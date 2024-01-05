Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.6

Прошло сто лет, и юный град,

Полнощных стран краса и диво,

Из тьмы лесов, из топи блат

Вознесся пышно, горделиво;

В гранит оделася Нева;

Мосты повисли над водами;

Темно-зелеными садами

Ее покрылись острова,

И перед младшею столицей

Померкла старая Москва,

Как перед новою царицей

Порфироносная вдова.

Люблю тебя, Петра творенье,

Люблю твой строгий, стройный вид,

Невы державное теченье,

Береговой ее гранит,

Твоих оград узор чугунный,

Твоих задумчивых ночей

Прозрачный сумрак, блеск безлунный,

Когда я в комнате моей

Пишу, читаю без лампады,

И ясны спящие громады

Пустынных улиц, и светла

Адмиралтейская игла,

И, не пуская тьму ночную

На золотые небеса,

Одна заря сменить другую

Спешит, дав ночи полчаса

А.С. Пушкин

Медный всадник

«Тайные» сады и скверы Петербурга.

5 садов, которые скрыты от любопытных взглядов, но в которые стоит заглянуть. Здесь практически всегда тихо, спокойно и малолюдно.

«Сен-Жермен»⠀

Среди бетонных джунглей Петербурга за фасадом одного из домов на Литейном проспекте спрятался настоящий природный оазис - зеленый сад с фонтаном.

Литейный пр., 46

Сад усадьбы Державина

Сад, который скрыт от протоптанных туристических троп бетонными лабиринтами петербургских двориков. Это удивительно романтическое место, на территории сада много цветов, все клумбы высажены декоративно, упорядочены с настоящим художественным вкусом.

наб. реки Фонтанки, 118

Ботанический сад СПбГУ

Одна из интересных и чудесных локаций в Северной столице, которую можно будет посетить любителям растительного мира. В нём насчитывается свыше 4600 видов растений и имеется ещё очень много экзотического и уникального, что способно запомниться надолго и тянуть в этот мир свежести и восхищений всю жизнь.

Попасть сюда можно в дни открытых дверей.

наб. Университетская, 7-9

Астрологический сквер

Потаённый дворик Питера, в котором можно найти удивительную конструкцию - 12 колонн, символизирующих знаки зодиака.

Легенда гласит, что если положить руки на табличку со своим знаком и закрыть глаза, то можно увидеть свою судьбу. В сквере всегда тихо и безлюдно, поэтому сюда можно прийти отдохнуть, подумать и непременно попробовать погадать.

Волоколамский пер., 9

Измайловский сад

Еще одно чудесное место, которое можно отыскать, прогуливаясь по набережной Фонтанки. Когда-то здесь была усадьба сподвижника Петра Великого, генерала Андрея Артамоновича Румянцева. Теперь же аккуратный, благоухающий от зеленых насаждений парк окружает здание Молодежного театра. В тени деревьев кроются неординарные образчики современного искусства, в том числе знаменитый Петербургский ангел, символизирующий интеллигентность и душевную теплоту пожилых горожан.

наб. реки Фонтанки, 114-116а

Летний дворец Петра I открылся после реставрации Царская летняя дача, выполненная в стиле барокко, вновь готова к посещению жителей и гостей Петербурга. Экспозиция включает в себя петровские раритеты и поможет познакомится с привычками и бытом императора. Об этом сообщили на страницах Санкт-Петербург Life.

В Петербурге появился липовый сад Деревья высадили у Мариинского дворца на Синем мосту. Большая часть работ уже завершена, остальную планируют закончитьза пару дней. Липы будут украшать город до конца сезона, а затем переедут в сады и парки Петербурга на постоянное место обитания. Если, конечно, останутся живы.

Михайловский дворец. 1819-1825 годы. Архитектор: Карл Росси Шедевр архитектуры в стиле классицизма, созданный для великого князя Михаила Павловича, младшего сына Павла I. В настоящее время здесь расположен Русский музей, один из крупнейших мировых собраний русского искусства. В Михайловском дворце вы можете увидеть более 400 000 экспонатов, от иконописи XIV века до авангарда XX века. Одним из интереснейших элементов дворца является Золотой зал, славящийся своими уникальными гобеленами и золоченой лепниной. Расположен на Инженерной ул., 2-4

Парадная столовая или Бронзовый зал. Особняк А.А. Половцова. Бронзовый зал был создан известным мастером Максимилианом Егоровичем Месмахером. Особняк был свадебным подарком барона своей приемной дочери. Его главная изюминка — большой световой фонарь на потолке. Площадь зала — 165 квадратных метров, высота — 10 метров. Бронзовый зал использовался для праздничных трапез. Стены Зала украшены росписями на античную тематику «под гобелены». Выполнены росписи студентами Училища Штиглица. Сейчас в зале проводятся Конференции союза архитекторов, лекции и концерты.

