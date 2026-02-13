12 февраля 2025 года исполнилось 35 лет со дня массовых беспорядков в Таджикистане, которые положили начало геноциду русского населения и жестоким гонениям на русских людей в республиках Средней Азии.
Таджикистан 1990-е, прошли погромы русских кварталов
Основные погромы русского населения происходили в столице Таджикистана – Душанбе, а также не его окраинах.
Религиозные экстремисты вершили кровавые погромы и вели расправы над русскоязычным населением.
Таджикская молодежь буквально уничтожала собственность русских граждан. Людей били палками, камнями, железными прутьями. Было много убитых и раненых, в том числе дети. Над русскими женщинами публично издевались и насиловали, при этом возраст русских жертв не являлся преградой для жестоких преступлений.
На заборах домов русских семей в Таджикистане писали: «Русские, не уезжайте — нам нужны рабы!».
Помним. В феврале 1990-го, в Душанбе (Таджикистан) прошли погромы русских кварталов.
"... Потом было много всего. В феврале 1990-го, аккурат в день очередной годовщины исламской революции в Иране, – погром русских кварталов Душанбе. Убийство средь бела дня корреспондента ОРТ Никулина, расстрел из гранотомета школьного автобуса с детьми российских офицеров.
Зверская расправа над православным священником в Душанбе, поджог храма, бесчинства на кладбищах... "
(Владимир Кленов, Душанбе. «Памир: воспоминание о русских»)
***
Двадцать лет назад, в феврале 1990 года, в Душанбе произошли волнения, ставшие прологом гражданской войны.
После погромов в Азербайджане несколько армянских семей из Баку бежали к своим родственникам в Душанбе.
Среди таджикского населения города стали ходить слухи, что тысячам вынужденных переселенцев, несмотря на дефицит жилья, будут предоставлены квартиры в престижных новостройках.
11 февраля у здания ЦК компартии Таджикистана собрались около четырех тысяч человек. После митинга армяне покинули республику, но на следующий день толпа снова вышла на улицы, требуя отставки первого секретаря ЦК КПТ Кахара Махкамова. Здание ЦК подожгли, а когда милиция начала стрелять резиновыми пулями, митингующие отправились громить магазины.
Вечером было объявлено о введении чрезвычайного положения. 13 февраля в городе перестал работать транспорт, государственные учреждения, магазины, телефонная и почтовая связь.
Погромы и поджоги сопровождались массовыми изнасилованиями и убийствами русских, татар, евреев и представителей других некоренных национальностей.
Местным жителям пришлось самим защищать свои дома, создавая отряды обороны. К вечеру в Душанбе вошли танки и пять тысяч военнослужащих, получивших приказ стрелять на поражение. В ходе беспорядков погибло 25 человек, 565 были ранены. События спровоцировали массовый отток пришлого населения из Таджикистана: за три последующих года в соседние республики переселилось около 460 тысяч человек.
Сегодня Русский Петербург публикует истории, рассказанные русскоязычными жителями Душанбе. Это взгляд пострадавшей стороны. Сразу оговорим: русские очевидцы, которых мы расспрашивали, подумав, не разрешили публиковать свои имена. За этой анонимностью стоит многое.
И благоразумие – потому что они до сих пор живут в Душанбе или часто бывают в Таджикистане по делам. И нежелание объявлять во всеуслышание о перенесенном насилии, унижении и страхе. И свидетельство того, что националистические и экстремистские настроения, о которых говорили нам русские очевидцы, до сих пор живы в Таджикистане.
***
"А назавтра отрезок дороги у текстильного комбината превратился в ад. Банды исламских фундаменталистов блокировали шоссе. Из прибывающих с двух сторон автобусов и троллейбусов они вытаскивали русских женщин и насиловали здесь же на остановках и на футбольном поле у дороги, мужчин жестоко избивали. Антирусские погромы прокатились по всему городу. «Таджикистан для таджиков!» и «Русские, убирайтесь в свою Россию!» - главные лозунги погромщиков.
