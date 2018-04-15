Погибаю, но не сдаюсь

В порядке исторической иллюстрации.

Фамилии воинов, вызвавших огонь на себя, бросившихся под вражеские танки со связками гранат или взорвавших себя вместе с фашистами Андрухаев Хусен Борежевич - мл. политрук роты 733 сп 136 сд 1920 г., аул Шакуринохаб Краснодарского края, адыгеец, член КПСС Подорвал себя и окруживших его фашистов гранатой. Герой Советского Союза. Указ от 27 марта 1942 г.

Артемцев Александр Дмитриевич - гв. рядовой, стрелок 263 гв. сп 86 гв. сд 1910 г., г. Одесса, русский, член ВЛКСМ 6 ноября 1944 г., на подступах к Будапешту со связкой гранат бросился под вражеский танк. Герой Советского Союза. Указ от 24 марта 1945 г.

Асаналиев Джумаш - гв. ефрейтор, пулеметчик 199 гв. сп 67 гв. сд 1919 г., Киргизия, киргиз, член ВЛКСМ Июль 1944 г., в р-не Витебска подорвал себя и врагов гранатой. Герой Советского Союза. Указ от 22 июля 1944 г.

Атамановский Петр Ефимович - ст. сержант, командир пулеметного расчета 276 сп 77 сд 1924 г., Градетский р-н Полтавской обл., украинец, беспартийный 31 января 1945 г., в Латвии подорвал себя и окруживших его врагов гранатой. Герой Советского Союза. Указ от 24 марта 1945 г.

Белоус Сергей Емельянович - рядовой, замковый противотанковой батареи 34-й полк войск НКВД 1919 г. , украинец, кандидат в члены КПСС 1941 г., под Москвой вызвал огонь на себя. Награжден орденом Ленина

Бурдейный Николай - рядовой, пулеметчик Русский, член ВЛКСМ 1944 г., в Венгрии бросился с гранатой под танк

Бойцов Игорь Михайлович - ст. лейтенант, командир батареи Русский, член КПСС Январь 1944 г., у д. Рехколово под Ленинградом вызвал огонь на себя

Борщик Иван Владимирович - ст. лейтенант, командир батареи 239-й артполк 77 сд 1919 г., с. Годуновка, Яготинского р-на, Полтавской обл., украинец, член КПСС 21 августа 1944 г., в Латвии со связкой гранат бросился под вражеский танк. Герой Советского Союза. Указ от 24 марта 1945 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части

Бурмистров Юрий Васильевич - гв. рядовой 1924 г., с. Рамзай Пензенской обл., русский, член ВЛКСМ Подорвал себя и бросившихся на него фашистов гранатой. Герой Советского Союза. Указ от 18 декабря 1956 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части

Бутылкин Виктор Васильевич - ст. лейтенант, командир батареи 118-й артполк 69 сд 1923 г., г. Москва, русский, член КПСС 15 октября 1943 г., в период форсирования Днепра вызвал на себя огонь артбатареи; остался жив. Герой Советского Союза. Указ от 30 октября 1943 г.

Бухтуев Михаил Артемьевич - гв. сержант, механик-водитель 2-й танковый батальон 15-й гв. танковой бригады 1925 г., Тувинская АССР, русский, член ВЛКСМ 1943 г., на ст. Черные Броды в Белоруссии таранил на своей боевой машине вражеский бронепоезд. Герой Советского Союза. Указ от 22 августа 1944 г.

Вересов Виктор Иванович - сержант, командир отделения 71-я отдельная морская стрелковая бригада 1920 г., г. Новгород, русский, член ВЛКСМ 1942 г., под Ленинградом подорвал себя и окруживших его фашистов противотанковой гранатой. Герой Советского Союза. Указ от 21 февраля 1944 г.

Витковский Вячеслав - начальник разведки 6-ой отряд партизанской бригады "Железняк" Член КПСС 1943 г., близ д. Гайна Логойского р-на подорвал себя гранатой Г р у п п а:

Вишневецкий Александр Александрович - командир группы десантников Член КПСС, русский 19 мая 1942 г., у с. Новоуспеновка на Украине подорвали себя гранатами вместе с карателями

Ласкин Владимир Алексеевич - десантник Русский, член КПСС

Шепель Виктор Петрович - десантник Русский, член КПСС

Соболева Анна Акимовна - радистка группы десантников 1917 г., г. Москва, русская, член ВЛКСМ

Галушин Прокопий Иванович - гв. рядовой, разведчик 332 гв. сп 104 гв. сд 1925 г., Холмогорский р-н Архангельской обл., русский, член ВЛКСМ 18 марта 1945 г., в Венгрии со связкой гранат бросился под вражескую самоходку. Герой Советского Союза. Указ от 29 июня 1945 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части

Гальцев Иван Сергеевич - гв. лейтенант, командир взвода 266 гв. сп 88 гв. сд 1925 г., с. Куплиян, Егорьевского р-на, Московской обл., русский, член КПСС Январь 1945 г., при форсировании Одера вызвал на себя огонь артбатарей. Герой Советского Союза. Указ от 31 мая 1945 г.

