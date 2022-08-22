Взяли тепленькими

Подозревают в срыве гособоронзаказа

Арестован бывший гендиректор уже обанкротившейся Российской корпорации средств связи (РКСС) Евгений Мельник по подозрению в срыве гособоронзаказа. Он возглавлял корпорацию, когда она еще приносила прибыль. Суть обвинений в суде не раскрыли. Под банкротство попала еще одна компания с похожим названием во главе с Мельником.

РКСС была создана в 2007 году как совместное предприятие "Рособоронэкспорта" и группы компаний "Атлантис" с целью обеспечения кибербезопасности государства. По информации СМИ, она выпускала комплексные автоматизированные системы управления безопасностью предприятия, мобильные пункты управления, коммутаторы локальной сети, маршрутизаторы и программно-аппаратные платформы. В августе 2021 года РКСС признали банкротом. (https://www.rbc.ru/society/09/08/2022/62f283779a79476cb9011b...)

Добавили регалий

Бывший министр ДНР Александр Тимофеев получил 3,5 года за "развод" на $5 млн главы РТХ Шпака, обвиняемого в соучастии в хищении 1,8 млрд руб. у ВЭБа. Прокуратура ранее требовала назначить ему минимальный срок — четыре года колонии. Однако суд решил приговорить его к еще меньшему сроку с учетом того, что подсудимый является ветераном боевых действий, имеет звезду Героя ДНР (высшую награду республики) и ранения.

Экс-министр ДНР находится под стражей более года (его задержали в Москве летом 2021-го), и вскоре у него появится возможность подать ходатайство об УДО.( https://www.rbc.ru/society/10/08/2022/62f2eae49a794703d3bf32...

Дочь "олигарха"

Задержана в Москве и отправлена под домашний арест в чебоксарскую квартиру экс-руководитель финансово-экономической службы НПП "Экра" Татьяна Качкова. Она находилась в розыске по обвинению в том, что в 2010-2013 годах скрыла от руководства факты вывода более 185 млн руб. из бюджета предприятия. НПП разрабатывает электротехнические устройства для нефтегазового комплекса.

Покойный отец Татьяны Качковой Юрий Алимов — учёный, был руководителем отдела и ведущим разработчиком в советском НИИ, из которого и выросло нынешнее чебоксарское предприятие "ЭКРА". В девяностые он стал одним из его учредителей, но в 20150-м отказался от всего. Со слов Татьяны, вынужденно (https://www.cheboksary.ru/crimen/122157_byvshaja_rukovoditel...) (https://www.kp.ru/daily/27428/4629337/).

В подполье

В Перми раскрыли сеть подпольных игровых клубов. Они маскировались под бары, а официально были оформлены как благотворительные фонды. Игроками в основном были пенсионеры.

Сейчас проводятся обыски. Известно, что в один из клубов на Молодежке клиентов заманивали бесплатным пивом. (https://ura.news/news/1052577293)

Погорели на набережной

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело о хищении 2 млн руб. при благоустройстве набережной в поселке Светлый Яр подрядчиком "Волгатрансстрой". При проведении работ были завышены объемы выполненных работ и стоимость строительных материалов. Общая стоимость контракта составляла порядка 33 млн руб.

В администрации района не смогли прокомментировать претензии прокуратуры. В приемной уточнили, что информацией владеет вр.и.о. главы района, однако сам чиновник заявил, что слишком мало времени проработал в своей должности, чтобы давать какие-либо комментарии. (https://v1.ru/text/gorod/2022/08/09/71556101/?ysclid=l6nf1vs...)

Появляются новые подробности уголовного дела, задержанными по которому уже стали несколько журналистов и пиарщиков.

На сегодняшний день известно о задержании сотрудниками ФСБ по крайней мере шести человек в Москве, среди которых журналист издания Life Александра Баязитова, специалисты по PR Инна Чурилова, Ольга Архарова и др. А также трех блогеров в Петербурге – Евгения Москвина, Алексея Слободенюка и Владислава Малушенко, предполагаемых сотрудников медиахолдинга «Патриот». Следствие считает (https://t.me/ostorozhno_novosti/9974) их администраторами канала «Проект «Сканер». Они были отправлены в столицу, где их и арестовали по делу о мошенничестве.