Русских грабили, насиловали и убивали даже в их собственных квартирах. Hе щадили и детей. Такого изуверства Таджикистан еще не знал... Городские и республиканские власти растерялись..."
Владимир Стариков. «Долгая дорога в Россию»
***
«В тот день когда всё началось все морги города Душанбе были переполнены телами русских людей, по этой причине был даже организован дополнительные полевые морги.
На центральной площади были изнасилованы и публично растерзаны две русских студентки. Можно много рассказывать обо всех ужасах, которые там происходили,… но не хочу тут разжигать ничего, тем более во многое просто трудно поверить.
Нашу семью тоже затронула трагедия…
Дядя моей жены стоял на остановке и ждал автобуса. Подошли пятеро вооружённых винтовками таджика…
- Русский?
- Да, Я – РУССКИЙ…
- Пошли!
Казнь была демонстрационной… на площади… чтоб боялись… вообще когда тело поступило к патологоанатомам, те решили по характеру ранений что расстреляли из крупнокалиберного пулемёта… потом лишь следствие и опрос свидетелей установило что его пронзали заточенными арматуринами. Тело рвали мастерски… он умирал в течении двадцати минут.
Дядя был в молодости спортсменом и был достаточно крепок, и когда его растерзанного и изуродованного оставили истекать кровью, он нашёл в себе силы доползи до ближайшего дома… умер в подъезде.
Тем русским кто бежал из Таджикистана на поезде, (в том числе семья моей жены, тогда ей было 11 лет), на прощание по вагону запросто давали очередь из АК, либо запирали все двери и кидали горящую смоляную тряпку в начале вагона (на скорости ветер раздувал огонь и целые семьи сгорали за пару минут)…»
Бывший душанбинец.
***
"...А в марте, как только начала работать железная дорога, первая волна отъезжающих русских хлынула на товарную станцию за контейнерами, на вокзал и аэропорт за билетами. Из семисот тысяч жителей тогдашнего Душанбе триста тысяч составляли россияне. Вскоре стала ощущаться нехватка врачей и учителей в русских классах. У моей дочери в восьмом классе в течение полугода отсутствовал учитель физики, что вынудило нас перевести ее в другую школу.
Именно в эти дни родился знаменитый лозунг: «Русские, не уезжайте - нам нужны рабы!». Он украшал заборы города до дня отъезда нашей семьи из Таджикистана. После распада СССР поток отъезжающих усилился.
Вирус исламизма, посеянный в феврале 90-го, дал всходы. И не только в этой южной стране, но и во всей Средней Азии и остальных государствах ближнего зарубежья. 90 процентов русских покинут в ближайшие годы Таджикистан, рассеявшись по всей России, да и по всему миру».
Владимир Стариков. «Долгая дорога в Россию».
***
"...в октябре 1991 г. уже в свободной обстановке, когда Анатолий Собчак, российский демократ и "крёстный отец" Путина, сказал свое знаменитое «здесь нет русских, здесь есть коммунисты», а т.н. таджикские «демократические силы» устраивали многомесячные сидячие митинги, где были и такие лозунги «русские! не уезжайте, - нам нужны рабы».
Все это вместе взятое четко подпадает под определение геноцида. Геноцида русской диаспоры в Таджикистане в 1990-х годах».
Пётр Чернов. «О чём умалчивает статья Каримова». «НГ». 2000 год.
***
«Май - июнь 92-го. В Душанбе проходят многотысячные митинги исламистов...
В пригороде Душанбе неизвестными лицами были расстреляны пассажиры автобуса - 12 человек, ставшие первыми, страшными в своей бессмысленной жестокости жертвами надвигающейся гражданской войны. Автобус сожгли. В тот же день один из лидеров оппозиции, выступая по национальному телевидению, объявляет всех русских, проживающих в Таджикистане, заложниками...
