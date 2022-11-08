Штурму Дейр эз-Зора 5 лет - как бойцы ЧВК «Вагнер» освободили город от боевиков ИГ и омыли сапоги в Евфрате

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Ровно пять лет назад, 3 ноября 2017 года правительство Сирии объявило о полном освобождении города Дейр эз-Зор. На протяжении нескольких лет древний город на берегах реки Евфрат находился в осаде террористов «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ). Его защитники пережили голод, непрерывные обстрелы и уличные бои.

И только силами российских специалистов город на реке Евфрат был полностью зачищен от боевиков. Начиная с сентября 2017 года в бои под Дейр эз-Зором вступила группа российских военных специалистов, которая получила название «Вагнер». Именно благодаря самоотверженным действиям «вагнеровцев» отряды террористов ИГ✱ были вынуждены отходить от Дейр эз-Зора и теряли стратегическую инициативу.

Несмотря на расхожее мнение, сирийская армия в форсировании Евфрата и заходе в Дейр эз-Зор не участвовала. Об этом рассказал бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют основателем ЧВК «Вагнер», комментируя годовщину события.

«Дейр эз-Зор был в окружении, и перед штурмом ни одного сирийца там не было, ни одного человека. И я помню, как беседовал с Андреем Трошевым при его отъезде на Дейр эз-Зор, он сказал: "Я очень тороплюсь, поскольку дорогу могут перерезать и я не успею запрыгнуть в окружение"», — подчеркнул Пригожин.

В пятилетнюю годовщину освобождения Дейр эз-Зора от боевиков ИГ Федеральное агентство новостей впервые публикует воспоминания участников боев на берегах Евфрата, собранные нашим корреспондентом Кириллом Романовским во время его поездок в Сирию.

По ноздри в земле

Для начала вспомним обстановку в Сирийской Арабской Республике в середине 2017 года. К этому моменту силы боевиков «Исламского государства» были подорваны, однако ситуация на фронте сирийской войны долго не позволяла начать операцию по деблокаде Дейр эз-Зора – последнего крупного административного центра, находившегося под контролем боевиков. К этому моменту располагавшийся там гарнизон сирийской армии три с половиной года находился в плотном кольце блокады. Силам ИГ удалось закрепиться на подступах к городу с юга, занять несколько городских районов, примыкавших к Евфрату. Крупные острова в дельте реки – Хувейджа Катыа и Хувейджа Сакр – стали опорными базами исламистов. Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

К 2017 году положение защитников Дейр эз-Зора существенно осложнилось: фактически, зона контроля сирийской армии и союзников оказалась разделена на два плохо связанных анклава, в которых начали процветать голод и дизентерия.

«Они (сирийцы — Прим. ред.) с духами там давно воевали», — вспоминает один из участников боев за город. — «У них серая зона между позициями сторон – всего метров 100-150. Обе стороны по ноздри врыты в землю, как в Первую мировую — где-то зеркальце торчит, где-то окошко, где-то труба всыпана в бруствер. И с той, и с другой стороны. Так они сидели в аэропорту пять лет, полностью блокированные духами».

Поскольку ситуация в Дейр эз-Зоре могла закончиться плохо для гарнизона сирийской армии, в конце августа 2017 года было принято решение начинать постепенное продвижение и деблокаду административного центра.

С этого момента в боях за город начал принимать участие отряд российских военных специалистов, получивший название ЧВК «Вагнера» (в те времена, как говорят бойцы, его чаще называли БТГ — батальонной тактической группой). До начала прорыва к Дейр эз-Зору «вагнеровцы» уже успешно действовали в Сирии, отражая атаки боевиков ИГ и участвуя в крупных войсковых операциях – в штурме Пальмиры в 2016 и 2017 годах, а также в ликвидации очага деятельности ИГ в Восточной Хаме вокруг населенного пункта Акербат. Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский

Прорыв блокады

Начиная с конца августа 2017 года, сирийская армия и российские специалисты начали планирование операции по деблокированию города. После активных боев на подступах к Дейр эз-Зору ЧВК «Вагнера», находящаяся в авангарде наступления, смогла подобраться на расстояние в 8–10 км от города. Участники событий вспоминают: путь от Пальмиры до окраин Дейр эз-Зора сквозь пустыню бойцы «Группы Вагнера» преодолели практически на своих двоих:

«В 2017 году, когда шли в сторону Евфрата – мы шли реально очень много и долго. За день огромный километраж наматывали. Уже потом, пару лет спустя, мне пришлось там проехать на машине — так я аж устал ехать. Про себя думаю: "Еперный театр, мы что, столько прошли пешком?"»

Трасса М-20

Пока сирийские войска пытались прорваться с северо-запада на соединение с первой частью защитников города (с помощью ВКС РФ, которыми тогда, к слову, командовал Сергей Суровикин, как и группировкой РФ в Сирии в целом, и ракетных ударов с борта фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота), бойцы ЧВК «Вагнер» шли к территории аэропорта Дейр эз-Зора вдоль по трассе М-20. «Вагнеровцам» требовалось расчистить от боевиков «Исламского государства» подъезды и ключевые дороги, ведущие в некогда осажденный город.

На начало сентября трасса была практически зачищена от боевиков везде, кроме одной позиции. Расположенный в 30 км от Дейр эз-Зора населенный пункт Эш-Шола был единственным участком дороги, который после прорыва блокады города оставался за боевиками ИГ. Первые попытки взять селение напоролись на ожесточенное сопротивление боевиков ИГ, которые пытались окружить наступающие соединения. Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Вот как о боях за трассу высказался один из участников событий – боец ЧВК «Вагнера»:

«Духи нас тогда отрезали. В одно прекрасное утро они взрывают склад боеприпасов у нас в тылу. Между нашими постами была большая дистанция – километр-полтора. В общем, они как-то пролезли между постами — не из-за нашего недосмотра или нерадивости, а потому, что там непонятно было, где сирийцы стоят. Из-за этой неразберихи боевики внаглую подъехали, отработали и расселись по насыпи. Мы остались против них в составе одного отделения: гранатами перекидывались, квадрокоптер на нас скидывал мины НАТОвские. У нас было два «трехсотых» (раненных — Прим. ред.) легких. Но все же отбились от них в итоге».

К 6 сентября под Эш-Шолу были переброшены дополнительные силы «вагнеровцев», которые должны были закрепиться в населенном пункте и обеспечить полный доступ к трассе. 7 сентября наступление продолжилось. Силы «Исламского государства» несколько раз пытались атаковать наступающую колонну русских воинов, однако не смогли сдержать продвижение ЧВК «Вагнер» и вынуждены были отступать.

«Я тогда только получил новую машину – бронированный "Урал"», – рассказывает один из участников событий, отвечавший в «Группе Вагнера» за перевозку личного состава в район Дейр эз-Зора. – «Мы шли колонной, когда по нам открыли шквальный огонь, духи начали ЗУшкой по нам долбить. Все спешились, заняли оборону, отстреливались. ЗУшка попала прям мне в лобовое стекло – хорошо хоть я не за баранкой был, мы тогда за машиной залегли. Духи по верху сначала начали поливать, настилом, а потом уже огонь скорректировали и начали лупить ниже. И вот как раз одна прям в лобовое залетела. Стекло, конечно, выдержало. Но если бы я сидел внутри, то меня бы точно «затрехсотило», потому что мелкие осколки стекла внутри разлетелись. Как раз бы водителя посекло».

Прорыв к аэропорту

Пробитая брешь в обороне ИГ заставила отряды боевиков отступить вдоль по трассе М-20. В результате наступления вдоль дороги силы ЧВК «Вагнер» вышли к южным окраинам Дейр эз-Зора – в район аэропорта, отсеченного от остальных защитников города.

