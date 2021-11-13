Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 1_________













Арктические экспедиции 1934 г. и «сквозные походы» при советской власти

На карте даны схемы всех «сквозных походов», совершенных за Советский период, полярных плаваний в 1934 г. и существовавших в указанном году в Арктике полярных станций, портов, угольных баз, промышленных предприятий, совхозов и культбаз, являющихся яркими показателями работы и успехов Советской власти в деле освоения Арктики.

Ничто так ярко не показывает успехов навигационного освоения полярных морей, как количество судов, которые обогнули в 1934 г. мыс Челюскин; их было шестнадцать (за всю досоветскую эпоху всего семь).

Из экспедиционных плаваний особо следует отметить удачный поход ледокола «Красин» для смены зимовщиков о. Врангеля, подойти к которому из-за ледовых условий не удавалось в течение пяти лет ни одному судну.

Впервые в 1934 г. получило широкое развитие каботажное плавание в море Лаптевых, в котором приняли участие теплоход «Первая Пятилетка» и шхуны «Челюскин», «Лаптев», «Рончищев» и «Темп».

Особо важное значение в борьбе за освоение северо-восточного прохода имеет организация сети морских полярных станций, которых к концу 1934 г. было уже 38; на некоторых из них были оборудованы авиабазы для круглогодового наблюдения за передвижкой льдов.

С развитием морского транспорта связано создание и развитие Игарского и Усть-ленского (Тикси) портов и угольных баз на о. Диксон и в б. Провидения.

Успехи хозяйственного освоения Арктики нашли наиболее яркое проявление в развитии города Игарка с его портом, электростанцией мощностью свыше 1 тыс. квт, 9-рамным лесокомбинатом, кирпичным заводом, школами, газетой, кино, клубом и другими культурными учреждениями. Основанный в 1929 г. на совершенно голом месте, он в 1934 г. представлял собой индустриальный центр с 15-тысячным населением и имел почти круглый год авиасвязь с Красноярском. Кроме Игарки кирпичные заводы – эти первые спутники индустриальных процессов – построены в Обдорске и Самарове (на Оби).

Особый интерес представляет строительство мощного комбината по добыче цветных металлов – Норильскстрой, которое находилось в 1934 г. в самой первоначальной стадии работ.

С развитием рыбных промыслов появились на Севере и мощные консервные заводы. На Оби построены новые заводы в Н. Порту, Обдорске, Самарове и реконструирован Пангинский завод. На Енисее построен новый завод в Усть-енисейском порту. У Анадырского лимана построен Анадырский консервный завод.

Те огромные сдвиги, которые происходили в сельском хозяйстве всей страны, нашли свое отражение и в Арктике: на крайнем Севере созданы оленеводческие и овощно-молочные совхозы.

На карте показаны организованные в Арктической зоне Комитетом Севера при ВЦИК комплексные культурные базы, в состав которых входят ветеринарно-зоотехнические и медицинские пункты, школы с интернатами, кооперативы, красные чумы, показательные мастерские, радиостанции и т. п.

Огромная работа Советского правительства по освоению безграничных пространств крайнего севера органически связана с заботой о хозяйственном и культурном возрождении народов, живущих в этих районах. Беспощадно экспортировавшиеся и вымиравшие при царизме, малые народы северных окраин при Советской власти, в единой семье великого Советского союза, быстрыми шагами идут к счастливой и радостной жизни



Настоящий альбом является собранием подлинных фотодокументов, показывающих борьбу и героизм участников исторической экспедиции в Арктику ледокольного парохода «Челюскин» и героизм советских летчиков, выполнивших волю партии и правительства по спасению челюскинцев.

Все фотографии, напечатанные в альбоме, принадлежат самим участникам экспедиции и этих героических событий.

Поход «Челюскина»



Пароход «Челюскин», выстроенный в 1933 году Копенгагенской судостроительной верфью, пошел в трудный поход Северным морским путем из Ленинграда во Владивосток.

