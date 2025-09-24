Территория Героев...(184)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Бойцы группировки войск «Центр» рассказали, как освобождали населённый пункт Муравка в Донецкой Народной Республике.

Основное сопротивление противник оказывал при штурме заглубленного укрепрайона перед самим посёлком. Чтобы продвинуться вперед, мотострелки забрасывали взрывные устройства в блиндажи ВСУ, после чего проводили зачистку позиций.

После потери передового укрепрайона военнослужащие ВСУ не смогли оказать серьёзное сопротивление и спешно отступили.

Освобождение Муравки создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/56876

Сержант Щелков Александр Сержант Александр Щелков, заместитель командира взвода инженерной разведки, проявляя стойкость и профессионализм, выполняет задачи специальной военной операции.

Под его руководством группа инженерной разведки получила задачу провести обследование местности на линии боевого соприкосновения в одном из населённых пунктов Донецкой Народной Республики.

Прибыв на место и оценив обстановку, Александр грамотно разделил личный состав на подгруппы, назначив каждой сектор и маршрут, а сам присоединился к группе, действовавшей на наиболее сложном участке.

В ходе движения, проявив исключительную бдительность и хладнокровие, он обнаружил минное поле, установленное противником. Щелков немедленно сообщил по радиосвязи о месте минирования и скорректировал действия подчинённых, обеспечив их выход к назначенной точке. После прибытия личный состав приступил к разминированию. Завершив обезвреживание минного поля, группа продолжила выполнение задачи.

Вскоре были обнаружены новые опасные участки с растяжками и замаскированными фугасами. Щелков приказал бойцам отойти на безопасное расстояние и укрыться, после чего самостоятельно уничтожил заминированные участки, применив тротиловые шашки.

Сержант Александр Щелков и его подчинённые проявили мужество и высокий профессионализм, своевременно обнаружив и обезвредив минные ловушки противника. Благодаря их действиям удалось обеспечить безопасное продвижение подразделений и военной техники.

https://t.me/rabotaembrat/10353

Младший сержант Ермоленко Дмитрий Расчет гаубицы «МСТА-С» под командованием младшего сержанта Дмитрия Ермоленко выполнял боевую задачу по уничтожению фортификационных сооружений и огневых средств противника в глубине его обороны.

Благодаря оперативному взаимодействию с подразделениями воздушной разведки находясь на подготовленной огневой позиции расчет гаубицы в течении короткого времени уничтожил пункт временной дислокации противника, чем нанес ему значительные потери в технике и живой силе. Точный артиллерийский огонь позволил не допустить скопление резервов и перехода противника в наступление.

Грамотные и решительные действия младшего сержанта Дмитрия Ермоленко позволили нанести урон подразделению ВСУ, что существенно ослабило вражескую оборону и поддержало продвижение наших войск.

https://t.me/rabotaembrat/10340

Мичман Мукиенко Сергей Мичман Сергей Мукиенко выполнял боевые задачи в составе группы по инженерной разведке и минирования на территории вблизи линии боевого соприкосновения.

Мукиенко получил приказ заминировать два перекрестка, по которым, по предварительной информации, должна пройти колонна противника и тяжёлая бронетехника.

Несмотря на то, что противник постоянно проводил разведку с помощью квадрокоптера, Сергей, используя укрытия, подобрался к перекресткам выполнил боевую задачу. При отходе Мичман Мукиенко уничтожил, преследовавший его вражеский дрон и вернулся на исходную точку.

Благодаря смелым действиям и профессионализму мичмана Сергея Мукиенко колонна противника была уничтожена, а тяжелая техника выведена из строя, что дало возможность российским штурмовикам захватить технику противника.

https://t.me/rabotaembrat/10361

Младший лейтенант Ерахтин Владимир Штурмовой группе под командованием младшего лейтенанта Владимира Ерахтина была поставлена боевая задача по штурму и удержанию вражеской позиции на одном из важных тактических направлений.

Оценив обстановку и проведя разведку местности, Владимир составил безопасный маршрут движения своего личного состава до позиции противника и определил укрытия в случае обнаружения дронами врага.