Гражданская война в условиях «нейтралитета» государственных силовых структур, после заявления руководителей МВД и КНБ (комитета национальной безопасности) республики Таджикистан о нейтралитете подчиненных им ведомств, полностью охватила центральные, юго-западные и южные районы республики.
Октябрь 92-го.
Душанбе, столица Таджикистана, в руках ваххабитов. В русской школе в центре города исламисты захватили в заложники школьников, и т.д".
"В нагнетании антирусской истерии во всех республиках бывшего СССР немало потрудились представители творческой интеллигенции.
В Таджикистане на этой ниве особенно отличилась поэтесса Гулрусхор Сафиева. В 20 лет она вступила в КПСС, возглавила сектор печати таджикского комсомола, в 24 года получила членский билет Союза писателей Таджикистана и ещё через 10 лет стала секретарём правления.
Во время Перестройки Сафиева из убеждённой коммунистки обратилась в пламенную националистку и правоверную мусульманку. На митингах «исламско-демократической» оппозиции поэтесса произносила антирусские речи, сокрушалась о «поруганной северными варварами моей прекрасной темноглазой Родине», называла Великую Отечественную войну «российской мясорубкой куда загнали таджиков», предрекала, что «час расплаты наступил, и пусть кровь смоет русскую грязь».
На этом фоне весьма примечательной выглядела позиция местного криминального авторитета Сангака Сафарова, заявившего:
«Кто тронет хоть одного русского - будет иметь дело со мной!»
Сафиева же с началом гражданской войны покинула Таджикистан и обосновалась в Москве, печатается на страницах газет «северных варваров», включая официозную «Российскую», проводит творческие вечера".
"... Ведь что такое был Душанбе в 1990 году? Маленький Париж. Половина населения – таджики, другая половина – русские, евреи, узбеки, татары… На одной свадьбе могли говорить по-таджикски, по-узбекски, по-русски… Это был интернациональный город, и каждый, кто приезжал из кишлака в Душанбе, становился городским жителем…
И когда после февраля русскоязычные стали уезжать – а это были лучшие, самые образованные люди, - то их отъезд стал страшным ударом, от которого Душанбе до сих пор не оправился. Сейчас Душанбе – это большой колхоз ..."
Любопытны воспоминания очевидцев братской любви и в других странах Средней Азии:
... ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ? (О ЗАБЫТОМ ГЕНОЦИДЕ РУССКИХ В СРЕДНЕЙ АЗИИ)
К сожалению, не так много людей на просторах нашей гостеприимной Родины слышали о притеснениях русских (порой доходивших до физической расправы) на постсоветском пространстве. Об этих событиях официально стараются умалчивать, дабы не разжечь национальную рознь.
Политика современной РФ – интеграция в евразийское пространство, нашей власти нужны еще миллионы мигрантов, пополняющих капитал собственных стран, обостряющих криминогенную ситуацию и увеличивающих наркотрафик.
Власть, сидящая на толерантной русской шее, кажется, как всегда забыла спросить русских, нужны ли нам «братские народы»?
Ведь это «братство», к которому шел еще СССР, обернулось геноцидом и погромами русских, которые начались в девяностых и продолжаются до сих пор. Нападения на русских стали нормой для некоторых малых народов некогда великого СССР. Пока наши люди строили "согражданам" заводы, школы и дома, те тихо ненавидели и ждали своего часа.
Пусть рассказы очевидцев напомнят о «братской» любви и т.н. «дружбе народов».
Таджикистан
«Первый звонок прозвенел в 1989-ом. Я помню, как с пеной у рта на чистом русском языке деятели типа Миррахима Миррахимова, бывшего секретаря парткома в одном из институтов, вмиг перекрасившегося в ультра-националиста, требовали статуса государственного для таджикского языка.
И русским, и узбекам, всем другим затыкали рты, угрожали, оскорбляли, не слушали даже своих, таджиков, уже тогда понимавших, что ни к чему хорошему такая горячка не приведет.
