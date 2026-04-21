Ленин жил! Ленин жив! Ленин будет жить!

ЛЕНИН ЖИВ!

Сегодня мы вспоминаем Человека, который впервые в истории сломал многовековой лёд эксплуатации и открыл для всего рода людского путь к счастливой свободной жизни.

156 лет назад родился наш великий соотечественник, Владимир Ильич Ульянов (Ленин). Будущий революционер, крупнейший теоретик марксизма, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель Великой Октябрьской социалистической революции родился в Симбирске 22 апреля 1870 года.

После появления частной собственности и классов главной движущей силой общественного прогресса тысячелетиями была классовая борьба. Когда Маркс совершил это великое научное открытие, началась новая эра в истории человечества.

До того всякое сопротивление угнетению и эксплуатации было стихийным. Благодаря Карлу Марксу и его ученикам классовая борьба обрела научную основу, стала организованной. А свершения Ленина, победоносная пролетарская революция и основание советского государства до сих пор остаются величайшей страницей в истории человечества.

Ленин — титан, в котором соединились гениальный ученый, великий революционер, выдающийся политический и государственный деятель.

Больше века назад перестало биться сердце Владимира Ильича, но «мины», заложенные им, и сегодня не дают покоя всем эксплуататорам на планете.

«Мины» Ленина — это его теоретические работы, опыт организации революционной коммунистической партии, опыт успешной пролетарской революции, создание советского и других социалистических государств, возникших на политической карте мира после октября 1917 года.

И каждый из нас, людей с коммунистическими взглядами, которых хоть в какой-то степени формировали бытие и культура советского общества, тоже его «бомба».

Ленин жив!

Картина Аркадия Рылова «В. И. Ленин в Разливе в 1917 году»

«Мы это дело начали. Когда именно, в какой срок, пролетарии какой нации это дело доведут до конца, — вопрос несущественный. Существенно то, что лёд сломан, что путь открыт, дорога показана». /В.И. Ленин./

Ленин не только научно обосновал закономерность победы над старым эксплуататорским миром, но и воплотил это в реальной жизни. Социалистическая революция, совершённая трудящимися под руководством Ленина и его партии, и построение первого в мире государства рабочих и крестьян стали величайшим прорывом человечества к построению общества без эксплуататоров и эксплуатируемых, примером, благодаря которому миллионы трудящихся поверили в возможность лучшей жизни на Земле и необходимости борьбы за неё.

И сегодня работы В.И. Ленина актуальны как никогда. Несмотря на то что буржуазии удалось свергнуть советский социализм, это — всего лишь её временная победа. Всё больше людей во всём мире убеждаются в тупиковости капиталистического пути и делают выбор в пользу социализма. Мировой революционный процесс, импульс которому дала Великая Октябрьская социалистическая революция, уже не остановить, а В.И. Ленин до сих пор остаётся общепризнанным вождём мирового пролетариата.

Дело Ленина живо и будет жить в веках!

Товарищи, поздравляем вас с 156-й годовщиной со дня рождения Владимира Ильича Ленина! Лучшее, что мы можем сделать, чтобы почтить память великого Ленина — это изучать его работы и применять полученные знания на практике.

«Маркс. Энгельс. Марксизм». Ленин В.И. 1946

«О национальной гордости великороссов. Социализм и война». Ленин В.И.

Язык Победы

«Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин!» – так утверждал Владимир Маяковский.

Как показывает сухая статистика, Маяковский в этом желании совсем не одинок. Если обратиться к так называемому индексу переводов (Index Translationum), который ведет ЮНЕСКО, мы увидим, что Владимир Ильич Ленин стоит на первом месте, причем с большим отрывом среди всех политических авторов за всю историю человечества; на первом месте и также с большим отрывом – среди русских авторов вообще. Ленин занимает в индексе переводов 7-ю позицию. Первое место занимает Агата Кристи, второе место – Жюль Верн, третье – Уильям Шекспир, что совершенно не удивительно. 8-ю позицию занимает Ганс Кристиан Андерсен. 9-место у Стивена Кинга, 10-11-е – у братьев Гримм, 14-е – у Конан Дойла, 15-е – у Марка Твена. В общем, первая двадцатка плотно занята художественными авторами, которые, согласитесь, при прочих равных условиях, гораздо более интересны людям, чем политики.