Гамцемлидзе Шота Леонович - гв. мл. сержант, командир отделения ПТР 2-й мотострелковый батальон 4-й гв. мотострелковой бригады 1921 г., г. Тбилиси, грузин, кандидат в члены КПСС 20 января 1945 г., под г. Ауловенен (Германия) с гранатами бросился под вражеский танк. Герой Советского Союза. Указ от 24 марта 1945 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части

Гришко Павел Савович - гв. лейтенант, командир взвода 81 гв. сп 25 гв. сд 1916 г., с. Небыливка Кировоградской обл., украинец, беспартийный 1945 г., под Будапештом вызвал на себя огонь артбатарей. Герой Советского Союза. Указ от 28 апреля 1945 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части

Гуренко Кузьма Иосифович - гв. ефрейтор, стрелок 60 гв. сп 20 гв. сд 1909 г., г. Знаменка Кировоградской обл., украинец, беспартийный 21 августа 1944 г., во время Ясско-Кишиневской операции бросились с гранатами под вражеские танки. Герои Советского Союза. Указ от 24 марта 1945 г. Зачислены навечно в списки Н-ской части

Гусев Александр Иванович - гв. ефрейтор, пулеметчик 1920 г., г. Москва, русский, беспартийный Э к и п а ж:

Доморацкий Алексей - командир танка 43 тд 1921 г., г. Ростов-на-Дону, русский, член ВЛКСМ 28 июня 1941 г., в р-не г. Дубно на горящем танке совершили огненный таран автоколонны врага

Мелкадзе Вано - механик-водитель Грузин, член ВЛКСМ

Усамбеков Карим - заряжающий Член ВЛКСМ

Ермолаев Сергей Ильич - мл. техник-лейтенант, командир взвода 1963-й истребительный противотанковый полк 1924 г., Омская обл., русский, кандидат в члены КПСС 1945 г., в Венгрии бросился с гранатами под вражеский танк. Герой Советского Союза. Указ от 25 января 1945 г. Э к и п а ж:

Ермолаев Василий Антонович - мл. лейтенант, командир танка 3-й танковый батальон 12-й танковой бригады 1924 г., с. Псебай Краснодарского края, русский, член ВЛКСМ 7 ноября 1943 г., у д. Заньки Житомирской обл. направили горящую машину на вражеский танк и таранили его. Герои Советского Союза. Указ от 25 августа 1944 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части

Тимофеев Андрей Александрович - гв. сержант, механик-водитель танка 1918 г., г. Москва, русский, беспартийный

Ерыпалов Петр Алексеевич - сержант, парторг 3-я рота 96 сп 140 сд 1921 г., с. Усть-Алейка, Калманского р-на, Алтайского края, русский, член КПСС 11 июля 1943 г., на Курской дуге взорвал себя противотанковой гранатой вместе с фашистами

Зинченко Иван Трофимович - гв. ст. сержант, командир взвода 447-й мотострелковый батальон 1-й механизированной бригады 1921 г., г. Белая Церковь, украинец, член ВЛКСМ 7 июля 1943 г., в р-не д. Сырцово на Курской дуге бросился с гранатами под вражеский танк. Герой Советского Союза. Указ от 10 января 1944 г.

Игишев Г. И.- капитан, командир батареи 1920 г., сибиряк, русский, член КПСС 5 июля 1943 г., под Курском вызвал огонь на себя

Калуцкий Николай Васильевич - капитан, командир батареи 1229-й артполк 58-й артбригады 1919 г., Краснодарский край, русский, член КПСС 1945 г., на берегу Вислы вызвал на себя огонь артбатарей. Герой Советского Союза. Указ от 10 апреля 1945 г.

Каплунов Илья Макарович - гв. рядовой, бронебойщик 260 гв. сп 86 гв. сд 1918 г., ст. Аркадак Саратовской обл., русский, член ВЛКСМ 1942 г., под Сталинградом при отражении танковой атаки уничтожил восемь вражеских танков, под девятый бросился со связкой гранат. Герой Советского Союза. Указ от 26 октября 1943 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части

Карнаков Михаил Севастьянович - рядовой, наводчик орудия 844-й артполк 303 сд 1923 г., с. Поморское, Топчихинского р-на, Алтайского края, русский, член ВЛКСМ 12 марта 1943 г., подорвал себя гранатой. Герой Советского Союза. Указ от 7 августа 1943 г.

Квятковский Виктор Станиславович - мичман, разведчик Краснознаменный Балтийский флот 1919 г., Читинская обл., белорус, член ВЛКСМ 28 марта 1943 г., в Финском заливе подорвал себя гранатой

Кириллов Юлий Иванович - рядовой Внутренние войска НКВД 1927 г., г. Владимир, русский, член ВЛКСМ 2 июня 1946 г., на территории Тернопольской обл. УССР в бою с бандой националистов подорвал себя и окруживших его врагов гранатой

Киселев Иван Герасимович - лейтенант, командир взвода ПТР 436 сп 155 сд 1923 г., с. Григорьевка Харьковской обл., русский, член КПСС 1945 г., в Венгрии бросился под вражеский танк с противотанковой миной. Герой Советского Союза. Указ от 29 июня 1945 г.

