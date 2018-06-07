Николай Гулаев. Забытый ас

26 февраля 2018 года исполнилось 100 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Гулаева, прославленного летчика-истребителя, дважды Героя Советского Союза, третьего из советских асов по количеству лично сбитых самолетов в годы Великой Отечественной войны. На его счету было 55, по другим данным, 57 личных побед, и еще 5 побед в группе. Так получилось, что о Гулаеве сегодня знают гораздо меньше, чем о двух других знаменитых советских летчиках-истребителях: Иване Кожедубе и Александре Покрышкине (на фото ниже). И если по количеству лично сбитых самолетов Николай Гулаев уступал некоторым советским асам, то по своей эффективности – соотношению числа сбитых самолетов врага на количество проведенных воздушных боев, – он был лучшим летчиком-истребителем Второй мировой войны среди всех воющих стран. По подсчетам исследователей, у Ивана Кожедуба этот показатель эффективности составлял 0,5, у знаменитого немецкого аса Эрика Хартмана – 0,4, тогда как у Гулаева – 0,8. Почти каждый его воздушный бой завершался сбитым самолетом врага. Николай Гулаев был сверхрезультативным советским асом. Трижды в течение одного дня ему удавалось сбить сразу 4 самолета противника, дважды – по 3 самолета и 7 раз – по две вражеских машины за день. Будущий летчик-ас Николай Гулаев родился 26 февраля 1918 года в станице Аксайская (сегодня это город Аксай в Ростовской области) в семье простых рабочих, по национальности русский. Окончив 7 классов неполной средней школы и школы ФЗУ (фабрично-заводского ученичества), Гулаев некоторое время работал слесарем на заводе в Ростове. Тогда же, как и многие советские юноши, Николай Гулаев проникся любовью к небу, днем он трудился на предприятии, а вечерами посещал занятия в аэроклубе. Во многом эти занятия и предопределили его дальнейшую судьбу. В 1938 году Гулаева призвали в РККА, при этом занятия в аэроклубе помогли ему в армии. Его отправили для дальнейшего обучения в Сталинградское авиационное училище, которое он успешно окончил в 1940 году. Великую Отечественную войну будущий летчик-ас встретил в составе авиации ПВО. Полк, в котором служил Гулаев, обеспечивал защиту промышленного объекта, расположенного далеко от линии фронта, поэтому его боевой дебют был отложен до августа 1942 года.

Первая звездочка на борту истребителя Гулаева появилась 3 августа 1942 года. Свой первый самолет он сбил в небе под Сталинградом. Уже первый его боевой вылет был необычным. Летчик, не имевший на тот момент времени допуска к совершению полетов в темное время суток, самовольно поднял свой истребитель в ночное небо, где сбил немецкий бомбардировщик Heinkel-111. В первом же бою в нестандартных для себя условиях и без помощи прожекторов он сбил вражеский самолет. За самовольный вылет молодого офицера «наградили» выговором, но также представили к награде, а затем повысили в звании.

Особенно отличился летчик-истребитель Николай Гулаев во время боев в районе Курской дуги возле Белгорода. Здесь произошло сразу несколько сверхудачных боев с его участием. В первой же схватке на этом направлении 14 мая 1943 года, отражая налет противника на аэродром Грушка, Гулаев в одиночку вступил в бой с тремя пикирующими бомбардировщиками Ju-87, которых прикрывали 4 истребителя Me-109. Советский ас приблизился к ведущему бомбардировщику на малой высоте и первой же очередью сбил его, стрелок второго бомбардировщика успел открыть огонь, но Гулаев сбил и его. После этого он пытался атаковать третий «Юнкерс», но у него закончились патроны, поэтому он решился на таран врага. Левым крылом своего истребителя «Як-1» Гулаев ударил по правой плоскости Ju-87, после чего тот рассыпался на части. От удара Як-1 вошел в штопор, летчику удалось вернуть машине управляемость у самой земли и посадить самолет возле переднего края в расположении нашей стрелковой дивизии. Прибыв в полк с вылета, в котором было сбито три бомбардировщика, Николай Гулаев вновь вылетел на боевое задание, но уже на другом самолете. За этот свой подвиг он был награжден орденом «Красного Знамени». Николай Гулаев в январе 1944 года в своей «Аэрокобре»

В начале июля 1943 года четверка истребителей, ведомая Николаем Гулаевым, провела внезапную и очень смелую атаку на большую группу самолетов противника, в которой было до 100 машин. Расстроив боевые порядки врага, летчики-истребители смогли сбить 4 бомбардировщика и 2 истребителя, после чего все четверо благополучно вернулись на свой аэродром. В тот же день звено Гулаева совершило еще несколько боевых вылетов, сбив в общей сложности 16 самолетов противника.

