Уникальные фотографии с приветом из прошлого

Фотографии — это машина времени, на которой можно унестись на несколько лет и даже столетий назад. И чем старше они становятся, тем ценнее и интереснее оказываются. Юрий Никулин — большой любитель автомобилей и собак, 1976 г. А вот Юрий Никулин с друзьями где-то в начале 30-х годов прошлого столетия Первая «Мисс Россия» Марина Шаляпина, 1931 г.

Рабочий и руководитель на автозаводе, Москва, 1954 г. Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Борис Волынов, Виктор Горбатко на пикнике в Долгопрудном, 1963 г. Военно-транспортный самолет Ан-24РТ. Погрузка легкового автомобиля «Волга». 1 июля 1969 года Борис и Наина Ельцины с президентом Владимиром Путиным и супругой Людмилой на 71-м дне рождения Ельцина, 2002 год Пассажиры Ил-86, 1980-е



Празднование 50–летия образования СССР в Кремлевском Дворце съездов, 30 декабря 1972 года, Москва



"Трудный выбор". Ларьково–водочная продукция. Россия, 1998 год Анастасия Волочкова с Александром Башировым. 1998

Актриса Маргарита Терехова с черным котиком прихорашиваются на съемках фильма "Зеркало", 1974 год.



Конвейер Волжского автозавода, 1976 год



Трагедия на авиашоу в Нижнем Тагиле. 1993г.

В честь празднования 48-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне при выполнении виража самолет Як-52 потерял управление и рухнул на людей, собравшихся на Театральной площади. Оба пилота и 19 жителей города погибли, десятки человек получили ранения, 1993г.



Рыбалка на Москве-реке, 1926

Владимир Путин и Леонид Кучма в 2002 году 19-летняя первокурсница ВГИКа Людмила Гурченко, 1954 год. Разведчик-наблюдатель красноармеец И. Лопатин несет службу на Университетской набережной Ленинграда. Фото С. Струнникова. Зима 1942/1943 года. Томатный сок с солью в кафетерии гастронома. Стакан - 10 коп. Соль бесплатно. СССР. 1970-е.

Первоклассник рекламирует игрушки выпускаемые заводом «Огонёк». Москва, СССР, 1979 год.

"Вешайтесь духи ,мы идем резать твои тухлые уши." Чеченская война, 90-е

А.Тиханович (Верасы), В.Ярушин (Ариэль), М.Жванецкий, В.Леонтьев, Б.Каплун (Ариэль), Ю.Антонов. Таллин, СССР. 1981 г.

Комсомолка демонстрирует гитары на Большемуртинской мебельной фабрике. Красноярский край, Большая Мурта, 1978 год.

Пожарно–тактические учения на проспекте Калинина, 1 мая 1980 года, Москва. Отработка действий пожарных на случай пожара в высотном здании. Я вернулся, мама! СССР, 1960 Паровоз ИС20-16. Самый мощный в истории советского паровозостроения. 1937 год Труба. СССР, 1982 год

Дети играют в баскетбол на самодельной площадке в советской России, 1957 Секс-символы СССР. Леонид Ярмольник и Александр Абдулов. 1978 год. Часовой, СССР, 1925 год. Министр обороны Климент Ворошилов на военном параде на Красной площади в Москве (1928) Вот интересная фотография. Интересна тем, что отмечены кабинеты всех руководителей СССР. Парадное здание на территории Московского Кремля, построенное по проекту русского архитектора Матвея Казакова в 1776-1787 годах. Выполнен по заказу императрицы Екатерины Великой в характерном для того времени классическом стиле. По состоянию на 2024 год является рабочей резиденцией президента России. Ах, этот вкус советского кваса... Сергей Филиппов и его мама Евдокия Терентьевна. 1930-е Выпускник школы рокового 1941 года мог бы сразу поступить во ВГИК, но ушел добровольцем на фронт. В феврале 1945 года во главе штурмовой группы Владимир Басов обеспечил захват опорного пункта немецкой обороны, был тяжело контужен в бою. За совершенный подвиг награждён орденом Красной Звезды и в звании капитана был уволен в запас.