Климанский Николай - лейтенант Сибирь, член КПСС 1944 г., при форсировании р. Прут на территории Румынии закрыл собой командира дивизии при взрыве бомбы

Климашевский Аркадий - зам. политрука Особый полк войск НКВД Русский, член ВЛКСМ Август 1942 г., закрыл собой комиссара полка от автоматной очереди. Награжден орденом Ленина. Зачислен навечно в списки Орджоникидзевского военного училища МВД СССР им. С. М. Кирова Г р у п п а:

Клочков Василий Георгиевич - гв. политрук, политрук роты 1075 гв. сп 8 гв. сд 1911 г., с. Синодское, Воскресенского р-на, Саратовской обл., русский, член КПСС 16 ноября 1941 г., под Москвой у разъезда Дубосеково преградили путь 50 фашистским танкам. Герои Советского Союза. Указ от 21 июля 1942 г. Политрук В. Г. Клочков зачислен навечно в списки Н-ской части

Ананьев Николай Яковлевич - гв. рядовой, стрелок 1912 г., с. Ананьево Киргизской ССР, русский, беспартийный

Безродный Григорий Михайлович - гв. рядовой, стрелок 1909 г., с. Глиновка, Талды-Курганской обл., Казахской ССР, русский, беспартийный

Белашев Николай Никанорович - гв. рядовой, стрелок 1911 г., с. Корфановка, Красногорского, р-на, Казахской ССР, русский, беспартийный

Бондаренко Яков Александрович - гв. рядовой, стрелок 1905 г., с. Позднивка Донецкой обл., украинец, беспартийный

Васильев Илларион Романович - гв. рядовой, стрелок 1910 г., с. Лунчат Кемеровской обл., русский, беспартийный

Дутов Петр Данилович - гв. рядовой, стрелок 1916 г., с. Холмогоровка, Талды-Курганской обл., Казахской ССР, русский, член ВЛКСМ

Емцов Петр Кузьмич - гв. рядовой, стрелок 1909. г., с. Георгиевка, Локтевского р-на, Алтайского края, русский, член ВЛКСМ

Есибулатов Нарсутбай - гв. рядовой, стрелок 1913 г., Талды-Курганская обл. Казахской ССР, казах

Крючков Абрам Иванович - гв. рядовой, стрелок 1910 г., г. Алма-Ата, русский, беспартийный

Максимов Николай Гордеевич - гв. рядовой, стрелок 1911 г., г. Алма-Ата, русский, беспартийный

Митченко Никита Андреевич - гв. рядовой, стрелок 1910 г., с. Ново-Владимирское Новосибирской обл., украинец, беспартийный

Митин Гавриил Степанович - гв. ст. сержант, командир отделения 1908 г., д. Устянка, Локтевского р-на, Алтайского края, кандидат в члены КПСС, русский

Калеиников Дмитрий Митрофанович - гв. o рядовой, стрелок 1910 г., с. Стеценково Ново-Калитвенского района Воронежской обл., русский, беспартийный

Касаев Аликбай - гв. рядовой, стрелок 1915 г., Казахская ССР, казах, беспартийный

Кожебергенов Алиаскар - гв. рядовой, стрелок 1917 г., Талды-Курганская обл. Казахской ССР, казах, член КПСС

Конкин Григорий Ефимович - гв. рядовой, стрелок 1911 г., с. Калиновка Киргизской ССР, русский, беспартийный

Москаленко Иван Васильевич - гв. рядовой, стрелок 1912 г., с. Покровка Киргизской ССР, украинец, беспартийный

Натаров Иван Моисеевич - гв. рядовой, стрелок 1910 г., с. Николаевка Ставропольского края, русский, беспартийный

Петренко Григорий Алексеевич - гв. рядовой, стрелок 1909 г., с. Сазоновка (ныне Ананьево), Киргизской ССР, украинец, беспартийный

Сенгирбаев Мусабек - гв. рядовой, стрелок 1914 г., Каратальский р-н Талды-Курганской обл., казах, член ВЛКСМ

Тимофеев Дмитрий Фомич - гв. рядовой, стрелок 1907 г., Казахская ССР, русский, беспартийный

Трофимов Николай Игнатьевич - гв. рядовой, стрелок 1915 г., д. Курья, Ключевского р-на, Алтайского края, русский, член ВЛКСМ

Шадрин Иван Демидович - гв. рядовой, стрелок 1913 г., с. Плотниково, Каменского р-на, Алтайского края, русский

Шопоков Дуйшенкул - гв. рядовой, стрелок 1913 г., с. Джеламан Киргизской ССР, киргиз, кандидат в члены КПСС

Шепетков Иван Алексеевич - гв. рядовой, стрелок 1910 г., г. Алма-Ата, русский, беспартийный

