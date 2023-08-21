История создания песни "Березовый сок"

Сегодня вспомним еще один хит "Песняров". "Березовый сок".

Надо сказать, что ПЕСНЯРЫ не раз принимали участие в записи самых разных саундтреков. Один такой кинохит — «Берёзовый сок» — был написан композитором Вениамином Баснером на стихи Михаила Матусовского. Песня посвящалась всем, кто несёт свою службу далеко от родных мест — и могла подойти, как разведчикам, так и пограничникам.

М. Матусовский:

«Нам часто приходилось бывать у бойцов, несущих воинскую службу вдали от Отчизны, где воспоминания о родных краях приобретают особую, щемящую остроту». Вот и по словам Леонида Боткевича поначалу «Берёзовый сок» должен был войти в фильм «Щит и меч» — о советском разведчике времён Великой Отечественной войны. Тем не менее, там прозвучала другая песня Баснера и Матусовского «С чего начинается Родина?», а «Берёзовый сок» попал в саундтрек фильма «Мировой парень» (1971).

Впрочем, Юрий Доронин (композитор и руководитель культурного центра «Песняры») рассказывал несколько иную историю. Мол, ПЕСНЯРЫ снимались на киностудии в каком-то собственном музыкальном фильме, а в соседнем павильоне шли съёмки «Мирового парня». Вот к ансамблю и забежал режиссёр с предложением записать песню о берёзовом соке. ПЕСНЯРЫ её записали и забыли. А спустя время стали получать на концертах записки с просьбами исполнить «Берёзовый сок»…

Л. Борткевич:

«…для кино все делалось быстро. Мы даже фонограмму не оставили. Пришлось идти на просмотр «Мирового парня». В кинотеатре и записали эту песню на магнитофон. Смешно, не правда ли?».

Многие эту песню любили, но были и те, для кого она стала образчиком «елейного патриотизма». Впрочем, это никак не умоляет того факты, что ПЕСНЯРЫ сделали её блестяще.

Есть и такая версия создания песни. После выхода на экраны ленты «Щит и меч» (1968) песня Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского «С чего начинается Родина» в исполнении Марка Бернеса завоевала сердца миллионов. Соавторы решили написать для актера еще что-то в лирико-патриотическом ключе. Появились мелодия и стихи:

Как часто, пьянея

Средь ясного дня,

Я брел наугад

По весенним протокам.

И Родина щедро

Поила меня

Березовым соком.

Вениамин Баснер Вениамин Баснер

Бернес сразу понял: песня станет популярной. Она ему очень понравилась. Но, к сожалению, 57-лентий любимец публики был неизлечимо болен (рак легких). Он не исключал, что успеет записать и ее, но приоритетом считал работу над другим шедевром. В тот период он вместе с авторами Расулом Гамзатовым и Яном Френкелем занимался переделкой текста песни «Журавли», которую изначально посвящали не всем бойцам, погибшим на фронте, а лишь героям — выходцам с Кавказа. Например, в строчке «Мне кажется порою, что солдаты», вместо солдат фигурировали джигиты. Актер справедливо решил: песня должна быть общенациональной. В ряд строчек он вложил и мысли о личной беде: «Настанет день, и с журавлиной стаей я поплыву в такой же сизой мгле». 8 июля 1969-го Марк Наумович записал «Журавли» в студии. Через месяц его не стало. «Березовый сок» спеть не успел, сил не хватило. Авторы не видели другого исполнителя для данного произведения, поэтому отложили его до лучших времен. Михаил Матусовский

Баснер часто писал музыку для кино. И в 1970 году его пригласили в Минск, где на базе отечественной киностудии режиссер Юрий Дубровин снимал остросюжетную ленту «Мировой парень». По сюжету арабская фирма в рамках тендера на закупку грузовиков устраивает между машинами разных производителей соревнование в сложных горных условиях. Понятно, что какая марка выиграет, ту и закупят. В гонках участвует и наш «МАЗ-516». Техническим обслуживаем машины, занимается инженер Минского автозавода Виктор Логинов (Николай Олялин). А когда водитель внезапно заболевает, парень сам садится за руль. Конечно, представители зарубежных команд стараются строить советским героям всяческие козни, чинят препятствия, нечестно играют. Но Логинов с честью выходит из всех ситуаций. Поскольку любые зарубежные первенства для советского человека — это немного война, дело не обходится без патриотической тематики. Ну и, конечно, каждый гражданин СССР, попав за границу, видя нечестную борьбу иностранных конкурентов, думает только о Родине и о том, как там плачут березы. Поэтому Баснер недолго думая достал из ящика стола песню «Березовый сок» и продемонстрировал ее режиссеру. Тот остался в восторге.

Кстати, любопытные факты. Все сцены фильма в горах снимали в Афганистане, что удивительно, так как в СССР имелось немало регионов с прекрасным горным ландшафтом. Еще примечательно то, что в картине под вымышленными марками с «МАЗом» соревнуются грузовики известных производителей, таких как «Мерседес», «Фиат» и др. Их предоставил Минский автозавод, закупавший эти машины… для изучения зарубежных технологий. А мы-то думали, что промышленным шпионажем занимался только Китай.