В экспедицию на «Челюскине» отправлялось 112 человек. В конце июня 1933 года «Челюскин» прибыл из Копенгагена в Ленинград. Погрузка подготовленных грузов шла беспрерывно – днем и ночью.

Отъезд экспедиции назначен на 12 июля 1933 года. Набережная имени лейтенанта Шмидта на Васильевском острове заполнена народом. Тысячи трудящихся Ленинграда явились проводить челюскинцев.

На митинге от имени челюскинцев выступил начальник экспедиции О. Ю. Шмидт.

«На первое место в деле завоевания Арктики, – говорил он, – мы вышли потому, что наш вождь и организатор – великая коммунистическая партия поставила задачей превратить все неосвоенные земли в источники сырья для нашего Союза, поставить их богатство на службу строительства социализма. Наша экспедиция – это наиболее яркое выражение гигантской работы, проводимой для освоения Арктики».

В 10 часов вечера 12 июля 1933 года под приветственные возгласы провожающих, «Челюскин» отходит от набережной. Пароход идет в Угольную гавань, где ему предстоит бункеровка углем. В ночь с 15 на 16 июля «Челюскин» покидает Ленинград.

Якорь «Челюскина» поднят. Корабль готов к трудному пути.

Начальник экспедиции – Отто Юльевич Шмидт. Т. Шмидт четвертый раз идет в арктический поход: в 1929 году, на ледоколе «Георгий Седов», в 1930 году – поход на Северную Землю, куда направляется группа зимовщиков во главе с т. Ушаковым, в 1932 году возглавляет исторический поход на «Сибирякове». Ему удается – впервые за всю историю человечества – пройти Северным морским путем в одну навигацию без зимовки.

Рано утром 20 июля «Челюскин» прибыл в Копенгаген. Трудящиеся датской столицы приветствуют участников похода.

Коммунистическая молодежь Копенгагена демонстрирует свою идейную близость с экипажем и научными работниками «Челюскина»... Группа датских коммунистов и комсомольцев подарила партийному коллективу «Челюскина» барельеф «Рот-фронт», выдавленный на медном листе...

25 июля в 8 часов вечера «Челюскин» оставил Копенгаген. В проливе Скагеррак и в Северном море встречный ветер и волна вызывают сильную качку.

Бурно Северное море, но зато тихо в норвежских шхерах. Покойна зеркальная поверхность воды. Чайки следуют за «Челюскиным». Неподвижно парит чайка над пароходом...

29 июля «Челюскин» при переходе из южных шхер в северные проходил открытым морем. Накатывалась крупная волна. При сильной бортовой качке судно черпало воду обоими бортами. На корме волной начало размывать уголь, погруженный прямо на палубу.

1 августа «Челюскин» прошел страшный бурями Нордкап. 2 августа «Челюскин» прибыл в Мурманск, где приступил к дополнительной погрузке. Здесь «Челюскин» встретился с краснознаменным ледоколом «Красин».

На снимке стоят (слева направо): летчик Бабушкин, заместитель начальника по хозяйственной части Копусов, капитан Сорокин, заместитель начальника по научной части Баевский, начальник экспедиции Шмидт, капитан «Челюскина» Воронин, капитан «Красина» Легздин.

Баренцево море свободно от льдов. Севернее, вблизи Земли Франца-Иосифа, можно видеть айсберги. Мощные ледники спускаются там прямо в море. Колоссальные ледовые массивы, медленно сползая, отрываются от рождающего их ледника. И плывут, двигаясь в направлении ветра, ледяные горы – айсберги.

Тихо в Карском море. «Челюскин» только что вышел из пролива Маточкин Шар на Новой Земле. Тишина. «Погреб, набитый льдом» – так называют Карское море. Действительно, уже при входе в него «Челюскин» встречается с полями мелко битого льда.

Многие участники экспедиции вооружены фотоаппаратами. О. Ю. Шмидт работает «лейкой».

На рассвете 16 августа тревога: вахтенный матрос Миронов заметил у борта парохода белого медведя. Разбужены штурман Марков и завхоз Могилевич. Борис Могилевич быстро выскакивает на палубу. Несколькими выстрелами он убивает медведя. Это – первый охотничий трофей челюскинцев.

