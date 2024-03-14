Годовщина со дня гибели Героя Мальцева

АЛЕКСАНДР МАЛЬЦЕВ "КУБАНЬ" 10 МАРТА В ОДИНОЧКУ ВЗЯЛ ПОЗИЦИЮ ВСУ.

В ходе боя он ликвидировал трех укров, еще двух взял в плен. Спустя три дня героически погиб в бою. …У костра собрались взрослые мужики в разномастной форме. Кто-то в вязаной шапочке, кто-то в кубанке, кто в ботинках, кто в кроссовках. Этих бойцов не кошмарят московские генералы уставным единообразием. Им позволено больше, чем остальным. Это штурмовики 488-го полка. Каждый раз, уходя на задание, они осознают, что шансы вернуться обратно живым — 50 на 50.

Еще вчера среди них был Александр Мальцев, командир отделения разведки штурмовой роты этого полка.

За плечами у Мальцева была срочная служба в 90-х годах на таджикско-афганской границе и контрактная в начале 2000-х на Северном Кавказе, он был награжден медалью "За отвагу". Дома у настоящего русского мужика остались супруга и дочь. С девочки, говорят его близкие, он “буквально сдувал пылинки”. У воина осталась 25-летняя дочь Даша, младший брат Сергей, старшая сестра и мама Нина Константиновна, которая живет в городе Лабинске Краснодарского края. Даша, дочь Мальцева.

Был он открытым и общительным, увлекался футболом и со своим братом Сергеем играл за местные клубы – городской и районный. Какое-то время Александр работал на местном маслоэкстракционном заводе. Как говорят коллеги, душа коллектива.

В родном городе у Мальцева осталось много друзей. Геннадий — лучший друг мужчины — рос с ним в одном дворе, играл в одной футбольной команде.

«Сашка с детства был за справедливость, был первым, кто придёт на помощь. При этом позитивный, дружелюбный. Мои дети сейчас в шоке — очень любили его, и он их на руках носил. На предприятии, где Сашка работал, весь коллектив скорбит. Он был просто человеком с большой буквы, хорошим работником, хорошим отцом. Очень дочку свою любил. Когда она приезжала из Москвы, я видел, как он к ней относится, как он за неё переживает и радуется», — рассказал RT Геннадий.

В Лабинске Александр познакомился со своей второй женой, Оксаной. Супруги 12 лет прожили в Санкт-Петербурге, в 2022 году развелись, но сохранили дружеские отношения.

«В начале прошлого марта я уехала из Питера, а Саша остался там, — говорит Оксана.

— Продали общую квартиру, на часть вырученной суммы он купил себе комнату в коммуналке». © Фото из личного архива

Мальцева призвали в рамках частичной мобилизации в сентябре, продолжает его бывшая жена.

«Саша ещё в самом начале спецоперации сказал: «Если позовут, пойду защищать Родину». Он служил в погранвойсках, поэтому в рамках частичной мобилизации его призвали в первую очередь, ведь он был в горячих точках, всё это прошёл. Муж никогда не скрывался, в военкомате был на учёте, но так как мы часто меняли место жительства, то повестка пришла по старому адресу. Соседка с прошлой квартиры принесла её, и Саша сам явился в военкомат. Он уехал в конце сентября», — говорит она.

По словам Оксаны, когда бывший муж уезжал в зону СВО, то попросил её только об одном:

«Если вдруг что-то случится, помоги дочке оформить квартиру на себя».

Как будто чувствовал что-то.

Приехать в Петербург и проводить Александра Оксана не успела: «От этого грустно, конечно». Провожал его друг детства из Лабинска Сергей, с которым они всю жизнь играли в футбол. Через неделю после проводов Сергей тоже был мобилизован и сейчас находится на фронте. © Фото из личного архива

По словам Оксаны, то, что Александр Мальцев пошёл штурмовать траншею в одиночку, характерно для него.

«Саша по жизни был таким человеком: даже если не брать военное время, то и на работе никогда себя не берёг, всегда больше за дело переживал. Придёт с работы и говорит: «Ой, у меня глаза от сварки болят», а я ему: «Саша, нужно беречь себя». Он из тех, кто готов последнюю рубаху отдать, а самого нужно заставлять лечиться, пить таблетки, следить, чтобы он выздоровел. Он себя никогда не жалел, всё для других», — вспоминает она.

