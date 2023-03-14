Территория Героев...(77)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/24518 https://t.me/mod_russia/24529 https://t.me/mod_russia/24550 https://t.me/mod_russia/24568 https://t.me/mod_russia/24578

Военнослужащий Каримкулов Аббас Военнослужащий из Перми Аббас Каримкулов награжден орденом Мужества.

Награду 26-летний десантник получил во время службы в зоне проведения специальной военной операции.

В один из дней во время обстрела наших военных украинской стороной, боец своей смекалкой и смелостью предотвратил смертельную опасность для наших войск. Он задержал разведывательную группу противника.

Двое украинцев, переодевшись в форму наших, привязали на руки опознавательные повязки российских военных и отправились вычислять расположение войск. Планировали сообщить артиллерии, куда бить. Вышли на Аббаса, сообщили, что разведка. Каримкулов заподозрил неладное. Когда враги ушли, он обошел их с другого фланга и задержал. Обезвредил врага, спас себя и жизни своих товарищей.

https://zpobeda.ru/abbas-karimkulov/

Сержант Гаджиагаев Арсен Перед батальонной тактической группой российских Вооруженных Сил, в составе которой действовал сержант Арсен Гаджиагаев, стояла задача по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

В ходе боя расчету сержанта Гаджигаева поступила команда уничтожить группу боевиков, выдвинувшуюся на пикапах во фланг наших подразделений. Расчетом Арсена Гаджигаева был нанесен прицельный удар по движущейся колонне, в результате чего все пикапы с боевиками были уничтожены.

Наносимые удары по объектам противника значительно ослабили боевые порядки националистов и уничтожили их укреппозиции, что привело к стремительному продвижению основных сил и освобождению населенного пункта.

https://zpobeda.ru/arsen-gadzhiagaev/

Майор Рагель Игорь Начальник штаба реактивного артиллерийского дивизиона майор Игорь Рагель выполнял задачу по обороне населенного пункта, освобожденного от вооруженных формирований украинских националистов.

Вооруженные боевики в ночное время силами до роты предприняли попытку восстановить контроль над населенным пунктом и перешли в наступление. Оценив ситуацию, Игорь, грамотно распределив цели между подчиненным расчетами и атаковал противника. В ходе боя гаубичная батарея под командованием майора Рагеля, сковав наступательные действия боевиков, уничтожила 8 единиц вражеской техники, а также большое количество националистов. Лишенные поддержки бронетехники националисты, понеся существенные потери, отступили.

https://zpobeda.ru/igor-ragel/

Военнослужащий Раздъяконов Михаил В ходе оборонительных действий на стратегически важном рубеже подразделение российской мотострелковой роты, в составе которого действовало отделение Михаила Раздъяконова, подверглось нападению превосходящих сил противника.

Мотострелки более шести часов отражали атаки украинских националистов. В ходе боя группа боевиков стремительно выдвинулась в направлении наших войск для прорыва обороны. Грамотно оценив обстановку, Раздъяконов со своим отделением, оперативно выдвинулся и атаковал прорывающихся боевиков во фланг. Вступив в ближний бой, огнем из стрелкового вооружения Раздъяконов с товарищами нанесли противнику значительное поражение, уничтожив пикап и свыше десяти националистов. Остальная часть выдвинувшейся штурмовой группы боевиков, спешно бежала с поля боя.

https://zpobeda.ru/mihail-razdyakonov/

Сержант Гаджимусаев Сабир Взвод морских пехотинцев под командованием сержанта Сабира Гаджимусаева действовала в составе штурмового подразделения российских войск и выполняла боевую задачу по освобождению населенного пункта от украинских националистов.

Используя отвлекающий маневр, группа Гаджимусаева зашла в тыл ротного опорного пункта националистов. При поддержке минометной батареи и артиллерийских подразделений его взвод молниеносно ворвался в укрепления противника, застав его врасплох.

В ходе боя сержант Сабир Гаджимусаев лично уничтожил до пять националистов. Данный маневр позволил взять штурмом опорный пункт, сдерживающий наступление наших основных сил. В результате того, что противник был выбит из опорного пункта, российским подразделениям удалось стремительно прорвать оборону националистов и освободить населенный пункт.

https://zpobeda.ru/sabir-gadzhimusaev/

Сержант Овчинников Виктор Водитель-заправщик взвода материального обеспечения сержант Виктор Овчинников выполнял задачи по снабжению топливом и горюче-смазочными материалами российских подразделений.