Шемякин Григорий Мелентьевич - гв. рядовой, стрелок 1906 г., Казахская ССР, русский, член КПСС

Калинин Дмитрий Семенович - капитан, командир разведотряда Черноморский флот 1910 г., с. Новое Горьковской обл., русский, член КПСС 1 мая 1943 г., в с. Варваровка в р-не Новороссийска подорвал гранатой себя и окруживших его фашистов. Герой Советского Союза. Указ от 31 мая 1944 г. Г р у п п а:

Ковшова Наталья Бенедиктовна - рядовой, снайпер 528 сп 130 сд 1920 г., г. Москва, русская, член ВЛКСМ 1 сентября 1942 г., подорвали себя и окруживших их врагов гранатой. Герои Советского Союза. Указ от 14 февраля 1943 г.

Поливанова Мария Семеновна - рядовой, снайпер 1920 г., г. Москва, русская, член ВЛКСМ

Кокорин Анатолий Александрович - рядовой, санинструктор 14 мсп 21 сд НКВД 1921 г., г. Боровичи Новгородской обл., русский, член ВЛКСМ 3 июля 1941 г., на. Карельском перешейке подорвал гранатой себя и окруживших его фашистов. Герой Советского Союза. Указ от 26 августа 1941 г.

Коротков Алексей Иванович - рядовой, пулеметчик 1126 сп 334 сд 1904 г., д. Звягино, Первомайского р-на, Ярославской обл., русский, член ВЛКСМ 6 октября 1943 г., в бою за д. Ново-Алексеевка Смоленской обл. закрыл собой от автоматной очереди командира взвода. Герой Советского Союза. Указ от 4 июня 1944 г.

Корницкий Михаил Михайлович - мл. сержант, командир отделения Десантный отряд Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота 1914 г., хут. Старо-Зеленый, Горяче-Ключевского р-на, Краснодарского края, русский, кандидат в члены КПСС 4 февраля 1943 т., под г. Новороссийск, обвязанный гранатами, бросился в гущу вражеских солдат и подорвал себя и их. Герой Советского Союза. Указ от 17 апреля 1943 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части

Костин Георгий Иванович - гв. мл. политрук, политрук пулеметной роты 81 гв. сп 25 гв.сд Гор. Чита, член КПСС 10 сентября 1942 г., у д. Урывы, Клетского р-на, Сталинградской обл. подорвал себя и окруживших его фашистов гранатой Г р у п п а:

Кочетков Василий Дмитриевич - мл. лейтенант, командир группы 111 гв. сп 40 гв. сд Русский, член ВЛКСМ 1942 г., под Сталинградом возглавляемая младшим лейтенантом Кочетковым группа из 15 воинов стояла насмерть, не пропустив ни одного фашистского танка. Командир группы награжден орденом Лепнина

Степаненко Михаил Павлович - рядовой Украинец, член ВЛКСМ Бросился под фашистский танк с гранатой. Награжден орденом Красного Знамени

Чирков Василий Дмитриевич - рядовой Бросился под фашистский танк с гранатой. Награжден орденом Ленина

Шуктомов Михаил Андреевич - сержант Коми АССР, Член ВЛКСМ Бросился под фашистский танк с гранатой. Награжден орденом Ленина

Красный Октябрь - мл. лейтенант, командир взвода 171 сд 1924 г., русский, член ВЛКСМ 1944 г., в Прибалтике подорвал себя и окруживших его фашистов гранатой

Крымов Константин Тимофеевич - капитан, зам. командира 2-й дивизион 559-го артполка Гор. Москва, русский, член КПСС Июнь 1944 г., у г. Полоцк вызвал на себя огонь артбатарей

Кузнецов Александр - матрос 4-ая бригада морской пехоты Русский, член ВЛКСМ Октябрь 1942 г., на Невской Дубровке бросился под фашистский танк и поджег его

Кузнецов Николай Иванович - разведчик Партизанский отряд Украины 1911 г., с. Зверянка, Талицкого р-на, Свердловской обл., русский 1944 г., во Львовской обл. подорвал себя и врагов гранатой. Герой Советского Союза. Указ от 5 ноября 1944 г.

Кузнецов Петр Григорьевич - гв. ст. сержант командир взвода 43-й гв. казачий кавполк 1912 г., Песковский р-н Воронежской обл., русский, член КПСС 13 ноября 1944 г., в Венгрии подорвал себя и окруживших его фашистов гранатами. Герой Советского Союза. Указ от 24 марта 1945 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части

Кулдышев А. Н. - гв. лейтенант, командир взвода 24 гв. сд Русский, член ВЛКСМ Декабрь 1942 г., Сталинградская обл., бросился под фашистский танк с гранатой

Кучерявый Николай Данилович - гв. мл. сержант, командир отделения 132 гв. сп 42 гв. сд 1924 г., с. Мазуровка, Тульчинского р-на, Винницкой обл., украинец, член ВЛКСМ 19 августа 1944 г., в предгорье Карпат бросился на заминированное проволочное заграждение. Герой Советского Союза. Указ от 24 марта 1945 г. Зачислен на вечно в списки Н-ской части