Уже 9 июля 1943 года Николай Гулаев совершает свой второй воздушный таран в районе Белгорода. После этого ему пришлось покидать свой самолет на парашюте. Июль 1943 года оказался крайне продуктивным для Гулаева. В его летной книжке за этот месяц была зафиксирована следующая информация: 5 июля – 6 боевых вылетов, 4 победы, 6 июля – сбит «Фокке-Вульф 190», 7 июля – в составе группы сбито 3 самолета противника, 8 июля – сбит «Ме-109», 12 июля – сбиты два бомбардировщика «Ю-87».

Спустя месяц он переучивается на новый для себя истребитель «Аэрокобру» и в первом же полете сбивает немецкий бомбардировщик, а буквально через два дня еще один бомбовоз – Ju-88. Уже тогда можно было говорить о том, что список его побед не характерен для большинства летчиков фронтовой авиации, список побед которых состоял главным образом из истребителей врага. При этом стоит помнить и о том, что Николай Гулаев практически никогда не находился в режиме так называемой «свободной охоты», которая при должном мастерстве летчиков, а мастерство у Гулаева, безусловно, присутствовало в избытке, позволяло существенно увеличить счет воздушных побед. Боевые задачи Гулаева главным образом заключались в прикрытии наземных целей: аэродромов, железнодорожных узлов, переправ.

Уже 28 сентября 1943 года старшему лейтенанту Николаю Дмитриевичу Гулаеву заместителю командира 27-го истребительного авиационного полка (205-я истребительная авиадивизия) было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». К тому моменту он уже совершил 95 боевых вылетов и лично сбил 13 самолетов противника и еще 5 машин в группе. Николай Гулаев в кабине своей «Аэрокобры»

В начале 1944 года Гулаев уже командует эскадрильей. Вместе со своими летчиками он принимает участие в боях по освобождению Правобережной Украины. Весной 1944 года он проводит свой самый результативный воздушный бой. В небе над Румынией над рекой Прут Николай Гулаев во главе шестерки истребителей P-39 «Аэрокобра» атакует большую группу бомбардировщиков противника – 27 машин, шедших в сопровождении 8 истребителей. За четыре минуты боя советские летчики сбили 11 самолетов противника, из них 5 лично сбил Николай Гулаев.

В марте 1944 года Герой Советского Союза капитан Гулаев получил отпуск для поездки на родину в станицу Аксайскую, освобождённую от фашистов в феврале 1943 года. Когда он вернулся, друзья не узнали смешливого, всегда готового к шутке комэска. Перед ними стоял хмурый, повзрослевший человек.

Конечно, он уже знал, что его мать и сестра живы и здоровы, а отца, которого Николай боготворил, тихого и спокойного слесаря, фашисты повесили. Но узнать это из писем — одно, а услышать рассказы людей, которые всё видели, это совсем другое. После возвращения в часть на задания вылетал не романтик-истребитель, а предельно собранный боевой офицер. Помимо задачи, которую ставило перед пилотами руководство (сопровождение бомбардировщиков со штурмовиками, защита железнодорожных узлов, переправ, аэродромов и других жизненно важных объектов, или воздушная разведка в тылу противника), перед собой командир ставил ещё одну задачу: вернуться, сбив минимум один самолёт противника. За первые две недели он сбил 10 — потрясающая результативность, тем более что 6 он сбил в двух боях: 18 апреля, выполняя задачу по прикрытию наших пехотинцев, он сбил Ju-87 и Me-109, а 25-го — сразу 4 самолёта противника.

