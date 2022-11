Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29

Постоянная рубрика художников фронту. «Снайпер» Автор: @Ohhhhh it's my... «Туманы» Автор: @Ohhhhh it's my... Автор: @Ohhhhh it's my... Автор: @art_arta Автор: @art_arta Автор: @cheplashh Автор: @roshchenko_a_s Автор: @roshchenko_a_s Автор: @tov_narkom

Нейросеть поросили нарисовать дорогу в Рай. Так выглядит вход Дорога в рай Нейросеть рисует...

В Кинешме открыли мемориальную доску в честь Героя России - подполковника Ильи Сизова. Ее установили на фасаде 1-й школы, где летчик учился. За время спецоперации боец уничтожил три Су-24, три Су-27, два МиГ-29, два Ми-24, один Ми-14 и два зенитных ракетных комплекса "Бук-М1".

В настоящее время офицер продолжает выполнение боевых задач в зоне СВО.

Портрет бойца Росгвардии Тараса Петуха сегодня, 14 июля, появился на фасаде дома по Проспекту Маркса, 85. Тарас Петух - сотрудник Управления Росгвардии по Омской области. Он с честью выполнил воинский долг, защищал мирных жителей Донбасса. За самоотверженность, мужество и отвагу посмертно указом Президента Российской Федерации награжден Орденом Мужества. Площадь художественного полотна составила около 180 метров. Наносили изображение на фасад пятиэтажного здания омский художник Эдвин Франк и его ассистент Юлия Сулим.

Мемориальная доска в честь росгвардейца Тараса Петуха установлена в родном селе героя.

Сутягин Евгений Александрович (25.08.1999) из посёлка Железнодорожный городского округа Бор Нижегородской области. В 2020 окончил ГБПОУ Нижегородский техникум транспортного обслуживания и сервиса. Военнослужащий контрактной службы Вооруженных Сил РФ, замкомандира боевой машины, рядовой. Погиб 23 марта 2022 во время проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, по демилитаризации и денацификации территории "У". Похоронен 2 апреля. А 30 мая на школе п. Железнодорожный состоялось открытие мемориальной доски в его честь.

Он родился в 1986 году в селе Победитель Кормиловского района Омской области. В августе 2009 года поступил на службу в ОМОН, а в 2018 году перевелся в СОБР. Семь раз выезжал в служебные командировки. 25 февраля 2022 года при проведении специальной военной операции офицер омского СОБР «Каскад», лейтенант полиции Тарас Петух погиб, получив несовместимое с жизнью ранение.

Денис Викторович Глебов (5.05.1984) из посёлка Светлый Омской области. Окончил СШ №148 и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное Краснознамённое командное училище имени генерала Маргелова, затем Московский военный университет. Служил в 242 Учебном центре подготовки специалистов ВДВ. Замкомандира 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ, гвардии подполковник ВДВ. Погиб 26 февраля 2022 в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, денацификации и демилитаризации территории «У», попав под артиллерийско-миномётный обстрел укронацистов. Посмертно награждён Орденом Мужества. Похоронен 6 марта в Рязани со всеми военными почестями. 27 мая в посёлке Светлый состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски на здании школы в его честь. Богатыри 21 века. Граффити в Москве на Павелецкой В Мелитополе восстановили памятник Ленину, который снесли во время нацистской оккупации города. Кто-то уничтожает, а кто-то восстанавливает! Есть и карты. Причем не у нас. Хранится в Норвегии.

Ну и традиционно немного юмора Сносили бы уж все сами, а не перекладывали работу Невыученные уроки

