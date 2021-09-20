Вспомним всех поименно..... (2)

Первая часть

Вспомним всех поименно,

горем вспомним своим…

Это нужно —

не мертвым!

Это надо —

живым!

Р. Рождественский

Концертная бригада ансамбля песни и танца Юго-Западного фронта, 1942 год.

В первом ряду слева с морковью в руках — Александр Сегал, главный балетмейстер Киевского национального академического театра оперетты, справа — Борис Каменькович, главный балетмейстер театра имени Ивана Франко. Между ними Юрий Тимошенко (Тарапунька), а ему на плечо положил руку Ефим Березин (Штепсель). Рядом с ним, выпучив глаза, стоит Борис Сичкин (Буба Касторский), известный "одессит" советского кино.

За отличное исполнение «камаринской» и «польки» Борис Сичкин был награждён медалью «За боевые заслуги». Ефим Березин и Юрий Тимошенко выступали комическим дуэтом повара Скалкина и банщика Мочалкина.

https://vk.com/wall-144904445_91323

Скоробрехов Николай Тимофеевич

Старший сержант, служил в 197 отдельном-истребительно-противотанковом дивизионе 77 стрелковой дивизии 4 украинского фронта.

Проявил исключитльную настойчивость, мужество и умение при оборудовании блиндажей,узлов и мистральной связи Мелитополь - Осипенко.

Благодаря инициативе сержанта Скоробрехова Н. Т. ряд узлов, оборудованых им при интенсивных налетах вражеской авиации, смог сохранить бесперерывную связь, благодаря чему оборона прошла успешно, так же сам участвовал в обороне, сбив 10 самолётов "Люфтваффе"

Награды:

Медаль "За Боевые Заслуги". Вручена: 11.02.1944

Орден "Герой Отечественной Войны II Степени. Вручена: 06.04.1984

https://t.me/sssr_history2/6333

Валентина Ивановна Сафронова

Валентина Ивановна Сафронова (1918–1943) — разведчица партизанского отряда под командованием Д.

Е.Кравцова.Погибла в гестапо в Брянске в 1943 году. В 1965 году ей было присвоено звание Героя Советского Союза.

https://t.me/ussrsssr/3792

Наталья Меклин-Кравцова









колоризация от klimbim Лето 1945 года.колоризация от klimbim

В общей сложности на счету командира звена Натальи Меклин - 980 боевых вылетов, во время которых на врага было сброшено 147 тонн бомб (en.wikipedia.org/wiki/Natalya_Meklin).

https://t.me/myUSSR/8333

Татьяна Петровна Макарова

Татьяна Петровна Макарова (1920-1944) пилот 46-го Таманского гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, одного из трех женских авиационных полков, основанных Мариной Расковой.

Посмертно удостоена звания Героя Советского Союза после того, как ее самолет был сбит над оккупированной нацистами Польшей.

колоризация от klimbim

Окончила 7 классов школы № 12 города Москвы, Московский механико-технологический техникум пищевой промышленности (ныне Московский пищевой колледж), аэроклуб. Работала техником-кондитером на кондитерской фабрике «Большевик», затем — инструктором в военной авиационной школе.

В Красной Армии с 1941 года. В 1942 году окончила Энгельсскую военную авиационную школу пилотов.

В действующей армии на фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 года. Командир звена 588-го ночного легкобомбардировочного авиационного полка. Член ВКП(б) с 1942 года.

Совершила 628 боевых ночных вылетов. Сбросила на противника 96 тонн бомб и 300 тысяч листовок. В результате её действий образовалось 103 очага пожаров, уничтожено и повреждено 2 переправы, 2 зенитных точки, 1 прожектор, 2 склада боеприпасов, более двух взводов живой силы врага.

Погибла в ночь на 25 августа 1944 года в воздушном бою в горящем самолёте, вместе с штурманом Верой Белик. Похоронена в польском городе Остроленка...

https://t.me/myUSSR/12481

Фёдор Пузанов

Священник Федор Пузанов - участник двух мировых войн, награжден тремя Георгиевскими крестами и медалью “Партизану Отечественной войны” 2-й степени.

С 1948 и до смерти - настоятель Успенского храма в селе Молочкове Новгородской области.



https://t.me/ussrsssr/5269

Владимир Клочков

Командир Т-34, лейтенант. Герой Советского Союза, Владимир Клочков.

В ночь с 1 на 2 октября 1943 г. танк Клочкова в числе первых переправился через Днепр. В боях на плацдарме все танки десанта, кроме танка Клочкова, были уничтожены. В одиночку танкисты захватили высоту 169,9 и закрепились на ней. Противник предпринял контратаку с целью отрезать Клочкова и его бойцов от переправлявшегося танкового батальона.

Экипаж Клочкова подбил головную и хвостовую машину танковой колонны противника, обездвижив колонну, благодаря чему батальон одержал победу. В тех боях погиб весь экипаж Клочкова, а сам он получил тяжёлое ранение, но продержался до подхода основных сил.

https://t.me/sssr_history2/6874

Зайцев Василий Алексеевич

Летчик-истребитель 832-го истребительного авиаполка Василий Алексеевич Зайцев (1912 — 1944) у истребителя Як-9. Март 1944 года.

