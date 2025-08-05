Страшные юбилеи

80 лет назад - Хиросима и Нагасаки и 110 лет назад - Осовец...Как один человек выжил в аду Хиросимы и НагасакиФото: © AP/TASS / РЕН ТВ
80 лет назад, в августе 1945 года, человечество впервые столкнулось с чудовищной разрушительной силой атомного оружия.
В результате двух ударов по японским городам Хиросима и Нагасаки погибло, по разным оценкам, от 150 до 250 тысяч человек.
В Японии даже появилось особое понятие – "хибакуся". Так обозначают людей, подвергшихся воздействию атомного взрыва и его поражающих факторов.
Но один житель Страны восходящего солнца вызвал особый интерес историков и медиков. Цутому Ямагути является единственным человеком, чье нахождение в Хиросиме и Нагасаки во время бомбардировок признано официально.Фото: © Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ
Как вышло, что местный Цутому Ямагути попал под удар сразу двух атомных атак американской армии?
О чем рассказала нашей программе в эксклюзивном интервью жертва бомбардировки в Нагасаки? Рассказали в программе "Загадки человечества" с Олегом Шишкиным на РЕН ТВ.
Когда от человека остается только тень
Атомная бомба "Малыш" в считаные мгновения превратила Хиросиму в груду развалин.
Световое излучение от взрыва было настолько мощным, что птицы сгорали в воздухе. А от людей, которым не повезло оказаться в эпицентре, остались лишь силуэты на стенах зданий.Фото: © AP/TASS
"Американцы это изучали и видели страшную картину, когда от человека оставалась одна тень, то есть человек сидел на ступеньках перед банком в Хиросиме.
От него просто одна тень осталась, пепел, даже пепла не осталось", – рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Единственный, кто оказался в эпицентре дважды
Как Цутому Ямагути избежал смерти в Хиросиме
Накануне трагических событий инженер Цутому Ямагути приехал в Хиросиму в командировку. Ранним утром по дороге в офис он увидел в небе над городом бомбардировщик.
Как позже вспоминал Ямагути, сработал инстинкт. Мужчина мгновенно прыгнул в ближайшую придорожную канаву. Это спасло ему жизнь.
"Был ядерный взрыв, он оказался примерно в 3 километрах от эпицентра. По идее, он должен был погибнуть, потому что в радиусе 3,5 километра 50% населения полностью погибало.
Его бросило, потом он посмотрел на свою руку – кожа свисала, он получил ожоги", – добавил Михаил Мягков.Фото: © Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ
У Ямагути обгорела половина кожных покровов. Пропал слух. Состояние шока притупило боль. Он двигался на автомате. В голове пульсировала одна мысль: надо добраться домой.
Ямагути пешком дошел до железнодорожного вокзала, который, к счастью, не пострадал, и купил билет в родной город... Нагасаки. Туда еще не дошли сведения о катастрофе.
Снова эпицентр, снова выжил
Самое удивительное – раненый инженер с поезда отправился не домой и не в больницу, а отчитаться руководству, что командировка пошла не по плану.
Ямагути сначала даже не поверили, настолько нереалистичную картину он описывал. Но прямо во время доклада его коллеги получили самое страшное доказательство из всех возможных.Фото: © Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ
"Он говорит, и в этот момент – опять эта вспышка, которую он видел в Хиросиме. Он оказался опять в пределах 3 километров.
Но, к счастью, то, что в Нагасаки была холмистая местность, и хотя бомба была мощнее, она не поразила столь большую площадь, как в Хиросиме. И он опять уцелел", – пояснил Михаил Мягков.
Лица катастрофы, которых мир должен услышать
"Моя задача – сделать все, чтобы не допустить третьего взрыва"
В Японии было всего несколько человек, которые пережили оба ядерных взрыва. Но Цутому Ямагути – единственный, чье нахождение в Хиросиме и Нагасаки во время бомбардировок официально доказано.
Правда, на это потребовались годы. Активист Масако Вада вместе с Ямагути участвовала в кампании за ядерное разоружение.
В эксклюзивном интервью нашей программе она рассказала, что инженер остался в живых не просто так, а чтобы выполнить особую миссию.Фото: © Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ
"Он верил, Бог спас его, чтобы рассказывать людям правду об ужасных последствиях применения ядерного оружия.