«Мы прорвали кольцо боевиков, которые держали аэродром в окружении, и конкретно наш взвод туда заходил самым первым. Выходим на аэродром – все грязные, прошагали все карьеры, выдавили духов из их нор. Выглядим как боевые бомжи. На мне шлем, в руках два ПТУРа. И выходит сириец из вот этой банды, которая там держала аэропорт, он нас увидел и такой: "Иншаллах! ". Мол, хвала Аллаху, подкрепление пришло».

Как вспоминает участник прорыва к аэропорту, боевики ИГ, встретившись с массированным продвижением сил ЧВК «Вагнер», вынуждены были в спешном порядке бежать со своих позиций у аэропорта, бросая оружие, амуницию и боекомплект, в том числе НАТОвского образца. Как потом стало понятно, главари ИГ приказали исламистам уходить за реку Евфрат, где оставались полноценные опорные базы боевиков.

«Они бросили все, бежали. Они уже убегали через речку, бросали все, чуть ли не вплавь. А ту сторону как раз расстреливали Су-25 — я помню, они там летали и нормально их чихвостили».

Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский

Используя район аэродрома Дейр эз-Зора как плацдарм для наступления, силы ЧВК «Вагнер» начали зачистку опорного района ИГ на территории газоперерабатывающего завода. По воспоминаниям участников, бои в районе «Завода Газ», как прозвали русские воины данный участок, сопровождались многочисленными атаками террористов-смертников, которые были брошены с целью затормозить наступление и прикрыть отход сил радикалов за Евфрат.

«Мы вышли на духовский опорник и, когда уже двигали фронт, шахиды атаковали аэропорт», — рассказывает очевидец одной из таких атак. – «Там была старая пожарная часть – и вот у нее два шахида подорвались. Не знаю какой там заряд взрывчатых веществ был, но, когда эти террористы взорвались, их полностью разметало по территории. Я ходил потом по этим обломкам техники, обрывкам шахидов — самый большой фрагмент, который я видел, был размером с ладошку, кусок позвоночника и ребра».

Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский Select an Image

Омыли ноги в Евфрате

К середине сентября обстановка на линии фронта в самом Дейр эз-Зоре характеризовалась как крайне сложная. В этих условиях необходимо было оставить боевиков без снабжения и логистики – и для этих целей был разработан план форсирования реки Евфрат и создания прочного огневого плацдарма напротив Дейр эз-Зора. Важнейшую роль в этом сыграли штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», которые первыми перебрались на другой берег великой реки.

«Евфрат… Никогда не думал, что я когда-нибудь в жизни в Евфрате помою ноги. Некоторые люди всю жизнь мечтают, потому что река древняя, библейская», — вспоминает один из участников тех событий.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По воспоминаниям участников операции, отряды «вагнеровцев» переправлялись глубокой ночью на лодках. В ходе переправы боевики ИГ увидели начавшееся форсирование и пытались остановить переправку бойцов «Группы Вагнера» минометами:

«Мы пересекли Евфрат, это было под утро, на резиновых лодках. Сразу вспоминалась Великая Отечественная война, когда наши деды на плотах пересекали водные рубежи, а их обстреливали немцы. У нас в принципе примерно все происходило так же. Мы перли на резиновых лодках с китайскими моторами, которые пытались заглохнуть. Течение очень большое было у Евфрата, видимо в то время был спад воды. А вокруг разрывы – конечно, все было феерично, но мне кажется, такое даже в кино снять будет сложно».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Выбранная тактика огневого подавления сил ИГ, параллельное разминирование и работа огневых команд ЧВК «Вагнер» принесла свои плоды: 15 сентября русские воины пересекли Евфрат и закрепились на расчищенном плацдарме.