Рассмеялся бы в лицо

Когда в качестве исполнителей песни режиссер предложил молодежный ансамбль «Песняры», Баснер восстал. Ему казалось, что лирико-патриотическая тематика не имеет ничего общего с битломанами и пижонами. Тогда Дурбровин сказал, что не настаивает, но все же просит послушать в записи несколько их песен. Услышав идеальный вокал Борткевича, композитор изменил мнение, выдвинув условие: петь нужно, не демонстрируя свое шикарное соло, а на манер Бернеса, сдержанно, от души, будто за столом рассказываешь другу историю. Так Леонид и сделал. Справился за два дубля в тон-студии «Беларусьфильма». Примечательно, что ни Мулявин, ни Борткевич не разглядели в произведении хит. Клавир и партитуру оставили там же, в тон-студии. И забыли о песне. Подумаешь, очередная халтура, проходная работа. Естественно мыслей не было брать песню в репертуар ансамбля. Если бы Борткевичу тогда сказали, что он будет ее исполнять на бис ближайшие 50 лет, он бы рассмеялся.

Тем не менее после премьеры картины на каждом концерте зрители стали просить исполнить «Березовый сок». Сначала ребята решили, что это мимолетный порыв под впечатлением от кино. Но публика продолжала настаивать. Тогда музыканты стали чесать затылки, ведь партитуру они после записи не забрали. Ничего не оставалось делать, как взять магнитофон, пойти в кинотеатр на фильм «Мировой парень», записать песню, а потом расшифровать запись на нотной бумаге!

И полувековое шествие песни началось. В 1972 г. она становится лауреатом телефестиваля «Песня года» и навсегда остается в репертуаре ансамбля. Конечно, концертные программы менялись, ее не пели на каждом выступлении, но если зрители настаивали, то музыканты ее исполняли. Пели и после ухода Мулявина из жизни, когда ансамбль разделился на несколько коллективов. Борткевич незадолго до своей кончины исполнил «Березовый сок» на «Славянском базаре» в 2019 г.

Иное впечатление

Песню в советский период пели не только «Песняры». В репертуар ее взяли Эдуард Хиль,

Геннадий Белов,

а в 1990-е вместе с Мулявиным ее исполнила Алла Пугачева.

Безусловно, это очень проникновенный хит. Но обратите внимание на то, как песня в кино может формировать характер героя в глазах зрителей.

Благодаря «Березовому соку» герой Олялина кажется нам чрезмерно наивным, романтичным (роса, цветочки, подснежники), неспособным различить подлое коварство под маской дружелюбия. А теперь на секунду представьте, что лейтмотивом фильма была бы совсем другая мелодия. Например, песня Владимира Высоцкого «Дорожная история»:

Дорога, а в дороге — МАЗ,

Который по уши увяз,

В кабине — тьма, напарник третий час молчит, —

Хоть бы кричал, аж зло берет —

Назад пятьсот, пятьсот вперед,

А он — зубами «Танец с саблями» стучит!

И характер героя, и кино оставило бы совсем иное впечатление. На этом примере можно убедиться в том, насколько детали влияют на целостность произведения.

И сегодня песня звучит совсем по новому. С военными ее на первый взгляд роднит лишь то, что авторы - поэт Михаил Матусовский и композитор Вениамин Баснер - оба пережили Великую Отечественную. Первый прошел войну военкором фронтовых газет. Его задорные частушки и фельетоны поднимали настроение солдат.

А второй до 1944-го служил в военном оркестре. Их творческий союз сложился в мирное время, когда они написали знаменитые «На безымянной высоте», «Махнем не глядя», «С чего начинается Родина».

«Березовый сок» появился в 1971-м.

Матусовский с Баснером написали эту песню к кинофильму «Мировой парень», снятому на «Беларусьфильме» Юрием Дубровиным. Мы ее любим в исполнении знаменитых «Песняров» Владимира Мулявина, солист - Леонид Борткевич. Фильм тот - ну совсем не военный. События разворачиваются на сложнейшем международном ралли, где соперники «вставляют палки в колеса» советским грузовикам. Но наши парни-испытатели с честью выходят из всех переделок, потому что силы им дает большая любовь к Родине. И песня воспринималась - как музыкально-поэтическое выражение сугубо мирного времени.

Священную память храня обо всем,

Мы помним холмы и проселки родные.

Мы трудную службу сегодня несем

Вдали от России, вдали от России.

Но вот символический знак судьбы: первыми слушателями стали военнослужащие одной из частей группы советских войск в Германии. Туда приехал композитор с концертом. Солдаты просили исполнить «Березовый сок» снова и снова, пока не запомнили слова и не начали подпевать.

Где эти туманы родной стороны

И ветви берез, что над заводью гнутся.

Сюда мы с тобой непременно должны

Однажды вернуться,

однажды вернуться.

Мы с замиранием сердца следили за трудной службой, которую несли вдали от России - в Сирии - наши летчики, техники, обслуживающие самолеты, да весь гарнизон ВКС, воюющий с террористами. Включаешь «Березовый сок» «Песняров» - и ловишь себя на мысли: как же актуально - и по-новому - звучат и слова, и мотив...

Открой нам, Отчизна, просторы свои,

Заветные чащи открой ненароком -

И так же, как в детстве, меня напои

Березовым соком, березовым соком.

https://www.kursivom.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%80...

https://www.kp.ru/daily/26471/3341127/

https://minsknews.by/berezovyj-sok-kak-pesnyary-ne-razglyade...