«В последний раз мы с Сашей разговаривали в начале февраля. В мой день рождения он прислал смс с тёплыми поздравлениями. А накануне долго разговаривал с моей мамой — у них всегда были очень хорошие отношения. Для неё это также большая потеря. Честно, у меня это ещё не укладывается в голове, мне до сих пор кажется, что всё это неправда и это какая-то ошибка, такого не может быть. Мне кажется, я и на похоронах не смогу поверить, для меня он до сих пор живой», — рассказала Оксана.

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Александр ушел в вечность 13 марта 2023 года. Но за три дня до этого обессмертил себя беспримерным подвигом, который, без сомнения, должен будет попасть в учебники по тактической подготовке. В одиночку он умудрился взять опорник противника в лесу под Кременной, уничтожить троих врагов и еще двоих захватить в плен.

Военкор Александр Коц:

—В это можно было бы не поверить — сватовский рубеж всё-таки не Болливуд. Но весь этот подвиг от начала и до конца зафиксирован с двух ракурсов коптерами двух разных соединений двух разных военных округов. Вот Мальцев медленно подползает к вражескому окопу, пока противник стреляет в другую сторону. Вот медленно спускается в траншею и по-кошачьи продвигается по её изгибам. Вот притих, дожидаясь, пока у противника кончатся патроны и они возьмут короткую, в несколько секунд паузу на перезарядку. Рывок, короткие очереди в упор — три тела падают на землю. Ещё один рывок к блиндажу, где лежали раненые бойцы ВСУ. Расстрелять? Не наш метод. Мы же не украинские нацики, чтобы стрелять в безоружных.

Вместе с двумя ВСУшниками Александр дожидается команды закрепления и передаёт пленных им. Один впоследствии скончается от ран, второй расскажет, что 35 суток готовился к боям с русскими в Великобритании. Но даже не понял, что их позицию взял один человек — 47-летний мобилизованный сорвиголова из Санкт-Петербурга. Большой любитель футбола, отец дочки Дашеньки, человек слова и мощного русского характера. Сказал: сделает — значит, сделает! О том, как российский штурмовик брал опорный пункт ВСУ, рассказали РИА Новости рассказали сослуживцы героя. "Мой позывной "Конь", заходил со своим товарищем – позывной "Кубань"… в составе семи человек на вражеский окоп. Находился он в 250 метров от нас после того, как отработала наша арта, начали движение. Шли под обстрелом противника, минометы работали… Как только была возможность, "Кубань" заскочил каким-то образом, врасплох взял всех. Они не поняли, что случилось, сразу положил. Двое сдались в плен, один уже раненый был, тоже пленный. Зашли мы, закрепились, заняли окоп, ждали пехоту на укрепление", – рассказал "Конь".

По его словам, после того, как российские военные окопались на занятой позиции, начался минометный обстрел с украинской стороны.

"Во время обстрела услышали голоса, оказались бойцы ВСУ, попытались нас выбить из блиндажа, говорили – выходите, сдавайтесь в плен, мы не стали сдаваться. Стреляли из пулемета и кидали по нам гранаты. Мы вызвали минометный огонь наших войск на себя. После этого бойцы ВСУ начали отходить. Пока они отходили, мы одного ранили... Атаку мы отразили", – добавил штурмовик. Командир штурмовой роты с позывным "Батя" в свою очередь рассказал, что опорные пункты противника брал штурмовой отряд 488-го мотострелкового полка Западного военного округа.

"Бойцы мои начинали атаковать первый опорник, на второй группа "Кубани" зашла с двух флангов, взяла его.

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"Кубань" сел в засаду – там окопчик был для наблюдателя, выждал минут сорок. Потом они (укры) отвлеклись, когда атака пошла, отвернулись от него. Он уничтожил одного, резко заскочил, как учили, в окоп и расстрелял еще двоих, а трое сразу подняли руки, начали сдаваться в плен", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, бойцы в общей сложности заняли три опорных пункта противника.

Через три дня после Мальцев убыл на выполнение своего последнего боевого задания. Он героически погиб, прикрывая отход своей группы, рассказал еще один его сослуживец с позывным "Карлсон".

"Подошли к очередному опорнику, группа из пяти человек. "Лоу" (позывной военнослужащего, – ред.) первый получил ранение, мы с ним ушли влево. "Кубань" начал обходить справа и прикрывал нас, отвлек на себя внимание. Дал команду прекратить перестрелку, чтобы перегруппироваться и оказать помощь раненому. Потом опять была стрелкотня, перекидка гранатами и в конце концов перестал выходить на связь. В его сторону работал пулемет. Он полностью обеспечил наш отход. В районе эвакуации узнали, что "Кубани" с нами нет", – рассказал штурмовик.

