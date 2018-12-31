Мы из Советского Союза

13 851 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Черепнин
    И ЭТОТ РЯЖЕНЫЙ ЛЕЗЕТ В ПОЛИТИКУКому достанется з...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Можете сделать у нас об этом материал, если есть желание, конечноАзбука российская...
  • zygmund nedialkow
    Разворовали и разрушили самую богатую страну Союза.Заметки по поводу...

10 самых необычных советских мультфильмов

Эти мультфильмы были рассчитаны не только на детей, а иногда и в первую очередь на взрослых. Жизнь была непростой, но интересной. Подобная анимация в полной мере отражала ее абсурдность, сюрреалистичность и уникальность.

«Икар и мудрецы», 1976

10 самых необычных советских мультфильмов
Рисованный фильм-притча о жизни античного общества, в котором досуг посвящается философским беседам о смысле бытия. Только чудак Икар в них не принимает участия. У него свои развлечения: он учится летать, как птицы. Его многочисленные попытки подняться в небо сопровождаются неудачами, но после каждого падения он изрекает латинскую мудрость.

«Ишь ты, Масленица!», 1985

10 самых необычных советских мультфильмов
Мультфильм о скупости и алчности. Жадный помещик накладывает на крестьян налог на снег. Крестьянский мальчик решает проучить обидчика. Чего он только не придумывает, чтобы восстановить справедливость. Всё это происходит накануне Масленицы. Незнание народных традиций и праздников слугами помещика помогает ему одержать победу.

«Пиф-паф, ой-ой-ой», 1980

10 самых необычных советских мультфильмов
Шуточное стихотворение-считалочка о зайчике становится основой для создания пародии на пять театральных жанров: драмы, оперетты, утренника, экспериментальная постановки и оперы. Чего только не делает бедный зайчик, чтобы изменить свое незавидное положение. Посмотрим, удастся ли ему.

«Халиф-аист, 1981

10 самых необычных советских мультфильмов
Халифу надоело властвовать, он смотрит в окно на аиста и мечтает стать птицей. Злой колдун дарит ему волшебный порошок, с помощью которого можно превратиться в любое животное.
Чтобы вернуться обратно в человеческий облик достаточно произнести всего одно слово. Но всякий, кто засмеется, забудет его навсегда и останется в нечеловеческом облике. Сможет ли халиф наслаждаться полетом, не выказывая радости?

«Кот в колпаке», 1984

10 самых необычных советских мультфильмов
Говорящий кот пытается убедить детей в том, что их комната совсем не комната, а вселенная, созданная для игр. Немного магии, пущенной в ход котом, немного детского воображения — и перед глазами действительно появляется иной мир, где обычным бытовым вещам отведена волшебная роль.

«ФРУ-89. Слева направо», 1989

10 самых необычных советских мультфильмов
Мультфильм для взрослых, который раскрывает суть понятия «фрустрация». В нём вся боль от невозможности удовлетворения потребностей и несоответствия желаний возможностям выражается через сюрреалистичные видения голодного щенка. Именно животное становится воплощением образа фрустрированного человека.

«Дарю тебе звезду», 1974

10 самых необычных советских мультфильмов
История взаимоотношений полов. Мужчина поет женщине оды и обещает подарить звезду, в то время как она занимается уборкой дома и бытом. Сначала в каменном веке, потом в Средневековье, потом современности и в будущем. Время идет, но ничего не меняется. Он обещает, а она всё так же верит и трет.

«Премудрый пескарь», 1979

10 самых необычных советских мультфильмов
Пескарь хочет спрятаться от мира. Он строит себе дом, в котором его никто не найдет. Сидя взаперти, он может наблюдать за жизнью, но не может участвовать в ней. И хоть пескарь и доживает до ста лет, его век оказывается скучным, а существование одиноким.
«Какие были у него радости? Кого он утешил? Кому добрый совет отдал? Кому доброе слово сказал? Кто его существование вспомнит?» — говорит голос рассказчика за кадром. А всё из-за страха столкнуться с реальностью.

«Баба-яга против!», 1979

10 самых необычных советских мультфильмов
Мультфильм посвящен московской Олимпиаде 1980 года. В преддверии начала соревнований Баба-Яга вместе со Змеем Горынычем и Кощеем Бессмертным пытается напакостить талисману Олимпийских игр медвежонку Мише. Как думаешь, что победит: добро или зло?

«Голубой щенок», 1976

10 самых необычных советских мультфильмов
Очень странные мультфильмы были для советского времени обычным делом. Среди них и «Голубой щенок». Могли ли в то время открыто говорить о дискриминации? Только через мультфильм. Щенок не такой, как все, он голубого цвета. Но и ему хочется занять свое место в обществе.
советское искусство

Картина дня

наверх