У «Челюскина» повреждение – в носовой части обнаружены вмятины. Надо поднять нос, перебросив уголь из носовых трюмов на корму. Объявлен аврал. Уголь переброшен на корму, и нос «Челюскина» приподнялся. Вмятины над водой. Можно приступать к ремонту.

17 августа около 7 часов вечера к «Челюскину» подходит «Красин».

Трое суток «Красин» берет с «Челюскина» уголь. «Челюскин» имеет теперь нормальную осадку. В таком состоянии он может пытаться форсировать очень плотные ледяные поля и перемычки.



23 августа большой туман. «Челюскин» идет ощупью, самым малым ходом. Утром 24 августа туман рассеялся. На севере – неизвестный остров. Он оказался островом Уединения, неправильно нанесенным на карту. На остров выехали на двух шлюпках 16 человек.

На острове челюскинцы соорудили гурий – пирамидальный столб из камня. Внутри пирамиды – бутылка с вложенной в нее запиской о времени и цели посещения острова.

24 августа к «Челюскину», находившемуся у вновь открытого острова Уединения, подошел ледокольный пароход «Седов». «Седов» в течение одних суток принял 100 тонн угля. «Челюскин» пошел на север, пытаясь подойти с северо-запада к проливам Вилькицкого или Шокальского (проливы Северной Земли).

«Челюскин» прошел море Лаптевых и пролив Санникова. Прямым курсом на остров Врангеля ему идти не удалось. Пароход попал сначала в разреженные льды, потом в сплоченные. Отдельные поля крупно и мелко битого льда преграждали путь. Иногда попадались остатки торосистых льдов, не успевших растаять за короткое полярное лето.

В Восточносибирском море несколько раз пришлось использовать воздушную разведку. При помощи паровой лебедки самолет опускается на воду. Обычно на разведку летали пилот Бабушкин и капитан Воронин.

Летчик Бабушкин пошел на разведку, так как путь «Челюскину» преграждали льды. Самолет-амфибия конструкции т. Шаврова только что оторвался от воды, «Челюскин» ждет возвращения самолета-разведчика, который для спуска должен иметь полынью достаточных размеров.

Плотный лед мешает быстрому продвижению парохода. «Челюскину» приходится, продвигаясь вперед, искусно маневрировать между отдельными полями льда. Иногда «Челюскин» попадает в попутный дрейф. Тогда с небольшой скоростью двигается он, окруженный льдами, к заветной цели всего похода - к Берингову проливу.

Капитан «Челюскина» Владимир Иванович Воронин-один из опытнейших полярных капитанов. Вместе с т. Шмидтом проделал все его полярные походы в качестве капитана ледокольных пароходов.

Несколько дней «Челюскин» идет вблизи берегов Чукотки. Мало возвышенное побережье, редкие мысы, далеко выпирающие в море. Обычно такие мысы являются наиболее трудными участками пути, ибо к ним прижимает льды.

Льды и скалистый берег – вот унылая, однообразная и вместе с тем величественная картина побережья Чукотки в осенние и зимние месяцы.

Вторая половина сентября – конец навигации в восточном секторе Арктики. 16 сентября «Челюски» прошел мыс Северный (теперь мыс Отто Шмидта). 23 сентября «Челюскин» попадает в прибрежный припай, недалеко от острова Колючина. Наступают дни томительного ожидания и напряженной тревоги. Неужели зимовка? Неужели не удастся пройти остающиеся до Берингова пролива 350 - 400 километров? Руководство экспедиции решает все силы бросить на околку льда вокруг корабля.

С 29 сентября по 5 октября идут работы по околке льда. Зарядами аммонала взрывают нагроможденный лед, пешнями и ломами обкалывают отдельные глыбы. Груды осколков, обломков и мелких кусков льда, тысячи тонн погружают на самодельные сани, отвозят в сторону... Наконец 5 октября лед начало разводить. Мощная трещина прошла через пространство, очищенное челюскинцами от льда. «Челюскин» двинулся к Берингову проливу.

