Природа нашей страны

Бородинское полеБородинское поле — место, где 26 августа (7 сентября) 1812 года произошло крупнейшее сражение Отечественной войны между русской армией под командованием генерала М. Кутузова и французской армией Наполеона I Бонапарта.фото: Андрей ЛиховодКош-Агачский район Алтая. Этот рельеф - настоящее чудо природы.
Кош-Агачский район Алтая. Этот рельеф - настоящее чудо природы.Вятский край осеньюФотограф Евгений КарепановРускеальские водопады. Карелия.Рускеальские водопады. Карелия.После дождя, д. Глазово, КенозёрьеСтаринная карельская деревня Мунозеро и одноимённое озеро - природные радоновые ванны. Кондопожский район, КарелияФото: Ольга СедоваВерхнее Мультинское. Катунский заповедник. АлтайАлтайМурманская областьНижний НовгородВоронежская областьВоронежская областьВоронежская областьВоронежская областьВоронежская областьВоронежская областьОзеро Джека ЛондонаВечер над ДемерджиВысоцкий монастырь, Серпухов, Московская областьСкала и речка - Кара-Су и Ак-КаяВладимирская областьГород Тутаев (Романов-Борисоглебск), Романовская сторона. Ярославская областьГород Тутаев (Романов-Борисоглебск), Романовская сторона. Ярославская областьГород Тутаев (Романов-Борисоглебск), Романовская сторона. Ярославская областьГород Тутаев (Романов-Борисоглебск), Романовская сторона. Ярославская областьГород Тутаев (Романов-Борисоглебск), Романовская сторона. Ярославская областьГород Тутаев (Романов-Борисоглебск), Романовская сторона. Ярославская областьГород Тутаев (Романов-Борисоглебск), Романовская сторона. Ярославская областьГород Тутаев (Романов-Борисоглебск), Романовская сторона. Ярославская областьНовый СветЗакат на острове Ряжков. Белое мореВид на остров Патмос, Чемальский район, Республика АлтайДарашколь. Ледниковое озеро на АлтаеДарашколь. Ледниковое озеро на АлтаеДарашколь. Ледниковое озеро на АлтаеДарашколь. Ледниковое озеро на АлтаеДарашколь. Ледниковое озеро на АлтаеВечер ЗабайкальяОзеро Киделю, АлтайТуманный рассвет в сосновом бору.Закаты УгличаЗакаты УгличаЗакаты УгличаЗакаты УгличаАлтайРассвет. Кабардино-БалкарияРассвет в ФилипповскомРека Цна,Рязанская область с.Инная СлободаКамчатка. Халактырский пляжКамчатка. Халактырский пляжКамчатка. Халактырский пляжКамчатка. Халактырский пляжрека Вымь. Республика КомиОсень в Крымских горахОренбургская областьПримечательные кадры: на реке Оредеж
На пляже Шудибиль в поселке Вырица Ленинградской области можно увидеть уникальное явление - сосны с оголёнными корнями на берегу реки Оредеж. Местные жители их называют ходульные, шагающие или танцующие деревья.Это уникальное явление для России. Соснам и лиственницам не свойственно иметь ходульные корни. Как правило корнями-опорами (ходулями) обладают тропические растения. Лично я такие видела в Пхукете (Таиланд) и весьма им поразилась. А тут постоянные сильные ветра обнажили корни этих деревьев, выдувая из-под них песок.
И на сегодня все.
