Страшные юбилеи

80 лет назад - Хиросима и Нагасаки и 110 лет назад - Осовец... Как один человек выжил в аду Хиросимы и Нагасаки Фото: © AP/TASS / РЕН ТВ

80 лет назад, в августе 1945 года, человечество впервые столкнулось с чудовищной разрушительной силой атомного оружия.

В результате двух ударов по японским городам Хиросима и Нагасаки погибло, по разным оценкам, от 150 до 250 тысяч человек.

Еще десятки тысяч японцев долгие годы умирали от последствий бомбардировок.

В Японии даже появилось особое понятие – "хибакуся". Так обозначают людей, подвергшихся воздействию атомного взрыва и его поражающих факторов.

Но один житель Страны восходящего солнца вызвал особый интерес историков и медиков. Цутому Ямагути является единственным человеком, чье нахождение в Хиросиме и Нагасаки во время бомбардировок признано официально. Фото: © Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ

Как вышло, что местный Цутому Ямагути попал под удар сразу двух атомных атак американской армии?

О чем рассказала нашей программе в эксклюзивном интервью жертва бомбардировки в Нагасаки? Рассказали в программе "Загадки человечества" с Олегом Шишкиным на РЕН ТВ.

Когда от человека остается только тень

Атомная бомба "Малыш" в считаные мгновения превратила Хиросиму в груду развалин.

Световое излучение от взрыва было настолько мощным, что птицы сгорали в воздухе. А от людей, которым не повезло оказаться в эпицентре, остались лишь силуэты на стенах зданий. Фото: © AP/TASS

"Американцы это изучали и видели страшную картину, когда от человека оставалась одна тень, то есть человек сидел на ступеньках перед банком в Хиросиме.

От него просто одна тень осталась, пепел, даже пепла не осталось", – рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Единственный, кто оказался в эпицентре дважды

Как Цутому Ямагути избежал смерти в Хиросиме

Накануне трагических событий инженер Цутому Ямагути приехал в Хиросиму в командировку. Ранним утром по дороге в офис он увидел в небе над городом бомбардировщик.

Как позже вспоминал Ямагути, сработал инстинкт. Мужчина мгновенно прыгнул в ближайшую придорожную канаву. Это спасло ему жизнь.

"Был ядерный взрыв, он оказался примерно в 3 километрах от эпицентра. По идее, он должен был погибнуть, потому что в радиусе 3,5 километра 50% населения полностью погибало.

Его бросило, потом он посмотрел на свою руку – кожа свисала, он получил ожоги", – добавил Михаил Мягков. Фото: © Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ

У Ямагути обгорела половина кожных покровов. Пропал слух. Состояние шока притупило боль. Он двигался на автомате. В голове пульсировала одна мысль: надо добраться домой.

Ямагути пешком дошел до железнодорожного вокзала, который, к счастью, не пострадал, и купил билет в родной город... Нагасаки. Туда еще не дошли сведения о катастрофе.

Снова эпицентр, снова выжил

Самое удивительное – раненый инженер с поезда отправился не домой и не в больницу, а отчитаться руководству, что командировка пошла не по плану.

Ямагути сначала даже не поверили, настолько нереалистичную картину он описывал. Но прямо во время доклада его коллеги получили самое страшное доказательство из всех возможных. Фото: © Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ

"Он говорит, и в этот момент – опять эта вспышка, которую он видел в Хиросиме. Он оказался опять в пределах 3 километров.

Но, к счастью, то, что в Нагасаки была холмистая местность, и хотя бомба была мощнее, она не поразила столь большую площадь, как в Хиросиме. И он опять уцелел", – пояснил Михаил Мягков.

Лица катастрофы, которых мир должен услышать

"Моя задача – сделать все, чтобы не допустить третьего взрыва"

В Японии было всего несколько человек, которые пережили оба ядерных взрыва. Но Цутому Ямагути – единственный, чье нахождение в Хиросиме и Нагасаки во время бомбардировок официально доказано.

Правда, на это потребовались годы. Активист Масако Вада вместе с Ямагути участвовала в кампании за ядерное разоружение.

В эксклюзивном интервью нашей программе она рассказала, что инженер остался в живых не просто так, а чтобы выполнить особую миссию. Фото: © Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ

"Он верил, Бог спас его, чтобы рассказывать людям правду об ужасных последствиях применения ядерного оружия.

Незадолго до смерти Цутому Ямагути выступал в ООН. Говорил: "Я пережил два ядерных взрыва, моя задача – сделать все возможное, чтобы не допустить третьего", – рассказала Масако Вада.

Когда американцы сбросили на Нагасаки бомбу "Толстяк", Масако Вада не было еще и двух лет.

Дом ее родителей находился на склоне холма, который возвышался над городом. Незадолго до взрыва Масако с матерью вошли в здание. Это и спасло им жизнь.

"Раздался громкий звук. Мама испугалась, подхватила меня на руки. Она рассказывала, как обнимала меня, словно стараясь закрыть всем телом.

И когда мама пришла в себя после этого страшного грохота и оглянулась вокруг, все в доме – стены, застекленные двери – все было изодрано в клочья и разбито вдребезги", – поделилась Масако Вада.

