ГЕНОЦИД... Коллекцию семян академика Вавилова вывозят из России в генный банк Ротшильдов

В коллекции Всероссийского Института растениеводства им. Н.И. Вавилова (полное название — ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» — ред.) хранятся уникальные образцы семян множества сельскохозяйственных растений, которые собирались 114 лет, начиная c 1904 года. С 1923 по 1940 год, вплоть до ареста и гибели Николая Вавилова в НКВД, Н.И. Вавиловым и другими сотрудниками было совершено 180 экспедиций, из них 40 — в 65 стран. В результате, появилась самая богатая в мире коллекция культурных растений, перед войной, в 1940 году, здесь насчитывалось более 250 тысяч образцов.
За бесценной коллекцией тщательно ухаживали. Даже во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, когда двенадцать сотрудников института умерли от голода, из вавиловской коллекции не пропало ни одного зернышка.
Коллекция института активно пополнялась и после войны. Здесь есть семена сортов сельскохозяйственных растений из разных стран мира, причем многих из этих растений уже давно нет на Земле.
Коллекция семян Вавилова, по праву считающаяся первым в мире генетическим банком, активно используется в селекционной практике, хотя в других странах такие банки начали создавать только в семидесятые годы прошлого века, когда семена уже были ослаблены из-за техногенных факторов, и в своей природной первозданности остались к тому времени только в Советском Союзе.
Что же случилось с коллекцией Вавилова сейчас?
Как сообщает РИА «Катюша» со ссылкой на информацию, полученную из достоверных источников в научных кругах Петербурга и РАН, якобы под покровительством экс-директора ВИРа Николая Дзюбенко в ВИР несколько лет действовала схема по вывозу за рубеж образцов уникальной коллекции стоимостью 8 триллионов долларов. Коллекцию вывозили в Китай и в построенный на деньги Ротшильдов и Рокфеллеров генный банк на Шпицбергене.
На днях Николая Дзюбенко отправили в отставку. Однако, как утверждает издание, подручные Дзюбенко, торопясь успеть до вступления в должность нового директора, готовят к отправке в Норвежский генетический банк более 2,5 тысяч образцов уникальных сортов и гибридов семян из российской коллекции. А эта коллекция – не просто национальное достояние России. Специалисты называют ее залогом продовольственной безопасности нашей страны, имея в виду, что угрозой такой безопасности уже становится Ротшильдовская корпорация «Monsanto», активно навязывающая миру свои ГМО-семена.
Как утверждают эксперты, искусственные семена «Monsanto» могут вообще остановить селекцию растений, а значит, и сам семенной оборот, поскольку семена-мутанты не способны воспроизводятся, и от них не вырастают новые семена.
В этих условиях коллекция Вавилова объективно становится единственным препятствием для реализации наполеоновских планов «Monsanto» и ее спонсоров. Особенно если вспомнить, что в результате сирийской войны уже уничтожена важнейшая часть уникального засухо- и жаростойкого семенного генетического материала, хранившаяся до войны в генетическом банке сирийского Алеппо.
«Это было «Хранилище судного дня» арабских стран Ближнего Востока, стран Синая и Магриба», — указывает РИА Катюша, — «В результате войны в Сирии этот генетический банк был уничтожен, а уникальная коллекция зерновых семян Ближнего Востока исчезла. Таким образом, американские транснациональные корпорации руками финансируемых ими террористов ИГ (террористическая организация — запрещена в России — прим. ред.) уничтожили конкурентов, подорвав продовольственную независимость Востока от Западных стран».
«Хранилище судного дня» на Шпицбергене — это «фейк» безопасности», — пишет издание, — «Фактически это гарант монополии, подтверждающий, что весь первоначальный генофонд растений находится в руках американских миллиардеров, и в случае утраты контроля над коллекцией Вавилова Россия станет зависимой от семенной монополии США».
Что же такое «Monsanto»? Эта транснациональная корпорация считается лидером по производству и продажам семян трансгенных культур. В США «Monsanto» уже сегодня контролирует 80 процентов рынка генно-модифицированной кукурузы и 93 процента рынка трансгенной сои.
