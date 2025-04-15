Про американский доллар и его дизайн написано много статей. В каждой из них есть что-то, чего нет в другой, и даже в Википедии бывает, что не хватает некоторых данных. Я взял данные из нескольких статей и объединил их в одну.

Вступление

Доллар (англ. dollar) — название валют 36 стран мира, это: Австралия, Белиз, Канада, Новая Зеландия, Намибия, Сингапур, Синт-Эстатиус, Саба, Восточный Тимор, Пуэрто-Рико, Панама, Пала Ямайка, Суринам, Багамы, Намибия, Барбадос, Тринидад и Табаго, Гайана, Белиз, Гонконг и др.

Американский доллар - денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. Символьное обозначение: $. Буквенный код валюты: USD. Правом денежной эмиссии обладает Федеральная резервная система, выполняющая в США функции центрального банка.

Американский доллар также имеет статус национальной валюты в некоторых других странах. Именно доллар США часто является дополнительной (параллельной) валютой в тех странах, где национальная валюта не является единственным законным средством платежа, включая случаи, когда собственная валюта фактически не используется в наличном и/или безналичном обращении (как, например, в Зимбабве). Существует мнение, что более 80% мирового торгового оборота рассчитывается в американских долларах.

Доллар США является валютой в следующих странах:

Британские Виргинские острова

Эквадор

Восточный Тимор

Сальвадор

Зимбабве

Панама

Теркс и Кайкос

Само название доллар произошло от европейского «талер», а талер от «иоахимсталлер» - серебряной монеты, печатавшейся в Чехии. В России эти монеты прозвали ефимками и делали из них серебряные рубли стоимостью сначала 100, а потом 64 копейки. Своего серебра не было, а хождение иностранной валюты было запрещено - вот так и решали проблему денег.

Денежные купюры – это полноценное искусство. Существует даже конкурс на звание самой красивой банкноты, а коллекционеры уж точно скажут вам, что купюры – это нечто большее, чем обычная бумага. На фоне всех выделяется доллар, который за историю своего существования многократно менял имидж.

Континентальный Конгресс решил, что настало время выпустить первую официальную долларовую купюру. Однако это не мешало любому банку или штату выпускать свою собственную валюту. Это происходило до 20 века, пока национальная валюта не стала стандартизированной.

1770 год, 1$

Эти деньги вошли в оборот с середины 18 века. Они использовались во всех 13-и колониях Северной Америки. В зависимости от локации, их называли либо долларами, либо шиллингами. Банкноты постоянно подделывались, что заставляло государство постоянно усиливать защиту валюты. Для печати купюр использовались настоящие листья – они создавали более сложный узор. В те времена подделка денег каралась казнью.

1779 год, 50$

Так выглядит американский доллар, выпущенный Континентальным Конгрессом в качестве первой национальной валюты. Дизайн немногим отличается от колониальных денег. На задней стороне купюры появилось изображение недостроенной пирамиды. Выпуск банкнот обошелся правительству в 240 миллионов долларов, что привело к чудовищной инфляции. К 1781 году эти деньги полностью обесценились.

19-й век, 5$

Кое-какая стабильность была восстановлена только в 1792 году, когда был подписан Монетный акт. С печатью банкнот дело обстояло туго, поскольку их стоимость целиком зависела от институции, в которой они печатались. Получалось, что за купюру в 5 долларов, выпущенную в банке Теннесси, давали всего 4 доллара. Ситуацией, конечно же, ловко воспользовались мошенники, выпуская поддельные банкноты в других банках.

19 век, односторонняя банкнота в три доллара

1862 год, 1$

1862 год, 5$

1862 год, 10$

Гражданская война стала следующей ступенью в развитии бумажных денег. Для поддержки солдат купюры печатались в огромном количестве. Отделившиеся от Союза штаты начали выпускать свои, новые валюты. Как раз в то время доллар начал обретать свой специфический дизайн – использовалась двухцветная печать и орнаментальная рамка.

1862 год, 10$

В 1862 году был подписан закон о печати денег на сумму 50 миллионов долларов. Эти деньги должны были полностью обеспечиваться государственными ценными бумагами. Но их существование было коротким. Через год их изъяли из оборота.

По окончанию войны финансовая система страны вышла на новую ступень истории, которую прозвали «золотым веком дизайна банкнот». В дополнение к гринбэкам издавались Серебряные сертификаты. Их можно было обменять на монеты и слитки из серебра.

1865 год. Золотой сертификат на 500$

Федеральное правительство начало выдавать Золотые сертификаты за несколько лет до Серебряных, но они были не столь популярны. В 1865 году появилась самая ранняя серия Золотых сертификатов, ее издавали только в больших номиналах.

1886 год. Банкноты с Мартой Вашингтон

1886 год запомнился выпуском банкноты, на которой изображалась первая леди страны – Марта Вашингтон.

1892 год. Серебряный сертификат

В 1892 году была выпущена «образовательная серия» банкнот, посвященная Всемирной выставке. Эти купюры считались самыми красивыми в истории развития денег США. На купюре в 1 доллар изображена Колумбия, указывающая пальцем на Монумент Вашингтона. В создании банкнот использовалось огромное количество сложных художественных элементов, благодаря которым они и стали столь популярными.

