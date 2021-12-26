Интересные "заброшки" России

По всей России можно найти десятки величественных развалин – всё, что осталось от некогда богатых усадебных домов известных купцов, фабрикантов и общественных деятелей.

Усадьба архитектора А.С. Хренова в Заключье, Тверская область. Усадьба построена в конце XIX века. После революции 1917 года здесь были сначала пионерский лагерь, затем туберкулёзный санаторий. В конце 1960-х санаторий закрыли, с тех пор усадьба заброшена.

Усадьба Семеновское-Отрада, Московская область. Усадьба основана в XVIII веке графом В.Г. Орловым. Орловы оставались собственниками усадьбы до 1917 года. После революции Дом-Дворец служил зданием для санатория КГБ, но после того, как санаторий был перемещен в другое здание, усадьба ветшает в бесхозном состоянии.

Усадьба Барышниковых в Алексино, Смоленская область. Строительство усадьбы началось в конце XVIII века. Поместьем владел дворянский род Барышниковых. В 1920 году здесь был открыт музей усадебного быта, директором которого некоторое время был писатель М.М. Пришвин. Во время Великой Отечественной войны усадьба сильно пострадала, продолжает разрушаться и сейчас. Усадьба Степановское-Павлищево, Калужская область.

После революции в усадьбе находились санаторий и другие лечебно-профилактические заведения. В 1980-е годы усадьба была заброшена после сильного пожара. Усадьба основана во второй половине XVIII века.После революции в усадьбе находились санаторий и другие лечебно-профилактические заведения. В 1980-е годы усадьба была заброшена после сильного пожара.

Усадьба Талдыкина, Липецкая область. Усадьба была построена в XIX веке и принадлежала семье богатого купца И.А. Талдыкина. В советское время территорию усадьбы использовали как базу отдыха. С 1990-х годов она заброшена.

Усадьба Альбрехтов, Ленинградская область. Усадьба была жалована именным указом императрицы Анны Иоановны в 1730 году за помощь в воцарении на престол. После революции усадьба была национализирована и передана совхозу «Котлы». В годы войны немцы взорвали усадебный дом. В 1980-е года здание было покинуто и с тех пор разрушается.

Усадьба Демидовых в Тайцах, Ленинградская область. Строительство усадьбы началось в 1774 году, когда земля стала собственностью заводовладельца А.Г. Демидова. Усадьба серьезно пострадала во время Великой Отечественной войны. В 2017 году должна была начаться ее реставрация. Но только весной этого года в усадебном доме Демидовых в Тайцах начались противоаварийные работы, а к концу года завершится согласование проекта реставрации объекта.

Усадьба Чернышёвых в Яропольце, Московская область. Усадьба возведена в 1760-х З.Г. Чернышевым, который намеревался превратить свою усадьбу в «Русский Версаль». В 1917 году усадьба национализирована. В ней размещались сначала больница, затем санаторий, в годы войны — госпиталь. Во время войны усадьба неоднократно подвергалась бомбардировкам, дом-дворец был сожжен — остались одни стены. С 1960-х усадьба находится в ведении Московского авиационного института.

Усадьба Врангелей в Торосово, Ленинградская область. Строительство усадьбы завершилось в 1870 году. В 1918 году революционные матросы и солдаты ворвались в усадьбу и расстреляли хозяина – барона Георгия Врангеля, имение было отобрано «в общую собственность». После революции в усадьбе размещалась сельская школа, однако после ее переезда здание разграбили.

Усадьба Храповицкого в Муромцеве, Владимирская область. Строительство главного дворца усадьбы началось в 1884 году. После отъезда Храповицких в эмиграцию во Францию в 1921 году, усадьба была расхищена. В том же году в здании был основан лесной техникум, который находился там 56 лет. Переезд техникума в 1970-х годах определил судьбу усадьбы в последующее время – будучи бесхозным, оно продолжило расхищаться и разрушаться. В настоящее время усадьба охраняется, планируется отреставрировать её и превратить в музей.

Усадьба Строгановых «Красная горка», Псковская область. Главный дом усадьбы был построен в 70-80-х годах XIX века. После революции имение было превращено в районную больницу. Во время войны большинство построек усадьбы было разрушено.

Усадьба Пущино-на-Наре, Московская область. Архитектурный ансамбль усадьбы Пущино был создан в 90-х годах XVIII века. Первым хозяином усадьбы был сенатор С.И. Вяземский. В 1918 году усадьба была национализирована. В годы советской власти здесь находилась поселковая школа. С 1970-х годов усадьба находится в запустении и разрушается. На реставрации с 2014 года.

В стране много заброшенных мест. Сейчас правительство решает, что можно с ними сделать. Сообщается, что нужно ликвидировать 191 свалку в границах городов и 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда. Это довольно масштабная работа. На нее предлагают направить все экологические платежи, например, штрафы и плату за негативное воздействие на окружающую среду. Российское правительство планирует объединить в едином реестре все свалки, затонувшие корабли и заброшенные предприятия, чтобы провести «генеральную уборку» в стране. Сделают ли на месте заброшек что-то полезное и приличное? Все понимают, что нет. Максимум, следует ожидать — очередное строительство «муравейников».

Петропавловск-Камчатский-54 (Финвал). Это бывшая военная база в бухте Бечевинская на Камчатке.

Она опустела после перевода субмарин в другое место. Зато здесь остались старые постройки, которые иногда посещают медведи и туристы-экстремалы.

Когда-то давно здесь базировались советские субмарины.

Сейчас основу старого поселка составляют ржавые остовы кораблей и разрушенные дома.

Атомная станция теплоснабжения под Воронежем. Она должна была обеспечить четверть годовой потребности города в горячей воде.

А вместо этого обеспечивает антураж для фотосессий.

Масштабы впечатлил. Под куполом:

Вид объекта с воздуха:

Заброшенное метро Омска. Его начали строить еще в 1992 году.

Судя по фото, сейчас оно неплохо подходит для съемок хоррор-фильмов.

На этом месте должен был быть вход в одну из станций:

https://loveopium.ru/arxitektura/zabroshki-rossii.html

https://loveopium.ru/arxitektura/zabroshki-rossii.html