В ходе движения группы Владимир заметил в воздухе разведывательный БПЛА противника.

Ерахтин незамедлительно дал команду штурмовой группе занять место в заранее определенном укрытии, в следствии чего российские военнослужащие остались незамеченными и продолжили движение для выполнения боевой задачи.

Скрытно подобравшись к позиции врага, Владимир поставил задачи своим подчиненным с учетом обстановки и дал команду на штурм.

Под прикрытием пулеметного огня он лично возглавил штурм с тыла, вызвав замешательство в рядах противника. В траншее Владимир уничтожил несколько боевиков из личного оружия и подавил сопротивление противника в блиндаже, используя ручные гранаты.

Благодаря профессиональным и мужественным действиям младшего лейтенанта Владимира Ерахтина штурмовая группа выполнила поставленную боевую задачу по захвату позиции противника без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/10358

Старший сержант Сорока Алексей Алексей Сорока выполнял боевую задачу по обороне заданного участка. Ночью заметил вражескую диверсионную группу, приближающуюся к российскому опорному пункту.

Алексей незамедлительно доложил по средствам радиосвязи командованию об обнаружении ДРГ противника. Проявив смелость и тактическую находчивость, он сумел обойти противника с фланга и открыть огонь из гранатомёта по живой силе врага, застав противника тем самым врасплох.

В ходе ожесточённого противостояния диверсионно-разведывательная группа врага понесла значительные потери и была вынуждена бежать в близлежащую лесополосу. Однако была настигнута и уничтожена российскими штурмовыми подразделениями.

Благодаря смелым и решительным действиям старшего сержанта Алексея Сороки планы противника по проведению разведывательных действий и нападению на российский опорный пункт были сорваны, украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена.

https://t.me/rabotaembrat/10362

Лейтенант Ахметшин Ильшат Лейтенант Ильшат Ахметшин из Башкортостана служит в местной мотострелковой части. На СВО он попал после частичной мобилизации в октябре 2022 года. А в июле 2024 года его назначили на должность командира роты с досрочным присвоением офицерского звания.

На одной из задач штурмовая группа под командованием Ахметшина получила задачу захватить опорный пункт противника.

Однако боевики оказали ожесточённое сопротивление, вели миномётный и артиллерийский огонь. Тогда офицер запросил артиллерийскую поддержку и организовал корректировку огня, который подавил ключевые огневые точки противника.

Дождавшись сумерек, Ильшат он отдал приказ на штурм, во время которого координировал продвижение групп, направлял резервы на ключевые участки. Под руководством лейтенанта без потерь были захвачены четыре укреплённых опорных пункта, уничтожено более 25 боевиков ВСУ. Во время контратаки националистов с применением миномётов и FPV-дронов офицер грамотно организовал оборону, обеспечил подвоз боеприпасов и подавление вражеских огневых точек. В результате контратака была успешно отбита, а захваченные рубежи удержаны.

В результате боя:

уничтожено более 25 боевиков

отбита контратака националистов

захваченные рубежи удержаны

захвачены четыре укреплённых опорных пункта ВСУ

https://t.me/mod_russia/56488

Рядовой Буслаев Алексей Рядовой Алексей Буслаев в должности стрелка мотострелкового взвода мотострелковой роты выполняет боевые задачи специальной военной операции.

Буслаев, действуя в составе нештатного расчета беспилотных летательных аппаратов, выполнял боевую задачу по выявлению и уничтожению огневых точек противника.

Действуя на передовой под непрерывным артиллерийским огнем противника, Алексей обнаружил замаскированную минометную позицию противника. Дождавшись прибытия грузовика с боеприпасами для позиции украинских боевиков, Буславев атаковал его с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате детонации боекомплекта были уничтожены минометный расчет, орудие и транспортное средство.

Проявив бдительность и высокий профессионализм, рядовой Алексей Буслаев нанес урон живой силе и технике противника, что позволило ослабить огневое воздействие на позиции российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/10373

Гвардии младший сержант Звонов Василий В ходе выполнения боевой на одном из тактических направлений в зоне проведения спецоперации гвардии младший сержант Василий Звонов действовал в составе расчёта 122-мм гаубицы Д-30 своего артиллерийского дивизиона.