Лопатин Алексей Васильевич - лейтенант, начальник пограничной заставы Новоград-Волынский пограничный отряд НКВД 1915 г., русский, член КПСС 1 июля 1941 г., на западной границе СССР подорвал себя и окруживших его фашистов гранатой. Герой Советского Союза. Указ от 18 декабря 1957 г. Погранзаставе присвоено его имя

Лоскутов Иван Алексеевич - лейтенант Русский, член КПСС Июль 1941 г., вызвал на себя огонь артбатарей, остался жив

Лошак Иван Семенович - мл. лейтенант, командир взвода управления 472-й гаубичный артполк 84-го стрелкового корпуса 1911 г., Сибирь, русский, член КПСС 20 августа 1943 г., вызвал на себя огонь артбатарей. Герой Советского Союза. Указ от 4 июня 1944 г.

Лютиков Евгений Кузьмич - гв. лейтенант, командир батареи 66-й гв. минометный полк 4-го гв. кавкорпуса 1921 г., г. Москва, русский, член КПСС 8 октября 1944 г., под г. Дебрецен (Венгрия) подорвал себя гранатой вместе с окружившими его фашистами. Герой Советского Союза. Указ от 24 марта 1945 г.

Малахов Юрий Николаевич - гв. лейтенант, командир танкового взвода 1925 г., г. Оренбург, русский, кандидат в члены КПСС 20 октября 1944 г., в Восточной Пруссии направил горящий танк на вражескую артиллерийскую батарею. Герой Советского Союза. Указ от 24 марта 1945 г.

Маркеев Иван Николаевич - гв. майор 1922 г., с. Красное Горьковской обл., русский, член КПСС 3 апреля 1945 г., на р. Висла под Гданьском (Польша) подорвал себя вместе с фашистами гранатой. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени

Марчук Петр Васильевич - гв. мл. сержант, командир отделения разведки 5 гв. сп 3 гв. сд 1922 г., г. Ишим Тюменской обл., русский, член ВЛКСМ 1944 г., в Прибалтике взорвал себя и окруживших его фашистов гранатой, получил девять ранений, но остался жив. Герой Советского Союза. Указ от 24 марта 1945 г.

Масловский Гавриил Павлович - капитан войск НКВД, начальник штаба Отдельный лыжный дивизион Алтайский край, русский, член КПСС 13 января 1944 г., у д. Хлебоедово, Поддорского р-на, Новгородской обл. ценой своей жизни взорвал вражеский склад с боеприпасами

Мирошниченко Виктор Петрович - сержант, командир отделения 76-й отдельный железнодорожный батальон 1916 г., пос. Артемовка Харьковской обл., украинец, член ВЛКСМ 4 октября 1941 г., подорвал ж.-д. мост через р. Снопоть. Герой Советского Союза. Указ от 22 июля 1942 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части

Мишин Александр Степанович - гв. рядовой, стрелок 2-я гв. мотострелковая бригада 1923 г., г. Сасово Рязанской обл., русский, член ВЛКСМ 18 августа 1944 г., на подступах к г. Шяуляй со связкой гранат бросился под вражеский танк. Герой Советского Союза. Указ от 24 марта 1945 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части Г р у п п а:

Назаров Илья Семенович - ст. сержант, командир отделения 929 сп 254 сд 1918 г., с. Ильинка Новосибирской обл., русский, беспартийный 30 мая 1944 г., в р-не г. Яссы (Румыния) с гранатами в руках бросились под вражеские танки. Герои Советского Союза. Указ от 13 сентября 1944 г. Зачислены навечно в списки Н-ской части

Тумор Виктор Андреевич - рядовой, стрелок 1919 г., Смолевичский р-н Минской обл., белорус, член ВЛКСМ Э к и п а ж:

Наумов Алексей Федорович - лейтенант, командир танка 344-й танковый батальон 91-й танковой бригады 1923 г., г. Ярославль, русский, член ВЛКСМ 21 января 1943 г., под Сталинградом сгорели в подожженном танке КВ, но не сдались врагу. Герои Советского Союза. Указ от 23 сентября 1943 г. Зачислены навечно в списки Н-ской части (Феодосий Ганус погиб в этом же танке, но в связи с тем, что он немец, его имя отсутствует и на памятнике, и в наградных листах, и в книге "Бессмертные подвиги", справедливость восстановлена в 1995 г. исследователями военной истории)

Смирнов Павел Михайлович - старшина, механик-водитель 1908 г., Камызякский р-н Астраханской обл., русский, беспартийный

Норицын Петр Михайлович - мл. сержант, командир орудия 1903 г., г. Архангельск, русский, беспартийный

Вялых Николай Алексеевич - мл. сержант, радист 1918 г., Скороднянский р-н Белгородской обл., русский, член ВЛКСМ

