меняя на своих улицах украинскую символику на российскую.
В сентябре 2022-го родной город Ильи был снова оккупирован. Но 18-летний академист не смирился с этим и добровольцем ушёл на фронт. Во 2-й армейский корпус Луганской Народной Республики.
"Якут" погиб в боях за Бахмут. Героически. Как настоящий военный медик. Вытаскивая с поля боя раненого товарища, он получил осколок в сердце. А на окраинах родного города Ильи, Купянска, уже вновь идут бои за его освобождение.
Протоиерей Курдов НиколайКурдов Николай Николаевич
Благочинный Звенигородского церковного округа; настоятель Вознесенского собора; председатель епархиального Отдела по взаимодействию с вооружёнными силами
Звенигород, Московская область
Протоиерей Николай Николаевич Курдов родился 15 августа 1978 года в городе Чадыр‑Лунга (Молдавская ССР). Окончил Одесскую духовную семинарию в 1999 году и Московскую духовную академию в 2003.
В 2002‑2003 гг. принял диаконский и иерейский сан. Служил в монастыре и в храмах Москвы и Звенигорода, возглавлял Христорождественскую, Казанскую и Вознесенский собор Звенигорода. С 2016 года — благочинный округа и председатель епархиального Отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами.
С 2022 года добровольно организовывал духовное окормление военнослужащих в зоне СВО. В знак признания служения был награждён многочисленными церковными наградами и медалью ордена Александра Невского.
Ночью 28 июля 2025 года, в ходе СВО, он погиб в автокатастрофе близ Дебальцево (ЛНР).
Герои — не только солдаты…
Доброволец Тыц ЕжиВ зоне СВО погиб поляк Ежи Тыц, руководитель мемориального общества «Курск», человек, посвятивший свою жизнь восстановлению памятников советским воинам на Родине.
Ежи Тыц, бывший офицер-артиллерист и экс-полицейский, был известен как руководитель мемориального общества «Курск» в Польше. Под его руководством были спасены от разрушения и восстановлены десятки монументов и воинских захоронений советских солдат времен Второй мировой войны. За эту деятельность он был награжден российской медалью «Памяти героев Отечества» в мае 2020 года.
Как отмечается в сообщении, свою работу Тыцу приходилось вести под жестким давлением польских властей, что в итоге вынудило его покинуть родину. Последние годы он проживал в России.
С началом специальной военной операции Ежи Тыц отправился на фронт, где взял себе позывной «Зыгмунт». В правительстве Курской области подчеркнули, что он «до конца оставался верен своим убеждениям, сражаясь против неонацистов».
Доброволец Шавкута АндрейС глубоким уважением вспоминаем Шавкуту Андрея Георгиевича, добровольца отряда «Восток» из Краснодара, погибшего при обороне Луганского аэропорта — символа борьбы за Новороссию.
Родившийся 29 августа 1974 года в Краснодаре, Андрей добровольно присоединился к ополчению «Восток» и направился на восток Украины, участвовал в вооружённом конфликте 2014 года.
31 июля 2014 года Андрей погиб смертью храбрых, защищая стратегически важный объект — Луганский аэропорт — от наступления украинских сил. Его подвиг стал символом стойкости и преданности.
Его волевой характер и решимость вдохновляют тех, кто помнит его подвиг. Светлая память защитнику Новороссии.
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Пошёл четвёртый год войны, четвёртый год страна воюет