Позже Гулаев часто вспоминал этот бой: «В 15.30 шесть самолетов „Аэрокобра“ вылетели под моим командованием на прикрытие наземных войск… Сделав два круга…, я обнаружил группу самолётов… в строю колонны, состоящей из трёх девяток… Выше и сзади шли, по-видимому, с опозданием 8 Me-109. Поравнявшись на встречных курсах, я атаковал двумя парами… с дистанции 150−200 м и сбил один FW-190. При выходе из атаки боевым разворотом вправо я снова атаковал самолёт FW-190, который загорелся и отвесным пикированием пошёл к земле. Вследствие неожиданности атаки первая девятка потеряла четыре FW-190: два сбил я и по одному лейтенант Букчин, мой ведомый, и старший лейтенант Козлов. Противник, видя горящие самолёты, стал уходить… При развороте один самолёт подставил мне живот, я молниеносно открыл огонь и сбил третьего FW-190… При выходе в сторону облачности на меня свалился из облаков один FW-190, подставив свой хвост, в результате чего был сбит… Наша шестёрка вернулась на свой аэродром без потерь и существенных повреждений… В этом воздушном бою было сбито 7 FW-190 и 4 Me-109». Бой продолжался всего 4 минуты. При этом была выполнена основная задача: не допустить бомбёжку наших наземных войск. Видите, как просто побеждать: все тебе то хвост, то живот подставляют, вроде, бей — не хочу. И только поразмыслив немного, понимаешь, что за всей этой видимой простотой стоит высочайшее мастерство, трезвый расчёт, молниеносная реакция, фантастическое чутьё и военная зрелость. Вот что было написано руководством полка в представлении о награждении лётчиков из эскадрильи Гулаева: «25.05.1944 г. группа ведёт бой против 25 FW-190, сбивает 11, возвращается без потерь. А показательный бой над Западной Украиной, когда его шестёрка атаковала 35 вражеских самолётов! За 4 минуты боя сбивает 11, остальных рассеивает, 5 целей уничтожает сам командир». 30 мая Гулаев сбил пять самолётов противника: Hs-126 (ближний разведчик, очень трудно сбиваемый самолёт, прозванный в народе «костыль»), два Me-109, Ju-87 и Ju-88. При этом один из «мессеров» и Ju-88 он сбил в своей излюбленной манере: после смертельной для Ju-88 атаки он моментально развернул свою «кобру» навстречу атакующему его истребителю. Исход маневра был очевиден. В конце боя Гулаев был серьёзно ранен в руку. Потеряв много крови, он довёл свой самолёт до аэродрома, посадил и только после этого потерял сознание. Это был самый тяжёлый бой для шестёрки, ведомой Гулаевым. На свой аэродром вернулся только он один, да и то никакой. Двоим удалось выпрыгнуть с парашютом из горящих самолётов и приземлиться в расположении наших войск, а трое пилотов погибли.

1 июля 1944 года в госпитале, после операции, он узнал о присвоении ему звания дважды Героя Советского Союза. Однажды утром ровно в 11 часов над нашим аэродромом появился немецкий истребитель. В воздух были подняты самолёты, но фашист, не вступая в бой, улетел. Три дня подряд ровно в 11 часов над нашим аэродромом появлялся этот самолёт. На четвёртый день Гулаев взлетел в 10.50, поднялся высоко в небо и отошёл в сторону солнца, чтобы фашист не смог сразу его заметить. Ровно в 11 часов появился немецкий самолёт. Гулаев направил свою машину прямо ему в нос. Тот успел в последнюю секунду отвернуть в сторону, но не отступил, а сам бросился в атаку. Началась длительная борьба в вертикальном маневре. Самолёты то взмывали вверх, то пикировали чуть ли не до земли. Наконец Гулаев, совершив какой-то хитрый маневр, оказался в хвосте у противника. Огненная лента, вырвавшаяся из пулемёта Гулаева, на секунду как бы соединила два самолёта, но затем разрисованный немец, с пиковым тузом на боку, рухнул вниз. Над самой землёй из горящей машины вывалился человек. С хлопком раскрылся парашют, и немецкий лётчик опустился в кольцо советских пилотов, ожидавших его на земле.

