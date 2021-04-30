Мир, Труд, Май ! Ура, товарищи!

40 выразительных фотографий первомайских демонстраций от СССР до России за последние 100 лет

1 мая - День труда. 1 мая в СССР был Днем международной солидарности трудящихся. Развалом Союза в 1992 году политическая составляющая праздника была нивелирована, и его превратили Праздник весны и труда. Мы подобрали 30 фотографии с первомайских демонстраций разных лет, которые позволяют ощутить дух этого праздника. 1917 - 1919 годы

1 мая 1917 года. Петроград.

1 мая 1917 года. Петроград.

1 мая 1919. Киржач.

1 мая 1919. Ленин на трибуне. Москва.

Первомай. 1919 год. Рига.

1920-е годы

Начало 1920-х. Москва

1 мая 1928 года. Оренбург.

Майские праздники на Красной площади в Москве, 1 мая 1924

Выступление руководства советской страны перед трудящимися.

1930-е

Части советский армии выстроились на Красной площади во время первомайского парада. Москва, СССР, 1933.

Первомай. Москва. 1933

1 мая. Середина 1930-х. Иваново.

Первомай в Майкопе. 1936 год.

1940-е

Первомайские праздники в оккупированном Минске.

Первомайские праздники в оккупированном Минске.

1 мая 1943 года. Ленинград.

1 мая Киеве.

Военный парад на Крещатике, 1 мая 1945 года.

1950-е

Начало 1950-х. Школьницы на первомайской демонстрации. Царское село.Начало 1950-х.

Колонна спортсменов на первомайской демонстрации в Минске. 1950 год.

1 мая. Москва. 1952 год.

Парад на Красной Площади, 1955 год.

Красная площадь, 1958 год.

1960-е

Первомайская демонстрация. Северск.

Красная площадь. Москва. Первомайская демонстрация.

Советские трудящиеся на первомайской демонстрации.

1 Мая 1964 год. Хрущёв - В последний раз на трибуне Мавзолея.

1964 год, Москва. Демонстрация на Красной площади.

1964 год. Москва. Демонстрация.

1970-е

Советские трудящиеся на первомайской демонстрации. 1970.

Советские трудящиеся на первомайской демонстрации. 1970.

Советские трудящиеся на первомайской демонстрации. 1970.

1980-е

Члены Политбюро приветствуют участников первомайской демонстрации в Москве.

1990-е

Кровавый Первомай 1993 года. Москва.

Кровавый Первомай 1993 года. Москва.

2000-е

Дети в колоне демонстрантов. Москва.

Первомай в России.

Первые лица России на первомайской демонстрации.