Ганус Феодосий, рядовой, наводчик Тамбовская обл., немец

Нелюбин Иван Яковлевич - сержант, командир арт. орудия Русский, член ВЛКСМ Июнь 1944 г., в Прибалтике бросился с гранатой под фашистский танк

Немцев Михаил - работник Московского уголовного розыска Русский, член ВЛКСМ Октябрь 1942 г., под Туапсе подорвал себя и окруживших его фашистов гранатой

Несговоров Тимофей - политрук, политрук роты Русский, член ВЛКСМ Июль 1943 г., на Курской дуге подорвал себя и фашистов гранатой

Николенко Сергей - рядовой, комсгрупорг взвода Войска НКВД, дивизия особого назначения имени Дзержинского Член ВЛКСМ 1941 г., под Москвой бросился под фашистский танк с бутылкой горючей смеси и поджег его

Панганис Игорь Владимирович - гв. сержант, командир расчета 73 гв. сп 25 гв. сд 1922 г., г. Харьков, русский, беспартийный 15 августа 1942 г., у д. Аверино Воронежской обл. со связкой противотанковых гранат бросился под вражеский танк. Герой Советского Союза. Указ от 28 апреля 1945 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части

Паникахо Михаил Александрович - матрос 62-ая армия Русский, член ВЛКСМ 23 августа 1942 г., под Сталинградом бросился на вражеский танк с бутылкой горючей смеси и поджег его

Паперник Лазарь Хаймович - рядовой, снайпер 2-й мотострелковый полк мотострелковой бригады особого назначения НКВД 1918 г., г. Славута на Украине, еврей, кандидат в члены КПСС 23 января 1942 г., у д. Хлуднево Калужской обл. подорвал себя гранатой. Герой Советского Союза. Указ от 21 июля 1942 г.

Петрищев Василий Петрович - ст. лейтенант, командир роты 960 сп 299 сд 1923 г., Фрузенская обл. Киргизской ССР, русский, член ВЛКСМ 1943 г., под Харьковом вызвал на себя огонь артбатареи. Герой Советского Союза. Указ от 1 ноября 1943 г.

Петров Василий Васильевич - зам. политрука пограничной заставы 1920 г., Малоярославский р-н Калужской обл., русский, член ВЛКСМ 22 июня 1941 г., на Западном Буге подорвал себя и врагов гранатой. Герой Советского Союза. Указ от 8 мая 1965 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части. Заставе присвоено имя героя

Пономарев Петр Тихонович - гв. рядовой, наводчик орудия 334 гв. сп 120 гв. сд 1924 г., г. Саратов, русский, член КПСС 26 октября 1943 г., в Белоруссии подорвал себя и окруживших его фашистов гранатой. Герой Советского Союза. Указ от 15 января 1944 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части

Прохоров Иван Иванович - гв. рядовой, сабельник 56-й гв. кавполк 14-й гв. кавдивизии 1926 г., г. Москва, русский, член ВЛКСМ 9 сентября 1943 г., бросился на заминированные проволочные заграждения, проложив путь своему подразделению. Герой Советского Союза. Указ от 27 февраля 1945 г.

Пьязин Иван Иванович - ст. лейтенант, командир батареи 110-й зенитный артполк ПВО Черноморского флота 1919 г., Полтавский р-н Челябинской обл., русский, член КПСС 13 июня 1942 г., в Севастополе вызвал артиллерийский огонь на себя. Герой Советского Союза. Указ от 24 июля 1942 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части

Раньков Пивем Хаймович - сержант 57-я бригада внутренних войск НКВД Еврей, член КПСС 1942 г., под Харьковом подорвал гранатой себя и окруживших его фашистов. Награжден орденом Ленина

Рубленко Иван Александрович - гв. майор, командир артдивизиона 16-я гв. мехбригада 6-го гв. мехкорпуса 1919 г., г. Минусинск Красноярского края, русский, член КПСС Февраль 1945 г., в Польше вызвал на себя огонь артбатареи. Герой Советского Союза. Указ от 10 апреля 1945 г.

Рытов Николай Александрович - ст. сержант, командир взвода противотанковых орудий 65 сп 43 сд 1909 г., Ярославская обл., русский, беспартийный 19 января 1944 г., в бою за г. Ропша подорвал себя и окруживших его фашистов гранатой. Герой Советского Союза. Указ от 21 февраля 1944 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части

Сабатуров Георгий Павлович - гв. рядовой, наводчик орудия 26-я гв. мехбригада 1924 г., с. Туринская Слобода Свердловской обл., русский, член ВЛКСМ 13 февраля 1945 г., в г. Бреслау с гранатой в руках бросился под танк врага. Герой Советского Союза. Указ от 27 июня 1945 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части

Сивко Иван Михайлович - матрос, боец 2-й отряд Северного флота 1921 г., пос. Николаевский Волгоградской обл., русский, член ВЛКСМ 2 августа 1941 г., на Севере последней гранатой подорвал себя и окруживших его фашистов. Герой Советского Союза. Указ от 17 января 1942 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части Э к и п а ж:

