Штурму Дейр эз-Зора 5 лет - как бойцы ЧВК «Вагнер» освободили город от боевиков ИГ и омыли сапоги в Евфрате

Ровно пять лет назад, 3 ноября 2017 года правительство Сирии объявило о полном освобождении города Дейр эз-Зор. На протяжении нескольких лет древний город на берегах реки Евфрат находился в осаде террористов «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ). Его защитники пережили голод, непрерывные обстрелы и уличные бои.
И только силами российских специалистов город на реке Евфрат был полностью зачищен от боевиков. Начиная с сентября 2017 года в бои под Дейр эз-Зором вступила группа российских военных специалистов, которая получила название «Вагнер». Именно благодаря самоотверженным действиям «вагнеровцев» отряды террористов ИГ✱ были вынуждены отходить от Дейр эз-Зора и теряли стратегическую инициативу.
Несмотря на расхожее мнение, сирийская армия в форсировании Евфрата и заходе в Дейр эз-Зор не участвовала. Об этом рассказал бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют основателем ЧВК «Вагнер», комментируя годовщину события.
В пятилетнюю годовщину освобождения Дейр эз-Зора от боевиков ИГ Федеральное агентство новостей впервые публикует воспоминания участников боев на берегах Евфрата, собранные нашим корреспондентом Кириллом Романовским во время его поездок в Сирию.
По ноздри в земле
Для начала вспомним обстановку в Сирийской Арабской Республике в середине 2017 года. К этому моменту силы боевиков «Исламского государства» были подорваны, однако ситуация на фронте сирийской войны долго не позволяла начать операцию по деблокаде Дейр эз-Зора – последнего крупного административного центра, находившегося под контролем боевиков.
К этому моменту располагавшийся там гарнизон сирийской армии три с половиной года находился в плотном кольце блокады. Силам ИГ удалось закрепиться на подступах к городу с юга, занять несколько городских районов, примыкавших к Евфрату. Крупные острова в дельте реки – Хувейджа Катыа и Хувейджа Сакр – стали опорными базами исламистов.Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков
К 2017 году положение защитников Дейр эз-Зора существенно осложнилось: фактически, зона контроля сирийской армии и союзников оказалась разделена на два плохо связанных анклава, в которых начали процветать голод и дизентерия.
Поскольку ситуация в Дейр эз-Зоре могла закончиться плохо для гарнизона сирийской армии, в конце августа 2017 года было принято решение начинать постепенное продвижение и деблокаду административного центра.
С этого момента в боях за город начал принимать участие отряд российских военных специалистов, получивший название ЧВК «Вагнера» (в те времена, как говорят бойцы, его чаще называли БТГ — батальонной тактической группой). До начала прорыва к Дейр эз-Зору «вагнеровцы» уже успешно действовали в Сирии, отражая атаки боевиков ИГ и участвуя в крупных войсковых операциях – в штурме Пальмиры в 2016 и 2017 годах, а также в ликвидации очага деятельности ИГ в Восточной Хаме вокруг населенного пункта Акербат.Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский
Прорыв блокады
Начиная с конца августа 2017 года, сирийская армия и российские специалисты начали планирование операции по деблокированию города. После активных боев на подступах к Дейр эз-Зору ЧВК «Вагнера», находящаяся в авангарде наступления, смогла подобраться на расстояние в 8–10 км от города. Участники событий вспоминают: путь от Пальмиры до окраин Дейр эз-Зора сквозь пустыню бойцы «Группы Вагнера» преодолели практически на своих двоих:
Трасса М-20
Пока сирийские войска пытались прорваться с северо-запада на соединение с первой частью защитников города (с помощью ВКС РФ, которыми тогда, к слову, командовал Сергей Суровикин, как и группировкой РФ в Сирии в целом, и ракетных ударов с борта фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота), бойцы ЧВК «Вагнер» шли к территории аэропорта Дейр эз-Зора вдоль по трассе М-20. «Вагнеровцам» требовалось расчистить от боевиков «Исламского государства» подъезды и ключевые дороги, ведущие в некогда осажденный город.
