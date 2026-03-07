А связь у нас на высшем уровне

Официальный рупор подразделения "ДШРГ Русич":

Подполковник связи доложила Путину, что военная связь работает отлично, что телеграм - вражеский, а Мах надо только немного доработать:

Работа ведется в этом направлении, развивается. Сейчас подняли вопрос по блокировке телеграма. Это такой вражеский вид связи.

Нам надо, наверное, что-то разработать свое такое. Улучшить, Мах доработать и будет все хорошо на фронте.Путин: Есть еще вопросы, которые надо доработать и в рамках этого Маха, да? Но в целом специальная связь?[Специальная связь организована на отлично! Проблем нет!]Но вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и не подконтрольной нам, представляют опасность для личного состава?[Конечно, представляют опасность]То есть использование тех видов связи, которые нами не контролируются, представляет опасность для личного состава, да?[Да]Не! Ну какая красава, а? А как же "ошибаться можно, но врать нельзя"?..Только вот откуда эта... знает как именно идут дела на фронте?Подполковник, которая вчера рассказала Путину о «вражеском» Telegram, платит за премиум-версию мессенджера и активно им пользуется.У командира батальона, подполковника Ирины Годуновой есть аккаунт в Telegram с оплаченным премиумом, куда она регулярно заходит, публикует сторисы и пишет комментарии в чатах.Кроме того, неясно, как часто Годунова, командир батальона связи, вообще бывает в зоне боевых действий.В 2025 году она публиковала видео с отпуска на море, а в 2024-м постоянно заказывала доставки на свой домашний адрес в Ростове.Наверно у нее просто личная линяя фронта.Вика Цыганова просто возмутилась такому бреду:Что она на себя берет? Кто ей подсказал? Коммерсанты, которые пропихивают недопиленный «Макс»?Люди будут терять деньги на этом. Будут терять здоровье и жизни. Ну как же ей не стыдно? Она же в ад попадет...

У Telegram осталось мало времени после слов Путина, заявили в Госдуме.

Сообщение на канале "Росич" (этот канал ведут те, кто сам находится на ЛБС):

Я спросил у близкого товарища из одного штурмового подразделения с одного из направлений на локальном участке фронта, где он непосредственно работает (на других участках ситуация может быть другой), как у них сейчас обстоят дела со связью. Привожу его слова:

Обстановка со связью оставляет желать лучшего. Она стала крайне критичной.

• Раньше Старлинк стоял в каждом блиндаже или укрытии, благодаря чему все расчёты на FPV и КТ постоянно были на связи. Это позволяло управлять боем 24/7 и в прямом эфире. Сейчас же связи практически нет.

Причина проста: никто из вышестоящих связистов не потащит 30+ км кабель оптоволокна в поле. Установленные тарелки или «бошки» мгновенно вычисляются противником ударными расчетами FPV-дронов и гексакоптерами типа «Баба Яга».

Соответственно, расчёт погибает, оборудование уничтожается.

Добавлю, что перевес противника в дронах составляет примерно 1:10, если не больше. И это не только FPV-дроны на радиоуправлении. С оптоволокном ситуация ещё сложнее — перевес может быть 1:20. А с «Бабой Ягой» противник полностью господствует в воздухе. У нас же пока нет полноценного аналога, хотя разработка идёт.

• В данный момент мы не ведём онлайн-трансляции с «Мавиков» и других КТ-дронов.

Мы не можем оперативно отслеживать изменения позиций противника, не ведём круглосуточную разведку, не отслеживаем передвижение личного состава.

И самое главное — мы не можем проводить наблюдение по серой зоне ЛБС, где установлены мины на расстоянии 15–20 км, потому что нет связи между оператором БПЛА и КНП подразделения.

• Отсутствует резервный источник связи. РЭБ, установленный далеко от ЛБС, но направленный на неё, полностью глушит всю связь. Ни один ретранслятор не помогает, Старлинк в таких условиях также не работает.

Главные проблемы:

• Даже если аналоги связи существуют для штурмовика 65+ лет и КНП на расстоянии 65+ км от ЛБС, почему всё это покупается за свой счёт?

• Спустя месяц после отключения Старлинков нет единых решений. Каждый боец вынужден покупать оптоволокно и оборудование для интернета за свой счёт, чтобы наладить связь на позиции в тыловом районе или близ ЛБС. Половина «боевых» ресурсов постоянно уходит на поддержание связи.

• Российского аналога Старлинка нет. В подразделении используются гражданские цифровые радиостанции, которые мы покупаем сами каждую неделю. Военные аналоги вроде «Азарт» ненадёжны — достаточно, чтобы батарейка немного отошла, и связи снова нет.

В общем и целом большая часть проблемы у парней в том, что не успевают покрывать отключение «Старлинков» другой доступной связью.

С уверенной работой как у старлинка , связи в войсках , сейчас нет ... НО !!! В тех боевых подразделениях , где ОТЦЫ КОМАНДИРЫ , подсуетились вовремя , сейчас выходят из положения с инетом , Спутниковой ОТЕЧЕСТВЕННОЙ связью и оптикой . Так что связь есть !!!! В войсках , если связи нет , ТЫ ТРУП ...!!!! ((( А МЫ ЖИВЁМ И ДВИГАЕМ , хоть и потихоньку , ФРОНТ ...!!! Правда , паскуды провайдеры , БЕЗ СТЫЛА и СОВЕСТИ , ГРЕБУТ КОНСКУЮ абонентскую ПЛАТУ , с ВОИНОВ ЗЕМЛИ РУССКОЙ ( именно с них !!! ((( , а не с МО РФ ) НО ЖИЗНЬ ВОИНОВ ЗЕМЛИ РУССКОЙ , ВАЖНЕЕ ДЕНЕГ ...!!! Вот и приходится оплачивать за свой счёт , БЕШЕНУЮ ( даже без скидочки малейшей ) ГАЗПРОМОВСКОМУ провайдеру ....!!! ((( И все молчат , ни кто не вмешивается , чтобы навести порядок и дать по ахеревшим рукам , бизнесменам от ГАЗПРОМА .....!!! ((( Да и все многокилометровые линии оптики на свой счет и естественно своими силами , раскинуты ...!!! ((( СПАСИБО РОСТЕЛЕКОМУ !!! Вот это есть ... ((( А если нет связи с инетом , то это нужно спрашивать с безответственных командиров ....!!!

Кто же ранее отвечал за все виды связи, которые в армии «функционируют в налаженном режиме»?

• генерал-полковник Халил Арсланов. Начальник ГУС с 2013 по 2020 годы, задержан сотрудниками ФСБ 7 октября 2020 года. В 2025 году приговорен к 17 годам за хищение 6.7 млрд рублей.

• генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Начальник ГУС с 2021 по 2024 годы, задержан сотрудниками ФСБ в мае 2024 года, именно с Шамариным начиналось СВО. В апреле 2025 года приговорен к 7 годам колонии строгого режима за получение взяток на несколько десятков млн рублей, лишен звания. Обвинение требовало 12 лет.

Связь, чье командование с 2013 года сидело на взятках и откатах за поставки этой самой связи в армию. Наверно поэтому с начала войны то одно, то другое подразделение просило каналы в злостном Telegram помочь с обеспечением связью для войны.

