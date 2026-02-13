12 февраля 2025 года исполнилось 35 лет со дня массовых беспорядков в Таджикистане, которые положили начало геноциду русского населения и жестоким гонениям на русских людей в республиках Средней Азии.

Таджикистан 1990-е, прошли погромы русских кварталов

Основные погромы русского населения происходили в столице Таджикистана – Душанбе, а также не его окраинах.

Религиозные экстремисты вершили кровавые погромы и вели расправы над русскоязычным населением.

Таджикская молодежь буквально уничтожала собственность русских граждан. Людей били палками, камнями, железными прутьями. Было много убитых и раненых, в том числе дети. Над русскими женщинами публично издевались и насиловали, при этом возраст русских жертв не являлся преградой для жестоких преступлений.

На заборах домов русских семей в Таджикистане писали: «Русские, не уезжайте — нам нужны рабы!».

Помним. В феврале 1990-го, в Душанбе (Таджикистан) прошли погромы русских кварталов.

"... Потом было много всего. В феврале 1990-го, аккурат в день очередной годовщины исламской революции в Иране, – погром русских кварталов Душанбе. Убийство средь бела дня корреспондента ОРТ Никулина, расстрел из гранотомета школьного автобуса с детьми российских офицеров.

Зверская расправа над православным священником в Душанбе, поджог храма, бесчинства на кладбищах... "

(Владимир Кленов, Душанбе. «Памир: воспоминание о русских»)

***

Двадцать лет назад, в феврале 1990 года, в Душанбе произошли волнения, ставшие прологом гражданской войны.

После погромов в Азербайджане несколько армянских семей из Баку бежали к своим родственникам в Душанбе.

Среди таджикского населения города стали ходить слухи, что тысячам вынужденных переселенцев, несмотря на дефицит жилья, будут предоставлены квартиры в престижных новостройках.

11 февраля у здания ЦК компартии Таджикистана собрались около четырех тысяч человек. После митинга армяне покинули республику, но на следующий день толпа снова вышла на улицы, требуя отставки первого секретаря ЦК КПТ Кахара Махкамова. Здание ЦК подожгли, а когда милиция начала стрелять резиновыми пулями, митингующие отправились громить магазины.

Вечером было объявлено о введении чрезвычайного положения. 13 февраля в городе перестал работать транспорт, государственные учреждения, магазины, телефонная и почтовая связь.

Погромы и поджоги сопровождались массовыми изнасилованиями и убийствами русских, татар, евреев и представителей других некоренных национальностей.

Местным жителям пришлось самим защищать свои дома, создавая отряды обороны. К вечеру в Душанбе вошли танки и пять тысяч военнослужащих, получивших приказ стрелять на поражение. В ходе беспорядков погибло 25 человек, 565 были ранены. События спровоцировали массовый отток пришлого населения из Таджикистана: за три последующих года в соседние республики переселилось около 460 тысяч человек.

Сегодня Русский Петербург публикует истории, рассказанные русскоязычными жителями Душанбе. Это взгляд пострадавшей стороны. Сразу оговорим: русские очевидцы, которых мы расспрашивали, подумав, не разрешили публиковать свои имена. За этой анонимностью стоит многое.

И благоразумие – потому что они до сих пор живут в Душанбе или часто бывают в Таджикистане по делам. И нежелание объявлять во всеуслышание о перенесенном насилии, унижении и страхе. И свидетельство того, что националистические и экстремистские настроения, о которых говорили нам русские очевидцы, до сих пор живы в Таджикистане.

***

"А назавтра отрезок дороги у текстильного комбината превратился в ад. Банды исламских фундаменталистов блокировали шоссе. Из прибывающих с двух сторон автобусов и троллейбусов они вытаскивали русских женщин и насиловали здесь же на остановках и на футбольном поле у дороги, мужчин жестоко избивали. Антирусские погромы прокатились по всему городу. «Таджикистан для таджиков!» и «Русские, убирайтесь в свою Россию!» - главные лозунги погромщиков.

Русских грабили, насиловали и убивали даже в их собственных квартирах. Hе щадили и детей. Такого изуверства Таджикистан еще не знал... Городские и республиканские власти растерялись..."

Владимир Стариков. «Долгая дорога в Россию»

***

«В тот день когда всё началось все морги города Душанбе были переполнены телами русских людей, по этой причине был даже организован дополнительные полевые морги.

На центральной площади были изнасилованы и публично растерзаны две русских студентки. Можно много рассказывать обо всех ужасах, которые там происходили,… но не хочу тут разжигать ничего, тем более во многое просто трудно поверить.

Нашу семью тоже затронула трагедия…

Дядя моей жены стоял на остановке и ждал автобуса. Подошли пятеро вооружённых винтовками таджика…

- Русский?

- Да, Я – РУССКИЙ…

- Пошли!

