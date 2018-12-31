10 самых необычных советских мультфильмов

Эти мультфильмы были рассчитаны не только на детей, а иногда и в первую очередь на взрослых. Жизнь была непростой, но интересной. Подобная анимация в полной мере отражала ее абсурдность, сюрреалистичность и уникальность.

«Икар и мудрецы», 1976

Рисованный фильм-притча о жизни античного общества, в котором досуг посвящается философским беседам о смысле бытия. Только чудак Икар в них не принимает участия. У него свои развлечения: он учится летать, как птицы. Его многочисленные попытки подняться в небо сопровождаются неудачами, но после каждого падения он изрекает латинскую мудрость.

«Ишь ты, Масленица!», 1985

Мультфильм о скупости и алчности. Жадный помещик накладывает на крестьян налог на снег. Крестьянский мальчик решает проучить обидчика. Чего он только не придумывает, чтобы восстановить справедливость. Всё это происходит накануне Масленицы. Незнание народных традиций и праздников слугами помещика помогает ему одержать победу.

«Пиф-паф, ой-ой-ой», 1980

Шуточное стихотворение-считалочка о зайчике становится основой для создания пародии на пять театральных жанров: драмы, оперетты, утренника, экспериментальная постановки и оперы. Чего только не делает бедный зайчик, чтобы изменить свое незавидное положение. Посмотрим, удастся ли ему.

«Халиф-аист, 1981

Халифу надоело властвовать, он смотрит в окно на аиста и мечтает стать птицей. Злой колдун дарит ему волшебный порошок, с помощью которого можно превратиться в любое животное.



Чтобы вернуться обратно в человеческий облик достаточно произнести всего одно слово. Но всякий, кто засмеется, забудет его навсегда и останется в нечеловеческом облике. Сможет ли халиф наслаждаться полетом, не выказывая радости?

«Кот в колпаке», 1984

Говорящий кот пытается убедить детей в том, что их комната совсем не комната, а вселенная, созданная для игр. Немного магии, пущенной в ход котом, немного детского воображения — и перед глазами действительно появляется иной мир, где обычным бытовым вещам отведена волшебная роль.

«ФРУ-89. Слева направо», 1989

Мультфильм для взрослых, который раскрывает суть понятия «фрустрация». В нём вся боль от невозможности удовлетворения потребностей и несоответствия желаний возможностям выражается через сюрреалистичные видения голодного щенка. Именно животное становится воплощением образа фрустрированного человека.

«Дарю тебе звезду», 1974

История взаимоотношений полов. Мужчина поет женщине оды и обещает подарить звезду, в то время как она занимается уборкой дома и бытом. Сначала в каменном веке, потом в Средневековье, потом современности и в будущем. Время идет, но ничего не меняется. Он обещает, а она всё так же верит и трет.

«Премудрый пескарь», 1979

Пескарь хочет спрятаться от мира. Он строит себе дом, в котором его никто не найдет. Сидя взаперти, он может наблюдать за жизнью, но не может участвовать в ней. И хоть пескарь и доживает до ста лет, его век оказывается скучным, а существование одиноким.



«Какие были у него радости? Кого он утешил? Кому добрый совет отдал? Кому доброе слово сказал? Кто его существование вспомнит?» — говорит голос рассказчика за кадром. А всё из-за страха столкнуться с реальностью.

«Баба-яга против!», 1979

Мультфильм посвящен московской Олимпиаде 1980 года. В преддверии начала соревнований Баба-Яга вместе со Змеем Горынычем и Кощеем Бессмертным пытается напакостить талисману Олимпийских игр медвежонку Мише. Как думаешь, что победит: добро или зло?

«Голубой щенок», 1976

Очень странные мультфильмы были для советского времени обычным делом. Среди них и «Голубой щенок». Могли ли в то время открыто говорить о дискриминации? Только через мультфильм. Щенок не такой, как все, он голубого цвета. Но и ему хочется занять свое место в обществе.