Все усилия челюскинцев разбиваются о мощные ледовые преграды. Льды крепко обступили «Челюскина» со всех сторон. За октябрь, повинуясь воле меняющихся ветров, ледовое поле вместе с впаянным в него «Челюскиным» девять раз дрейфовало мимо мыса Сердце-Камень, то приближаясь к Берингову проливу, то отдаляясь от него. Вся надежда оставалась только на длительный попутный ветер, который сумел бы ледовое поле вместе с «Челюскиным» продвинуть в Берингов пролив и дальше – в Берингово море.

«Челюскин» всецело во власти тяжелого льда. По распоряжению командования снова производятся подрывные работы. Однако взрывы не дают результатов. Иногда удается разбить часть сплошного ледяного поля на отдельные куски. Тогда челюскинцы баграми пытаются отталкивать отдельные льдины к корме, очищая пространство около носа корабля.

Значительное место в научных наблюдениях и исследованиях (гидрография, гидрология, метеорология, геофизика) занимали наблюдения над верхними слоями атмосферы, т. е. над стратосферой. Эти наблюдения производились аэрологом Шпаковским при помощи радиозондов системы профессора Молчанова. 12 - 15 резиновых тонкостенных шаров поднимают в стратосферу небольшой остроумно сконструированный прибор, автоматически записывающий температуру воздуха и барометрическое давление. Рекордный подъем радиозонда был 15 октября, когда радиозонд достиг высоты 23 километров.

«Челюскину» не удалось пробиться к кромке ледяного поля. Не был в состоянии помочь ему и ледорез «Литке».

Во второй половине ноября стало ясно, что зимовка «Челюскина» неизбежна. Снег покрыл снасти, палубу и все находившееся на ней. Предстояла тяжелая многомесячная зимовка. Все на корабле начало приспосабливаться для зимовки.

«Челюскин» ночью во льдах Чукотского моря.

В Чукотском море, где пришлось зимовать «Челюскину», под влиянием постоянных в том районе ветров передвигаются мощные поля льда. Северные ветры вызывают сжатие и наползание ледовых полей одно на другое (торошение льда). Южные ветры содействуют образованию трещин и разводий.

Первое серьезное сжатие льда произошло в ночь на 26 ноября. «Челюскин» скрипел и вздрагивал, сопротивляясь настойчивому нажиму льдов. Создалось опасное положение – сжатие льдов, грозившее гибелью кораблю. Приступили к спешной выгрузке на лед. Работали всю ночь. К утру 26 ноября сжатие кончилось. Все обошлось благополучно. Днем челюскинцы разбили на льду лагерь – метрах в 120 от «Челюскина», за его кормой. Были поставлены палатки, организован продовольственный склад, устроено внутреннее оборудование палаток.

Ледяной вал идет на корабль...

1 декабря совершенно неожиданно образовалась за кормой «Челюскина» трещина, быстро расширившаяся в небольшое разводье. Трещина прошла как раз через ту часть ледового поля, где был разбит лагерь. Пришлось погрузить все обратно на пароход.

Потянулись долгие месяцы зимовки. Декабрь, январь... За это время «Челюскина» много раз сжимало льдами. 8 февраля невдалеке от «Челюскина» наторосило молодой лед. Следующие дни ледовые поля, окружавшие «Челюскина», были неподвижны. 12 февраля при сильном морозе и ветре начался незначительный дрейф. 13 февраля около часу дня дрейф прекратился. Сильный ветер... Началось сжатие льда, быстро нараставшее... Снег, метель... Саженях в ста от «Челюскина» – сильное торошение льда. Образовался ледяной вал. Он быстро рос и двигался в направлении парохода... Положение в связи с этим сделалось напряженным и опасным.