Во время боевой работы Звонов, используя дрон-детектор, обнаружил приближение вражеских FPV-дронов и незамедлительно оповестил личный состав и посты воздушного наблюдения. По приказу командира расчета Василий присоединился к группе прикрытия орудия от атак БПЛА. Точными выстрелами из автомата Звонов уничтожил три FPV-дрона, угрожавших расчету и гаубице Д-30.

После успешного отражения воздушной атаки Василий также принял участие в быстром перебазировании гаубицы и боекомплекта на запасную позицию, с которой расчет продолжил вести огонь и уничтожил опорный пункт и личный состав противника.

Благодаря решительным и профессиональным действиям гвардии младшего сержанта Василия Звонова удалось сохранить жизни личного состава, орудие, а также уничтожить вражескую позицию и до восьми военнослужащих ВСУ. Это способствовало ослаблению обороны противника и продвижению нашей пехоты на более выгодные рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/10368

Сержант Шелкоплясов Олег Сержант Олег Шелкоплясов выполнял задачи в составе инженерной группы по оборудованию позиций и огневых точек вблизи линии боевого соприкосновения.

Прибыв на указанную точку для выполнения поставленной задачи, Олег принял решение провести осмотр прилегающей территории на наличие взрывоопасных веществ и установленных противником мин.

В ходе осмотра прилегающей территории вблизи занимаемой позиции Олег заметил раненого российского военнослужащего. Осуществив первичный осмотр, применил изученные ранее навыки оказания первой помощи и предпринял действия для его дальнейшей эвакуации в медицинское учреждение.

Благодаря мужественным и профессиональным действиям сержанта Олега Шелкоплясова, позволили спасти жизнь российского бойца, а также произвести дальнейшую его эвакуацию.

https://t.me/rabotaembrat/10377

Гвардии сержант Василистов Сергей Расчет реактивной системы залпового огня «Град» в составе, которого действовал гвардии сержант Сергей Василистов выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке действий российских штурмовых подразделений, уничтожению артиллерии, бронетехники и живой силы ВСУ.

Получив координаты пункта управления БПЛа противника, расчет прибыл в район боевого применения и приступил к подготовке боевой машины к огневой работе.

Находясь на позиции, Василистов вел визуальное наблюдение за воздушной обстановкой в ходе, которого им был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Классифицировав воздушную цель, как вражеский FPV-дрон, Сергей своевременно предупредил личный состав о появлении беспилотника, а затем, при попытке противника атаковать российскую РСЗО открыл огонь по цели из стрелкового оружия. Дрон-камикадзе был поражён и упал, не причинив вреда личному составу и технике.

https://t.me/rabotaembrat/10341

Сержант Сивов Анатолий Сержант Анатолий Сивов выполнял задачи в составе группы разведки на одном из тактических направлений, вблизи линии боевого соприкосновения.

В ходе воздушной разведки, Анатолий выявил приближение беспилотного летательного аппарата противника.

Проявив высокий уровень профессионализма и мастерство управления дроном, Сивов осуществил тактический маневр обхода беспилотника с фланга. Приблизившись к вражескому аппарату сзади, он успешно атаковал и нейтрализовал его.

Профессиональные и решительные действия сержанта Анатолия Сивова позволили предотвратить диверсионную акцию ВСУ, направленную на нанесение удара по критически важным объектам инфраструктуры российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/10378

Гвардии сержант Копейкин Вячеслав Экипаж танка «Т-90» под командованием гвардии сержанта Вячеслава Копейкина выполнял боевую задачу на одном из тактических направлений по транспортировке штурмовых групп на броне танка к опорному пункту противника.

Прибыв в район назначения, экипаж занял позицию для высадки штурмовых групп, но не успев закрепиться, столкнулся с атакой украинских националистов. Оценив ситуацию, Вячеслав, опираясь на боевой опыт, организовал отвлекающий маневр. По его приказу наводчик-оператор создал дымовую завесу, а механик-водитель, маневрируя, доставил штурмовую группу на запасную позицию. В ходе движения по приказу Копейкина наводчик-оператор открыл огонь из танкового вооружения, точными выстрелами уничтожив девять боевиков ВСУ.

