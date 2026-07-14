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Мы из Советского Союза

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Ту-95ЛАЛ - атомный самолёт СССР, который мог летать месяцами, но стал угрозой для экипажа

47 лётчиков. Один экипаж. И реактор за спиной, который никто до конца не понимал, как контролировать.

В 1961 году над аэродромом под Семипалатинском поднялся в воздух самый странный самолёт советской авиации. Внешне обычный Ту-95, стратегический бомбардировщик. Но в бомбоотсеке у него стоял не боезапас, а ядерный реактор мощностью 100 киловатт.

Машина называлась Ту-95ЛАЛ, летающая атомная лаборатория. И задача у неё была фантастическая: доказать, что бомбардировщик может летать неделями, месяцами, годами, не садясь на дозаправку. Потому что топливо ему просто не требовалось.Гонка, которую СССР почти выиграл

Идея звучала как утопия. Обычный бомбардировщик ограничен запасом керосина: несколько тысяч километров, и на посадку. А ядерный реактор на борту теоретически давал самолёту дальность, которую можно измерять не километрами, а месяцами непрерывного полёта. Такая машина могла барражировать над океаном, ждать команды и в любой момент нанести удар в любой точке планеты. Никаких баз подскока, никакой зависимости от аэродромов.

Американцы работали над той же идеей параллельно, программа NB-36H. Между двумя сверхдержавами шла негласная гонка: кто первым поднимет в небо атомолёт. СССР формально победил. Ту-95ЛАЛ совершил около 40 испытательных полётов с 1961 по 1965 год, реактор действительно работал в воздухе. Это был реальный, подтверждённый факт, а не пропагандистский миф.

Проблема оказалась не в физике, а в биологии.

Почему конструкторы боялись собственного самолёта

Реактор на борту излучал радиацию, и никакая обшивка тех лет не могла защитить экипаж полностью.

Инженеры пытались решить задачу свинцовой и водородсодержащей защитой, но каждый килограмм экранирования означал потерю грузоподъёмности и дальности. Получался замкнутый круг: чем безопаснее самолёт, тем меньше смысла в его атомном двигателе.

В итоге экипаж Ту-95ЛАЛ летал с укороченными сменами и под постоянным медицинским контролем. Лётчики вспоминали позже, что уровень облучения держали в тайне даже от них самих. Известно, что после полётов проводились обследования, которые фиксировали изменения в анализах крови у части экипажа. Официальной статистики смертности от этой программы до сих пор нет в открытом доступе, и это одна из причин, почему тема обросла слухами: от полного отрицания рисков до версий о десятках погибших испытателей.М-60: второй атомный проект, о котором почти никто не знает

Параллельно с туполевской машиной в ОКБ Мясищева разрабатывали собственный ответ, стратегический носитель М-60 с ядерной силовой установкой. Проект пошёл дальше на бумаге: рассматривались варианты с прямоточными атомными двигателями, способными обеспечить сверхзвуковую крейсерскую скорость на межконтинентальную дальность. По расчётам, такая машина могла оставаться в воздухе неделями, представляя собой летающую ракетную платформу, готовую нанести удар в любой момент без предупреждения.

М-60 так и не долетел до неба. Причины закрытия проекта до конца не рассекречены, но специалисты называют комбинацию факторов: неразрешённая проблема радиационной защиты экипажа, катастрофическая стоимость программы и появление альтернативы, которая решала ту же задачу без риска для людей.

Кстати, в истории Мясищева был и другой самолёт, который родился не от спокойного плана, а от почти невозможной задачи. Если М-60 должен был стать атомным стратегическим носителем будущего, то ВМ-Т «Атлант» стал машиной отчаяния для уже реальной космической программы. Что убило программу: не авария, а баллистическая ракета

К середине 1960-х стало ясно, что задачу неограниченной дальности решает не атомный самолёт, а межконтинентальная баллистическая ракета. МБР не требовала экипажа, не облучала людей и не нуждалась в километрах свинцовой защиты. Она просто летела к цели быстрее, дешевле и без риска для собственной страны.

Программу атомной авиации в СССР официально свернули к 1969 году. Ту-95ЛАЛ разобрали, часть документации засекретили на десятилетия, а сам факт существования проекта долгое время оставался темой для узкого круга специалистов. Широкой публике о нём заговорили только после частичного рассекречивания архивов в 1990-х.

Что стало с людьми, которые в этом участвовали

Это самая тяжёлая часть истории, и именно она чаще всего замалчивается. Испытатели, инженеры, техники, обслуживавшие реактор на земле, были фактически участниками эксперимента, последствия которого никто не мог заранее просчитать. Радиационная медицина 1960-х годов сильно уступала сегодняшней, а культура секретности исключала любую открытую статистику по здоровью персонала.

Часть исследователей темы полагает, что реальные цифры пострадавших были в разы выше официально признанных, если такие цифры вообще существовали в виде документа. Другая часть настаивает, что риски преувеличены задним числом, а защитные меры были достаточными для той эпохи. Истина, скорее всего, где-то между этими версиями, но проверить это сегодня почти невозможно: часть архивов до сих пор закрыта.Почему об этом стоит помнить именно сейчас

Атомная авиация не исчезла как идея, она просто ушла в тень. Разговоры о ядерных двигателях периодически возвращаются, в том числе применительно к новым разработкам ракетных систем с неограниченной дальностью. И каждый раз, когда всплывает подобная тема, стоит вспоминать один простой урок 1960-х: технология может опережать возможность защитить от неё людей.

Ту-95ЛАЛ и М-60 остались страницей, которую предпочли перевернуть быстро. Но именно такие страницы объясняют, почему современные системы безопасности в атомной сфере выстроены настолько жёстко, а любые эксперименты с ядерными установками проходят через десятки уровней проверки. Цена этого опыта была заплачена реальными людьми, чьи имена так и не стали широко известны.

https://dzen.ru/a/akZatov8FxUp0HqM

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советские успехи