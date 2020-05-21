Что в Узбекистане сделали с монументами советским солдатам

В этом году незадолго до дня Победы по российскому ТВ стали рассказывать о парке Победы, который отстроили в столице Узбекистана. Парк в Ташкенте начали создавать давно, но только сейчас смогли завершить.

Парк — это всегда отлично, парк памяти Победы — еще лучше.

Но почему-то мало кто говорит при этом о судьбе монументов, посвященных советским героям, которые стояли в Узбекистане до этого, еще с советских времен. Логично предположить, что в бывшей советской республике таких монументов должно было остаться много. Что стало с ними?

Дело в том, что последние лет 20, судьба у советских памятников в этой стране была не очень радостная.

Долой советское прошлое

За попытки стереть из своей жизни и памяти советское наследие в российском обществе ругают обычно европейские страны. Декоммунизация ассоциируется с Украиной или Грузией, но никак не с Узбекистаном. Но, как оказалось, в этой стране тоже был такой период.

После выхода из СССР президент новой и совсем независимой страны Узбекистан Ислам Каримов решил, что никаких следов Советского Союза в его стране остаться не должно. Сперва с узбекских площадей исчез Ленин, места которого теперь занимают памятники самому Каримову. Ожидаемо и логично, Ленин фигура символичная.

Ислам Каримов в Самарканде © Евгений Золотухин/Ridus.ru

Но было решено на этом не останавливаться. В Узбекистане пошли дальше. Прошлись по всем памятникам, которые были хоть как-то связаны с советским и имперским прошлым. Где-то пропадали Пушкин и Гоголь, потом дело дошло до советских монументов победителям фашизма.

Ислам Каримов в Карши © Евгений Золотухин/Ridus.ru

Скульптурные композиции, монументы, памятники и бюсты просто рушили экскаваторами. Личности советской и российской истории исчезали с улиц Ташкента и других городов. Некоторые местные жители негодовали и протестовали против такого отношения к истории, но памятники один за одним продолжали бесследно пропадать.

Интересно, что в России этого никогда не замечали и не освещали, поэтому, если спросить среднестатистического россиянина о судьбе советского наследия в Узбекистане, то он вряд ли что-то слышал о том, что от советских монументов так старательно избавлялись в дружественной стране. В Украине или Чехии — да, а про Узбекистан этот факт мало известный.

Новая страна, новые памятники

На место некоторых из снесённых монументов приходили одинаковые как близнецы памятники скорбящим узбекским матерям, уже без всякого намёка на Советский Союз. © Евгений Золотухин/Ridus.ru

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