Доходный дом В. Г. Кудрявцевой 1912 г. Архитектор: В. Шауб

Он хотел построить дом в необычной форме и сделать красивую отделку фасадов. Кудрявцева не приветствовала расточительства, поэтому отделкой обошлись самой простой. «Дом-утюг» получил своё народное прозвище по необычной остроугольной форме. Здание знаменито и тем, что с некоторых ракурсов оно выглядит будто бы плоским, поэтому его называли «дом-стена». В середине прошлого столетия здание № 128 называли Титаником из-за его сходства с печально известным судном. В дни войны все торцевые окна служили пулеметными гнездами, так как они предоставляли хороший обзор окружающей местности. В наши дни в доме 54 жилых помещения.

В конце мая в Петербурге прошел забег Петров I. Забавно. Фото: Роман Пименов.

Арт-объект «Потерянная книга» Воплощением занималась выпускница Академии художеств им.Репина Вероника Бернард. Работа является напоминанием об исчезновении книг в результате замены их электронными устройствами. Арт-объект отсылает любознательных граждан к истории с рукописью писателя Николая Чернышевского.

«В 1863 г. недалеко от этого места поэт и издатель Н.А. Некрасов потерял рукопись романа Н.Г. Чернышевского "Что делать?". Если бы рукопись не нашли, неизвестно, как бы сложилась история нашей страны» — говорится в сообщении печатно-выставочного «Что делать?».

Александринский театр Александринский театр - старейший национальный театр России. Учрежден указом императрицы Елизаветы в 1756 г. Название он получил в честь Александры Федоровны – супруги императора Николая I. В 1832 году театр получил здание по проекту Росси, ставшее одним из архитектурных символов Петербурга. Изначально в зале театра была использована голубая обивка, которая сохранялась до 1849 года, а потом ее поменяли на пунцовую. В царские времена у высших чинов был отдельный кабинет, где они дожидались начала спектакля и беседовали с артистами. Там, где Российской Клеопатры

Чугунный взор так горделив,

Александрийского театра

Чеканный высится массив.

Николай Агнивцев.

Площадь Островского, 6

Подарок ко дню города от гида Дмитрия Березина. В Москве, на Патриарших, есть такой же знак, но с надписью: "Не разговаривайте с незнакомцами".

В Питере табличка находится на улице Рубинштейна.

На этой улице расположено большое количество баров, фраза для данного места подходящая.

Находится он перед Толстовским домом.

Доходный дом Иды Амалии Лидваль.1907 г. Здание Доходного дома Лидваля - великолепный пример северного модерна. Архитектор Фридрих Лидваль придал зданию элегантность и утончённость, используя цвета и декор в стиле арт-нуво. Фридрих Лидваль был одним из наиболее известных архитекторов Санкт-Петербурга в начале XX века. Этот доходный дом был одним из его личных проектов. Чертежи здания исчезли без следа в начале 1917 года и до сих пор не были найдены. В этом доме Лидваль воплотил свою любовь к морю, которую он выразил через архитектурные формы и мотивы, преобладающие в декоре здания. Каменноостровский просп., 1-3

Последние майские деньки в Новой Голландии Последние майские деньки в Новой Голландии

А вы знаете, что многие улицы в Питере это бывшие каналы? Например, Лиговский проспект и улица Циолковского, это засыпанные каналы.

Так же на Васильевском острове по приказу Петра l были вырыты каналы продольные и поперечные. Берега продольных каналов стали проспектами, а поперечных-линиями.

Но из-за постоянных наводнений каналы пришлось засыпать, и теперь это всем известные улицы ВО.

Пушкин нарасхват у киношников Вслед за полнометражным фильмом "Пророк. История Александра Пушкина" в Петербурге стартовали съёмки сериала о последних годах жизни поэта "Александр и Наталья". Набережная Мойки по такому случаю погрузилась в атмосферу ХIX века: земля вместо асфальта, карета и соответствующие костюмы.