14 минут продолжался бой, хотя всем показалось, что прошло значительно больше времени. Сбитым оказался полковник с четырьмя Железными Крестами на лётной куртке. Немецкий ас признался, что он воевал во многих странах, но сбитым оказался только здесь. Когда по его просьбе пришёл победитель, немец очень удивился. Перед ним стоял совсем молодой крепыш. Перед отбытием на учёбу в Академию Гулаев попросил дать ему ещё немного времени и три дня подряд — 10, 11 и 12 августа 1944 года — сбивал по FW-190. Следует подвести некоторые итоги. Гулаев признан самым результативным лётчиком антигитлеровской коалиции: 30 мая 1944 года он сбил 5 самолётов противника, дважды по 4, трижды по 3 и в 6 боях по 2 фашистских самолёта. На его счету 8 двухмоторных бомбардировщиков, 3 «рамы"-корректировщика, 14 пикировщиков, остальные — истребители. Набор, характерный для лётчиков ПВО, задачей которых было охранять наземные войска, не допуская к ним бомбардировщиков врага. Ну и, конечно, надо всегда помнить его 42 боя подряд, когда он одержал 42 победы. Командир эскадрильи, в которой начал свою службу Гулаев, Герой Советского Союза Федор Архипенко писал: «Это был лётчик-самородок, входивший в первую десятку асов страны. Он никогда не мандражировал, быстро оценивал обстановку, его внезапная и результативная атака создавала панику и разрушала боевой порядок противника, что срывало прицельное бомбометание ими наших войск. Был он очень смел и решителен, часто приходил на выручку, в нём порой чувствовался настоящий азарт охотника». 30 мая 1944 года над Скулянами Николай сбивает 4 самолета противника за один день, при этом бомбардировщик «Ю-87» и истребитель «Ме-109» он сбивает в одном бою. В этом же бою сам советский ас был тяжело ранен в правую руку. Сконцентрировав всю силу воли, он сумел довести истребитель до своего аэродрома, посадил машину, зарулил на стоянку и уже здесь потерял сознание. В себя герой пришел только в госпитале, где ему была сделана операция.

1 июля 1944 года гвардии капитан Николай Гулаев был удостоен второй звезды Героя Советского Союза. Об очередном награждении он узнал, вернувшись с боевого вылета. Боевую работу на фронте прославленный ас закончил в августе 1944 года, когда его, несмотря на протесты, отправили на учебу в академию. Это было желание руководства страны, которое хотело сохранить цвет нашей авиации, а также дать офицерам-героям возможность получить образование в Военно-воздушной академии. К тому моменту он уже успел лично сбить 55 вражеских самолетов в 69 воздушных боях, что позволило ему установить абсолютный рекорд боевой эффективности для летчика-истребителя. «Это был по-настоящему выдающийся летчик, – рассказывал журналистам РИА Новости историк авиации Николай Бодрихин. – К примеру, над двухмоторными самолетами он одержал больше побед, чем кто-либо другой. Тот же Кожедуб сбил только 5 таких самолетов, а на счету Гулаевы было более 10 «двухмоторников». Трижды Герой Советского Союза летчик Александр Покрышкин, дважды Герой Советского Союза Григорий Речкалов и Николай Гулаев (слева направо) на Красной площади

Несмотря на свои по-настоящему выдающиеся успехи в небе Николай Гулаев не сумел снискать той славы, которая досталась его именитым коллегам – двум советским асам – Ивану Кожедубу и Александру Покрышкину. Историки считают, что во многом причиной был непростой характер героя. Некоторые источники говорили о том, что Гулаев уже в 1944 году был присвоен к третьей звезде Героя Советского Союза, однако представление «завернули», так как летчик, якобы, устроил дебош в московском ресторане.

Это был прирождённый лётчик-истребитель, замечательно вписавшийся в обстановку, сложившуюся в то время на поле брани. Острый ум, прекрасная память, отличное зрение, отменное здоровье, немалая сила, позволяющая выдерживать перегрузки, возникающие в острые моменты воздушного боя — всё это, сложившееся в одном человеке, превратило его в великолепного воздушного бойца-супераса, лётчика-легенду. Официальной пропаганде нужны люди-легенды, на их примере легче воспитывать новых героев. И вдруг о Гулаеве перестали писать. Свой последний самолёт он сбил 12 августа 1944 года, об этом написали и всё. Дальше молчок. Гулаев как бы исчез. Нет, он, конечно, был, продолжал служить, получал очередные воинские звания, командовал всё большими и большими авиационными соединениями, однажды был даже избран депутатом съезда КПСС. Но это всё было где-то там, далеко от Москвы. Вот о Покрышкине, Кожедубе, Попкове продолжали писать, снимать фильмы, а о Гулаеве — ни-ни.

Дело дошло до того, что в 2007 году, когда в Ярославле, где служил прославленный генерал, открывали ему мемориальную доску, люди спрашивали: «А кто это такой? Почему не знаем?» Почему всё так сложилось, что было причиной явной команды «Молчать!», неизвестно. Но было именно так. Однако из памяти людей, воевавших вместе с легендарным лётчиком, знавших его, писавших в военкомате в заявлениях: «Хочу быть таким, как…», искоренить это имя невозможно. Поэтому о легенде военной авиации появились легенды, передаваемые изустно. Возможно, что-то было не совсем так, но ведь на пустом месте слухи не появляются. Чтобы слух перерос в легенду, нужны какие бы то ни было, но основания. Итак…