По распоряжению начальника экспедиции т. Шмидта челюскинцы приступили к выгрузке всех аварийных запасов. Все челюскинцы заранее были распределены по бригадам. Каждая бригада была прикреплена к определенному участку работы. Выгрузка шла быстро и напряженно. Ледяной вал шел с такой силой, что льдина с левого борта парохода дала трещину и пришла в движение. «Челюскин» получил страшный толчок. Около 2 часов дня был разорван левый борт на протяжении до 20 метров. В машинное и котельное отделения и в носовые трюмы хлынула вода... Стало ясно, что пароход гибнет...

Кренкель снимает радиоаппаратуру...

«Челюскин» погружался очень медленно. Челюскинцы напрягали все силы. Надо было быстро выгрузить тысячи-мешков, ящиков, бочек, свертков... Надо было обеспечить жизнь на дрейфующем льду целой сотне человек...

Погружение парохода пошло быстрее. «Челюскин» опускался небольшими рывками, как бы через силу... Погружается нос парохода и приподнимается корма. «Челюскин» накренился вперед и немного на правый борт. Слева на него напирают мощные льды... Все более быстрыми темпами идет молчаливая, напряженная работа... «Челюскин» погружается все быстрее... Большинство челюскинцев – на льду; они спешно оттаскивают от борта гибнущего парохода все сброшенное, иначе спасенное может погибнуть в водовороте после погружения парохода...

С носовой палубы в последний момент удалось стащить на лед самолет Бабушкина... На кормовой и носовой палубах разрубают все найтовы и скрэпы, которыми был закреплен палубный груз. Этот груз представляет сейчас для челюскинцев исключительную ценность: он состоит из бревен, досок, реек, бочек с жидким горючим.

Перерезают тали, которыми были закреплены шлюпки. Носовую палубу заливает водой. Почти все челюскинцы уже на льду. На корабле остаются пока Шмидт, Воронин – около центра корабля, и завхоз Могилевич – на корме... Шмидт и Воронин удачно прыгают на льдину. С кормы пытается прыгнуть и т. Могилевич... Высоко... Он спускается с фальшборта, намереваясь перебежать к середине парохода... «Челюскин» быстро погружается, он как бы ныряет. Сорвавшиеся бочки и бревна сбивают т. Могилевича с ног... Все совершается катастрофически быстро. Последние секунды гибели «Челюскина» проходят сумасшедшим темпом. Из трубы вырываются пепел, копоть, гарь... «Челюскина» нет... Только перевернутые льдины, большие и малые, кружатся в водовороте.









Лагерь Шмидта

Через насколько минут после гибели «Челюскина» – перекличка. Почти темно. Сильный ветер, снег, пурга... В центре на ледовом бугре т. Шмидт. Вокруг – челюскинцы. Рядом с киноаппаратом кинооператор Шафран. Не обращая внимания на пургу и холод, он снимал эпизоды гибели «Челюскина».

Все челюскинцы в сборе. Погиб только один Борис Могилевич.

Первая ночь в лагере. Сейчас же после переклички начали установку радиомачты и палаток. Этим занималась одна группа челюскинцев. Другая группа собирала все спасенное в два склада: продовольственный и вещевой.

Наскоро разбиты палатки. В них тесно. Вместо 4 - 5, в палатках набито по 10 - 12 человек. Все страшно устали. Не хочется ни о чем думать: только бы спать...

Ледяной пол палаток покрывают кусками войлока или листами фанеры. На них кладутся меховые мешки – полярная постель. Усталые челюскинцы влезают в эти мешки. Все же многие не могут заснуть... Кончилось сжатие льдов, погубившее «Челюскина». Но остались ветер, пурга и 35-градусный мороз. Палатки лагеря Шмидта заметает снегом...

14 февраля. Поставлены радиомачта и радиопалатка. Главная задача для челюскинцев – связаться с одной из береговых радиостанций. Таких станций две: одна в Уэллене, другая на мысе Северном. Ночью удалось связаться с радиостанцией в Уэллене.

т. Кренкель сидит в наушниках и диктует, т. Иванов записывает очередную радиограмму в радиожурнал.

т. Кренкель читает радиожурнал.