«У берега, сразу за Евфратом нас начал танк кошмарить. Идет все ближе-ближе к нам — разрывы подходят. А рядом горка – мы думали, что где-то сидит наблюдатель, корректирует огонь. Решили под горку подлезть — 5 человек, я шел замыкающим. Подходя к горке, я только услышал выход, свист – такое впечатление, что бейсбольной битой по башке стукнули. Разрыв прямо передо мной. Я глаза открываю, все сыплется, все черное… не понимаешь, убили тебя или нет, живой ты или нет. Все, как в замедлении было. Я кричу: "Мужики, живые есть?" — а на той стороне наши ржут. Мало того, что никого не оглушило – никого даже осколком не задело. На нас слой пыли, грязи – а мы только в Евфрате искупались, только постирались, все у нас чистое было. После этого случая наш командир нам сказал такую фразу: "Нет, ребята, вам еще походу в рай идти рано"».

Плацдарм в Заевфратье

Наиболее ожесточенные бои за плацдарм на восточном берегу Евфрата разразились за ключевые населенные пункты района – Маррат, Мазлум, Табия и Хшам. Эти четыре поселения представляли собой сложные и укрепленные цели с большими скоплениями боевиков. Все опрошенные участники форсирования Евфрата и боев за «речкой» сходятся в едином мнении: освобождение этих населенных пунктов стало самой сложной задачей сирийской кампании.

«В Дейр эз-Зоре противник был на опыте. Он нас не боялся. В других местах духи сидели на позиции по два-три человека, а мы целым взводом, отделением шли. А вот на Евфрате противник зубастый попался – огрызался», — рассказал один из бойцов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сразу после форсирования Евфрата силы «вагнеровцев» заняли поселок Маррат. В этот момент боевики ИГ попытались взять часть русских бойцов в кольцо вокруг здания бывшей школы на его окраине.

«Соседнее подразделение попало в окружение, нужна была помощь, нужно было вытягивать ребят. Но в итоге мы не дошли – нас уже ждали, шквальным огнем срезали. Мы вели получасовой бой, духи были в пределах 50-70 метрах. Пулеметы с флангов. Мы кое-как закрепились в здании и на следующий день идем на эту школу», — вспоминает участник событий.

В ходе боя выяснилось, что у «вагнеровцев» одно из подразделений оттянулось от основной линии боев, в результате чего боевики ИГ смогли зайти к наступающим с открытого фланга и занять здание школы.

«Мы зашли в школу, а на следующий день мы узнали, что это позиция духов была. У них там вода, матрасы были собраны. И тут весь аул пришел в движение. Мы по фронту стоим, а вокруг они орут: -"Аллах акбар! Аллах акбар!" Мы держим тишину, распределились по этажам. Тут духи открывают огонь и нас долбят четыре часа подряд. У нас легкий один был «трехсотый», остальные все живы-здоровы. Я тогда с рюкзаком ходил – чувствую, что-то мокрое. Рюкзак снимаю, а в нем банка из-под рыбы – и там сердечник торчит. Я потом везде, как черепашка-ниндзя, с этим рюкзачком ходил».

В результате ожесточенного боя русские военные специалисты смогли выбить радикальных исламистов с позиции и довершить зачистку Маррата.

«Когда подразделение подошло вплотную, оно только тогда увидело, что в этой школе уже сидят духи. Завязался бой на подходе, ребята заняли круговую, начали отстреливаться. Отважные ребята, держались полдня, подойти было невозможно, все взводы втянулись в бои. Один из наших парней танком прикрыл ребят, оставшихся вытянул. У танка были только бронебойные снаряды, он просто прошивал позиции духов насквозь. Фугасных снарядов не было, поэтому большого вреда он не приносил – да и было уже не до этого, надо было оттягивать силы. Хорошо еще работали пулеметчики. Духи им кричат: "Аллах акбар". А наши парни в ответ: "Хрен вам!"— и как дали по духам. Думаю, те запомнили надолго».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В результате, при поддержке тяжелой артиллерии и ВКС РФ штурмовые отряды заняли позиции ИГ к востоку от Маррата и перешли к зачистке Мазлума. Боевики значительными силами обороняли поселок, пытаясь затормозить продвижение «вагнеровцев» на подходах к Мазлуму.