На начало сентября трасса была практически зачищена от боевиков везде, кроме одной позиции. Расположенный в 30 км от Дейр эз-Зора населенный пункт Эш-Шола был единственным участком дороги, который после прорыва блокады города оставался за боевиками ИГ. Первые попытки взять селение напоролись на ожесточенное сопротивление боевиков ИГ, которые пытались окружить наступающие соединения.Федеральное агентство новостей / Степан Яцко
Вот как о боях за трассу высказался один из участников событий – боец ЧВК «Вагнера»:
К 6 сентября под Эш-Шолу были переброшены дополнительные силы «вагнеровцев», которые должны были закрепиться в населенном пункте и обеспечить полный доступ к трассе. 7 сентября наступление продолжилось. Силы «Исламского государства» несколько раз пытались атаковать наступающую колонну русских воинов, однако не смогли сдержать продвижение ЧВК «Вагнер» и вынуждены были отступать.
Прорыв к аэропорту
Пробитая брешь в обороне ИГ заставила отряды боевиков отступить вдоль по трассе М-20. В результате наступления вдоль дороги силы ЧВК «Вагнер» вышли к южным окраинам Дейр эз-Зора – в район аэропорта, отсеченного от остальных защитников города.
Как вспоминает участник прорыва к аэропорту, боевики ИГ, встретившись с массированным продвижением сил ЧВК «Вагнер», вынуждены были в спешном порядке бежать со своих позиций у аэропорта, бросая оружие, амуницию и боекомплект, в том числе НАТОвского образца. Как потом стало понятно, главари ИГ приказали исламистам уходить за реку Евфрат, где оставались полноценные опорные базы боевиков.
Используя район аэродрома Дейр эз-Зора как плацдарм для наступления, силы ЧВК «Вагнер» начали зачистку опорного района ИГ на территории газоперерабатывающего завода. По воспоминаниям участников, бои в районе «Завода Газ», как прозвали русские воины данный участок, сопровождались многочисленными атаками террористов-смертников, которые были брошены с целью затормозить наступление и прикрыть отход сил радикалов за Евфрат.
Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский Select an Image
Омыли ноги в Евфрате
К середине сентября обстановка на линии фронта в самом Дейр эз-Зоре характеризовалась как крайне сложная. В этих условиях необходимо было оставить боевиков без снабжения и логистики – и для этих целей был разработан план форсирования реки Евфрат и создания прочного огневого плацдарма напротив Дейр эз-Зора. Важнейшую роль в этом сыграли штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», которые первыми перебрались на другой берег великой реки.
По воспоминаниям участников операции, отряды «вагнеровцев» переправлялись глубокой ночью на лодках. В ходе переправы боевики ИГ увидели начавшееся форсирование и пытались остановить переправку бойцов «Группы Вагнера» минометами:
Выбранная тактика огневого подавления сил ИГ, параллельное разминирование и работа огневых команд ЧВК «Вагнер» принесла свои плоды: 15 сентября русские воины пересекли Евфрат и закрепились на расчищенном плацдарме.
Плацдарм в Заевфратье
Наиболее ожесточенные бои за плацдарм на восточном берегу Евфрата разразились за ключевые населенные пункты района – Маррат, Мазлум, Табия и Хшам. Эти четыре поселения представляли собой сложные и укрепленные цели с большими скоплениями боевиков. Все опрошенные участники форсирования Евфрата и боев за «речкой» сходятся в едином мнении: освобождение этих населенных пунктов стало самой сложной задачей сирийской кампании.
Сразу после форсирования Евфрата силы «вагнеровцев» заняли поселок Маррат. В этот момент боевики ИГ попытались взять часть русских бойцов в кольцо вокруг здания бывшей школы на его окраине.