"Карлсон" отметил, что именно "Кубань" дал ему боевое крещение, запустил в первый бой и успокоил.

"Он – мужик! Три дня в окопах на всех опорниках, три дня без перерыва. По радиостанции только и слышно: "Кубань" туда, "Кубань" сюда, везде был. Я не знаю, как он успевал", – сказал военный.

Командир же штурмового подразделения с позывным «Брянск» говорит, что Мальцев пришел к нему в отряд вскоре после обучения:

«Сначала он служил в другом подразделении, но потом перевёлся к нам, захотел стать штурмовиком. Ну свое желание он не объяснял, но показал всё на деле». Русский солдат, какой и должен быть: рассказали о подвигах простого героя из Клинцовской дивизии Александра «Кубань» Мальцева avchernov

Командир «Брянск» считает, что видео с подвигом «Кубани» по взятию окопа противника, в принципе, можно показывать как обучающее для других штурмовиков. Ни убавить, ни добавить. Русский солдат, какой и должен быть: рассказали о подвигах простого героя из Клинцовской дивизии Александра «Кубань» Мальцева avchernov

— Вот так надо штурмовать опорные функции противника, — добавляет «Брянск».

—Парень был простой, как-то и не скажешь про него, что супермен. Но они все у меня простые… Раскрываются в бою, когда чувствуют адреналин. У меня в подразделении все бойцы. С большой с большой буквы Бойцы, а я как командир этого отряда горд, что служу с такими вот людьми.

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Как отмечает газета «Спецназ России», 47-летний Александр Мальцев был призван в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Сейчас готовятся документы для представления бойца к званию Героя России.

Брат героя, Сергей Мальцев:

– У нас многодетная семья. Александр – средний, я младший, есть сестра – ей 53 года. В настоящее время мама осталась в Лабинске одна, папа умер, а мы разъехались. Последнее время жили с Сашей в Питере. Видел его в ноябре прошлого года. Он пришел ко мне и сказал, что пришла повестка. Но давать советы или отговаривать было бесполезно. Он целеустремленный по характеру, он хотел поехать в зону СВО сам и без повестки, у него был боевой опыт, ранее служил по контракту. Но когда увидел видео, как он захватил окоп сам, просто до слез гордость пробирает. Мне телефон оборвали, все звонят и говорят, как это было невероятно, благодарят за брата. В родном городе Лабинске Александру Мальцеву поставят звезду на аллее славы. Глава района Владимир Забураев:

– Наш земляк, боец 488-го мотострелкового полка 488-й дивизии 20-й Армии, Александр Викторович Мальцев - Герой России. Выражаю слова соболезнований родным и близким Александра. Мы скорбим о гибели настоящего патриота Родины и гордимся подвигом нашего земляка. Низкий поклон матери за воспитание настоящего Героя! Напомню, что вскоре в списке Золотой славы нашего района появится имя Александра Викторовича Мальцева.

…Мужики молча сидят у костра. Кто-то отворачивается, пряча набухшую влагу на глазах, кто-то в сердцах бросает бычок в костер, поднимается и уходит в лесной сумрак думать о своем.

И один в поле воин, если он по-русски скроен!

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ЗВЕЗДУ ГЕРОЯ РОССИИ ПЕРЕДАЛИ СЕМЬЕ ПОГИБШЕГО В ЗОНЕ СВО АЛЕКСАНДРА МАЛЬЦЕВА

Церемония прошла в Лабинске, на Родине героя.

По Указу Президента России Владимира Путина военнослужащему Александру Мальцеву, который погиб этой весной, выполняя боевую задачу в зоне СВО, посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации за проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга.

Медаль "Золотая звезда", а также удостоверение к ней и грамоту о присвоении почетного звания Героя России были переданы матери погибшего. Боевую награду вручили вице-губернатор Александр Власов и начальник училища Штеменко Игорь Шпырня. Они выразили матери героя слова соболезнования.

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В церемонии также участвовала знаменная группа военного заведения. В конце мероприятия память погибшего почтили минутой молчания, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Гвардии сержант Мальцев безмерно любил свою Родину. За неё он пожертвовал жизнью. Подвиг истинного сына Отечества сохранится в памяти русского народа навсегда. В этом и есть та невидимая связь поколений, которая делает наш народ ещё крепче и сильнее. Подвиг Александра Мальцева – навсегда в памяти жителей страны и Кубани! Вечная ему слава!", – подчеркнул вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. https://ug.tsargrad.tv/news/zvezdu-geroja-rossii-peredali-se...

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