Находясь под огнем противника, не теряя самообладания в сложной ситуации, Виктор оценил условия местности и выбрал наиболее безопасный путь для движения колонны. Своевременно и точно отдавая приказания своим подчиненным, сержант Овчинников оперативно перенаправил колонну на другой маршрут. При этом, умело маневрируя своим автомобилем на узком участке местности, Виктор вывел машину из-под вражеского огня.

Благодаря грамотным и слаженным действиям сержанта Виктора Овчинникова и подчиненного ему личного состава удалось вывести воинскую колонну с топливом из-под обстрела, сохранить жизни и здоровье военнослужащих, а также своевременно обеспечить горючим российские подразделения, удерживающие стратегический рубеж.

https://zpobeda.ru/viktor-ovchinnikov/ Гвардии сержант Алексей Носков вместе с вверенным ему отделением в составе батальонной тактической группы ВДВ выполнял задачи по штурму важного объекта, находящегося под контролем украинских националистов.

Перед штурмом Алексей вместе с подчиненными, скрытно продвигаясь и используя условия местности, выявил наиболее уязвимые позиции расположения противника, после чего, доложив командованию, одним из первых атаковал боевиков.

В бою, действуя мужественно и отважно, отделение гвардии сержанта Носкова прорвало оборонительный рубеж боевиков, нанеся существенный урон живой силе противника.

Националисты, понимая, что удержать объект под контролем невозможно, спешно покинули позиции и отступили вглубь подконтрольных им территорий.

Умелые действия гвардии сержанта Алексея Носкова позволили в кратчайшие сроки провести штурм объекта украинских националистов и взять его под свой контроль.

https://t.me/mod_russia/24558 Майор Дмитрий Гришин участвует в спецоперации с 24 февраля 2022 года. Недавно ему вручена медаль «За отвагу». Он рассказал, как однажды пришлось выполнять боевые задачи под артобстрелом противника, но таких ситуаций у наших бойцов хоть отбавляй! Сегодня они освобождают Марьинку.

Дмитрий передаёт привет семье. Дома папу ждут две дочки и сын. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/24532 Майор Иван Правиднов — заместитель командира танкового батальона по вооружению. В его ведении — техника, которую нужно обслуживать и периодически ремонтировать. А иногда и эвакуировать с поля боя, чтобы восстановить и вернуть в строй.

За отвагу при эвакуации боевых машин под обстрелами противника Иван награждён Орденом Мужества. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/24552 Кирилл Сердюков — командир инженерной машины разграждения, которая прокладывает войскам колонный путь, то есть маршрут для движения вне дорог. Для этого у техники есть бульдозерное оборудование, стрела и трал. Но её экипаж всегда готов вступить в бой, если нужно.

Так, Кирилл Сердюков награждён медалью «За отвагу» за непосредственное участие во взятии опорного пункта ВСУ. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/24599 В сегодняшнем сюжете — сразу несколько героев из Брянской области. 10-летний мальчик Федя (Симоненко), который после нападения украинской ДРГ не запаниковал и смог спастись сам и спасти двух девочек, которые были с ним рядом в тот момент.

Два старших брата Феди, которые прошлой осенью прибыли в войска по мобилизации.

Их командир, который ушел на фронт с гражданки добровольцем.

Мама и сестра, которые ждут домой своих парней. Они вспоминают отзывчивого односельчанина, Леонида, который возил детей в школу по приграничным дорогам и погиб за рулём своей машины.

Пусть каждый, кто смотрит эти кадры (по ссылке внизу), знает: Армия России, сражаясь против украинского нацизма на Донбассе, делает всё для того, чтобы отодвинуть угрозу как можно дальше от границ нашей большой страны.

https://t.me/mod_russia/24571

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Героически погиб многодетный отец Милютин Николай Алексеевич.

Доброволец-герой, погибший в ходе спецоперации.

Добрый, отзывчивый человек, единственный муж и сын, отец троих детей.

https://zpobeda.ru/nikolaj-miljutin/

Лейтенант Стрекачев Алексей 16 февраля погиб житель Дзержинска Нижегородской области Алексей Сергеевич Стрекачёв.

Алексей родился 17 марта 1999 года. Выпускник школы №14.

С 2017 года по июль 2022 года. обучался в военном учебном центре при Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского, по программам военной подготовки. По окончанию обучения присвоено звание лейтенант.

В июле 2022 года, после выпуска, был распределен на должность начальника расчета зенитного ракетного отделения зенитной ракетной батареи города Кореновск Краснодарского края, где в дальнейшем и проходил военную службу.

Очень целеустремленный, добрый, отзывчивый человек. Стремился к своей цели — быть военным. Патриот своей Родины!