1896 год. Серебряный сертификат

Здесь изображены Марта и Джордж Вашингтон. Обратите внимание на ангелов, глядящих в разные стороны.

1896 год. Серебряный сертификат на 5$

На этой купюре изображается аллегорическая сцена, известная под названием «Электричество, презентующее Свет Миру». Изображение демонстрирует лидерство Америки в технологическом прогрессе.

1899 год. Серебряный сертификат на 5$

Благодаря Серебряным сертификатам у купюр появились красивые края и сильные портреты. В дополнение к Серебряным издавались и Золотые сертификаты иногда достигающие стоимости в 10 000 долларов. Эти банкноты были в обороте до 1933 года, пока президент Рузвельт не запретил накопление золота у частных лиц.

1901 год, 10$ (Бизон)

1905 год. Джордж Вашингтон на Золотом сертификате

В ранние годы 20 века американцы увидели новый, но в то же время очень знакомый дизайн купюры. На этот раз использовались 3 цвета. Деньги 1905 года получились настолько яркими, что стали широко известны как «серия техниколора».

Обратная сторона Золотого сертификата на 1 000 $

На лицевой стороне этой купюры был изображен Александр Гамильтон. Правительство продолжало печатать Золотые сертификаты до 1934 года.

1914 год, 100$

Дизайн изменился вновь, когда Конгресс принял Закон о Федеральном резерве в 1913 году. На лицевой стороне изображались портреты покойных президентов, а основными цветами стали черный, красный и синий. Этот дизайн пережил большую часть XX века.

1914 год, 5$

На задней стороне банкнот изображали знаковые моменты американской истории. Эта банкнота Федерального резерва, номиналом в 5 долларов, иллюстрирует борьбу и проблемы ранних американских поселенцев.

1917 год. 1доллар с портретом Джорджа Вашингтона

1918 год. 500 долларов с портретом Маршалла

1918 год. 1000 долларов с портретом первого министра финансов Гамильтона

1918 год. 5000 долларов с портретом Мэдисона

1918 год. 10 000 долларов с портретом Чейза

1934 год. 10 долларов с портретом Гамильтона

1934 год. 500 долларов с портретом Мак-Кинли, 25 президент США

1934 год. 1000 долларов с портретом Кливленда, 22 президен США

1934 год. 5000 долларов с портретом Мэдисона, 4 президент США

1934 год. 10 000 долларов с портретом Салмона Чейза

Видеть на американской банкноте человека, который никогда не был президентом – странно, но Салмон Чейз был исключением из правил. Чейз был секретарем государственной казны при Аврааме Линкольне. Он также предложил разместить на деньгах знаменитую надпись «In God We Trust - На Бога уповаем».

1934 год. 100 000 долларов с портретом Вильсона для внутренних расчётов ФРС (Федеральная Резервная Система)

1942 год. 1 доллар 1935 года с надпечаткой «Гавайи»

Надпечатка Гавайи на долларах США появилась после атаки на Пёрл-Харбор, чтобы сразу вывести их из обращения на случай оккупации островов Японией в 1942 году.

1976 год. Юбилейные 2$

В 1976 году был юбилей – 200 лет со дня подписания «Декларации Независимости Соединённых Штатов Америки». В честь такого события было решено изменить дизайн 2 долларовой купюры.

1996 год, 100$

Культовый редизайн произошел в 1996 году. Размеры банкнот тоже изменились: 5, 10, 20, 50 и 100 долларов США появились на свет. Портреты президентов стали крупнее и были слегка отодвинуты от центра. Используются чернила, меняющие цвет. Но все эти ухищрения, которые якобы должно помешать фальшивомонетчикам заниматься своими грязными делами все равно позволяет им печатать очень качественные купюры.

2002 год. Сувенирные 2000$ c портретом Джорджа Буша

Сувенирные банкноты с портретом нынешнего президента США вышли ограниченным тиражом. В центре, под надписью «обязательство отмщения», помещен портрет Джорджа Буша с подписью «главнокомандующий Буш». Слева и справа надписи: Дик Чейни - вице-президент США и Колин Пауэлл – госсекретарь. На обратной стороне купюры размещается надпись: «Посвящается памяти погибших 11 сентября 2001 года пассажирам рейсов 11, 93, 77, 175».

Американский доллар сегодня

Долларами нового образца считаются купюры, выпущенные после 2013 года.

Один доллар США с портретом Джорджа Вашингтона

Большая печать США

Два доллара США с портретом Томаса Джефферсона

Репродукция картины Джона Трамбулла «Декларация независимости»

Пять долларов США с портретом Авраама Линкольна

Мемориал Линкольну

Десять долларов США с портретом Александра Гамильтона

Министерство финансов США

Двадцать долларов США с портретом Эндрю Джексона

Белый дом

Пятьдесят долларов с портретом Улисса Гранта

Капитолий США

Сто долларов США образца 1996 г. с портретом Бенджамина Франклина

Индепенденс-холл

Сто долларов США образца 2009 г. с портретом Бенджамина Франклина

Купюры с большими номиналами, такие как 500, 1000, 5000 и 10 000 долларов, давно перестали выпускаться. Несмотря на это, они всё ещё остаются законным платёжным средством, хотя в реальном обращении встречаются крайне редко.

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