Сивков Вадим Александрович - мл. лейтенант, командир танка 212-й танковый полк 1925 г., г. Сарапул Удмуртской АССР, русский, член ВЛКСМ 15 марта 1944 г., в бою за с. Явкино, окруженные фашистами, взорвали себя вместе с танком. Герои Советского Союза. Указ от 3 июня 1944 г. Зачислены навечно в списки Н-ской части

Крестьянинов Петр Константинович - рядовой, радист танка 1925 г., с. Ральники, Шурминского р-на, Кировской обл., русский, член ВЛКСМ

Симаков Афанасий - сержант, командир пулеметного отделения 96 сп 140 сд 1920 г., Сибирь, русский, член КПСС Сентябрь 1943 г., у г. Новгород-Северский взорвал себя гранатой вместе с окружившими его фашистами

Смышляев Афанасий Спиридонович - гв. ст. сержант, командир пулеметного отделения 1288 сп 113 сд Ст. Овчинниково, Косихинского р-на, Алтайского края, член КПСС Март 1945 г., в р-не с. Яко (Венгрия) бросился под фашистский танк с гранатой. Герой Советского Союза. Указ от 29 июня 1945 г.

Щелкунов Федор - гв. рядовой Гор. Измаил, русский, член ВЛКСМ Март 1945 г., в р-не с. Яко (Венгрия) бросился под фашистский танк с гранатой.

Степанов Сергей Яковлевич - ст. лейтенант Русский, член КПСС 30 мая 1944 г., бросился под фашистский танк с гранатами

Сухов Василий Арсентьевич - рядовой, сапер 690 сп 126 сд 1912 г., Ростовская обл., русский, беспартийный Октябрь 1943 г., под Мелитополем бросился под фашистский танк с гранатами. Герой Советского Союза. Указ от 1 ноября 1943 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части

Турчанинов - командир полка 172 сп войск НКВД Русский, член ВЛКСМ Декабрь 1941 г., под Москвой подорвал себя вместе с фашистами

Тихмянов Леонид Павлович - ст. лейтенант, командир батареи 12-й минометный полк 43-й бригады 1920 г., с. Золотково Калининской обл., русский, член КПСС Февраль 1944 г., на зап. берегу р. Черница вызвал на себя огонь артбатарей. Герой Советского Союза. Указ от 16 мая 1944 г.

Тихонов В. - сержант, командир пулеметного расчета, парторг роты Русский, член КПСС Лето 1943 г., на Украине бросился под фашистский танк с гранатой. Герой советского Союза. Указ от 5 октября 1944 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части

Туруханов Георгий Иосифович - старшина 661 отдельный саперный батальон 378 сд 1914 г., Красноярский край, русский, член КПСС 3 февраля 1944 г., в р-не нас. пункта Село под Ленинградом бросился под фашистский танк с гранатой. Герой Советского Союза. Указ от 5 октября 1944 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части

Усенов Абдула - рядовой, сапер 159-й саперный батальон 112 сд Член ВЛКСМ С противотанковой миной бросился под фашистский танк. Герой Советского Союза. Указ от 25 августа 1944 г.

Уткин Валерий Степанович - ст. лейтенант, командир роты 740 сп 214 сд 1922 г., д. Алешино Московской обл., русский, член КПСС 26 июня 1944 г., на Гомельщине бросился с гранатой под танк. Герой Советского Союза. Указ от 23 августа 1944 г.

Федоров Тимофей Васильевич - сержант, командир отделения 4 сп 98 сд Русский, член ВЛКСМ 1943 г., бросился с гранатами под танк. Герой Советского Союза. Указ от 5 октября 1944 г.

Федоров Иван - воспитанник артполка 1928 г., г. Волгоград, русский, член ВЛКСМ 1942 г., в Сталинграде подбил два танка; будучи тяжело раненным, со связкой гранат бросился под третий фашистский танк и поджег его

Ферьев Владимир - рядовой, радист Войска НКВД Донбасс, русский, член ВЛКСМ 1942 г., на Украине подорвал себя и фашистов гранатой

Филатов - лейтенант, командир роты 57-я бригада войск НКВД Русский, член ВЛКСМ 1942 г., под Харьковом подорвал себя и фашистов гранатой

Филимончиков Виктор - лейтенант, командир взвода Русский, член КПСС Апрель 1945 г., на Одере подорвал себя и фашистов гранатой Г р у п п а:

Фильченков Николай Дмитриевич - политрук 18-й батальон морской пехоты Черноморского флота 1907 г., с. Курилово Горьковской обл., русский, член КПСС 7 ноября 1941 г., под Севастополем с гранатами бросились под вражеские танки. Герои Советского Союза. Указ от 23 октября 1942 г. Зачислены навечно в списки Н-ской части

Паршин Юрий Константинович - матрос 1924 г., г. Орехово-Зуево Московской обл., русский беспартийный

Одинцов Даниил Сидорович - матрос 1913 г., русский, член КПСС

Красносельский Иван Михайлович - матрос 1921 г., с. Евлашевка (ныне с. Красносельское) Борзнянского р-на Чернигов. обл., украинец, член КПСС

Харламов Сергей Васильевич - гв. ефрейтор, стрелок 29 гв. сп 12 гв. сд Село Озерье, Озерского р-на, Московской обл., русский Сентябрь 1943 г., при форсировании Днепра у с. Любич вызвал на себя огонь артбатарей. Герой Советского Союза. Указ от 15 января 1944 г.

