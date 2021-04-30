Мы из Советского Союза

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Мир, Труд, Май ! Ура, товарищи!

Мир, Труд, Май ! Ура, товарищи!
40 выразительных фотографий первомайских демонстраций от СССР до России за последние 100 лет
1 мая - День труда.
1 мая - День труда.

1 мая в СССР был Днем международной солидарности трудящихся. Развалом Союза в 1992 году политическая составляющая праздника была нивелирована, и его превратили Праздник весны и труда. Мы подобрали 30 фотографии с первомайских демонстраций разных лет, которые позволяют ощутить дух этого праздника.

1917 - 1919 годы

1 мая 1917 года. Петроград.
1 мая 1917 года. Петроград.
1 мая 1917 года. Петроград.
1 мая 1917 года. Петроград.
1 мая 1919. Киржач.
1 мая 1919. Киржач.
1 мая 1919. Ленин на трибуне. Москва.
1 мая 1919. Ленин на трибуне. Москва.Первомай. 1919 год. Рига.
Первомай. 1919 год. Рига.

1920-е годы

Начало 1920-х. Москва

Начало 1920-х. Москва1 мая 1928 года. Оренбург.
1 мая 1928 года. Оренбург.Майские праздники на Красной площади в Москве, 1 мая 1924
Майские праздники на Красной площади в Москве, 1 мая 1924Выступление руководства советской страны перед трудящимися.
Выступление руководства советской страны перед трудящимися.

1930-е

Части советский армии выстроились на Красной площади во время первомайского парада. Москва, СССР, 1933.
Части советский армии выстроились на Красной площади во время первомайского парада. Москва, СССР, 1933.Первомай. Москва. 1933
Первомай. Москва. 19331 мая. Середина 1930-х. Иваново.
1 мая. Середина 1930-х. Иваново.Первомай в Майкопе. 1936 год.
Первомай в Майкопе. 1936 год.

1940-е

Первомайские праздники в оккупированном Минске.
Первомайские праздники в оккупированном Минске.Первомайские праздники в оккупированном Минске.
Первомайские праздники в оккупированном Минске.1 мая 1943 года. Ленинград.
1 мая 1943 года. Ленинград.1 мая Киеве.
1 мая Киеве.
Мир, Труд, Май ! Ура, товарищи!
Военный парад на Крещатике, 1 мая 1945 года.

1950-е

Школьницы на первомайской демонстрации. Царское село. Начало 1950-х.
Школьницы на первомайской демонстрации. Царское село.
Начало 1950-х.Колонна спортсменов на первомайской демонстрации в Минске. 1950 год.
Колонна спортсменов на первомайской демонстрации в Минске. 1950 год.1 мая. Москва. 1952 год.
1 мая. Москва. 1952 год.Парад на Красной Площади, 1955 год.
Парад на Красной Площади, 1955 год.Красная площадь, 1958 год.
Красная площадь, 1958 год.

1960-е

Первомайская демонстрация. Северск.
Первомайская демонстрация. Северск.Красная площадь. Москва. Первомайская демонстрация.
Красная площадь. Москва. Первомайская демонстрация.Советские трудящиеся на первомайской демонстрации.
Советские трудящиеся на первомайской демонстрации.1 Мая 1964 год. Хрущёв - В последний раз на трибуне Мавзолея.
1 Мая 1964 год. Хрущёв - В последний раз на трибуне Мавзолея.1964 год, Москва. Демонстрация на Красной площади.
1964 год, Москва. Демонстрация на Красной площади.1964 год. Москва. Демонстрация.
1964 год. Москва. Демонстрация.

1970-е

Советские трудящиеся на первомайской демонстрации. 1970.
Советские трудящиеся на первомайской демонстрации. 1970.Советские трудящиеся на первомайской демонстрации. 1970.
Советские трудящиеся на первомайской демонстрации. 1970.Советские трудящиеся на первомайской демонстрации. 1970.
Советские трудящиеся на первомайской демонстрации. 1970.

1980-е

Члены Политбюро приветствуют участников первомайской демонстрации в Москве.
Члены Политбюро приветствуют участников первомайской демонстрации в Москве.

1990-е

Кровавый Первомай 1993 года. Москва.
Кровавый Первомай 1993 года. Москва.Кровавый Первомай 1993 года. Москва.
Кровавый Первомай 1993 года. Москва.

2000-е

Дети в колоне демонстрантов. Москва.
Дети в колоне демонстрантов. Москва.Первомай в России.
Первомай в России.Первые лица России на первомайской демонстрации.
Первые лица России на первомайской демонстрации.
https://kulturologia.ru/blogs/010515/24335/
знаменательная датафотоностальгия
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Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

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