Корпорация быстро осваивает и сегмент обычных культур. По оценкам экспертов, сейчас на долю «Monsanto» приходится около 40 процентов от рынка семян традиционных культур в США, и 20 процентов — во всем мире.
Схема, по которой, как утверждают источники издания, Дзюбенко и компания вывозят из России национальное достояние, весьма незатейлива, но, судя по всему, хорошо работает. Суть схемы — в вывозе редких семян из коллекции Вавилова под видом обычных, да еще и при неравноценным обмене с коэффициентом 1:10. Между тем, стоимость семян из коллекции ВИР в миллионы раз выше стоимости обычных семян.
Как стало известно агентству, семена из коллекции Вавилова бесконтрольно вывозились за пределы России, прежде всего, в «Хранилище Судного дня» на Шпицберген, и эти операции никак не согласовывались ни с РАН, ни с Росимуществом.
Кто же дал право так «разбазаривать» народное достояние? И почему об этом не знают в правительстве России? А если знают, то почему молчат? В курсе ли этого «гешефта» Владимир Путин?
Пока на эти вопросы нет ответа. Известно лишь, что 1 марта Николая Дзюбенко отправили в отставку, а на его место должна прийти доктор биологических наук Елена Хлесткина. Но, по словам собеседников агентства, не дожидаясь прихода Елены Константиновны, люди Дзюбенко быстро упаковали в ящики и приготовили к вывозу на Шпицберген с помощью DHL партию из Вавиловской коллекции, а это более чем 2,5 тысяч образцов уникальных сортов и гибридов семян. При этом авторы «гешефта» прикрываются ссылками на плохие условия хранения в ВИРе. Но тогда куда проще вывезти эти образцы не на заграничный Шпицберген, а в российскую Якутию, где недавно построено современное хранилище, ничем не уступающее рокфеллеровско-ротшильдовскому «Хранилищу Судного дня».
Как утверждают специалисты, сейчас речь идет о вывозе наиболее ценных, довоенных образцов, которые собрал еще Николай Вавилов. Это уникальные по своим хозяйственно-ценным признакам, зимостойкие, засухо- и холодостойчивые, устойчивые к вредным патогенам и вредителям образцы, обладающие высоким содержанием биологически активных веществ, обеспечивающих естественные натуральные нутриенты, важные для здоровья человека. Надо ли говорить о той стратегической ценности, которую эти образцы представляют для России?
Интересно, что и вывезти коллекцию хотели «под шумок» президентской избирательной кампании, когда государственным структурам «не до семян», и можно не ожидать жестких действий со стороны учреждений, призванных контролировать ситуацию с коллекцией Вавилова.
Как бы то ни было, но получается, что руками некоторых недобросовестных сотрудников ВИР и их начальники в ФАНО, США могут выполнить задачу, реализация которой позволит Америке стать монополистом и своего рода «продовольственным жандармом» всей планеты. Для этого достаточно просто спрятать в «Хранилище Судного дня» коллекцию Вавилова, и можно в буквальном смысле «держать за горло» весь мир, отказывая в продовольствии «неугодным» странам, и время от времени подкармливая своих союзников.
Об истории с коллекцией Вавилова РИА Катюша рассказал академик Виктор Драгавцев, которого в свое время сменил на посту директора ВИР Николай Дзюбенко.
Кроме того, академик Драгавцев потребовал дать правовую оценку действиям и решениям руководителей, допустивших потерю активов ВИР, в том числе с передачей или продажей земли и недвижимости под нецелевое использование. По мнению Драгавцева, в отношении лиц, виновных в разбазаривании национального достояния, необходимо возбудить уголовные дела, а заодно и провести тщательную проверку нынешнего состояния всей коллекции ВИР.
По данным академика, сейчас в РАН готовится заключение о целесообразности ратификации Международного договора по растительным генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 2004 года, к которому Россия, как и Китай, не присоединилась.
Ученый не сомневается в том, что этот договор лишь узаконит вывоз из России уникального генетического материала коллекции Вавилова под видом «обмена».
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