Награжден орденом Мужества!

https://zpobeda.ru/aleksej-strekachev/

Младший сержант Бабарик Дмитрий Бабарик Дмитрий Алексеевич, 07.05.1993 г.р, уроженец города Москвы.

В 2005 году поступил в Санаторный детский дом №39 из приюта «Красносельский».

В 2009 году закончил общеобразовательную школу при детском доме. После окончания 9 класса поступил в колледж №21 по специальности «Мастер столярного и мебельного производства». В 18 лет получил квартиру в районе Южное Бутово и стал жить самостоятельной жизнью.

Прошёл службу в Спасательном центре МЧС, получил звание младшего сержанта.

11 апреля 2022 года пошёл служить по контракту и стал участником военной операции на Украине.

Погиб в бою при обстреле 5 мая 2022 года.

https://zpobeda.ru/dmitrij-babarik/

Сержант Прилуцкий Александр В Ярославле простились с погибшим на Украине Александром Прилуцким.

Заместитель командира инженерно-саперного взвода.

https://zpobeda.ru/aleksandr-priluckij/

Гвардии сержант Писенок Николай В ходе спецоперации на Украине погиб гвардии сержант Писенок Николай Васильевич.

Родился Николай Писенок 15 мая 1989 года в с. Новомлынка. После окончания школы, учился в ГБПОУ «Брянский аграрный техникум им. Героя России А.С. Зайцева». Окончив техникум, был призван в ряды Российской Армии.

После окончания срочной службы подписал контракт и остался служить. Службу Николай проходил в войсковой части 07264 г. Псков, был командиром отделения специальной обработки вооружения и техники роты РХБЗ.

За образцовое выполнение заданий был удостоен наград.

О Николае говорят, что он был добросовестным, порядочным, честным парнем.

Жизнь гвардии сержанта Николая Писенка оборвалась на боевом посту, 19 мая 2022 года.

Посмертно представлен к Ордену Мужества.

У Николая остались жена и дочь.

https://zpobeda.ru/nikolaj-pisenok/

Военнослужащий Васильев Василий Уроженец Оричей Василий Павлович Васильев пал смертью храбрых в боях за Артёмовск 10 января 2023 года.

https://zpobeda.ru/vasilij-vasilev/

Военнослужащий Поляков Павел Тoльяттинцы пpoвoдили в пocлeдний путь Πoлякoвa Πавла Алeкcaндpoвичa, пaвшeгo cмepтью хpaбpых в хoдe выпoлнeния бoeвых зaдaч cпeциaльнoй вoeннoй oпepaции.

Житeли Тoльятти пoчтили пaмять Πoлякoвa Πaвлa Алeкcaндpoвичa минутoй мoлчaния, пpoвoдив в пocлeдний путь co вceми вoинcкими пoчecтями.

https://zpobeda.ru/pavel-polyakov/

Военнослужащий Пелагеевский Артем Погиб 11.07.2022 житель Балашовского района Саратовской области Артем Пелагеевский.

Пелагеевский окончил военную академию ВКС имени Жукова, проходил службу в Хабаровске.

Артем Пелагеевский посмертно удостоен Ордена Мужества.

https://zpobeda.ru/pelageevskij-artem/

Военнослужащий Вдовин Александр Вдовин Александр Александрович (САХА)

26.04.1991-22.09.2022

https://zpobeda.ru/aleksandr-vdovin/

Доброволец Гальцов Станислав Гальцов Станисоав Игоревич

30.12.1990 г. р.- 29.01.2023 г.

Родился в городе Ульяновске.

03.10.2022 отправился добровольцем в ряды ЧВК «Вагнер».

29.01.2023, геройски погиб в ходе СВО, при выполнении боевого задания (Артëмовск).

Был чутким, добрым, скромным, отзывчивым.

Представлен к государственным наградам.

https://zpobeda.ru/stanislav-galcov/

Военнослужащий Макар Евгений 19.06.2022 в ходе специальной военной операции на Украине, при выполнении боевых задач погиб Макар Евгений Дмитриевич, 17.04.2000 года рождения.

Находился на СВО с самых первых дней. Погиб под минометным обстрелом в Луганской Народной Республике в посёлке Тошковка.

На фронте, Евгений думал о своих родных, строил планы на будущее. Хотел сюрпризом приехать в отпуск, до которого оставалось несколько недель.

https://zpobeda.ru/evgenij-makar/

Доброволец Мордиков Павел 34-летний бердчанин погиб на передовой в зоне специальной военной операции, честно выполнив свой воинский долг.

Павел Мордиков родился в городе Бердске, закончил школу № 3.