Хлюстин Петр Андреевич - гв. рядовой, стрелок 220 гв. сп 79 гв. сд 1926 г., русский, член ВЛКСМ 1944 г., в Белостокской обл. бросился под фашистский танк с гранатами. Герой Советского Союза. Указ от 24 марта 1945 г.

Ходырев Валентин Васильевич - ст. матрос, разведчик 384-й отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота 1923 г., с. Бирюк-Сюрень Крымской обл., русский, член ВЛКСМ 26 марта 1944 г., в г. Николаев бросился под фашистский танк с гранатами. Герой Советского Союза. Указ от 20 апреля 1945 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части

Хусанов Заямат - гв. сержант, пулеметчик Кандидат в члены КПСС 1942 г., под Сталинградом подорвал себя и группу фашистов гранатой

Чаленко Виктор - воспитанник моряков Черноморский флот Русский, член ВЛКСМ Подорвал себя и врагов гранатой. Награжден орденом Красного Знамени

Чекоренко Александр - матрос Черноморский флот Член ВЛКСМ 1942 г., в Крыму ценой своей жизни взорвал вражеский склад боеприпасов

Черненко Василий Федорович - гв. сержант, командир взвода 203 гв. сп 70 гв. сд 1924 г., с. Иткуль Новосибирской обл., русский, член ВЛКСМ 6 июля 1943 г., на Курской дуге со связкой гранат бросился под вражеский танк. Герой Советского Союза. Указ от 15 января 1944 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части

Шестаков Константин Константинович - гв. рядовой 129 гв. сп 45 гв. сд 1923 г., с. Карабулак Талды-Курганской обл., русский, беспартийный 27 июня 1944 г., подорвал себя и окруживших его врагов гранатой. Герой Советского Союза. Указ от 24 марта 1945 г. Зачислен навечно в списки Н-ской части

Шилин Афанасий Петрович - гв. лейтенант, командир взвода 132-й гв. артполк 60 гв. сд 1924 г., с. Петропавловка, Новокузнецкого р-на, Саратовской обл., русский, член КПСС 27 октября 1943 г., на Днепре вызвал на себя огонь артбатареи; остался жив. Дважды Герой Советского Союза. Указ от 22 февраля 1944 г. и 24 марта 1945 г.

Широнин Петр Николаевич - гв. лейтенант, командир взвода 78 гв. сп 25 гв. сд 1909 г., Омутнинский р-н Кировской обл., русский, член КПСС Март 1943 г., у с. Тарановка на Украине гвардейцы под командованием лейтенанта П. Н. Широнина повторили бессмертный подвиг панфиловцев - преградили дорогу врагу. Герои Советского Союза. Указ от 18 мая 1943 г.

Шишкин Михаил Владимирович - гв. лейтенант, командир минометного взвода 206 гв. сп 69 гв. сд Село Тяхта, Кытмановского р-на, Алтайского края, русский, член КПСС 8 сентября 1943 г., бросился под фашистский танк с гранатой. Герой Советского Союза. Указ от 22 февраля 1944 г.

Шпитько Василий - матрос, связной Батальон морской пехоты Украинец, член ВЛКСМ 11 сентября 1942 г., в Крыму, чтобы спасти командира, накрыл своим телом вражескую гранату

Яковлев Дмитрий Сергеевич - мл. политрук, комсорг 272 сп 10-й дивизии войск НКВД Русский, член КПСС 3 сентября 1942 г., под Сталинградом бросился под фашистский танк с гранатами. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени

Якубин Иван М. - ст. сержант, комсорг 21-я штурмовая инженерно-саперная бригада Дальневосточного фронта Русский, член ВЛКСМ 13 августа 1945 г., на Дальнем Востоке подорвал себя и врагов гранатой

Источник: "Бессмертные подвиги"/Сост.: А. П. Коваленко, А. А. Сгибнев. - М.: Воениздат, 1980. стр. 330 - 346

http://www.soldat.ru/memories/podvig/spisok4.html#i - цинк

Были подобные подвиги и после Великой Отечественной войны - в Афганскую войну, Чеченскую войну. Подвиг Николая Афиногенова http://www.181msp.ru/publ/vspomnim_ikh_poimjonno/pavshie_v_boju_odnopolchane/anfinogenov_nikolaj_jakovlevich_rjadovoj_razvedroty/8-1-0-10

Подвиг Константина Павлюкова http://geroykursk.narod.ru/index/0-929

Подвиг Владислава Духина http://bibliopskov.ru/duhin.htm

Сирийская война исключением не стала.

Майор Филипов своим мужеством попал в достаточно узкий список подлинных героев ушедших в бессмертие.