Незадолго до смерти Цутому Ямагути выступал в ООН. Говорил: "Я пережил два ядерных взрыва, моя задача – сделать все возможное, чтобы не допустить третьего", – рассказала Масако Вада.
Когда американцы сбросили на Нагасаки бомбу "Толстяк", Масако Вада не было еще и двух лет.
Дом ее родителей находился на склоне холма, который возвышался над городом. Незадолго до взрыва Масако с матерью вошли в здание. Это и спасло им жизнь.
"Раздался громкий звук. Мама испугалась, подхватила меня на руки. Она рассказывала, как обнимала меня, словно стараясь закрыть всем телом.
И когда мама пришла в себя после этого страшного грохота и оглянулась вокруг, все в доме – стены, застекленные двери – все было изодрано в клочья и разбито вдребезги", – поделилась Масако Вада.
Все, что осталось – черные тела, мусорные телеги и парализующий ужас
Неподалеку от дома семьи Вада власти города организовали эвакуационную площадку. Там же работал полевой госпиталь.
По словам Масако, вереница пострадавших, которые поднимались по склону холма, – самое страшное воспоминание в ее жизни.
"Это было настолько ужасно, что я запомнила все, хотя была еще совсем маленькой. Люди шли, на них почти не было одежды, одни лишь истлевшие лохмотья.
И они были черные, волосы на голове всклокоченные и опаленные как рога. Бесконечная шеренга шатающихся, спотыкающихся людей", – добавила Масако Вада.Фото: © Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ
В результате взрывов в Хиросиме погибло 100 тысяч человек – треть населения города. В Нагасаки – 70 тысяч, половина жителей.
А спустя месяц после бомбардировок в этих городах начали массово умирать выжившие из-за лучевой болезни. В то время лечить ее еще не научились.
"Каждый день с утра до вечера туда подвозили тележки, на которых обычно возили мусор. На этих телегах лежали тела людей – горы трупов.
И моя мама, видя, как мимо нашего дома везут эти телеги с торчащими руками и ногами, только и могла говорить, что "сегодня много", "сегодня мало". Все человеческие чувства у нее парализовало", – рассказала Масако Вада.
Вашингтон хотел напугать не Токио, а Москву
Зачем США нанесли ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки? Политологи сходятся во мнении: никакой военной необходимости в этом не было.
Официальная версия: Вашингтон применил атомные бомбы, чтобы ускорить капитуляцию Японии и избежать лишних жертв среди американских солдат.
Но наши историки склонны считать: власти США хотели наглядно продемонстрировать разрушительную мощь ядерного оружия.
Прежде всего перед Советским Союзом. Именно этот момент считается стартом гонки вооружений двух сверхдержав.Фото: © Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ
"Сталин, конечно, осознал. Ему и раньше поступали данные разведки о том, что американцы разрабатывают. То, что они не поставили в известность, это, конечно, ударяло больно не только по самолюбию Сталина.
После этой беседы он приказал Берии активизировать наши разработки именно по ядерному оружию", – отметил Михаил Мягков.
Всю информацию о последствиях бомбардировки Японии американцы старались сохранить в тайне.
Но Сталин хотел получить точное представление о масштабе разрушений. По его поручению генерал Кузьма Деревянко несколько раз побывал в Хиросиме и Нагасаки.
"Деревянко, который принимал капитуляцию Японии, генерал, вместе с Макартуром на линкоре "Миссури" 2 сентября 45 года. Его Сталин потом послал именно в Хиросиму. Он там был.
Он видел эти места, он ужаснулся тоже, он сделал доклад Сталину. И, видимо, там тоже подхватил вот эту лучевую болезнь, поскольку после этого он заболел тяжело и вскоре умер", – пояснил Михаил Мягков.
Судьба хибакуся: как дискриминировали выживших
Переживших атомные бомбардировки в Японии называют "хибакуся". Большинство этих людей умерли еще в начале 1950-х – не только от лучевой болезни, но и от рака.
Но что самое удивительное – долгое время в Стране восходящего солнца эту тему окружал настоящий заговор молчания.
"Не было информации. Никто людям не объяснил, что с ними случилось и почему. Десять-одиннадцать лет хибакуся были вынуждены молчать. В то время Японию оккупировали американцы.
