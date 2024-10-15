А парадные не кончаются

Я уже столько тем поставила с парадными, что сама запуталась, так что прошу прощения за случающиеся повторы, если что.

Парадная в доходном доме Генриха Блокка Здание, построенное по заказу финансиста Блокка в эклектичном стиле, должно было показывать респектабельность владельца. О самом доме я расскажу отдельно, а мы осмотрим парадную.

Внутри дома располагались банк и квартира владельца, а также апартаменты состоятельных арендаторов. Кстати, сам владелец дома повесился прямо здесь, в своей квартире, спустя два года после завершения строительства.

Дом был построен в 1892 году архитектором Борисом Гиршовичем.

Для парадной этого здания характерно необычное сочетание светлой зелени стен и «керамический» цвет потолка.

Сохранность обилия лепных и керамических украшений, наличие старинных дверей в квартирах и на входе, мраморных подоконников на лестничных площадках удивляет. Хотя, конечно, парадная просит реставрации.

Дом построен в 1882 году по проекту архитектора А. Л. Гольма. Интерьер парадной послужил декорациями фильмов «Счастливые дни» и «Три женщины Достоевского».

Доходный дом А. А. Радус-Зенковича и его дочери В. А. Радус-Зенкович В 1907-1908 гг. на месте деревянных строений гражд. инж. С. В. Баниге по заказу действительного статского советника А. А. Радус-Зенковича возвел шестиэтажный доходный дом в стиле модерн, используя формы готической архитектуры. Стены на лестничных маршах были сделаны под мрамор. Лифт был в форме неправильного шестиугольника - распашные двери со стеклами, открывались внутрь.

Зеркало на задней стене лифта - по полу был окаймлен черной плиткой, как камины. Лифт был разобран в 80-x годах 20 века - пол и плитка поломаны при установке нового лифта. Кабина старого лифта была выполнена из дерева. Оригинальные двери внутри квартиры - стекла к сожалению не сохранились... но даже то, что сохранилось вызывает уважение к создателям. В 1910-х гг. здесь размещалось товарищество "Спортивная жизнь" и редакция журнала "Стадион". В настоящее время здание сохраняет свою первоначальную функцию – это многоквартирный жилой дом с торговыми помещениями.

Парадная в доходном доме Станового Особняк был построен в 1909 году архитектором Д. А. Крыжановским для потомственного почетного гражданина и депутата городской думы – Павла Станового. Здание остроугольной формы выходит на Мытнинскую и Старорусскую улицу. Правая парадная ведет к оригинальной винтовой лестнице. В левой у входа сохранился изразцовый камин, к сожалению, полностью закрашенный желтой масляной краской. Мытнинская улица, 5

Парадная дома Общества страхования от огня. Сам дом выглядит так Фото разных лет. Внутри же есть замечательная парадная. Красивая лепнина на потолке в форме цветка, старая плитка на полу и чугунные перила у лестницы- все это ждет Вас в этой парадной. Невский проспект, 5

Парадная в доходном доме на улице Некрасова. Сам дом, построенный в 1859 г. архитектором М.Ф. Петерсоном вряд ли остановит внимание. По внешнему облику дома сложно догадаться, какой он внутри. Здание выполнено в стиле модерн с элементами барокко и ренессанса. Ранее парадная была ничем не примечательна... но потом стены выкрасили в яркий розовый цвет. Лестница, имеющая неправильную форму, не может не привлекать внимания. Настоящая парадная для барби полностью в розовом цвете. Как вам идея покрасить парадную? ул. Некрасова, 8

Парадная доходного дома барона Фитингофа в Санкт-Петербурге Здание было построено в 1855 – 1861 годах по проекту архитектора шведского происхождения Карла Андерсона. Первоначально дом строился для Российского общества страхования капиталов и доходов «Жизнь» (учреждено в 1835 году в Москве, председателем был А.Х. Бенкендорф, просуществовало до 1918 года). Фасадами здание выходит на набережную реки Мойки, набережную Крюкова канала и улицу Глинки. Архитектор исполнил дом в стиле и приемах итальянского ренессанса. В небольхи круглых нишах были установлены бюсты работы известного петербургского скульптора Д. И. Иенсена. В 2001 году дом был включен КГИОПом в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

Ну а эту парадную нам представит Олег Колобов https://olegkolobov.livejournal.com/115701.html?page=1

Обычная, современная железная дверь таила за собой совсем иной мир. Хотя открывая эту дверь я почему то не ожидал увидеть за ней ничего интересного.



Потолок.





Ажурная красота перил не тронутая современным человеком.



Первый раз вижу декор с обратной стороны лестничного пролёта.



Второй этаж.



Эта стена мне чем-то напомнила картинную галерею с развешенными картинами.



Площадка второго этажа и вечная плитка.



Между вторым и третьим этажами.



Вид во дворик.



Третий этаж, очень люстры не хватает!



Медальоны на стенах повторяются.







А вот и дом с этой замечательной парадной.



И на этом все.