В ноябре 2022 года ушел добровольцем на фронт, чтобы встать в ряды защитников Родины в составе частной военной компании «Вагнер».

https://zpobeda.ru/pavel-mordikov/

Военнослужащий Якименко Александр Копейчанин Якименко Александр погиб во время специальной военной операции на Украине.

Он ушёл как настоящий Герой, защищая своих родных, сына, дочь, внука и внучек.

https://zpobeda.ru/aleksandr-yakimenko/

Доброволец Литовка Вадим Погиб сын Чукотки Вадим Литовка. Вадим ушёл на передовую добровольцем и погиб в зоне проведения спецоперации.

https://zpobeda.ru/vadim-litovka/

Рядовой Доркин Денис Рядовой Денис Доркин из Карелии погиб 07.02.23.

Гранатомётчик десантно-штурмового батальона. Костомукшанин.

https://zpobeda.ru/denis-dorkin/

Рядовой Гошкоев Михаил Рядовой Михаил Гошкоев из Карелии погиб 07.02.23.

Гранатомётчик десантно-штурмового батальона. Петрозаводчанин.

https://zpobeda.ru/mihail-goshkoev/

Сержант Эйхорст Юрий Сержант Юрий Эйхорст из Карелии погиб 07.02.23.

Командир отделения десантно-штурмового батальона. Кондопожанин.

https://zpobeda.ru/jurij-ejhorst/

Рядовой Волошин Алексей Рядовой Алексей Волошин из Карелии погиб 07.02.23.

Стрелок-помощник гранатомётчика десантно-штурмового батальона. Петрозаводчанин.

https://zpobeda.ru/aleksej-voloshin/

Сержант Сысуев Юрий Сержант Юрий Сысуев из Карелии погиб 07.02.23.

Заместитель командира разведывательного взвода. Петрозаводчанин.

https://zpobeda.ru/jurij-sysuev/

Военнослужащий Васильев Александр Васильев Александр Александрович

22.02.1991 г.р.

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/aleksandr-vasilev-2/

Военнослужащий Александров Владислав (Миф) Александров Владислав Васильевич, Миф

24.09.1996 - 24.01.2023

На боевом посту в с. Нескучное Новоселковского района Донецкой области оборвалась жизнь Александрова Владислава Васильевича (позывной МИФ), военнослужащего ВЧ 2001 ОБТФ "Каскад".

У него остались жена и маленький сын.

https://vk.com/wall-142277234_451630

Военнослужащий Селянин Денис Селянин Денис Сергеевич

05.04.1999 г.р.

г.Первоуральск, Свердловская область

https://zpobeda.ru/denis-selyanin/

Военнослужащий Качмазов Артур 24 февраля 2022 года, на фронтах СВО, геройски сражаясь в первых рядах, пал смертью храбрых сын Осетии Качмазов Артур Казбекович.

https://zpobeda.ru/artur-kachmazov/

Военнослужащий Железов Александр 24 февраля 2022 года, на фронтах СВО, геройски сражаясь в первых рядах, пал смертью храбрых сын Осетии Железов Александр Вячеславович.

https://zpobeda.ru/aleksandr-zhelezov/

Военнослужащий Сабанов Ахсартаг 24 февраля 2022 года, на фронтах СВО, геройски сражаясь в первых рядах, пал смертью храбрых сын Осетии Сабанов Ахсартаг Харитонович.

https://zpobeda.ru/ahsartag-sabanov/

Военнослужащий Шляхов Павел 24 февраля 2022 года, на фронтах СВО, геройски сражаясь в первых рядах, пал смертью храбрых сын Осетии Шляхов Павел Алексеевич.

https://zpobeda.ru/pavel-shlyahov/

Военнослужащий Баранов Артём В зоне проведения СВО погиб уроженец деревни Повалихино Артём Баранов.

https://zpobeda.ru/artjom-baranov/

Старший лейтенант Кабанов Иван Звезда Героя России вручена родственникам старшего лейтенанта Ивана Кабанова.

В Харьковской области во главе взвода он многие часы удерживал важный участок, одну за одной отбивая атаки противника и трижды вызывая огонь на себя.

Получив контузию, офицер продолжил вести за собой подчиненных, вступил в рукопашную схватку и в ней погиб. За время героического боя его взвод уничтожил несколько десятков украинских военных и семь бронемашин.

https://zpobeda.ru/ivan-kabanov/

Военнослужащий Сквороднев Дмитрий Брянцы простились с погибшим на Украине героем Дмитрием Сквородневым

Дмитрий храбро сражался с врагом и выполнил свой воинский долг до конца.

https://zpobeda.ru/dmitrij-skvorodnev/

Военнослужащий Быков Валерий Валерий Быков — замечательный сын, преданный муж, заботливый отец двоих сыновей, верный друг.