Они ввели цензуру в прессе, про атомные бомбардировки и их последствия ничего не писали", – рассказала Масако Вада.Фото: © Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ
У многих японцев хибакуся вызывали не жалость и сочувствие, а страх и отвращение. С жертвами ядерных бомбардировок никто не хотел иметь дела. Их не брали на работу, с ними не заключали браки.
У хибакуся и их потомков часто рождались дети с патологиями. Даже появилась странная практика обращаться к частным детективам до свадьбы, чтобы досконально проверить родословную жениха или невесты.
"Многие хибакуся получили травмы. Их тела покрывали ожоговые рубцы. Было понятно с первого взгляда, кто они. Их подвергали дискриминации.
Люди уезжали из Нагасаки, чтобы этого избежать. Уезжали далеко и не могли рассказывать, откуда они приехали. Такие истории я слышала не раз", – добавила Масако Вада.
Жертва двух взрывов, отец двух дочерей
Под так называемый черный дождь – радиоактивные осадки после атомной бомбардировки – попала и Хисако, жена Цутому Ямагути. Но впоследствии у супругов родились две здоровые дочери.Фото: © Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ
Несмотря на огромную дозу радиации, которую получил Ямагути, он дожил до 93 лет и до самой смерти боролся за ядерное разоружение.
Но его соотечественники предпочитают делать вид, что этой жуткой страницы просто не было в их истории.
А на последней траурной церемонии, посвященной 79-й годовщине трагедии, премьер-министр Японии и вовсе забыл упомянуть США в своей речи.
https://dzen.ru/a/aGTk6OBWUSxW4VLb
АТОМНАЯ БОМБАРДИРОВКА: Хиросима и Нагасаки / Уроки истории / МИНАЕВ
https://rutube.ru/video/45c179dffcb6fa88e1aaa8e73faf6529/
Легенда крепости Осовец. Подлинная история «атаки мертвецов»Руины крепости Осовец, 1915 г. Public Domain
6 августа 1915 года произошёл эпизод Первой мировой войны, ныне известный как «атака мертвецов».
Война, не ставшая Отечественной
Первая мировая война не занимает в отечественной истории места, подобного месту Великой Отечественной войны 1941–1945 годов или Отечественной войны 1812 года.
Несмотря на то, что царское правительство пыталось именно этому военному конфликту дать название «Великая Отечественная война», данный термин не прижился.
Если войны 1812 и 1941–1945 годов однозначно воспринимались как национально-освободительные, то цели и задачи конфликта, начавшегося в 1914 году, большинству населения России были не близки и не очень понятны. И чем дальше шла Первая мировая война, тем меньше было желания воевать за абстрактные «Босфор и Дарданеллы».
Сегодняшние попытки на самом высоком уровне переписать историю, придав российскому участию в Первой мировой войне большее значение, являются таким же искажением исторической действительности, как учреждение новых национальных праздников, не имеющих за собой никаких традиций.
Но кто бы как бы ни относился к целям и задачам войны 1914–1918 годов, нельзя не признать, что она оставила в истории немало примеров мужества и стойкости русских солдат.
Одним из таких примеров стала «атака мертвецов» при обороне крепости Осовец 6 августа 1915 года.
Кость в германском горле
Крепость Осовец, расположенная в 50 километрах от города Белосток, ныне принадлежащего Польше, была основана в 1795 году, после вхождения польских территорий в состав Российской империи. Крепость строилась с целью обороны коридора между реками Неман и Висла – Нарев – Буг, с важнейшими стратегическими направлениями Петербург – Берлин и Петербург – Вена.
Строительство различных фортификационных сооружений в самой крепости и вокруг неё велось более ста лет. Первые же боевые действия в истории Осовца начались в сентябре 1914, когда к ней подступили части 8-й германской армии.
Немцы имели многократный численный перевес, смогли подтянуть тяжёлую артиллерию, однако штурм был отбит.
Крепость имела важнейшее стратегическое значение — она являлась одним из центров обороны так называемого «Польского мешка», выступающей глубоко на запад и уязвимой с северного и южного флангов территории Царства Польского.