Легенда о трижды Герое

В середине 1944 года, когда совершенно очевидным стал неминуемый разгром фашистской Германии, в руководстве нашей страны начали прорабатывать сценарий финальной точки Великой Отечественной войны — Парада Победы на Красной площади. Верховный Главнокомандующий, часто обращавшийся к народному творчеству, предложил представить авиацию тремя богатырями: Александром Покрышкиным, Иваном Кожедубом и Николаем Гулаевым. В конце августа 1944 года готовят Указ Президиума Верховного Совета СССР о присуждении Николаю Гулаеву звания трижды Героя Советского Союза, одновременно ряд лётчиков награждают второй Золотой Звездой Героя. Указ публикуют в газетах и героев вызывают в Москву.

Гулаев прибывает вечером в гостиницу Москва, где для всех награждённых забронированы номера, и вместе с друзьями-лётчиками направляется в ресторан поужинать. Однако случилось непредвиденное. Героических лётчиков туда попытались не пустить. Мест нет, так им объяснили. Иностранная военная делегация изволила откушать. Гулаева остановить какому-то швейцару, конечно, не удалось. К его не удивлению, а изумлению, предстала непостижимая для воина картина: за столом сидели румынские офицеры! Небольшое пояснение для молодых читателей. С самого начала войны Румыния воевала на стороне германского фашизма. При этом румыны были одними из самых жестоких захватчиков. Как они поизгалялись над жителями оккупированных территорий, так мало кому удалось. В Одессе это хорошо помнят. Но летом 1944 года, после того как Красная Армия была на подступе к Бухаресту, там произошёл государственный переворот. Диктатор Антонеску был свергнут, король Михай сформировал новое правительство, Румыния вышла из коалиции с Германией и вошла в антигитлеровскую коалицию. Вчерашние враги неожиданно стали друзьями.

И вот те, с кем ещё вчера воевал в небе над Бухарестом Николай Гулаев, сидят за столом и смеются прямо ему в глаза. Прославленный воин вспылил: «Как это так, нет мест? Моим врагам есть, а мне, дважды Герою, нет?..» На это один из сидевших за столом на чистом русском языке сказал оскорбительную для советского лётчика фразу. 23-летний герой этого не стерпел и от всей души врезал обидчику по физиономии. Завязалась драка, прибыл военный патруль… Доложили Сталину. Приказ: отправить в часть, аннулировать Указ и забыть о Гулаеве. Было или не было — неизвестно. Историки советской военной авиации молчат, но ведь не со всех ещё документов военной поры снят гриф «Секретно». Я склоняюсь к мысли, что всё это было.

Формально причиной отзыва с фронта одного из лучших истребителей, самого скорострельного и успешного лётчика Второй мировой было желание сберечь прославленного аса, направив его на учёбу в Военно-Воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского. Но скорее всего, его убрали из действующей армии, поскольку были уверены, что до конца войны он ещё столько собьет врагов, что придётся его повторно награждать третьей Золотой Звездой Героя Советского Союза. Допустить подобное было нельзя, вот и нашли приемлемый способ убрать неуемного лётчика подальше от передовой. Цифры красноречивы. К сентябрю 1944 года на счету Гулаева было 57 сбитых фашистских самолётов, у Кожедуба — 47, Покрышкина — 57. Покрышкину, как командиру дивизии, было запрещено принимать активное участие в воздушных боях, но после этого 4 самолёта противника он ещё сбил, Кожедуб успел сбить ещё 15. Сколько успел бы насбивать Гулаев, неизвестно, но вряд ли меньше Покрышкина. А уж за 60 с лишним побед третью Звезду дать пришлось бы обязательно.

Это не помешало летчику-герою в 1950 году окончить Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского, а в 1960 году – Военную академию Генерального штаба. При этом в послевоенные годы Гулаев одним из первых советских летчиков освоил управление реактивным истребителем. После окончания Академии Гулаев получил назначение командиром полка, но оказался в Корее, где служил на командно-штабной должности и в боях не участвовал. В 1953 году вернулся на Родину. С 1954 года в течение пяти лет командовал 133-й истребительной дивизией, дислоцировавшейся в Ярославской области, затем был переведен в Ельню на ту же должность.