Потом было много всего. В феврале 1990-го, аккурат в день очередной годовщины исламской революции в Иране, – погром русских кварталов Душанбе. Убийство средь бела дня корреспондента ОРТ Никулина, расстрел из гранотомета школьного автобуса с детьми российских офицеров. Зверская расправа над православным священником в Душанбе, поджог храма, бесчинства на кладбищах…»
(Владимир Кленов, Душанбе. «Памир: воспоминание о русских»)
***
«Характерно, что первыми жертвами озверевших сепаратистов становились русские мирные жители. Например, внутритаджикской резне между «вовчиками» и «юрчиками» предшествовали расправы в Душанбе и других городах над русским населением. В середине февраля 1990 года национал-исламисты буквально растерзали полторы тысячи русских мужчин и женщин в Душанбе. Женщин под грохот автоматных очередей и гогот насильников заставляли раздеваться и бегать по кругу на площади железнодорожного вокзала».
(Рогозин Д.О.)
Узбекистан
«Мы с папой узнали, что их папу и маму, бабушку и самого младшего братика Алёшу убили в Узбекистане, где они родились и жили. Убили за то, что не хотели «злым» узбекам отдавать свою большую квартиру. Дети хорошо запомнили иззверённые гневом, лоснящиеся жирные лица, кричащие и на них: «За-арэ-эж-жэм на шишлик, рускай свиньня…», «Вон с нашэй зимля..», «В своя Расия едз-жай…».
(Свидетельства очевидцев, 1990 г.)
Киргизия
«Начались одиночные, но регулярные нападения на русских. Не хватало только массовки. Нужна была хорошая искра для хорошего костра. Но и она нашлась. В Ошской области большая группа киргизов пришла на поле, на котором местные узбеки традиционно работали. Узбеки "махаллёй" прогнали захватчиков, но прибывшее подкрепление мародёров устроило настоящую бойню.
Вот так начались "события 89-го года".
Тут же вспомнилась "вековая вражда". С юга волны ненависти докатились до столицы. Сожжённые дома, изнасилованные девочки, младенцы на вилах, тысячи беженцев. Но были и российские десантники и "расстрельные бригады генерала Кулова", за что им мой поклон. Воспоминания разные. Эпизодами».
«Наконец 92-93 года. Новые хозяева жизни уже кое-чему научились. Во-первых, они поняли, что Фрунзе, переименованный в Бишкек гораздо интересней, во-вторых, что никакая ельцинская Россия на помощь к русским не придёт».
(В. Н. Чердынцев. Воспоминания. «Геноцид русских в Киргизии»)
Казахстан
Ситуация в Казахстане и Туркмении несколько отличается: геноцид проходит без кровопролития, он выражается в государственной политике, нацеленной на открытое вытеснение русского населения, уничтожение памятников истории и культуры советского и имперского периодов.
***
«Снесены десятки памятников, среди которых: памятник Ермаку Тимофеевичу в г. Ермаке (сам город переименован в "Аксу"), памятник первоцелинникам на привокзальной площади и мемориал "Покорителям Целины" в Целинограде (сам город ныне - "северная столица" "Астана"), бюст Пржевальского в г. Зайсане»
«Судебный террор, кроме подавления деятельности русских общественных организаций, особенно охотно применяется при вытеснении русских из предпринимательства: отъем собственности в пользу казахов путем неправосудных решений - норма жизни современного Казахстана».
В. Ертаулов. Русский вопрос в Казахстане
Туркмения
«Сегодня, как сообщает "Немецкая волна", в Ашхабаде у лиц, имеющих двойное гражданство, сотрудниками службы национальной безопасности Туркмении были конфискованы квартиры. Под конфискацию подпадают квартиры, жильцы которых отсутствовали несколько дней. Основную массу лиц с двойным гражданством составляют этнические русские, их общая численность в Туркмении составляет 300 тысяч человек, причём 1/3 не имеет возможности покинуть страну и переселиться в Россию».
