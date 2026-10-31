Незаменимая «Стрела-10»

Вероятно, в каждой стране есть особо удачное оружие, которое в том или ином виде смогло пережить десятилетия, до сих пор остаётся в строю и показывает приличную эффективность. Пистолеты, винтовки, пулемёты, а то и что-нибудь потяжелее, к примеру, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10». С самого начала он показывал хорошие результаты, неоднократно модифицировался и на текущий момент используется в десятках стран.

1. Бородатая «Стрела» ЗРК Стрела

В середине 1970-х годов советские мотострелковые полки получили новое средство защиты — самоходный зенитный ракетный комплекс «Стрела-10». В его задачу входила защита войск на марше и на позициях от внезапных атак с воздуха, и в отличие от громоздких систем ПВО, этот комплекс должен был работать на самоё передовой. База взята от МТ-ЛБ

За основу для комплекса взяли плавающую гусеничную машину МТ-ЛБ, хорошо знакомую военным по многочисленным модификациям. Это шасси давало уникальную проходимость — «Стрела-10» могла следовать за танками и бронетранспортёрами по любому бездорожью, форсировать водные преграды и быстро менять позицию. На вращающейся платформе размещались четыре транспортно-пусковых контейнера с зенитными ракетами 9М37, а весь процесс подготовки к пуску занимал считанные секунды. Оператору достаточно было захватить цель и нажать на кнопку. Зенитная ракета Стрелы

Принцип наведения ракеты был одной из главных особенностей. В ракете использовалась пассивная инфракрасная головка самонаведения, она не излучала никаких сигналов, а лишь улавливала тепловое излучение от двигателя цели. То есть комплекс был практически «невидимым» для систем предупреждения противника.

2. Первая эволюция: «Стрела-10М» и «Стрела-10М2» С каждой модернизацией ЗРК получал новые ракеты и возможности

Первые недостатки «Стрелы-10», среди которых была чувствительность к тепловым помехам, проявились почти сразу. Противник быстро научился использовать отстреливаемые тепловые ловушки, которые сбивали с курса ракеты с простой инфракрасной головкой наведения. ЗРК модернизировали, и новая версия «Стрела-10М» поступила на вооружение в 1981 году. Главным же её отличием была улучшенная ракета 9М37М с двухспектральной головкой самонаведения. Теперь 9M37M получила двухканальную головку — фотоконтрастный (оптический) канал и инфракрасный канал — что повысило устойчивость к простым тепловым ловушкам. Фишка комплекса — высокая проходимость

В следующей модификации «Стрела-10М2» внедрили ещё одно новшество — централизованную систему связи, интегрированную с батарейным командным пунктом. Теперь все «Стрелы» в подразделении могли обмениваться данными о воздушной обстановке, получать целеуказание от вышестоящих постов и действовать согласованно. И это сильно повысило эффективность во время отражения массированных налётов. Также в ЗРК улучшили систему визуального наблюдения за целями, и отстреливать летящие цели в пределах прямой видимости стало проще. После всех модификаций «Стрела» сохранила все преимущества базовой модели — мобильность, простую конструкцию и пассивный принцип работы, но получила дополнительный «интеллект». Если первоначальная «Стрела-10» была одиночкам комплексом, то «Стрела-10М2» стала полноценным участником системы ПВО, способным работать в составе единой сети. Именно в этом виде комплекс прошёл испытание в ряде локальных конфликтов в 1980-е годы.

3. Глубокая модернизация Старый комплекс получил новые технологии

В 1990-е годы в развитии комплекса произошёл серьёзный перелом. Появились новые типы целей и средств радиоэлектронной борьбы, поэтому для ЗРК разработали серьёзное обновление. В модификации «Стрела-10М3» появились новые технологии наведения, аналогичные тем, что использовались в современных ПЗРК. Центральное место в обновлённом ПЗРК заняла ракета 9М333 третьего поколения. Её главное преимущество – многоканальная головка самонаведения. Если раньше ракета видела цель как единую точку, то теперь она распознавала несколько источников тепла — горячий двигатель и относительно более холодный корпус. Сравнивая их соотношение, она могла отличать настоящую цель от тепловых ловушек. Также ракета получила новый двигатель, а радиус её эффективной работы увеличился до 5 километров. При этом усовершенствованная боевая часть при подрыве формировала плотное облако готовых поражающих элементов, что значительно повышало вероятность поражения цели. Один комплекс смог прикрывать большую территорию

Параллельно создавались экспортные модификации, такие как «Стрела-10М4-Э», которые могли использовать различные типы ракет, включая новейшие разработки семейства «Игла». Платформа оказалась удивительно гибкой, и в её базовую конструкцию смогли интегрировать технологии, которые не могли даже представить себе её создатели в 1970-х годах. Комплекс получил новые возможности, сохранив при этом все свои лучшие качества.

4. Век цифры: «Стрела-10МЛ» и «Стрела-10МН» Со временем ЗРК получил новую электронику

С наступлением нового тысячелетия «Стрела-10» продолжила эволюционировать, на этот раз за счёт цифровой революции. Модификации «МЛ» и «МН» получили принципиально новую начинку — вместо аналоговых систем управления были установлены современные цифровые вычислители и жидкокристаллические дисплеи. Это повысило надёжность, увеличило скорость реакции и подняло эффективность работы на новый уровень. Обновлённый ЗРК много раз использовался на поле боя

Среди новой техники комплекс получил системы ночного видения. Теперь ЗРК мог работать по целям не только днём, но и ночью, а также в условиях ограниченной видимости — при дымке, тумане или лёгкой дымовой завесе. Оптические системы наблюдения тоже сохранили, объединив их с электронными системами. «Стрела» использовала оптику для повышения эффективности работы и могла самостоятельно наводиться на цель даже в том случае, если не фиксировала её другими системами. И всё это в автоматическом режиме. Работа ПВО

Хоть к настоящему времени «Стрела-10» сильно изменилась после серьёзных обновлений, но при этом сохранила базовую конструкцию и все те качества, за которые её ценили. Благодаря удачному сочетанию простой конструкции, надёжности и многочисленных функций она остаётся актуальной. Всё это оценили и в других странах, где ЗРК превратили в важную часть противовоздушной обороны, особенно на фоне глобального развития дронов. В последних модификациях конструкторы как раз внедрили новые технологии, и теперь они успешно могут работать по компактным, малозаметным и низколетящим беспилотникам.

https://novate.ru/blogs/201025/74932/

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