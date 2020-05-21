Что в Узбекистане сделали с монументами советским солдатам

Наталья Ромашина, Журналист
© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus
В этом году незадолго до дня Победы по российскому ТВ стали рассказывать о парке Победы, который отстроили в столице Узбекистана. Парк в Ташкенте начали создавать давно, но только сейчас смогли завершить.
Парк — это всегда отлично, парк памяти Победы — еще лучше.
Но почему-то мало кто говорит при этом о судьбе монументов, посвященных советским героям, которые стояли в Узбекистане до этого, еще с советских времен. Логично предположить, что в бывшей советской республике таких монументов должно было остаться много. Что стало с ними?
Дело в том, что последние лет 20, судьба у советских памятников в этой стране была не очень радостная.
Долой советское прошлое
За попытки стереть из своей жизни и памяти советское наследие в российском обществе ругают обычно европейские страны. Декоммунизация ассоциируется с Украиной или Грузией, но никак не с Узбекистаном. Но, как оказалось, в этой стране тоже был такой период.
После выхода из СССР президент новой и совсем независимой страны Узбекистан Ислам Каримов решил, что никаких следов Советского Союза в его стране остаться не должно. Сперва с узбекских площадей исчез Ленин, места которого теперь занимают памятники самому Каримову. Ожидаемо и логично, Ленин фигура символичная.
Ислам Каримов в Самарканде
Но было решено на этом не останавливаться. В Узбекистане пошли дальше. Прошлись по всем памятникам, которые были хоть как-то связаны с советским и имперским прошлым. Где-то пропадали Пушкин и Гоголь, потом дело дошло до советских монументов победителям фашизма.
Ислам Каримов в Карши
Скульптурные композиции, монументы, памятники и бюсты просто рушили экскаваторами. Личности советской и российской истории исчезали с улиц Ташкента и других городов. Некоторые местные жители негодовали и протестовали против такого отношения к истории, но памятники один за одним продолжали бесследно пропадать.
Интересно, что в России этого никогда не замечали и не освещали, поэтому, если спросить среднестатистического россиянина о судьбе советского наследия в Узбекистане, то он вряд ли что-то слышал о том, что от советских монументов так старательно избавлялись в дружественной стране. В Украине или Чехии — да, а про Узбекистан этот факт мало известный.
Новая страна, новые памятники
На место некоторых из снесённых монументов приходили одинаковые как близнецы памятники скорбящим узбекским матерям, уже без всякого намёка на Советский Союз.© Евгений Золотухин/Ridus.ru
Новая скорбящая мать в Самарканде
Говорят, идея скорбящих матерей принадлежала лично Каримову. В последние годы жизни в День памяти и почести (никакого Дня Победы в Узбекистане после распада СССР не существовало) он обычно ограничивался посещением именно этого памятника в Ташкенте.
Новая скорбящая мать в Ташкенте
Еще один интересный факт — термин Великая Отечественная Война Каримов двадцать пять лет не использовал вообще, да и в узбекских учебниках такой формулировки не было.
Памятники времен Каримова постоянно моют
ОСТАВШИЕСЯ В ЖИВЫХ
Сносили монументы в Узбекистане активно, но кое-что сохранилось. Уцелевшие со времён СССР памятники победителям фашизма сперва подверглись реновации. Она происходила занятно. Реновировали композиции не для того, чтобы они выглядели получше, а для того, чтобы немного изменить их внешний вид, адаптировать, так сказать, под новые реалии, сделать их менее советскими, что ли.© Евгений Золотухин/Ridus.ru
Так, все советские пятиконечные звезды были заменены на узбекские восьмиконечные. В таком виде памятники какое-то время существовали. Но за ними все равно никто уже особо не ухаживал, не обновлял их, не облагораживал. И в итоге они постепенно становились заброшенными.
Вечный огонь в Карши
Один из таких грустных примеров можно увидеть в городе Карши. Это «газовый» город, узбекские миллиардеры неподалеку добывают здесь газ. Город несколько лет назад сильно перестроили. Ну, как перестроили. Поставили на центральных улицах дома с красивым фасадом, в которых почти никто не живет, но мимо них приятно проехать на машине. А уже на второй линии улиц по прежнему стоят старые покосившиеся домики простых местных жителей.
Город Карши с крыши советского памятника
© Евгений Золотухин/Ridus.ru© Евгений Золотухин/Ridus.ru© Евгений Золотухин/Ridus.ru
Влюбленные не то, что поцеловаться не могут на людях, даже за ручку ходить не принято.
А на крыше советского памятника можно, негласно, но можно. За безопасность отвечает мужчина сторож, который берет с молодых небольшую плату, в пересчете на наши деньги это около десяти рублей. После этого влюбленные могут спокойно проводить время в достаточно уединённой романтической обстановке, ну или в обществе ещё такой же пары, потому что место пользуется спросом.
И да, монумент исписан именами влюблённых, а не именами тех, кто когда-то не вернулся с фронта.
Надписи влюбленных на памятнике советским воинам в Карши
Оставшиеся советские монументы и памятники в Узбекистане — грустное зрелище. Даже после реновации, после того, как они перестали быть откровенно советскими, своего места в жизни Узбекистана они так и не нашли. Их превращают в помойку, выбрасывая мусор, в их тени тайно проводят время влюбленные. И уж точно они никому больше не напоминают о том, о чем должны, о Победе в войне.© Евгений Золотухин/Ridus.ru© Евгений Золотухин/Ridus.ru
Мусор внутри советского памятника в Карши
И до них и до их судьбы никому нет дела. Новые власти Узбекистана уже отчитались перед Москвой о новом парке в Ташкенте. А значит, все хорошо, это в Чехии где-то там сносят памятники, а в Узбекистане, конечно, такого нет, в Узбекистане-то помнят и хранят нашу общую историю.
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