«Могу сказать, что Мазлум — одно из самых сложных наступлений в моей жизни было. Хотя оно было быстрое… ну, как быстрое – часа два с половиной. На въезде подбили у нас ЗУшку – сгорела она там с боекомплектом, на подъезде к Мазлуму, три или четыре человека — тяжело раненные. Та атака мне напоминала начало штурма аэропорта в Луганске — потому что мы шли по колючкам, по траве где-то метров 250 до самого Мазлума от противотанкового рва. Духи тоже очень, скажем так, мужественно оборонялись – плотно засели. Кто-то из них там точно под наркотой был. В самом конце мы отдавили их в Хшам», — вспоминал позднее один из командиров взвода ЧВК «Вагнер».

«Полный контакт»

К началу октября, довершив разгром сил ИГ на восточном берегу в районе Мазлума и Табии, а также отразив несколько крупных контратак противника, силы ЧВК «Вагнер» выдвинулись на штурм укрепрайона боевиков в Хшаме. После массированной артподготовки штурмовые отряды «вагнеровцев» прошли по открытому полю к Хшаму и завязали бой с исламистами на подходе к селу.

«На Хшаме, когда мы только заходили – был полный контакт. Пободались с духами часа три-четыре, к вечеру закончили. На следующий день начали двигаться в Хшам, прошли метров 300 – контакта не было. Первыми пошли разведчики, переодетые в одежду боевиков, проверить местность. И картина следующая: наш пулеметчик в духовских шмотках выходит прямо на дорогу – а там метров 50 от него два террориста стоят и разговаривают. Увидели его, смотрят, глаза выпучили. Он руку поднял, кричит: "Аллаху акбар". Они такие поздоровались, развернулись и продолжили свой разговор. Ну, он их пулеметом и срезал».

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Другие участники событий отмечают, что в ходе первых боев за Хшам сложность представляло значительное количество открытых пространств на пути к поселку. Однако, несмотря на плотность огня боевиков, к 17 октября населенный пункт был полностью зачищен.

«Сирийцы все этот Хшам не могли взять. Там же русло, железная дорога и мост. Там у противника был опорный пункт, и через русло духи простреливали все движение. Наши военспецы с сирийцами два раза пытались штурмовать этот укрепрайон под мостом. Как мне говорили, сирийцы какие-то чудовищные потери несли, только убитыми человек 30 потеряли. Мне стояла задача взять этот опорный пункт под переправой и плацдарм за железкой захватить. Как только мы в начале под этот мост сунулись, тоже потеряли одного человека убитым, а несколько было ранено. Но выбили духов», — рассказал участник штурма.

По воспоминаниям «вагнеровцев», в ходе боев на плацдарме за Евфратом штурмовые отряды заслужили уважение от российских военных специалистов, которые увидели своими глазами их работу и самоотверженность.

«К нам на позиции приехали три офицера ССО, корректировать работу артиллерии. Мы им показали, что где и как. Так они нам потом после боя руки жали, говорили: "Мужики, что же вы творите? Мы наблюдали за вами – вы сначала полполя тактически шли, а потом просто в полный рост взяли и поперли на духов. Ну так же нельзя воевать, вы же рисковали!". Мы им: "А у нас других вариантов нет". Вот для нас это было примечательно, что целые офицеры ССО нам жали руки и говорили, что мы там чуть ли не герои. Для нас, конечно, это было приятно», — вспоминает один из таких случаев боец ЧВК «Вагнер».

«Нас деньги не интересуют»

Падение опорных пунктов боевиков ИГ на восточном берегу Евфрата фактически обрушило оборону исламистов в самом Дейр эз-Зоре, где боевики контролировали северо-восточную часть городской застройки и острова в дельте Евфрата. Оказавшись в полном окружении, без возможности переплыть реку, оставшиеся боевики сдавали квартал за кварталом – в том числе сдаваясь в плен отрядам ЧВК «Вагнер». Один из таких случаев произошел на острове Хувейджа Сакр в дельте Евфрата: по словам участника событий, террористам предложили сдаться, а когда те отказались – русские «аргументировали» боевиков с помощью артиллерии.