Слаженные действия экипажа под командованием гвардии сержанта Вячеслава Копейкина позволили штурмовой группе своевременно достичь запасной позиции, выйти во фланг противника, уничтожив его.

https://t.me/rabotaembrat/10346

Гвардии прапорщик Макейкин Николай Водитель гаубичного артиллерийского дивизиона гвардии прапорщик Николай Макейкин выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов на позиции гаубичного артиллерийского дивизиона, который вел артиллерийское подавление превосходящих сил противника.

Продвигаясь по маршруту к позициям батареи, транспортное средство Николая попало под интенсивный артиллерийский обстрел противника. Несмотря на угрозу жизни, Макейкин проявил высокое мастерство и хладнокровие, продолжил движение маневрируя на загруженном боеприпасами автомобиле, вывел его из-под огня украинских боевиков, своевременно доставив груз на огневые позиции.

В ходе разгрузки боеприпасов позиция российского артиллерийского подразделения подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов противника. Продолжая выполнять боевую задачу, Николай определил направление и траекторию движения вражеских дронов, занял удобную для стрельбы огневую позицию и метким огнем из личного оружия уничтожил два FPV-дрона. После того, как атака противника была отбита, гвардии прапорщик Макейкин оказал первую помощь двум раненым военнослужащим, получившим ранения и оперативно эвакуировал их в безопасное место.

Благодаря решительным и грамотным действиям гвардии прапорщика Николая Макейкина боевая задача была успешно выполнена. Бесперебойная работа артиллерийских расчетов обеспечила своевременную поддержку штурмовых подразделений полка, что позволило сохранить жизни военнослужащих и вести активные наступательные действия с применением всех видов огневой поддержки.

https://t.me/rabotaembrat/10347

Гвардии рядовой Желтков Денис Гвардии рядовой Денис Желтков выполняет задачи специальной военной операции в должности наводчика гаубичной самоходно-артиллерийской батареи.

Действуя в составе расчёта самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика», он выполнял боевую задачу по уничтожению противника в одном из населённых пунктов Донецкой Народной Республики.

В ходе выполнения задачи огневая позиция расчёта подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков. Быстро оценив обстановку, Денис вместе с сослуживцами вступил в контрбатарейную борьбу. Благодаря его точному и оперативному наведению гаубицы удалось подавить огневую позицию противника. В результате были уничтожены самоходная артиллерийская установка, склад боеприпасов, грузовик с боекомплектом и до десяти боевиков.

После передислокации на запасную позицию Денис, наблюдая воздушное пространство, обнаружил вражеский беспилотник, направлявшийся к орудию. Мгновенно среагировав, он уничтожил БПЛА огнём из автомата, чем обеспечил сохранность расчёта и боевой техники.

Благодаря профессионализму и бдительности гвардии рядового Дениса Желткова противнику был нанесён значительный урон, а также сохранены техника и жизни боевых товарищей.

https://t.me/rabotaembrat/10352

Гвардии рядовой Грехов Денис Гвардии рядовой Денис Грехов выполняет боевые задачи в должности радиотелефониста в мотострелковом подразделении.

После артиллерийского обстрела противника Денис обнаружил повреждение линии связи командования мотострелкового подразделения с минометной батареей.

Грехов принял решение о немедленном восстановлении линии связи, несмотря на продолжающие удары вражеских FPV-дронов и артиллерийских обстрелов.

Рискуя жизнью, Денис устранил неисправность, в кратчайшие сроки восстановил и наладил надежную связь между командованием и минометной батареей.