1965 г.Алла Пугачёва. Первая запись на радио Обед в поле, 1934 г.

«Таинственная комната» в Парке Горького Это один из первых аттракционов парка: стены, потолок и пол вращались вокруг своей оси!

Этот аттракцион пользовался большой популярностью, но вскоре его снесли. А на его месте организовали «Аллею Дряни» — выставку трёхметровых «объёмных карикатур», которые высмеивали врагов Советского государства, лодырей, пьяниц и прочих хулиганов.

В наши дни есть похожие аттракционы, их можно встретить под названием «Комната страха»! Владимир Высоцкий и Галина Астафьева, 1972 год. Выездной концерт клуба авторской песни "Восток" Выдача на трудодни. Украина, 1950-е Элина Быстрицкая в 1959 году. Вячеслав Бутусов защищает диплом. Это тот, кто потом споет:

Гудбай, Америка, о!

Где я не был никогда.

Прощай, навсегда,

Возьми банджо, сыграй мне на прощанье.

Село Воробьевы на Воробьевых горах в Москве с двумя трамвайными ветками, 1935

На этих кадрах откапывают спрятанных летом 1941 в убежища знаменитых коней Клодта Многие блoкадники вспоминали, как ходили на Аничков мост погладить их и поздороваться после возвращения... 1988. Баскетбол.

Олимпийский Чемпион Арвидас Сабонис с тренером сборной СССР Александром Гомельским Цены на ГСМ в СССР, конец 1960-х. Актёр Фёдор Добронравов во время срочной службы в Советской армии. Азербайджанская ССР, 1980 год. Здание Нижегородского предприятия с мудреным названием «Нижкрайкартофельплодоовощьсоюз». СССР, 1929 год. Немецкий барк «Падуя» («Крузенштерн») гонят по репарациям в СССР, Балтика, 1946 год. Взрыв колокольни церкви Рождества Христова в Муроме, 1930 год. «Голосование на баррикадах». Фото Альфредаса Гирдзюшаса снято 13 января 1991 года, когда советская армия попыталась подавить антисоветские выступления в Вильнюсе. Советский танкист наливает водки британскому саперу, май 1945 года. Сотрудники фотоотдела журнала «Огонек» в свободное время, 1952 год, г. Москва 1958 год. Надежда Румянцева на футбольном матче.

Людмила Чурсина. Людмила Алексеевна Чурсина (род. 20 июля 1941, Сталинабад, Таджикская ССР, СССР) — советская и российская актриса; народная артистка СССР (1981), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1970). Актриса Людмила Савельева и радиола "Ригонда", 1960-е 1974 год. Василий Шукшин и Лидия Федосеева-Шукшина. Советский снайпер сержант Владимир Ильин, застреливший командира моджахедов с рекордного расстояния 1350 метров. Афганистан 1985 год. Советские военнослужащие у памятника Бисмарку, 1945 год

Баскетбол на улицах Москвы Обратите внимание на «баскетбольное кольцо», которое сделали сообразительные ребята! 1961 год Колхозник Савелий Трофимович Степанченко с внуком Шурой в своем укрытии в деревне под Дорогобужем. Смоленская область.

Колоризация фотографии 1941 года. Александр Абдулов и Татьяна Пельтцер. Москва, 1950-е Киев, 1969 год Советский баскетболист литовского происхождения Арвидас Сабонис в финале чемпионата мира в Испании, 1986 год Таймыр. Хатанга, 1980-е. Порбеду перечеркнули знаком. Студент Новосибирского театрального училища Владимир Машков, 1982 г Ледяная горка около Кремля, 1961 год. Большой театр в 1928 году. Награждение офицера КГБ Владимира Путина золотым значком дружбы между Германией и Советским Союзом.

Дрезден, 21 ноября 1987 года Людмила Гурченко с сумочкой CHANEL

не скрывает своей радости рядом с подаренной

ей "девяткой" - ВАЗ-2109, г. Тольятти, 1991 г.