Казнь была демонстрационной… на площади… чтоб боялись… вообще когда тело поступило к патологоанатомам, те решили по характеру ранений что расстреляли из крупнокалиберного пулемёта… потом лишь следствие и опрос свидетелей установило что его пронзали заточенными арматуринами. Тело рвали мастерски… он умирал в течении двадцати минут.

Дядя был в молодости спортсменом и был достаточно крепок, и когда его растерзанного и изуродованного оставили истекать кровью, он нашёл в себе силы доползи до ближайшего дома… умер в подъезде.

Тем русским кто бежал из Таджикистана на поезде, (в том числе семья моей жены, тогда ей было 11 лет), на прощание по вагону запросто давали очередь из АК, либо запирали все двери и кидали горящую смоляную тряпку в начале вагона (на скорости ветер раздувал огонь и целые семьи сгорали за пару минут)…»

Бывший душанбинец.

***

"...А в марте, как только начала работать железная дорога, первая волна отъезжающих русских хлынула на товарную станцию за контейнерами, на вокзал и аэропорт за билетами. Из семисот тысяч жителей тогдашнего Душанбе триста тысяч составляли россияне. Вскоре стала ощущаться нехватка врачей и учителей в русских классах. У моей дочери в восьмом классе в течение полугода отсутствовал учитель физики, что вынудило нас перевести ее в другую школу.

Именно в эти дни родился знаменитый лозунг: «Русские, не уезжайте - нам нужны рабы!». Он украшал заборы города до дня отъезда нашей семьи из Таджикистана. После распада СССР поток отъезжающих усилился.

Вирус исламизма, посеянный в феврале 90-го, дал всходы. И не только в этой южной стране, но и во всей Средней Азии и остальных государствах ближнего зарубежья. 90 процентов русских покинут в ближайшие годы Таджикистан, рассеявшись по всей России, да и по всему миру».

Владимир Стариков. «Долгая дорога в Россию».

***

"...в октябре 1991 г. уже в свободной обстановке, когда Анатолий Собчак, российский демократ и "крёстный отец" Путина, сказал свое знаменитое «здесь нет русских, здесь есть коммунисты», а т.н. таджикские «демократические силы» устраивали многомесячные сидячие митинги, где были и такие лозунги «русские! не уезжайте, - нам нужны рабы».

Все это вместе взятое четко подпадает под определение геноцида. Геноцида русской диаспоры в Таджикистане в 1990-х годах».

Пётр Чернов. «О чём умалчивает статья Каримова». «НГ». 2000 год.

***

«Май - июнь 92-го. В Душанбе проходят многотысячные митинги исламистов...

В пригороде Душанбе неизвестными лицами были расстреляны пассажиры автобуса - 12 человек, ставшие первыми, страшными в своей бессмысленной жестокости жертвами надвигающейся гражданской войны. Автобус сожгли. В тот же день один из лидеров оппозиции, выступая по национальному телевидению, объявляет всех русских, проживающих в Таджикистане, заложниками...

Гражданская война в условиях «нейтралитета» государственных силовых структур, после заявления руководителей МВД и КНБ (комитета национальной безопасности) республики Таджикистан о нейтралитете подчиненных им ведомств, полностью охватила центральные, юго-западные и южные районы республики.

Октябрь 92-го.

Душанбе, столица Таджикистана, в руках ваххабитов. В русской школе в центре города исламисты захватили в заложники школьников, и т.д".

"В нагнетании антирусской истерии во всех республиках бывшего СССР немало потрудились представители творческой интеллигенции.

В Таджикистане на этой ниве особенно отличилась поэтесса Гулрусхор Сафиева. В 20 лет она вступила в КПСС, возглавила сектор печати таджикского комсомола, в 24 года получила членский билет Союза писателей Таджикистана и ещё через 10 лет стала секретарём правления.

Во время Перестройки Сафиева из убеждённой коммунистки обратилась в пламенную националистку и правоверную мусульманку. На митингах «исламско-демократической» оппозиции поэтесса произносила антирусские речи, сокрушалась о «поруганной северными варварами моей прекрасной темноглазой Родине», называла Великую Отечественную войну «российской мясорубкой куда загнали таджиков», предрекала, что «час расплаты наступил, и пусть кровь смоет русскую грязь».

На этом фоне весьма примечательной выглядела позиция местного криминального авторитета Сангака Сафарова, заявившего:

«Кто тронет хоть одного русского - будет иметь дело со мной!»

Сафиева же с началом гражданской войны покинула Таджикистан и обосновалась в Москве, печатается на страницах газет «северных варваров», включая официозную «Российскую», проводит творческие вечера".

"... Ведь что такое был Душанбе в 1990 году? Маленький Париж. Половина населения – таджики, другая половина – русские, евреи, узбеки, татары… На одной свадьбе могли говорить по-таджикски, по-узбекски, по-русски… Это был интернациональный город, и каждый, кто приезжал из кишлака в Душанбе, становился городским жителем…