И только Ленин уверенно занимает 7-место! Причем отрыв у Ленина от лидеров очень небольшой. Ближайший его не то что преследователь, а товарищ и соратник, Карл Маркс, занимает 31-е место. Больше в первых пятидесяти политических авторов нет, только Ленин и Карл Маркс. Из русских авторов 16-е место занимает Федор Михайлович Достоевский и 41-е Антон Павлович Чехов. Но и они, как видите, при всей нашей симпатии к ним, значительно проигрывают Ленину. Отсюда можно сделать сухой и безэмоциональный вывод – Ленин является главным пропагандистом русского языка в мире. Ленин – это главный, самый известный в мире русский и наш главный интернациональный брэнд. Интересный факт – список стран, которые осуществляли наибольшее число переводов с других языков. Первое место – Германия, далее Испания Франция и Япония. Пятое место – СССР, и сноска – до 1991 года. Российской Федерации в списке нет. Наши враги говорят о «закрытости» СССР, а статистика показывает ровно обратное. То же самое касалось фильмов, музыки, живописи и других областей человеческой культуры – СССР был активно открыт для всего лучшего, что появлялось в мире. Все мы помним многотысячные и даже миллионные тиражи книг в Советском Союзе. И даже тот же Бунин, в свое время активно (и, уж простите, не стесняясь в выражениях) выступавший против советской власти, в СССР издавался миллионами, а то и десятками миллионов экземпляров, если взять весь Советский период. А сейчас и 1000 (одна, да-да, одна тысяча!) – уже неплохой тираж, не у каждого есть. При этом советская цензура бережно охраняла нас от того моря разливанного западной грязи и мерзости, которое потоком хлынуло на наши головы при Горбачеве-Ельцине. А теперь добавим еще и немного эмоций, хотя, если захотим, их без труда можно подтвердить данными сухой статистики. XX век стал русским веком – и в первую очередь благодаря Ленину. Благодаря Ленину Россия, став Советским Союзом, совершила такой скачок, которых и близко не было, нет и в обозримой перспективе вряд ли будет в мировой истории. Даже тот же Китай, действительно добившийся впечатляющих успехов, во многом обязан своему успеху СССР и Ленину – и, кстати, в Китае об этом прекрасно помнят и Ленина чтут. Даже откровенные враги и антикоммунисты не могут не признать, что благодаря Ленину наша страна стала Державой всемирного масштаба, а русский язык дошел до всех без исключения уголков планеты. Мы помним, что Ленина воспевали величайшие люди человечества – от Альберта Эйнштейна до Махатмы Ганди. Ленина рисовали величайшие художники – от Диего Риверы до Сальвадора Дали. Но очень важно в данном случае, что величие Ленина было настолько мощным, что тянуло за собой всю нашу страну. Великая Октябрьская революция вызвала в мире шквал интереса к России и к русскому языку. Победа в Великой Отечественной войне, совершенная с именем Ленина, одним из главных символов которой стал Мавзолей Ленина, вывела русский язык еще выше, до недосягаемых высот. Русский язык был одним из двух основных при учреждении всех главных международных институтов. Это был язык Победы, именно на нем было выполнено подавляющее большинство надписей на поверженном рейхстаге, это был язык только что созданной ООН и всей главных документов, которые до недавнего времени составляли основу международного права. Русский язык первым среди всех языков прозвучал из космоса, а знаменитое «Поехали!» вслед за Юрием Гагариным повторял весь мир! И это была несомненная заслуга Ленина, о чем говорили и Юрий Гагарин, и Сергей Королёв, и многие, многие другие. Но влияние русского языка было гораздо шире. Например, многие американские и прочие шахматисты учили русский язык, потому что советская шахматная школа и советские шахматные журналы были лучшими в мире, и заслуга Ленина и большевиков здесь самая прямая – именно они дали нашему народу тотальный доступ к образованию и к вершинам мировой культуры. Русский язык в XX веке стал языком мира, солидарности, дружбы, прогресса, науки, космоса, культуры, спорта, шахмат. Русский язык стал языком свободы и антиколониализма, и, поверьте, многие страны, которым мы тогда помогли, помнят это до сих пор. Русский язык стал языком глобальным, всемирным. Он стал языком будущего. Учить русский было важно, престижно и полезно. Все знают цитату из Владимира Маяковского, который бы на месте негра преклонных годов выучил русский язык. Но на самом деле этот отрывок из стихотворения «Нашему юношеству» полностью звучит гораздо внушительнее и интереснее, а для современного человека просто невероятно актуально: «Товарищи юноши,

....................взгляд — на Москву,

на русский вострите уши!

Да будь я

...............и негром преклонных годов,

и то,

...........без унынья и лени,

я русский бы выучил

....................только за то,

что им

...........разговаривал Ленин.

Когда

.........Октябрь орудийных бурь

по улицам

.................кровью ли́лся,

я знаю,

...........в Москве решали судьбу

и Киевов

...............и Тифлисов.