В.А. Зайцев в 1929 году поступил в Саратовскую летную школу Осоавиахима. В 1933-м окончил Борисоглебскую школу летчиков, служил в Гражданском флоте, затем стал летчиком-испытателем. С 16 июня 1943 года принимал участие в боях Великой Отечественной войны в составе 832-го истребительного авиационного полка. Служил в составе Брянского и 2-го Прибалтийского фронтов. За время службы прошёл путь от лётчика до командира эскадрильи.

Погиб 2 июля 1944 в боевом вылете — его самолёт с бортовым номером № 45132 был сбит огнём зенитной артиллерии при штурме аэродрома противника в районе деревни Пурино Пыталовского района Псковской области. К тому времени он лично сбил 12 самолётов противника.

https://t.me/sssr_history2/7003

Якунин Пётр Алексеевич

Годы жизни: 1903–1943

Стрелок 954-го стрелкового полка 194-й стрелковой дивизии 48-й армии Центрального фронта, красноармеец, Герой Советского Союза.

10 сентября 1943 г. П.А. Якунин переплыл р. Десна у дер. Леньково Новгород-Северского района Черниговской области, протянул канат между берегами реки и при помощи плота переправлял бойцов со снаряжением и боеприпасами на плацдарм, несмотря на полученное ранение.

П.А. Якунин погиб в тот же день от разрыва вражеского снаряда.

https://t.me/sssr_history2/7127

Саша Капустин

Фотограф: Александр Моклецов

17-летний доброволец Саша Капустин - отважный разведчик, награжденный награжден медалью "За отвагу" за захват "языка".

Гвардии красноармеец Александр Моисеевич Капустин (1926-1943) разведчик 15-й отдельной гвардейской разведывательной роты 8-й гвардейской стрелковой дивизии . В РККА с 13.07.1941 года — воспитанник 504-го полевого подвижного госпиталя, с октября 1942 года в разведроте. Участвуя в глубоком разведывательном рейде, в бою 26.01.1943 г. атаковал пулемётный расчёт противника, взяв в плен немецкого ефрейтора. 30.03.1943 года награждён медалью «За отвагу».

Погиб в бою 04.09.1943 года, похоронен в братской могиле д. Красный Клин Холмского района Новгородской области

https://t.me/sssr_history2/6941

Юный разведчик Вилор Чекмак

10 ноября 1941 года погиб 14-летний Вило́р Чекма́к.

Он родился 20 декабря 1925 года г. Симферополе в семье коммунистов. Впоследствии его семья переехала в Севастополь. Учился в Севастополе в школе № 1. После Великой Отечественной войны день рождения Вилора Чекмака был объявлен Днём юных защитников Севастополя. Вилор Чекмак в 1941 году окончил 8 классов. Он имел художественные и музыкальные способности. Мечтал стать художником. Вместе со своим другом Володей Снежинским активно участвовал в разных творческих конкурсах. Хорошо учился. Вилор очень любил книгу А. Дюма «Три мушкетера». Вместе с друзьями часто играл в мушкетеров, придумывая разные испытания для воспитания характера. В «команде мушкетеров» он был Д’Артаньяном.

Вилор был отзывчивым и благородным человеком. Старался помочь тем, кто нуждался или был в беде. Любил животных. Когда началась война, старший товарищ Вилора, уходивший на фронт, оставил ему овчарку по кличке Ральф. В августе 1941 с этой овчаркой Вилор ушел в партизанский отряд. Стал разведчиком.

Погиб Вилор Чекмак в районе деревни Алсу под Севастополем. 10 ноября 1941 года он был в дозоре. Первым заметил приближающихся к партизанскому отряду фашистов. Выстрелом из ракетницы предупредил свой отряд об опасности, а сам принял бой с наступавшими гитлеровцами. Вилор дрался до последнего патрона. Когда стрелять было уже нечем, он подорвал себя и солдат противника гранатой. Его последние слова были: «За Родину! За родной Севастополь!» Посмертно награждён медалями «За оборону Севастополя» (1945), «За боевые заслуги» (1965).

Имя Вилор означает аббревиатуру: Владимир Ильич Ленин Октябрьская революция.

Во времена Советского Союза многие пионерские отряды, особенно в Крыму, носили имя Вилора Чекмака.

https://t.me/ussrsssr/4849















Памятник Михаилу Паникахе в Волгограде

Гepой пoгиб в Сталингpaдской битве.

На окоп, в котором он находился, двигались вражеские танки. Взяв две бутылки с горючей жидкостью, Михаил пополз в сторону головного немецкого танка. Пуля попала в одну из бутылок, жидкость моментально разлилась по телу бойца и воспламенилась.

Вспыхнув факелом, Михаил бросился на решётку моторного люка и разбил об неё вторую бутылку. Немецкий танк остановился

https://t.me/sssr_history2/6669