На следующий день после гибели «Челюскина». На месте его гибели хаотическое нагромождение льдин, бревен, шлюпок, бочек, досок, всяких обломков... Там, где раньше стоял «Челюскин», – строительные материалы и топливо.

В первые дни население лагеря добывало из полыньи строительные материалы и топливо.

Работали все без исключения. В лагере при палатках и на кухне оставались только повара, дневальные и слабые. От работы не был освобожден даже начальник экспедиции т. Шмидт. Вот группа челюскинцев вытаскивает шлюпку, наполовину вмерзшую в лед.

Бригада челюскинцев на работе. Всем пришлось работать, вытаскивал строительные материалы и бочки с жидким горючим, около 15 дней: так много всплыло всякого добра с погибшего «Челюскина».





2. Член партии обязан:

а) соблюдать строжайшую партийную дисциплину, активно участвовать в политической жизни партии и страны, проводить на практике политику партии и решения партийных органов...

в) как член правящей партии в Советском государстве быть образцом соблюдения трудовой и государственной дисциплины...

(УСТАВ ВКП(б))

В числе 104 человек, сошедших с погибшего «Челюскина» на лед, было 20 членов ВКП(б) и 15 комсомольцев.

В первые дни жизни на льдине собралось бюро партийной ячейки и актив. После первого заседания бюро партийной ячейки у челюскинцев началась повседневная партийно-общественная жизнь. Наметили периодические доклады, цикл лекций т. Шмидта по диалектическому материализму. Создана была стенная газета.

На рисунке (слева направо по кругу): тт. Бобров, Баевский, Шмидт, Колесниченко, Задоров, Румянцев, Копусов, Филиппов, Семенов (секретарь).



Вытащенные из полыньи бревна и доски пошли на строительство барака и кухни. Вместительный барак выстроили в три дня и обложили снегом. В бараке круглые сутки топилась печь. Здесь было тепло, и поэтому в бараке поселились все женщины, дети и больные.

Общий вид лагеря Шмидта.

Жизнь челюскинцев на льдине протекала в примитивных условиях. Не хватало посуды. Из консервных банок делали чашки, кружки, ложки. Для освещения палаток были сделаны примитивные светильники. В первые дни поставили треножник из весел. К нему был подвешен котел. На льду находился металлический лист, на котором раскладывался костер.

Варился суп из мясных консервов и небольшого количества сушеного картофеля, крупы или самодельной лапши. Повар Сергеев размешивал деревянным черпаком вкусно пахнущий суп. У котла выстраивалась очередь людей, одетых в валенки, полушубки, малицы. Под открытым небом разводили примусы.

Отто Юльевич Шмидт поселился в палатке радистов. Это было необходимо. Кренкель немедленно сообщал Отто Юльевичу все принятые им радиограммы. В необходимых случаях Отто Юльевич немедленно писал ответ.

Группа челюскинцев около палатки кочегаров.

Одновременно с бараком выстроили в лагере Шмидта кухню. В одной половине была собственно кухня с котлами, в другой устроили общую умывальную комнату.

Перед гибелью «Челюскина» снесли на лед около сотни кирпичей и боченок глины. Эти материалы пригодились.

Все продовольствие, спасенное челюскинцами, было сосредоточено в так называемом продовольственном складе. Из ящиков с галетами и мясными консервами был выложен четырехугольник. Четырехугольник покрыли сверху брезентом.

В лагере Шмидта готовились к предполагаемому приходу нарт. Важно было, чтобы спасательный отряд, выйдя из Ванкарема в море в направлении лагеря Шмидта, не прошел мимо лагеря. Для этого было решено построить сигнальную вышку. Среди торосов, окружавших лагерь Шмидта, выбрали наиболее высокий. На вершине тороса построили сигнальную вышку. С верхней площадки вышки были видны аэродромы. Вышка служила для сигнализации между лагерем и аэродромом. Один красный флаг на вышке означал: «день летный». Два красных флага на вышке означали: «день нелетный».



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Продолжение следует.

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