11 января Валерий погиб в зоне проведения специальной военной операции. Рожденный в день защиты детей он всегда был на страже добра. 1 июня ему исполнилось бы 35 лет.

Когда началась частичная мобилизация, поводов для отказа Валера не искал. С достоинством принял вызов судьбы.

https://zpobeda.ru/valerij-bykov/

Военнослужащий Ведерников Артем Житель Новосибирской области Артем Ведерников погиб на СВО

Военнослужащий отправился в зону СВО в ноябре 2022 года, а погиб 24 января 2023 года в бою под Артемовском.

https://zpobeda.ru/artem-vedernikov/

Военнослужащий Силаков Михаил В ходе специальной военной операции трагически погиб Силаков Михаил Юрьевич 27.02.1972 г.р.

https://zpobeda.ru/mihail-silakov/

Военнослужащий Половников Сергей При выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции погиб житель посёлка Песковка Омутнинского района Кировской области Сергей Николаевич Половников.

https://zpobeda.ru/sergej-polovnikov/

Военнослужащий Фарафонтов Егор В Севастополе проводили в последний путь Егора Владиславовича Фарафонтова - бойца ЧВК «Вагнер»

Егор родился 4 июня 1998 года в Оренбурге. В 2018 году переехал жить к семье в Севастополь, работал поваром.

С самого начала специальной военной операции говорил о том, что считает своим долгом встать на защиту Родины. В конце сентября 2022 года отправился добровольцем на территорию Донецкой Народной Республики в составе ЧВК «Вагнер».

Егор Фарафонтов мужественно защищал свою страну. При выполнении поставленной задачи проявил самоотверженность и отвагу. Погиб в окрестностях Артемовска (Бахмута).

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения специальных задач в зоне проведения СВО, награжден государственной наградой Российской Федерации Медалью «За отвагу» (посмертно).

https://vk.com/wall-24386331_323071

Военнослужащий Мингазиев Иосиф Мингазиев Иосиф Вадимович

г.Углегорск, Сахалинская область

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/iosif-mingaziev/

Военнослужащий Гадиятов Артем Гадиятов Артем

31 год

г.Белово, Кемеровская область

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/artem-gadiyatov/

Военнослужащий Ложкин Никита Ложкин Никита

23 года

г.Новоуральск, Свердловская область

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/nikita-lozhkin/

Военнослужащий Слитин Вячеслав Погиб Слитин Вячеслав Юрьевич 16.10.1971 года рождения, боец ЧВК «Вагнер».

https://zpobeda.ru/vyacheslav-slitin/

Военнослужащий Каменев Виктор В ходе специальной военной операции на Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» Каменев Виктор Викторович 19.09.1997 г.р.

https://zpobeda.ru/viktor-kamenev/

Военнослужащий Насакдоржиев Юрий В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Забайкальского края, Ононского района, село Кулусутай

Насакдоржиев Юрий Ральдинович 1988 г. р

Принимал участие в боевых действиях в рядах ЧВК Вагнер

Проявил смелость и мужество, присущие настоящему герою и защитнику нашей Родины.

Награждён медалью «За отвагу»

https://zpobeda.ru/jurij-nasakdorzhiev/

Военнослужащий Сухов Игорь В с.Аскарово простились с Суховым Игорем Сергеевичем.

https://zpobeda.ru/igor-suhov/

Военнослужащий Мартынов Дмитрий 15.01.2023 в ходе специальной военной операции на Украине /г.Артемовск/,при выполнении боевых задач погиб Мартынов Дмитрий Николаевич. г. Пенза.

https://zpobeda.ru/dmitrij-martynov/

Военнослужащий Суворов Денис В ходе специальной военной операции погиб Суворов Денис Николаевич 28.03.1989 г.р.

Закончив в 2005 году школу, Денис поступил в Университетский колледж ОМПГУ на программное обеспечение. После окончания колледжа в 2008 году был призван в армию в ракетные войска в Ростове на Дону. В 2011 году поступил заочно в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского по той же специальности. После окончания университета Денис с 2014 года стал служить по контракту в войсковой части 98554 механиком телефонистом 1 отделения взвода связи .

Погиб Денис Николаевич 27.06.20022 года при выполнении боевых задач во время проведения специальной военной операции на территории ДНР И ЛНР.

