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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Постоянная рубрика художников фронту.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29«Снайпер» Автор: @Ohhhhh it's my...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29«Туманы» Автор: @Ohhhhh it's my...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Автор: @Ohhhhh it's my...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Автор: @art_artaНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Автор: @art_artaНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Автор: @cheplashhНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Автор: @roshchenko_a_sНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Автор: @roshchenko_a_sНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Автор: @tov_narkom
Нейросеть поросили нарисовать дорогу в Рай.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Так выглядит входНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Дорога в райНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Нейросеть рисует...
В Кинешме открыли мемориальную доску в честь Героя России - подполковника Ильи Сизова.  Ее установили на фасаде 1-й школы, где летчик учился.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29За время спецоперации боец уничтожил три Су-24, три Су-27, два МиГ-29, два Ми-24, один Ми-14 и два зенитных ракетных комплекса "Бук-М1".
В настоящее время офицер продолжает выполнение боевых задач в зоне СВО.
https://t.me/rabotaembrat/4788

Портрет бойца Росгвардии Тараса Петуха сегодня, 14 июля, появился на фасаде дома по Проспекту Маркса, 85.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Тарас Петух - сотрудник Управления Росгвардии по Омской области. Он с честью выполнил воинский долг, защищал мирных жителей Донбасса. За самоотверженность, мужество и отвагу посмертно указом Президента Российской Федерации награжден Орденом Мужества.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Площадь художественного полотна составила около 180 метров. Наносили изображение на фасад пятиэтажного здания омский художник Эдвин Франк и его ассистент Юлия Сулим.


http://omsk-news.net/other/2022/07/14/428878.html
Он родился в 1986 году в селе Победитель Кормиловского района Омской области. В августе 2009 года поступил на службу в ОМОН, а в 2018 году перевелся в СОБР. Семь раз выезжал в служебные командировки. 25 февраля 2022 года при проведении специальной военной операции офицер омского СОБР «Каскад», лейтенант полиции Тарас Петух погиб, получив несовместимое с жизнью ранение.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Мемориальная доска в честь росгвардейца Тараса Петуха установлена в родном селе героя. https://vesti-omsk.ru/news/gosudarstvo/memorialnaja-doska-v-...
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Сутягин Евгений Александрович (25.08.1999) из посёлка Железнодорожный городского округа Бор Нижегородской области. В 2020 окончил ГБПОУ Нижегородский техникум транспортного обслуживания и сервиса. Военнослужащий контрактной службы Вооруженных Сил РФ, замкомандира боевой машины, рядовой. Погиб 23 марта 2022 во время проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, по демилитаризации и денацификации территории "У". Похоронен 2 апреля. А 30 мая на школе п. Железнодорожный состоялось открытие мемориальной доски в его честь.

 

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Денис Викторович Глебов (5.05.1984) из посёлка Светлый Омской области. Окончил СШ №148 и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное Краснознамённое командное училище имени генерала Маргелова, затем Московский военный университет. Служил в 242 Учебном центре подготовки специалистов ВДВ. Замкомандира 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ, гвардии подполковник ВДВ. Погиб 26 февраля 2022 в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, денацификации и демилитаризации территории «У», попав под артиллерийско-миномётный обстрел укронацистов. Посмертно награждён Орденом Мужества. Похоронен 6 марта в Рязани со всеми военными почестями. 27 мая в посёлке Светлый состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски на здании школы в его честь.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Богатыри 21 века. Граффити в Москве на ПавелецкойНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29В Мелитополе восстановили памятник Ленину, который снесли во время нацистской оккупации города.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Кто-то уничтожает, а кто-то восстанавливает!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Есть и карты. Причем не у нас.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Хранится в Норвегии.
Ну и традиционно немного юмораНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Сносили бы уж все сами, а не перекладывали работуНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Невыученные урокиНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 29И на сегодня все!

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