Задержанные якобы занимались дискредитацией (https://t.me/vchkogpu/31947) российского ВПК, финансовой и политической системы. Анонимные телеграмм-каналы сообщают также, что они вымогали деньги у крупных предпринимателей. Источники, близкие к следствию, полагают, что толчком к успешному расследованию стали показания арестованного и активно сотрудничающего со следствием бывшего главы Минприроды Олега Митволя. (https://www.kommersant.ru/amp/5503199)

Организованной группой

Бывший вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко нарубил леса на строгий режим. Он приговорен к 11 годам колонии и штрафу 25 млн руб. за организацию ОПГ при заключении договоров купли-продажи древесины и аренды леса. А также за взятки на 23 млн руб. Заодно обвинительные приговоры - 4 и 3,5 года - достались экс-директору "Кировгослесхоза" Андрею Туеву и бывшему замдиректора по коммерческим вопросам "Кировгослесхоза" Алексею Ушнурцеву. Всего установлено 18 эпизодов получения взяток от предпринимателей на общую сумму более 23 млн.

В январе суд приговорил к 4,5 года колонии строгого режима бывшего министра лесного хозяйства Кировской области Алексея Шургина, который также входил в состав той же организованной группы. Во время процесса Плитко попытался переложить вину на уже осужденного экс-министра Шургина. И заявлял, что тот его оговорил.(https://www.mk-kirov.ru/social/2022/08/10/byvshiy-vicegubern...)

За вывод средств

Арестована бывший председатель костромского ООО "КБ "Конфидэнс Банк" Светлана Гермогенова. По делу о выводе из него средств. Последнее время она трудилась помощницей у известного местного бизнесмена.

Проблемы у «Конфидэнс Банка» начались в апреле 2018 года — тогда Центробанк отнял у него лицензию из-за «рискованной бизнес-модели». Позднее банк признали банкротом, сейчас он находится в процедуре конкурсного производства. Выяснилось, что разница между обязательствами и активами в банке составила 1,3 миллиарда рублей. В августе 2018 года нашлись вещи и похуже — Центробанк обнаружил операции по выводу активов временной администрацией. https://kostroma.today/news/pomoshhnicu-izvestnogo-kostromsk...

Под суд за растрату В суд поступило уголовное дело, возбуждённое против бывшего замминистра культуры Новосибирской области Виктора Буланкина. Его обвиняют в растрате. Буланкин, еще будучи директором ГБУК «Центр креативных индустрий», выписал ряду сотрудников премии в размере 50 тыс. рублей, которые забрал лично якобы для проведения фестиваля «Обское кольцо». По версии следствия, премиальные Буланкин в итоге присвоил. Сам Буланкин заявляет, что его оговорили подчиненные из мести

Чиновнику 65 лет, до недавнего времени он был учредителем новосибирского и томского «Авторадио», а также владел рекламной фирмой «Арт Медиа» (уже ликвидирована). https://ngs.ru/text/criminal/2022/08/12/71563736/

Ежемесячная надбавка Бывший замминистра здравоохранения Ульяновской области Андрей Дадианов стал фигурантом трех уголовных дел о предоставлении при назначении на должность недостоверных сведений о прохождении службы в спецназе ГРУ с 2003 по 2017 года. Эти документы позволили ему получать ежемесячную надбавку. Кроме того, СМИ пишут, что чиновник дважды менял персональные данные, успев побывать Бурковым Андреем Алексеевичем и Геренджийским Давидом Георгиевичем.

В еще областной прокурор ранее заявлял о поддельном удостоверении о награждении медалью "За отвагу", предоставленном Дадиановым.

Сам Дадианов опроверг обвинения и отправил в СМИ скриншоты из личного кабинета в налоговой, на котором указаны ежемесячные отчисления в виде 13% из выплат от филиала воинской части, а также армейские фотографии.(https://73online.ru/r/hu_iz_mister_dadianov_sledovateli_vyya...)

Депутат и сын

В Екатеринбурге стартует процесс по делу бывшего депутата Артемовской гордумы от «Единой России» Геннадия Виноградова, который, по версии следствия, с 1992 года возглавлял вооруженную банду, совершившую ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Всего ему инкриминируют 11 эпизодов преступной деятельности, среди которых бандитизм, убийство, покушение на убийство и незаконный оборот оружия.

Речь идет об уголовном деле, возбужденном в сентябре 2003 года после убийства в городе Артемовский Свердловской области гражданина Б. Спустя 18 лет следствие установило, что к убийству причастны Виноградов и его сын. https://www.kommersant.ru/doc/5504310?tg