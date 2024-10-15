А парадные не кончаются

Я уже столько тем поставила с парадными, что сама запуталась, так что прошу прощения за случающиеся повторы, если что.
Парадная в доходном доме Генриха БлоккаЗдание, построенное по заказу финансиста Блокка в эклектичном стиле, должно было показывать респектабельность владельца. О самом доме я расскажу отдельно, а мы осмотрим парадную.
Доходный дом А. А. Радус-Зенковича и его дочери В. А. Радус-Зенкович В 1907-1908 гг. на месте деревянных строений гражд. инж. С. В. Баниге по заказу действительного статского советника А. А. Радус-Зенковича возвел шестиэтажный доходный дом в стиле модерн, используя формы готической архитектуры.Стены на лестничных маршах были сделаны под мрамор.Лифт был в форме неправильного шестиугольника - распашные двери со стеклами, открывались внутрь.
Зеркало на задней стене лифта - по полу был окаймлен черной плиткой, как камины. Лифт был разобран в 80-x годах 20 века - пол и плитка поломаны при установке нового лифта. Кабина старого лифта была выполнена из дерева. Оригинальные двери внутри квартиры - стекла к сожалению не сохранились... но даже то, что сохранилось вызывает уважение к создателям.В 1910-х гг. здесь размещалось товарищество "Спортивная жизнь" и редакция журнала "Стадион". В настоящее время здание сохраняет свою первоначальную функцию – это многоквартирный жилой дом с торговыми помещениями.
Парадная в доходном доме СтановогоОсобняк был построен в 1909 году архитектором Д. А. Крыжановским для потомственного почетного гражданина и депутата городской думы – Павла Станового.Здание остроугольной формы выходит на Мытнинскую и Старорусскую улицу. Правая парадная ведет к оригинальной винтовой лестнице. В левой у входа сохранился изразцовый камин, к сожалению, полностью закрашенный желтой масляной краской.Мытнинская улица, 5
Парадная дома Общества страхования от огня.Сам дом выглядит такФото разных лет.Внутри же есть замечательная парадная.Красивая лепнина на потолке в форме цветка, старая плитка на полу и чугунные перила у лестницы- все это ждет Вас в этой парадной. Невский проспект, 5
Парадная в доходном доме на улице Некрасова.Сам дом, построенный в 1859 г. архитектором М.Ф. Петерсоном вряд ли остановит внимание. По внешнему облику дома сложно догадаться, какой он внутри. Здание выполнено в стиле модерн с элементами барокко и ренессанса.Ранее парадная была ничем не примечательна... но потом стены выкрасили в яркий розовый цвет.Лестница, имеющая неправильную форму, не может не привлекать внимания.Настоящая парадная для барби полностью в розовом цвете.Как вам идея покрасить парадную?ул. Некрасова, 8
Парадная доходного дома барона Фитингофа в Санкт-ПетербургеЗдание было построено в 1855 – 1861 годах по проекту архитектора шведского происхождения Карла Андерсона. Первоначально дом строился для Российского общества страхования капиталов и доходов «Жизнь» (учреждено в 1835 году в Москве, председателем был А.Х. Бенкендорф, просуществовало до 1918 года).Фасадами здание выходит на набережную реки Мойки, набережную Крюкова канала и улицу Глинки.Архитектор исполнил дом в стиле и приемах итальянского ренессанса. В небольхи круглых нишах были установлены бюсты работы известного петербургского скульптора Д. И. Иенсена.В 2001 году дом был включен КГИОПом в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».
Ну а эту парадную нам представит Олег Колобов https://olegkolobov.livejournal.com/115701.html?page=1
Обычная, современная железная дверь таила за собой совсем иной мир. Хотя открывая эту дверь я почему то не ожидал увидеть за ней ничего интересного.
Потолок.
Ажурная красота перил не тронутая современным человеком.
Первый раз вижу декор с обратной стороны лестничного пролёта.
Второй этаж.
Эта стена мне чем-то напомнила картинную галерею с развешенными картинами.
Площадка второго этажа и вечная плитка.
Между вторым и третьим этажами.
Вид во дворик.
Третий этаж, очень люстры не хватает!
Медальоны на стенах повторяются.
А вот и дом с этой замечательной парадной.
И на этом все.
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