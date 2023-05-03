Бывает и такое...

Рабочий торопливо шарил по карманам. Так и есть, пропало пятьдесят рублей. Он ворвался в помещение и хлопнул дверью:

- Черногубов, где мои деньги, а?

Дальше в ход пошли кулаки, он избил пьяного бригадира, а затем схватился за нож.

Словно в тумане, бригадир Черногубов схватил ружье и спустил курок. Раздался выстрел.

Детство

Черногубов Алексей Александрович родился в 1924 году в многодетной крестьянской семье. Кроме него в семье было шестеро детей. Отец ушел из семьи и их воспитанием занималась мать. Когда один из братьев Алексея совершил кражу, она взяла вину на себя.

Дети попали в детский дом. Алексей до 1939 года находился в Костромском детском доме. В пятнадцать лет вернулся на малую родину, и за кусок хлеба нанимался выполнять различную работу. Он пас скот, сторожил на фермах.

Война

Когда началась Великая Отечественная война, ему было почти семнадцать лет. На фронт его призвали весной 1943 года. Участвовал в Курской битве, в боях за Харьков и Полтаву, форсировал Днепр.

Именно при форсировании реки и в боях на Букринском плацдарме Черногубов проявил себя.

3 августа 1943 года во время боя на высоте 244,4 Алексей Александрович находился в пулемётном расчёте сержанта Чичикина вторым номером. В момент артподготовки Чичикин погиб, Черногубов был легко ранен, но остался в строю и заменил командира расчёта. Немцы пошли в атаку.

Черногубов прямой наводкой отражал вражеское наступление. Алексей получил два ранения, но не покинул свой пост.

После недолгого затишья нацисты снова попытались взять высоту. И снова он пулеметной очередью отражал атаку.

Немцы не останавливались. Они предприняли третье наступление, к советскому пулеметчику полетели гранаты. Черногубов получил тяжелое ранение.

"Атака разбилась о стойкость Героя и других советских воинов. В этом бою немцы потеряли более 200 человек, значительная часть которых пала от пулемёта сержанта Черногубова".

От разрыва немецкой гранаты Черногубов был контужен, получил 12 осколочных ранений, но высоту фашистам взять так и не удалось. Израненного, на следующий день его нашли санитары.

10 января 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» сержант Алексей Черногубов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 4427.

Проходил лечение в госпитале в городе Горький (ныне — Нижний Новгород). В мае 1944 года Черногубов был уволен из рядов вооружённых сил по болезни, ему была присвоена 1-я группа инвалидности.

Дальнейшая судьба

В родном селе Героя встретили с радостью. Выделили дом и подсобное хозяйство. Черногубов женился. Стал плотником.

Был вспыльчивым, но односельчане его уважали.

Хотя в деревне искреннее уважение к заслуженному человеку порой переходит в такое практическое действие как “налить”. Алексей Александрович начал выпивать.

А затем случилось непоправимое...

Когда однажды у рабочего его бригады пропали 50 рублей, тот обвинил во всём своего бригадира, Черногубова, избил его, схватился за нож. В ответ Черногубов схватил ружьё и застрелил своего подчинённого. В состоянии алкогольного опьянения, он превысил пределы самообороны и убил человека.

В 1967 году состоялся суд. Алексей Александрович был готов на любое наказание, но просил не лишать его звания Героя. Не послушали...

Фронтовик был осужден на семь лет лишения свободы. Через 4 года и 8 месяцев, в 1971 году, Алексея Черногубова досрочно освободили из мест заключения. Наказание он отбывал в Поназыревской колонии, куда на свидания к нему ездила жена Мария Ивановна. Вместе со званием Героя его лишили и персональной пенсии (900 рублей), теперь он стал получать пенсию по инвалидности – 32 рубля.

Хотя сам Алексей Александрович признавал, что получил по заслугам, в селе его преступником не считали. За ним так и сохранилось деревенское прозвище «Леша-герой», его часто приглашали в школу, на проводы призывников. Во время праздничных демонстраций в мае и ноябре он стоял на трибуне.

1985 году был награждён, как и многие фронтовики, орденом Отечественной войны I степени. В 50-ю годовщину Великой Победы — 09.05.1995 — герой Великой Отечественной войны, экс-Герой Советского Союза Алексей Александрович Черногубов, которому шёл уже 72-й год, возглавлял с Красным Знаменем праздничную колонну в своём селе.

В середине 1990-х годов он обратился в Чухломской районный военный комиссариат через совет ветеранов, где написал ходатайство на имя Президента Российской Федерации, которое было отклонено. На 50-ю годовщину Победы Черногубов с Красным знаменем в руках возглавлял праздничную колонну.

14 сентября 1999 года Черногубов попал в дорожную аварию и скончался от полученных травм в больнице.

Похоронен в селе Судай Чухломского района Костромской области.

Так сложилась судьба Героя.

https://dzen.ru/a/ZBqPnZgYwXvQWTJU

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?id=35537