«Я через переводчика дозвонился до духа одного, говорю: "Есть предложение, вы сдаетесь, мы вам сохраняем жизнь". Он в отказ. Я говорю тогда артиллеристам: "Дайте по ним снарядов 30, по острову". Ну, они дали. Перезваниваю: "Ну что, сдадитесь?", говорят: "Нет". Снова выхожу на артиллериста: "Дай ещё 15 туда". Звоню снова, говорю: "Вы оттуда точно не уйдете?". Духи согласились на переговоры. Выходим, раз, выходит человек — не помню его имя, Абу какой-то, с ним два было командира. Как выяснилось, часть духов ушла на Меядин, а на острове сидят полторы тысячи. Они нам говорят – отпустите, мы вам денег дадим, 4 миллиона долларов. — Братан, нас деньги не интересуют.— Нам надо выйти к курдам.— Нет, к курдам вы не уйдете, даже не обсуждаем. Могу тебя отвезти обратно, и мы артой ровняем ваш остров.В итоге, начинают они сдаваться, оружие вывозят. Мы их досматриваем, первую помощь даже оказывали. Все полторы тысячи сдались».

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Последний оплот

Оказавшись в полном окружении, без возможности переплыть реку, оставшиеся боевики сдавали квартал за кварталом и уничтожались проправительственными силами.

В итоге, 3 ноября 2017 года террористы сдали сирийской армии и силам «ЧВК Вагнера» все районы Дейр эз-Зора. А довершить разгром группировки на Евфрате смогли 17 ноября: в этот день штурмовые отряды «Группы Вагнера» зачистили последний оплот обороны ИГ — остров Хувейджа Катыа, где была полностью уничтожена группа из нескольких десятков боевиков.

По воспоминаниям участников боев за Дейр эз-Зор, гарнизон ИГ на острове сопротивлялся до последнего. Как впоследствии выяснилось, главари группировки на острове наиболее фанатичных, но слабо подготовленных исламистов, которые компенсировали отсутствие навыков ведения боя промытыми пропагандой ИГ мозгами. Оставшиеся на острове боевики, несмотря на полное окружение, продолжали устраивать кровавые казни гражданских – в том числе и детей:

«Мы летали над островом, вычисляли все их ходы, подземелья смотрели, вот это все. И смотрю за одним типом, он идет с ишаком. За дерево зашел, осмотрелся, и начал копать под деревом. Разгрузил в яму мешки с ишака, закопал, забросал ветками и уехал. Я позвал начальника разведки, ему координаты места дал. Все, штурмовали остров, я про тот случай забыл – не до того было. Потом уехал на другое направление – встретил того начальника разведки. — Слушай, вы тогда яму на острове раскопали? — Ну да, раскопали. — Так что там было? — Дети. Порубленные. В мешках. Твари редкостные. По словам разведчика, там останков много было, много мешков. От малышей и от подростков. Если бы я тогда не увидел — никто бы и не узнал, что эти уроды детей порубили».

Битва за Дейр эз-Зор стала образцом мужества и стойкости российских военных специалистов, а также показателем сил и возможностей ЧВК «Вагнер», которые пришли на помощь обескровленной Сирии и сумели остановить экспансию террористических группировок.

Итоги сражения в дельте Евфрата предопределили исход всей антитеррористической операции в САР: на фоне боев за центр провинции, боевики «Исламского государства» постепенно теряли и другие населенные пункты под ударами российской авиации.

В результате, всего через месяц после победы ЧВК «Вагнер» и освобождения Дейр эз-Зора силы «Исламского государства» будет ждать полный военный разгром.

✱ - запрещенная в РФ террористическая организация

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