Осовец невозможно было обойти — на север и на юг от крепости располагались непроходимые болота, и единственной возможностью для германского командования продвинуться дальше на этом направлении было взять её.Крепость Осовец, 1915 г. Фото: Public Domain
Крепость разрушали «Большими Бертами»
3 февраля 1915 года начался второй штурм крепости Осовец. После шести дней боёв германским подразделениям удалось занять первый рубеж русской обороны. Это позволило в полной мере использовать тяжёлую немецкую артиллерию. К крепости были переброшены осадные орудия, включая мортиры «Шкода» калибром 305 мм, а также «Большие Берты» калибром 420 мм.Ход боевых действий на Сосненской позиции (6 августа) 1915 года. Фото: Commons.wikimedia.org
Всего за одну неделю обстрела по крепости было выпущено около 250 тысяч снарядов крупного калибра. Свидетели обстрелов рассказывали, что Осовец был окутан дымом, из которого вырывались страшные языки пламени, а земля ходила ходуном.
Генеральный штаб русской армии, зная о больших разрушениях, пожарах и тяжёлых потерях среди личного состава, поставил перед частями, оборонявшими Осовец, задачу продержаться в течение 48 часов. Русские подразделения смогли не только выстоять двое суток, но и отбить штурм.
В июле 1915 года началось новое масштабное наступление германской армии, частью которого стал третий штурм Осовца.
Газовая атака
Не полагаясь более на мощь крепостных орудий, германское командование решило использовать боевые отравляющие вещества, первое применение которых состоялось на Западном фронте на реке Ипр в апреле 1915 года.
На германских позициях под Осовцом было развёрнуто 30 газобаллонных батарей, которые в 4 часа утра 6 августа 1915 года, дождавшись попутного ветра, начали выпуск хлора.
Газ в итоге проник на общую глубину до 20 км, сохраняя поражающее действие на глубину до 12 км и до 12 метров по высоте.
Никаких эффективных средств защиты от газа у русских частей не было. В результате 226-й Землянский полк, державший оборону на направлении главного удара, понёс тяжёлые потери. 9-я, 10-я и 11-я роты были выведены из строя полностью, в остальных держать оборону могли по несколько десятков человек. Русские артиллеристы, также попавшие под газовую волну, не могли вести огонь. Всего выбыли из строя до 1600 человек, оборонявших крепость, остальные получили менее тяжёлую степень отравления.
Вслед за газовой атакой начался обстрел со стороны германской артиллерии, причём часть снарядов также имела химический заряд. За этим началось наступление германской пехоты, в котором участвовало в общей сложности до 7000 человек.
Подвиг подпоручика Котлинского
Немцы с лёгкостью заняли две первых линии обороны, которые совершенно обезлюдели, и продвигались дальше.
Нависла угроза захвата противником Рудского моста, что означало бы рассечение всей русской обороны и последующее неизбежное падение Осовца.Генерал-лейтенант Николай Александрович Бржозовский. Фото: Public Domain
Комендант крепости генерал-лейтенант Николай Бржозовский отдал приказ контратаковать противника в штыки «всем, чем можно».
Контратаку возглавил командир 13-й роты Землянского полка подпоручик Владимир Котлинский. Вместе с остатками своей роты он повёл за собой живых бойцов 8-й, 12-й рот, а также 14-й роты, наименее пострадавшей от газа.
Это было ужасающее зрелище: в штыковую атаку шли люди с химическими ожогами на лицах земляного цвета, обмотанные тряпками (единственное русское средство защиты от газа), харкающие кровью и вместо криков «ура» издающие страшные, нечеловеческие хрипы.
Несколько десятков умирающих русских солдат обратили в бегство германскую пехоту. В ходе боя за первую и вторую линии укреплений был смертельно ранен подпоручик Котлинский. Несмотря на это, к восьми часам немецкий прорыв был ликвидирован полностью. К 11 часам стало ясно, что штурм отбит.
Всё дело в кавычках
Впервые термин «атака мертвецов» был введён в оборот в 1939 году военным инженером-фортификатором Сергеем Александровичем Хмельковым в работе «Борьба за Осовец». Хмельков, к моменту написания этой работы являвшийся одним из руководителей Военно-инженерной академии РККА, в 1915 году лично сражался под Осовцом и получил отравление во время газовой атаки.