Все, что осталось – черные тела, мусорные телеги и парализующий ужас

Неподалеку от дома семьи Вада власти города организовали эвакуационную площадку. Там же работал полевой госпиталь.

По словам Масако, вереница пострадавших, которые поднимались по склону холма, – самое страшное воспоминание в ее жизни.

"Это было настолько ужасно, что я запомнила все, хотя была еще совсем маленькой. Люди шли, на них почти не было одежды, одни лишь истлевшие лохмотья.

И они были черные, волосы на голове всклокоченные и опаленные как рога. Бесконечная шеренга шатающихся, спотыкающихся людей", – добавила Масако Вада. Фото: © Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ

В результате взрывов в Хиросиме погибло 100 тысяч человек – треть населения города. В Нагасаки – 70 тысяч, половина жителей. А спустя месяц после бомбардировок в этих городах начали массово умирать выжившие из-за лучевой болезни. В то время лечить ее еще не научились.

"Каждый день с утра до вечера туда подвозили тележки, на которых обычно возили мусор. На этих телегах лежали тела людей – горы трупов.

И моя мама, видя, как мимо нашего дома везут эти телеги с торчащими руками и ногами, только и могла говорить, что "сегодня много", "сегодня мало". Все человеческие чувства у нее парализовало", – рассказала Масако Вада.

Вашингтон хотел напугать не Токио, а Москву

Зачем США нанесли ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки? Политологи сходятся во мнении: никакой военной необходимости в этом не было.

Официальная версия: Вашингтон применил атомные бомбы, чтобы ускорить капитуляцию Японии и избежать лишних жертв среди американских солдат.

Но наши историки склонны считать: власти США хотели наглядно продемонстрировать разрушительную мощь ядерного оружия.

Прежде всего перед Советским Союзом. Именно этот момент считается стартом гонки вооружений двух сверхдержав. Фото: © Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ

"Сталин, конечно, осознал. Ему и раньше поступали данные разведки о том, что американцы разрабатывают. То, что они не поставили в известность, это, конечно, ударяло больно не только по самолюбию Сталина.

После этой беседы он приказал Берии активизировать наши разработки именно по ядерному оружию", – отметил Михаил Мягков.

Всю информацию о последствиях бомбардировки Японии американцы старались сохранить в тайне.

Но Сталин хотел получить точное представление о масштабе разрушений. По его поручению генерал Кузьма Деревянко несколько раз побывал в Хиросиме и Нагасаки.

"Деревянко, который принимал капитуляцию Японии, генерал, вместе с Макартуром на линкоре "Миссури" 2 сентября 45 года. Его Сталин потом послал именно в Хиросиму. Он там был.

Он видел эти места, он ужаснулся тоже, он сделал доклад Сталину. И, видимо, там тоже подхватил вот эту лучевую болезнь, поскольку после этого он заболел тяжело и вскоре умер", – пояснил Михаил Мягков.

Судьба хибакуся: как дискриминировали выживших

Переживших атомные бомбардировки в Японии называют "хибакуся". Большинство этих людей умерли еще в начале 1950-х – не только от лучевой болезни, но и от рака.

Но что самое удивительное – долгое время в Стране восходящего солнца эту тему окружал настоящий заговор молчания.

"Не было информации. Никто людям не объяснил, что с ними случилось и почему. Десять-одиннадцать лет хибакуся были вынуждены молчать. В то время Японию оккупировали американцы.

Они ввели цензуру в прессе, про атомные бомбардировки и их последствия ничего не писали", – рассказала Масако Вада. Фото: © Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ

У многих японцев хибакуся вызывали не жалость и сочувствие, а страх и отвращение. С жертвами ядерных бомбардировок никто не хотел иметь дела. Их не брали на работу, с ними не заключали браки. У хибакуся и их потомков часто рождались дети с патологиями. Даже появилась странная практика обращаться к частным детективам до свадьбы, чтобы досконально проверить родословную жениха или невесты.

"Многие хибакуся получили травмы. Их тела покрывали ожоговые рубцы. Было понятно с первого взгляда, кто они. Их подвергали дискриминации.

Люди уезжали из Нагасаки, чтобы этого избежать. Уезжали далеко и не могли рассказывать, откуда они приехали. Такие истории я слышала не раз", – добавила Масако Вада.

Жертва двух взрывов, отец двух дочерей

Под так называемый черный дождь – радиоактивные осадки после атомной бомбардировки – попала и Хисако, жена Цутому Ямагути. Но впоследствии у супругов родились две здоровые дочери. Фото: © Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ

Несмотря на огромную дозу радиации, которую получил Ямагути, он дожил до 93 лет и до самой смерти боролся за ядерное разоружение.

Но его соотечественники предпочитают делать вид, что этой жуткой страницы просто не было в их истории.

А на последней траурной церемонии, посвященной 79-й годовщине трагедии, премьер-министр Японии и вовсе забыл упомянуть США в своей речи.

https://dzen.ru/a/aGTk6OBWUSxW4VLb

АТОМНАЯ БОМБАРДИРОВКА: Хиросима и Нагасаки / Уроки истории / МИНАЕВ

https://rutube.ru/video/45c179dffcb6fa88e1aaa8e73faf6529/

Легенда крепости Осовец. Подлинная история «атаки мертвецов» Руины крепости Осовец, 1915 г. Public Domain