В ходе боя выяснилось, что у «вагнеровцев» одно из подразделений оттянулось от основной линии боев, в результате чего боевики ИГ смогли зайти к наступающим с открытого фланга и занять здание школы.
В результате ожесточенного боя русские военные специалисты смогли выбить радикальных исламистов с позиции и довершить зачистку Маррата.
В результате, при поддержке тяжелой артиллерии и ВКС РФ штурмовые отряды заняли позиции ИГ к востоку от Маррата и перешли к зачистке Мазлума. Боевики значительными силами обороняли поселок, пытаясь затормозить продвижение «вагнеровцев» на подходах к Мазлуму.
«Полный контакт»
К началу октября, довершив разгром сил ИГ на восточном берегу в районе Мазлума и Табии, а также отразив несколько крупных контратак противника, силы ЧВК «Вагнер» выдвинулись на штурм укрепрайона боевиков в Хшаме. После массированной артподготовки штурмовые отряды «вагнеровцев» прошли по открытому полю к Хшаму и завязали бой с исламистами на подходе к селу.
Другие участники событий отмечают, что в ходе первых боев за Хшам сложность представляло значительное количество открытых пространств на пути к поселку. Однако, несмотря на плотность огня боевиков, к 17 октября населенный пункт был полностью зачищен.
По воспоминаниям «вагнеровцев», в ходе боев на плацдарме за Евфратом штурмовые отряды заслужили уважение от российских военных специалистов, которые увидели своими глазами их работу и самоотверженность.
«Нас деньги не интересуют»
Падение опорных пунктов боевиков ИГ на восточном берегу Евфрата фактически обрушило оборону исламистов в самом Дейр эз-Зоре, где боевики контролировали северо-восточную часть городской застройки и острова в дельте Евфрата. Оказавшись в полном окружении, без возможности переплыть реку, оставшиеся боевики сдавали квартал за кварталом – в том числе сдаваясь в плен отрядам ЧВК «Вагнер». Один из таких случаев произошел на острове Хувейджа Сакр в дельте Евфрата: по словам участника событий, террористам предложили сдаться, а когда те отказались – русские «аргументировали» боевиков с помощью артиллерии.
Последний оплот
Оказавшись в полном окружении, без возможности переплыть реку, оставшиеся боевики сдавали квартал за кварталом и уничтожались проправительственными силами.
В итоге, 3 ноября 2017 года террористы сдали сирийской армии и силам «ЧВК Вагнера» все районы Дейр эз-Зора. А довершить разгром группировки на Евфрате смогли 17 ноября: в этот день штурмовые отряды «Группы Вагнера» зачистили последний оплот обороны ИГ — остров Хувейджа Катыа, где была полностью уничтожена группа из нескольких десятков боевиков.
По воспоминаниям участников боев за Дейр эз-Зор, гарнизон ИГ на острове сопротивлялся до последнего. Как впоследствии выяснилось, главари группировки на острове наиболее фанатичных, но слабо подготовленных исламистов, которые компенсировали отсутствие навыков ведения боя промытыми пропагандой ИГ мозгами. Оставшиеся на острове боевики, несмотря на полное окружение, продолжали устраивать кровавые казни гражданских – в том числе и детей:
Битва за Дейр эз-Зор стала образцом мужества и стойкости российских военных специалистов, а также показателем сил и возможностей ЧВК «Вагнер», которые пришли на помощь обескровленной Сирии и сумели остановить экспансию террористических группировок.
Итоги сражения в дельте Евфрата предопределили исход всей антитеррористической операции в САР: на фоне боев за центр провинции, боевики «Исламского государства» постепенно теряли и другие населенные пункты под ударами российской авиации.
В результате, всего через месяц после победы ЧВК «Вагнер» и освобождения Дейр эз-Зора силы «Исламского государства» будет ждать полный военный разгром.
✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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