Москва

.........для нас

....................не державный аркан,

ведущий земли за нами,

Москва

.........не как русскому мне дорога,

а как огневое знамя! » Между действиями Ленина и стремительным наступлением в мире русского языка – прямая причинно-следственная связь. Более того – увы, СССР сейчас жив пока только в наших душах и сердцах (хотя будущее, определенно, за социализмом), но интерес к русскому языку, к русской, прежде всего советской, истории вновь возрождается. Напомню, в 2018 году к нам приезжал Джонни Депп, а это так, для понимания, самый известный и любимый в мире актер, которого действительно можно назвать народным. Первым делом он пошел в Мавзолей Ленина, а потом в квартиру-музей Маяковского. Для прессы он заявил, что Маяковский – его любимый поэт, которого он читает строго в оригинале, так как прекрасно знает русский язык. А ведь Маяковский, при всей моей искренней к нему любви, появился не сам по себе – Маяковский великое литературное явление, прямо производное от Ленина! Закончу тем, с чего начал – мы можем и должны благодарить Владимир Ильича Ленина за очень и очень многое. Это действительно, человек, изменивший Вселенную. Но при этом никто и никогда за всю историю не сделал так много для продвижения в мире русского языка и русской культуры, как Владимир Ильич Ленин – это раз. Никто и никогда не сделал так много для того, чтобы поднять Россию и русскую культуру на такую высоту, – это два. Ленин – наше главное интернациональное достояние, Ленин – главный русский. Язык Ленина – язык Победы! Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

г. Электросталь, Московская обл.

https://sovross.ru/2025/04/21/yazyk-pobedy/ Стихотворение, которое было написано в этот же самый день шесть лет назад На 150-летие товарища Ленина Поручая своё вдохновение

Бумаге и карандашу,

В честь дня рождения Ленина,

Товарищи, я прошу: Поменьше речей елейных,

Поменьше словесной воды –

Отметим его юбилей мы,

Вникая в его труды! Чтобы извлечь уроки,

Чтобы туман редел

И прорастали строки

Всходами ленинских дел. И чтоб новоявленным барам,

Мракобесам и палачам

Являлся ночным кошмаром

Пристальный взгляд Ильича. 22.04.2020

Андрей Шигин

Юбилей. Фотограф Всеволод Тарасевич. Ленинград. 1970 год.

Памятник Владимиру Ильичу Ленину в Гаване, Куба. 2000-е годы.

Ленин. Автор Герман Филиппов. 1978 год.

Сегодня исполняется 156 лет со дня рождения Владимира Ленина.

В коллекции Музея современной истории России хранятся рисунки известного художника Натана Альтмана, создавшего серию карандашных зарисовок Ленина. Когда Владимиру Ильичу в 1920 году исполнилось пятьдесят лет, с художником дважды обсуждали вопрос о создании графического или живописного портрета вождя мирового пролетариата к этому событию. Однако все знали, что Владимир Ильич отказывался позировать. Альтман мог воспользоваться фотоснимками, но он не пошёл по этому пути, объяснив, что фотографии не помогут, если художник вживую не видел натуру. Помог случай. В то время Альтман заканчивал работу над бюстом наркома просвещения Анатолия Луначарского и решил рассказать ему об отказе Ленина позировать для портрета. Луначарский обещал поговорить с Владимиром Ильичом. Каково же было удивление и радость художника, когда нарком сообщил, что Ленин разрешил писать портрет в его рабочем кабинете (но специально позировать всё равно отказался). Тогда Натан Альтман решил сделать не живописный, а скульптурный портрет. Сам художник так вспоминал о тех встречах:

«Работал в течение нескольких недель с десяти с половиной утра до четырёх-пяти вечера ежедневно. Во время секретных переговоров я выходил в соседнюю комнату». «У него [В. И. Ленина] большой, выдающийся вперёд лоб, очень своеобразный череп, срезанный на темени, глаз часто щурится. Впрочем, всё это виднее на рисунках».

Хотя Ленин и отказывался позировать, но иногда по просьбе Альтмана мог снять шляпу, время от времени смотреть в сторону скульптуры и прохаживаться по комнате. В целом художник проработал в Кремлёвском кабинете весной 1920 года шесть недель, как он посчитал, — около 250 часов. Итог трудов: скульптура, пейзаж из окна кабинета Ленина и девять портретных рисунков, которые впоследствии были изданы Госиздатом в виде альбома. Один из них хранится и в нашей коллекции. Н. И. Альтман. Рисунки из альбома «Ленин. Рисунки Натана Альтмана». 1920-1921 гг.

ПЛАКАТНАЯ КЛАССИКА «Товарищ Ленин очищает землю от нечисти» — советский плакат, созданный в 1920 году Виктором Дени по рисунку Михаила Черемных 1918 года. Один из первых советских агитационных плакатов, изображавших Владимира Ильича, и одно из самых известных произведений ленинианы.