У Дениса остались родители и семья.

https://zpobeda.ru/suvorov-denis/

Сержант Магомедов Салман Салман Магомедрасулович Магомедов

Командир отделения, 177-й отдельный полк морской пехоты.

При исполнении воинского долга во время проведения ВС РФ специальной военной операции на Украине героически погиб в бою.

https://zpobeda.ru/salman-magomedov/

Рядовой Смородинов Сергей В ходе проведения специальной военной операции на территории ЛНР в Сватово погиб рядовой Сергей Смородинов.

Сергей Сергеевич – житель города Железногорска, 1993 года рождения. Много личного времени он посвятил участию в работе поискового отряда «Рубеж».

Сергей был призван на военную службу по мобилизации. При выполнении воинского долга проявил смелость и мужество.

https://zpobeda.ru/sergej-smorodinov/

Военнослужащий Котляров Дмитрий В ходе СВО на Украине героически погиб Котляров Дмитрий Александрович 12.08.1978 г.р.

Любящий и любимый отец, муж и сын.

https://zpobeda.ru/dmitrij-kotlyarov/

Военнослужащий Якиманский Иван 21 февраля 2023 года в ЛНР под Кременной погиб 31-летний покровчанин Иван Якиманский.

https://zpobeda.ru/ivan-yakimanskij/

Военнослужащий Пятунин Андрей В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины 16 февраля 2023 года погиб, отдал свою жизнь во имя мира на Земле Пятунин Андрей Николаевич

https://zpobeda.ru/andrej-pyatunin/

Военнослужащий Сергеев Андрей На Украине погиб Сергеев Андрей Алексеевич, 27 лет, город Первоуральск.

https://zpobeda.ru/andrej-sergeev/

Военнослужащий Переверзев Леонтий При исполнении воинского долга, в запорожской области погиб уроженец из Северной Осетии Переверзев Леонтий Дмитриевич. Ему было 26 лет.

https://zpobeda.ru/leontij-pereverzev/

Военнослужащий Векессер Сергей Состоялось прощание с Векессером Сергеем Владимировичем, погибшим в ходе СВО.

https://zpobeda.ru/sergej-vekesser/

Старший сержант Орлов Иван Состоялось прощание с участником СВО, старшим сержантом Орловым Иваном Сергеевичем.

https://zpobeda.ru/ivan-orlov/

Военнослужащий Горячих Вадим 8 февраля 2023 года в ходе СВО погиб уроженец Коношского района Горячих Вадим Игоревич, 07.12.2000 г.р.

https://zpobeda.ru/vadim-goryachih/

Военнослужащий Ермолаев Олег Ермолаев Олег, 24 года, погиб в СВО

https://zpobeda.ru/oleg-ermolaev/

Военнослужащий Евсюков Иван В ходе специальной военной операции погиб Евсюков Иван Михайлович, мужественно защищая нашу Родину, с честью выполнив свой воинский долг.

https://zpobeda.ru/ivan-evsjukov/

Военнослужащий Пащенко Данил При выполнении задания 15 февраля погиб Пащенко Данил из Кемеровской области.

https://zpobeda.ru/danil-pashhenko/

Военнослужащий Злобин Дмитрий Состоялось прощание с погибшим при исполнении воинского долга в специальной военной операции на Украине Злобиным Дмитрием Валентиновичем.

https://zpobeda.ru/zlobin-dmitrij/

Военнослужащий Чайбук Александр Чайбук Александр Владимирович родился 03.03.1990 года.

Александр закончил 9 классов в 2005 году и поступил в ПУ №42 по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». В 2008 году был призван в армию в танковые войска г. Чита.

С 2014 года Александр заключил контракт и стал служить в воинской части 98554 в автомобильной роте в должности водителя- вулканизаторщика отделения технического обслуживания.

Погиб Александр Владимирович 27.06.2022 в ходе спецоперации на Украине.

В этом году Александр должен был закончить Омский аграрный университет.

https://zpobeda.ru/chajbuk-aleksandr/

Военнослужащий Баракин Константин В ходе военной специальной операции по освобождению Украины от нацистов, погиб Константин Баракин

Парень родился 4 февраля 2002 года.

https://zpobeda.ru/konstantin-barakin/

Доброволец Тюляндин Михаил В поселке Тугулым простились с Михаилом Тюляндиным — он добровольцем ушел на спецоперацию. 30 декабря Михаил отметил 29-летие, а 20 февраля его не стало.