Благодаря мужеству и профессионализму гвардии рядового Дениса Грехова командование мотострелкового подразделения эффективно управляла огнем минометной батареи по прикрытию наступающих российских подразделений, что способствовало освобождению позиций от врага.

https://t.me/rabotaembrat/10357

Гвардии ефрейтор Истомин Реан В ходе выполнения боевой задачи по уничтожению позиций противника на одном из тактических направлений в зоне проведения специальной военной операции гвардии ефрейтор Реан Истомин действовал наводчиком-оператором в составе экипажа танка Т-80БВ своего танкового взвода.

В ходе боя с закрытых огневых позиций Истомин многократно демонстрировал высокую точность попаданий и эффективность действий в составе экипажа. Несмотря на интенсивный артиллерийский и миномётный обстрел со стороны противника, огневое воздействие FPV-дронами, Истомин продолжал проявлять быстроту реакции и точность в наведении орудия танка. При очередном прилете по танку вражеского FPV-дрона, взрыв привел к сотрясению мозга Истомина. Несмотря на полученную контузию, Реан стойко продолжал выполнять поставленную задачу. Точными выстрелами по блиндажу, где укрывались формирования ВСУ Истомин нанёс значительный урон, вынудив уцелевших покинуть позиции и обратиться в бегство.

Благодаря точно направленным выстрелам гвардии ефрейтора Реана Истомина был уничтожен склад боеприпасов и пункт временной дислокации противника, в котором находилось скопление боевиков, что продвижению наших мотострелков на более выгодные позиции.

Интервью с экипажем у нас был в выпуске 177.

https://t.me/rabotaembrat/10367

Сержант Каракчиев Александр Сержант Александр Каракчиев проходит службу в должности заместителя командира взвода – командира отделения мотострелкового взвода.

Александр выполнял задачу по ротации военнослужащих на передовых оборонительных позициях в одном из населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Во время продвижения к оборонительным позициям группа под командованием сержанта Каракчиева подверглась вражескому обстрелу из автоматического гранатомета. Александр немедленно оценил ситуацию и, используя рельеф местности, организовал укрытие для личного состава. Определив примерное местоположение вражеского орудия, он передал данные минометному расчету и остался на передовой, корректируя огонь. Точная корректировка позволила уничтожить вражеский гранатомет вместе с расчетом, после чего группа Каракчиева продолжила движение и успешно заняла передовые позиции без потерь.

Благодаря профессионализму и решительности сержанта Александра Каракчиева удалось выполнить боевую задачу, избежать потерь среди личного состава и сохранить устойчивость обороны.

https://t.me/rabotaembrat/10372

Гвардии ефрейтор Клоцкий Сергей Действуя в составе своего подразделения гвардии ефрейтор Сергей Клоцкий выполнял боевую задачу по определению координат для огневого поражения опорного пункта противника, который препятствовал продвижению штурмовых подразделений на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции.

Находясь на огневой позиции самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С», Клоцкий увидел в небе приближение роя вражеских FPV-дронов.

Сергей незамедлительно сообщил боевым товарищам и командованию о надвигающейся угрозе. Заняв скрытную позицию, он открыл прицельный огонь из стрелкового оружия и уничтожил три беспилотных аппарата противника. Самообладание и грамотные действия ефрейтора позволили предотвратить потери среди личного состава и артиллерийского вооружения.

Благодаря решительным действиям гвардии ефрейтора Сергея Клоцкого также была сохранена боеспособность самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С», что позволило своевременно выполнить боевую задачу по уничтожению опорного пункта противника, около 10 военнослужащих ВСУ и улучшить положение нашей пехоты на линии боевого соприкосновения.

https://t.me/rabotaembrat/10380

Гвардии старшина Хакимов Рафик В ходе ведения боевых действий на одном из тактических направлений специальной военной операции расчет артиллерийского орудия Д-30 под командованием гвардии старшины Рафика Хакимова выполнял боевую задачу по поддержке штурмовых групп своего полка.

Получив от командира батареи приказ уничтожить вражеский автотранспорт, доставлявший боеприпасы и живую силу противника на позиции ВСУ, Хакимов своевременно произвел необходимые расчеты и открыл огонь по противнику. Благодаря слаженным действиям расчета под руководством старшины Хакимова, точным попаданиям и грамотному расходу боеприпасов, противнику был нанесен значительный урон: вражеские пикапы с личным составом были уничтожены до совершения очередного подвоза боекомплекта и ротации на позициях ВСУ.

