Мир, Труд, Май ! Ура, товарищи!

40 выразительных фотографий первомайских демонстраций от СССР до России за последние 100 лет
1 мая - День труда.
1 мая в СССР был Днем международной солидарности трудящихся. Развалом Союза в 1992 году политическая составляющая праздника была нивелирована, и его превратили Праздник весны и труда. Мы подобрали 30 фотографии с первомайских демонстраций разных лет, которые позволяют ощутить дух этого праздника.
1917 - 1919 годы
1 мая 1917 года. Петроград.
1 мая 1917 года. Петроград.
1 мая 1919. Киржач.
1 мая 1919. Ленин на трибуне. Москва.
Первомай. 1919 год. Рига.
1920-е годы
Начало 1920-х. Москва
1 мая 1928 года. Оренбург.
Майские праздники на Красной площади в Москве, 1 мая 1924
Выступление руководства советской страны перед трудящимися.
1930-е
Части советский армии выстроились на Красной площади во время первомайского парада. Москва, СССР, 1933.
Первомай. Москва. 1933
1 мая. Середина 1930-х. Иваново.
Первомай в Майкопе. 1936 год.
1940-е
Первомайские праздники в оккупированном Минске.
Первомайские праздники в оккупированном Минске.
1 мая 1943 года. Ленинград.
1 мая Киеве.
Военный парад на Крещатике, 1 мая 1945 года.
1950-е
Школьницы на первомайской демонстрации. Царское село. Начало 1950-х.
Колонна спортсменов на первомайской демонстрации в Минске. 1950 год.
1 мая. Москва. 1952 год.
Парад на Красной Площади, 1955 год.
Красная площадь, 1958 год.
1960-е
Первомайская демонстрация. Северск.
Красная площадь. Москва. Первомайская демонстрация.
Советские трудящиеся на первомайской демонстрации.
1 Мая 1964 год. Хрущёв - В последний раз на трибуне Мавзолея.
1964 год, Москва. Демонстрация на Красной площади.
1964 год. Москва. Демонстрация.
1970-е
Советские трудящиеся на первомайской демонстрации. 1970.
Советские трудящиеся на первомайской демонстрации. 1970.
Советские трудящиеся на первомайской демонстрации. 1970.
1980-е
Члены Политбюро приветствуют участников первомайской демонстрации в Москве.
1990-е
Кровавый Первомай 1993 года. Москва.
Кровавый Первомай 1993 года. Москва.
2000-е
Дети в колоне демонстрантов. Москва.
Первомай в России.
Первые лица России на первомайской демонстрации.https://kulturologia.ru/blogs/010515/24335/
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