После завершения Великой Отечественной войны Николай Гулаев в разное время командовал авиационной дивизией в Ярославле, а затем сумел дослужиться до командующего 10-й армией ПВО со штабом в Архангельске. Сослуживцы летчика-героя по 10-й армии ПВО вспоминали, что генерал не воспринимал свою жизнь на севере страны как ссылку и всегда целиком отдавался военной службе – объем возложенных на него задач был огромным. По воспоминаниям сослуживцев, среди офицеров его армии все-таки ходили слухи о том, что у Гулаева в Москве имелись высокопоставленные недоброжелатели. Он вполне мог стать главнокомандующим войсками ПВО, однако кто-то тормозил его продвижение по карьерной лестнице. Возможно, играли свою роль фронтовая прямолинейность Николая Гулаева и его нежелание пресмыкаться перед старшими по званию. Генерал-полковник Гулаев с инспекцией в одном из подразделений 10-й армии ПВО

Полковник Георгий Мадлицкий бывший офицер штаба 10-й армии ПВО отмечал: «Гулаев имел высочайший авторитет, хотя не любил рассказывать о своих военных подвигах. С одной стороны он был очень требовательным и жестким офицером, который на дух не переносил в армии бездельников и разгильдяев. С другой стороны он с большим вниманием относился к людям, стараясь всеми способами помочь им, улучшить условия жизни и прохождения службы». «Только представьте себе, в 1968 году он лично пригласил в нашу «деревню» Владимира Высоцкого, который выступил в Доме офицеров, это было большое и запоминающееся событие», – вспоминает Георгий Мадлицкий. Бюст героя Советского Союза Николая Гулаева в городе Аксай

В 1960 году уже генерал-майор авиации окончил Военную академию Генерального штаба, причём не абы как, а с Золотой медалью. С 1961 года он — командир 2-го корпуса ПВО подо Ржевом, а с 1964 года начинается его десятилетнее командование 10-ё воздушной армией, расположенной под Архангельском. В 1972 году Николаю Дмитриевичу было присвоено очередное воинское звание — генерал-полковника.

В 1974 году Гулаев был назначен заместителем главнокомандующего войсками ПВО страны по боевой подготовке. Все годы, которые прошли после завершения войны, Гулаев активно летал. Он был одним из первых военачальников, освоивших управление реактивным самолётом, после чего летал на многих типах боевых реактивных машин. Больше всего ему полюбился МиГ-21, на котором он летал вплоть до 1967 года, после чего по приказу Главкома войсками ПВО, Заместителя Министра Обороны СССР маршала П. Ф. Батицкого был отстранён от любых самостоятельных полётов.

В 1974 году он был назначен на должность начальника управления боевой подготовки войск ПВО страны. Формально это можно было считать повышением, но фактически означало почетную отставку генерала. Этому событию предшествовал неприятный эпизод. В 1973 году норвежские экологи обратились в Москву, сообщив, что личный состав 10-й армии занимается браконьерством и отстреливает белых медведей. На самом деле, по словам Георгия Мадлицкого, Гулаев дал распоряжение отстреливать медведей при их приближении к частям после двух случаев нападения белых медведей на солдат. В результате Гулаева вызвали для разбора в Москву на парткомиссию, где генерал снова продемонстрировал свой характер, не сдержавшись и заявив: «Прошу встать тех, кто был на фронте». Поднялись единицы…». В отставку генерал-полковник Николай Дмитриевич Гулаев вышел в 1979 году, жил в Москве.

До конца своей жизни Николай Дмитриевич Гулаев жил в Москве. Он очень болезненно воспринял отставку, постоянно переживал, что и послужило причиной его преждевременной кончины. Умер великий лётчик 27 сентября 1985 года. Похоронен на мемориальном Кунцевском кладбище, филиале Новодевичьего. Скончался 27 сентября 1985 года в возрасте 67 лет. Сегодня на родине героя в городе Аксай есть улица его имени, также в Аксае установлен бюст героя. Не так давно на доме в Архангельске, в котором жил генерал-полковник, когда возглавлял 10-ю армию ПВО, ветераны данной армии установили мемориальную доску. Ежегодно 9 мая возле нее появляться живые цветы.

К 100-летию со дня рождения летчика-истребителя Николая Гулаева выпущен почтовый конверт

https://ria.ru/defense_safety/20180226/1515171440.html

http://www.aif.ru/society/people/neistovyy_gulaev_istoriya_s...

http://gorodskoyportal.ru/news/russia/42611329



https://topwar.ru/136972-zabytyy-as-nikolay-gulaev.html

https://shkolazhizni.ru/biographies/articles/75624/

https://shkolazhizni.ru/biographies/articles/75625/

https://shkolazhizni.ru/biographies/articles/75626/