Своевременные и профессиональные действия гвардии старшины Рафика Хакимова, а также слаженная работа его расчета позволили успешно выполнить поставленную задачу, в результате чего была сорвана ротация личного состава ВСУ, а наши штурмовые группы смогли продвинуться и улучшить позиции на линии фронта.

https://t.me/rabotaembrat/10381

Рядовой Соколов Иван Рядовой Иван Соколов, в составе расчета разведывательного БПЛА, выполнял задачи по обнаружению военной техники, позиций средств огневого поражения, а также диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков, действующих в его зоне ответственности.

В ходе ведения воздушной разведки, Соколов обнаружил тяжёлый вражеский дрон типа «Баба-Яга», направлявшийся в сторону позиций российских мотострелков. Иван незамедлительно доложил командиру по радиосвязи и после получения команды на уничтожение, оперативно вывел свой разведывательный дрон на перехват вражеского БПЛА. Точно сориентировавшись по траектории, Иван направил свой БПЛА на таран. В результате столкновения тяжёлый дрон противника был уничтожен в воздухе.

Грамотные и своевременные действия рядового Ивана Соколова позволили уничтожить тяжёлый вражеский БПЛА и предотвратить удар по позициям российских подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/10387

Гвардии младший лейтенант Фадеев Александр Расчету самоходной артиллерийской установки, под командованием гвардии младшего лейтенанта Александра Фадеева, была поставлена боевая задача по нанесению огневого поражения по оборонительным позициям украинских войск.

Находясь в пункте управления батареи, Александр занимался координацией действий расчёта. В ходе выполнения задачи наблюдатель поста воздушного наблюдения доложил о приближении к пункту управления двух ударных беспилотников. Проявив смелость и решительность, Александр покинул пункт управления и, пока артиллерийская установка занимала огневую позицию, уничтожил оба беспилотника точным огнем из стрелкового оружия. Вернувшись на пункт управления, Фадеев продолжил корректировать огонь расчёта по заданной цели.

Своевременные и профессиональные действия гвардии младшего лейтенанта Александра Фадеева позволили отразить атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов и успешно выполнить поставленную боевую задачу.

https://t.me/rabotaembrat/10386

Гвардии рядовой Кука Иван Гвардии рядовой Иван Кука в должности механика-водителя огневого взвода гаубичной самоходно-артиллерийской батареи выполняет задачи по уничтожению хорошо укрепленных позиций, бронированной техники и пехоты противника.

В ходе выполнения задачи по загрузке боекомплекта в самоходную артиллерийскую установку «Мста-С» позиция расчета подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника.

Иван, быстро сориентировавшись, завел САУ и выдвинулся из района обстрела. Умело маневрируя на опасных участках местности на высокой скорости, рядовой Кука направил артиллерийскую установку на запасную позицию.

В ходе движения к позиции рядовой Кука обнаружил в небе FPV-дрон противника, летящий в его направлении. Оценив обстановку, Иван выбрался из артиллерийской установки и, заняв удобную позицию для стрельбы, открыл огонь из автомата по вражескому дрону. Точными выстрелами Иван Кука сбил FPV-дрон противника, который упав сдетонировал, не причинив вреда личному составу и технике.

Благодаря мужеству и профессионализму гвардии рядового Ивана Куки удалось уничтожить вражеский беспилотный летательный аппарат, а также обеспечить сохранность техники и вооружения.

https://t.me/rabotaembrat/10390

Младший сержант Лядов Данила Младший сержант Данила Лядов в должности начальника расчета взвода БПЛА выполняет задачи по поиску целей, корректировке огня артиллерийских и минометных расчетов, вел контроль поражения объектов, живой силы и техники противника.

Находясь на передовых позициях, Лядов в условиях активного воздействия вражеской артиллерии управлял разведывательным БПЛА во время наступательных действий российских подразделений.