Он был настолько ответственный, что даже семье не сказал, что ушел добровольцем. Они вместе с братом ушли, сказали, что поехали на вахту работать. Брат еще там, они служили в одной части. Погиб на руках у брата.

https://vk.com/wall-170944210_502782

Военнослужащий Крин Иван В ходе специальной военной операции РФ на Украине 15.02.2023 г погиб 31-летний Крин Иван Владимирович. Он был мобилизован 28 сентября 2022г. У Ивана осталась жена и двое детей.

Иван родился 05 августа 1991 года в пгт. Березовка Березовского района Красноярского края, учился в Березовской школе до 2001г. Но уже в то время на долю парня выпало огромное несчастье – умерла мама. После смерти матери в 2001 г, отец Крин Владимир Александрович забрал сына на постоянное место жительства в с. Иннокентьевка, где Иван получил аттестат об основном общем образовании, и поступил в «СПТУ-63» с.Партизанское.

По окончании училища получил специальность «Тракторист - машинист», в 2009 г был призван в ряды Российской армии. После армии женился и вернулся в пгт. Березовка. В 2014 году в семье Крин Ивана и Елены появился первенец, через четыре года родилась дочка.

По воспоминаниям жителей, Иван был спокойным, вежливым и добрым парнем.

https://ok.ru/profile/571106468179/statuses/156035078280531

Доброволец Потрачков Александр 18 января 2023 года в ходе проведения СВО на Украине погиб Потрачков Александр Валерьевич, доброволец, боец штурмового отряда, рядовой.

Александр родился 5 июля 1983 года в селе Мухоршибирь. Он был самым младшим ребёнком в семье.

В ноябре 2022 года Александр отправился добровольцем в зону СВО в рядах штурмового отряда. За короткое время показал себя с лучшей стороны. За мужество, проявленное в боях награждён медалью «За отвагу».

Родные, друзья, соседи, все кто знал Александра, вспоминают его как человека с открытым сердцем, добрым, чутким, улыбчивым.

https://zpobeda.ru/aleksandr-potrachkov/

Капитан Маклагин Вячеслав 28 февраля 2022 года, во время спецоперации в Украине погиб офицер из Ростовской области 29-летний Вячеслав Маклагин.

Его посмертно наградили орденом Мужества.

У него остались жена и дочь.

Офицер родился в Новошахтинске в 1993 году. Окончил среднюю школу No4, после чего поступил в Южнороссийский государственный технический университет. Получил профессии программиста и штурмана. Вячеслав проходил службу на Дальнем Востоке в Комсомольске-на-Амуре и Чите. Участвовал в Сирийской миротворческой операции.

Его наградили медалью Суворова и медалями Сирийской Республики.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-maklagin/

Доброволец Дорохов Роман В Новосибирской области простились с добровольцем-железнодорожником Романом Дороховым.

Ему было 36 лет. В ходе специальной военной операции он погиб 7 февраля.

После окончания школы № 148 в родном городе Роман поступил в Новосибирское высшее военно-командное училище. Но не завершил обучение и встал в строй российской армии. Призывник служил срочную в Читинской области.

Демобилизовался, получил профессию помощника машиниста электровоза и работал на железнодорожном предприятии в городе Облучье Еврейского автономного округа.

В зону спецоперации Роман Дорохов пошёл добровольцем в ноябре прошлого года.

Старший брат погибшего сейчас служит на Донбассе.

https://zpobeda.ru/roman-dorohov/

Военнослужащий Ибатуллин Ринат В ходе военной специальной операции по освобождению Украины от нацистов, погиб 29-летний Ринат Ибатуллин.

Ринат служил по контракту ВДВ.

Отличался сообразительностью и мужественностью.

Прошёл Сирию, имеет боевые награды.

https://zpobeda.ru/rinat-ibatullin/

Военнослужащий Чернецкий Николай В ходе проведения специальной военной операции по освобождению Донбасса героически погиб уроженец Бурятии Николай Чернецкий.

Николай родился 11 января 2000 года в с. Гурулёво Прибайкальского района Бурятии.

В 2018 года был призван на срочную службу в ряды Вооруженных сил Российской Армии. Службу проходил в 102 отдельной бригаде материально-технического обеспечения, войсковой части 72155.

В сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации был призван на службу и убыл в зону специальной военной операции на территории Украины.

6 февраля 2023 года Николай героически погиб исполняя свой воинский долг. Он до последней минуты своей жизни был верен Присяге.

Николаю исполнилось 23 года. Дома его ждали мама, жена, два брата и две сестры.

https://zpobeda.ru/nikolaj-cherneckij/

Старший лейтенант Джусупов Жаслан 5 июля простились с Джусуповым Жасланом Леонидовичем.

Родился Жаслан 07.11.1994 года.