Линию о притеснении русских в Туркмении сегодня можно продолжать бесконечно. Отсутствие перспектив оставляет только один выход – миграция в Россию, но и данная процедура не так проста. Продав квартиру в Ашхабаде за бесценок, русской не сможет найти доступное жилье и место в России, процедура помощи соотечественникам не работает.
«Туркмения: русский геноцид».
***
Вот так быстро "свои" стали чужими. Всего за несколько лет наверх вылезли те, кто люто ненавидел Россию и её народ. Но есть один вопрос: зачем сегодня завозить в нашу страну тех, кто придерживается таких же взглядов?
Заметим, это общая тенденция. Даже когда внутри России хотела отколоться "Ичкерия", оттуда первым делом вышвырнули 200 тысяч русских, убивая их целыми семьями, - просто с целью завладеть домом или машиной. В той же "европейской" Прибалтике русских не резали. Но там их в полном соответствии с подходами Третьего рейха назначили "унтерменшами" и всячески дискриминировали. То есть эта "постимперская" тенденция общая для всех новодельных национальных республик. Как видим, даже становление "украинства" шло по тем же антирусским канонам.
Эти воспоминания и данные не должны вызывать ненависть к народам, они должны заставить задуматься и понять. Понять, что выходцы из Средней Азии, внешне - тихие мигранты, не такие уж миролюбивые, какими кажутся, что они могут быть ярыми шовинистами. Количество инородцев растет, и когда-нибудь это количество сможет позволить выйти на улицы из подвалов и притонов, чтобы потребовать прав и устроить погромы.
Тогда русским ничего не останется, как стать шовинистами в ответ.
Дмитрий Фролов
"Потери нашего контингента в Ташкенте были чуть ли не сопоставимы с потерями в Афганистане. Об этом же нигде не писалось, не говорилось: "Ташкент - это дружба народов, уважение к "афганцам".-рассказал Юрий КузнецовНа самом деле там много людей очень пропадало, и убивали. Раздевали, грабили тех, кто с Афгана возвращается".
Он же рассказал историю, произошедшую с легендарным российским десантником Анатолием Лебедем, по прозвищу "Толя-Рэмбо". Он был послан на опознание находившегося в беспамятстве военнослужащего, который от удара по голове получил травму и потерял память. Это было в Ташкенте. После опознания он решил слетать домой. Купил билет. Познакомился с девушкой кассиршей.В ресторане, где они обедали (он в ожидании рейса пригласил ее на свидание) к нему подкатили местные, прицепились. Вышли на улицу. Они просто не знали с кем связались. Когда поставили нож и потребовали всю наличность и ценности - один тут же оказался со сломанной челюстью, второй со сломанной рукой, остальные разбежались. На удивление тут же нарисовалась милиция и его арестовали (не будет же он с "родной" милицией драться). Посадили в клетку и тут же пришли с обвинителем и готовым актом: посадят на 7 лет., за нанесение тяжких преступлений, есть показания свидетелей и т.д и т.п. (напоминаю, это времена СССР). И куда деваться?
И тут появляется какой-то серьезный чин и Лебедя моментально освобождают. Этот чин оказался отцом той самой девушки...повезло...
Как рассказывает Юрий Кузнецов: вот так Лебедь женилсяА ведь могли и посадить реально воина-десантника!
А потом наступили кровавые 90-е.
Если в 90-х из Средней Азии, Закавказья и Прибалтики русским было куда бежать, то что делать нам теперь, когда Россию заполняют миллионы мигрантов?
Сегодня же дети тех убийц, воспитанные на русофобских учебниках, едут к нам, создавая стране массу проблем. Причём большинство - не чтобы жить тут вместе с нами, а чтобы жить здесь вместо нас. Вот только из России русским убегать уже некуда. Об этом надо всегда помнить, принимая любые решения по миграционной политике. Да и "Белую книгу" преступлений против русских в постсоветских республиках давно издать не мешало бы.