Проявляя высокое профессиональное мастерство, несмотря на активное радиоэлектронное противодействие со стороны противника, Данила вывел беспилотный летательный аппарат на вражеские позиции. Ведя разведку местности, Данила выявил место расположения замаскированного вражеского минометного расчета, готовившегося к обстрелу наступающих российских подразделений. Быстро сориентировавшись в обстановке, Лядов передал точные координаты артиллерийскому расчету, после удара которого вражеская позиция была уничтожена.

Благодаря смелым и профессиональным действиям младшего сержанта Данила Лядова оборона противника была ослаблена, что способствовало успешному продвижению наших войск.

https://t.me/rabotaembrat/10391

Капитан Сухоносов Роман На парадной форме выпускника Московского высшего общевойскового командного училища капитана Романа Сухоносова сияют государственные награды. За ними – множество боевых задач, два ранения, одно из которых тяжёлое, и месяцы реабилитации.

Первую награду – медаль «За отвагу» – офицер получил за выполнение задачи 24 февраля 2022 года, обеспечив проход российских колонн через украинский пограничный пункт. В марте того же года в Мариуполе он получил тяжёлое ранение ног:

«Перед нами стояла задача зачистить девятиэтажный дом. На крышах высотных зданий у ВСУ были оборудованы огневые точки. Украинские боевики вели стрельбу из миномётов, АГС, пулемётов и снайперских винтовок. Во время перебежки к другому строению сзади раздался взрыв. Сила ударной волны была настолько большой, что меня закинуло в находящийся впереди подъезд», – вспоминает он.

В 2023 году, уже в должности командира разведвзвода, Роман пережил второй «день рождения», чудом выжив под обломками дома в Запорожье. Несмотря на это, он продолжил руководить обороной села Лобковое.

Подробнее о боевом пути офицера-кремлёвца, и о той, кто обеспечивает ему крепкий тыл – читайте в материале (http://redstar.ru/kremlyovskaya-zakalka-i-lyubyashhee-serdtse/) «Красной звезды».

https://t.me/mod_russia/56749 «Жизнь должна продолжаться» — офицер и ветеран СВО рассказал Readovka, как, потеряв обе ноги, вернулся на Донбасс волонтером

В мае 2022 года офицер Дмитрий Борисов попал в госпиталь с тяжелым ранением — воин потерял обе ноги. То, что для других было бы концом истории, для нашего героя стало новой точкой отсчета, рассказал военкору Readovka Максиму Долгову сам ветеран. Отец троих детей, выпускник юрфака СПбГУ, чемпион Петербурга по пауэрлифтингу и участник сериала «Реальные пацаны» — все это про Дмитрия.

Сейчас при поддержке Российского Союза ветеранов офицер вновь отправился на Донбасс, но уже в качестве волонтера, чтобы помочь нашим ребятам. По примеру героя времен Великой Отечественной войны Алексея Маресьева, Дмитрий не только научился жить заново, но и нашел свое новое призвание. О том, как бойцы проходят через восстановление от таких травм и как не потерять себя — смотрите в интервью Readovka по ссылке.

https://t.me/readovkanews/100687 В одном расчете РЗСО БМ-21 «Град» служат командир боевой машины Алексей Товстоляк, старший наводчик Николай Курбала и механик-водитель Евгений Приходько.

На этот раз осадки в виде «Града» выпали на Красноармейском направлении, в районе укрепов ВСУ, мешавших продвижению российских подразделений. Задача была успешно выполнена! См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1693 Станислав Зобачев, связист штурмовой роты Алейского соединения, после подписания контракта и подготовки на первую боевую задачу заходил как простой штурмовик. А впоследствии показал способности и переквалифицировался в связисты.

Его задача — обеспечивать управление подразделением, устанавливать оборудование, и главный его противник сейчас — это многочисленные дроны. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1701 Молодой командир Даниил Кызлаков родился и вырос в Алтайском крае. После получения высшего образования буквально спустя месяц прибыл на территорию СВО — дополнять теорию практикой.

Второй год он служит в мотострелковой роте, которая километр за километром освобождает от врага лесополосы и населенные пункты на Красноармейском направлении. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1702

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!