«13-я и 8-я роты, потеряв до 50% отравленными, развернулись по обе стороны железной дороги и начали наступление; 13-я рота, встретив части 18-го ландверного полка, с криком «ура» бросилась в штыки. Эта атака «мертвецов», как передаёт очевидец боя, настолько поразила немцев, что они не приняли боя и бросились назад, много немцев погибло на проволочных сетях перед второй линией окопов от огня крепостной артиллерии», — писал Хмельков.
Тема «атаки мертвецов» обрела популярность после распада СССР, когда изучению событий Первой мировой войны стало уделяться больше внимания. И если Хмельков в своей работе, брал «мертвецов» в кавычки, то новые авторы писали уже просто — «атака мертвецов».
В итоге сегодня события 6 августа 1915 года порой описывают как победу 60 умирающих русских солдат над 7000 немцев, что вызывает у многих скепсис и недоверие.
А как же было на самом деле?Наступление русских войск. Фото: РИА Новости
Психологический эффект плюс артиллерийский удар
Германские источники не слишком заостряли внимание на провальном штурме крепости Осовец 6 августа. Тем не менее, описывая случаи применения боевого газа, немецкие генералы отмечали, что он, нанося тяжёлый ущерб противнику, неправильно воспринимался германскими солдатами и офицерами.
В среде немецких солдат бытовало мнение, что газовая атака должна полностью уничтожить противника или, по крайней мере, лишить его всякой возможности к сопротивлению. Поэтому германская пехота, поднимаясь в атаку на Осовец 6 августа 1915 года, была морально не готова к сопротивлению противника.
Немцы от затянувшейся борьбы за Осовец устали не меньше русских. Окопная жизнь среди болот вымотала их до предела. Мысль о том, что проклятая крепость падёт без боя, откровенно их расхолодила.
Частично боевой потенциал наступающих был уничтожен ими самими. На ряде участков пехота столь рьяно устремилась вперёд, что на полном ходу забежала в облако газов, предназначавшихся для русских. В результате из строя выбыли несколько сотен немецких солдат.
В «атаке мертвецов» участвовало не 60, а значительно больше русских солдат. Половина 13-й роты, половина 8-й роты, часть бойцов 12-й роты и, наконец, 14-я рота, где в строю было более половины личного состава. Противостояли штыковой контратаке не 7000 бойцов, а только 18-й полк 70-й бригады 11-й дивизии ландвера.
Как отмечает Сергей Хмельков, немецкая пехота фактически не приняла боя. И вот здесь действительно сработал психологически эффект: вид идущих в атаку солдат, пострадавших от газовой атаки, произвёл на противника неизгладимое впечатление.
Вполне возможно, что германским офицерам удалось бы привести подчинённых в чувство, но за время, выигранное бойцами подпоручика Котлинского, пришла в себя русская артиллерия, которая заработала и начала выкашивать ряды наступающих.
Все эти факторы вместе и привели к тому, что «атака мертвецов» оказалась успешной.
Неизвестные герои
Значит ли это, что подвига не было? Разумеется, он был. Нужно великое мужество для того, чтобы, подвергнувшись воздействию оружия массового поражения, не просто подняться на ноги, но и, взяв в руки оружие, потратить последние силы на борьбу с врагом. И русские солдаты под Осовцом продемонстрировали беспримерный героизм.
Подпоручик Владимир Карпович Котлинский, командовавший «атакой мертвецов», в сентябре 1916 года был посмертно награждён орденом Святого Георгия 4-й степени. Имена большинства других участников атаки остались неизвестны.
События 6 августа 1915 года стали последним героическим актом обороны крепости Осовец. Положение на фронте было таково, что её дальнейшая оборона не имела смысла. Спустя несколько дней Генеральный штаб отдал приказ прекратить бои и начать эвакуацию гарнизона.
Эвакуация была завершена 22 августа. Уцелевшие укрепления и всё имущество, которое нельзя было вывезти, были взорваны русскими сапёрами.
25 августа руины крепости были заняты германскими войсками.
Немые «свидетели». Первая мировая война в фотографиях из частных коллекцийТраншейная пушка образца 1916 года.
Андрей Сидорчик
https://aif.ru/society/history/legenda_kreposti_osovec_podlinnaya_istoriya_ataki_mertvecov
Атака мертвецов Осовец 2018
https://rutube.ru/video/858e0b473569cc24545c7f2ca984cf80/
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