В 2012 году окончил БОУ «Русскополянская школа №2» и поступил в Омский Аграрный университет. Проучился год и сказал родителям, что хочет стать военным. Родители отговаривали его, но Жаслан сделал свой выбор и в 2013 году поступил в Омский автобронетанковый инженерный институт.

В 2018 году после окончания института попал по распределению в Войсковую часть 12128 Оренбургской области с Тоцкое Второе.

В 2022 году в звании старшего лейтенанта Джусупов Жаслан погиб в бою, выполняя свой долг в ходе спецоперации на Украине.

https://zpobeda.ru/dzhusupov-zhaslan/

Гвардии майор Лямин Олег В Ижевске простились с погибшим на Украине Олегом Ляминым, погибшем 26 июня в Харьковской области в результате массированного артобстрела.

Лямин Олег Сергеевич, кавалер Ордена Мужества.

https://zpobeda.ru/lyamin-oleg/

Военнослужащий Савенко Денис В ходе спецоперации по освобождению Донбасса погиб уроженец Республики Бурятия Денис Анатольевич Савенко.

Денис родился 21 января 1996 года в городе Кяхта.

В 2014 году был призван на военную службу. Службу проходил на п. Звёздном, в Улан-Удэ. После окончания срочной службы заключил контракт в в/ч 69647 в должности снайпера. С сентября по декабрь 2021 года проходил обучение в школе снайперов г. Хабаровск.

С первых дней проведения специальной военной операции Денис вместе со своими сослуживцами принимал в ней самое активное участие.

В марте прошлого года Денис получил контузию. Был награждён Орденом Мужества.

Пролечившись, в октябре прошлого года Денис снова вернулся в строй, вновь, проявляя смелость и мужество, выполнял с сослуживцами поставленные задачи. Погиб при исполнении воинского долга.

В сердцах близких Денис навсегда останется добрым, отзывчивым, достойным любимым сыном, братом, племянником, любящим и любимым мужем, верным товарищем и другом.

За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность награжден вторым Орденом Мужества, уже посмертно.

Герою было 27 лет…

https://zpobeda.ru/denis-savenko/

Военнослужащий Глухов Владимир 28 февраля 2022 года при выполнении служебно-боевых задач, погиб инструктор отделения специальной разведки 33 ОСН «Пересвет» старший прапорщик Глухов Владимир Александрович.

Владимир принимал участие в специальной военной операции по защите Донбасса.

28 февраля 2022 года при проведении специальных мероприятий, вблизи населенного пункта Катюжанка, обеспечивая огневое прикрытие личного состава своего подразделения от диверсионно-разведывательной группы противника, получил осколочное ранение. Продолжая вести огонь, он обеспечил развертывание в боевой порядок личного состава подразделения и уничтожения врага. К сожалению, ранение оказалось не совместимым с жизнью.

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения служебно-боевых задач Владимир награжден орденом Мужества и краповым беретом (посмертно).

https://zpobeda.ru/vladimir-gluhov/

Лейтенант Рослов Илья В станице Кущевской Краснодарского края проводили в последний путь 23-летнего Илью Рослова. Он погиб, защищая безопасность нашей страны и жителей, в ходе специальной военной операции.

Илья служил командиром взвода управления (командного пункта) в звании лейтенанта. Погиб при исполнении воинского долга.

https://zpobeda.ru/ilya-roslov/

Младший сержант Бадмацыренов Бато В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб Бадмацыренов Бато Болотович

Бато родился 06.04.1990 г. в селе Челутай, Агинского района. Учился в Челутайской средней школе.

В 2008 г. после окончания учёбы ушёл в армию. Служил в сухопутных войсках в Приморье. После демобилизации служил по контракту.

Работал во вневедомственной охране, в отделении почтовой связи сопровождающим, последнее время работал вахтовым методом.

Был человеком смелым, храбрым, добрым, щедрым, отзывчивым, всегда приходил на помощь людям.

В августе 2022 г. уехал на СВО из г.Улан-Удэ.

Героически погиб при исполнении воинского долга 6 февраля 2023 г.

Посмертно награждён орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/bato-badmacyrenov/ Романа Кадацкого, пожалуй, знали все жители Петровского района донецкой обл, да и далеко за его пределами. Роман был лучиком света в каждой компании и главным "заводилой". У него всегда было время выслушать и помочь словом и делом. Он всегда отличался своим чувством юмора, а самое главное доброй душой. Он был очень добрым человеком.

Наш защитник погиб выполняя свой воинский долг. Защищая родную землю.

https://vk.com/wall-100326110_70080

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !